Kto może otrzymać dodatek na kształcenie i rehabilitację niepełnosprawnego dziecka?

Z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka można otrzymać dodatek do zasiłku rodzinnego. Jakie warunki powinien spełnić rodzic?

Rodzice uprawnieni do zasiłku rodzinnego mogą również otrzymywać określone dodatki w zależności od sytuacji, w której się znajdują. Należy jednak pamiętać, iż dodatki te nie funkcjonują samodzielnie, „w oderwaniu” od zasiłku rodzinnego.

REKLAMA

Aby uzyskać pomoc w formie dodatku należy zatem spełniać kryteria uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego.

Zgodnie z przepisami prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;

opiekunowi faktycznemu dziecka;

osobie uczącej się.

Należy spełnić kryterium dochodowe, które wynosi 674 zł. Jest to dochód rodziny w przeliczeniu na osobę (albo dochód osoby uczącej się).

Ważne Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, to kryterium dochodowe wynosi 764 zł.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka może otrzymać matka lub ojciec, opiekun faktyczny albo opiekun prawny dziecka, a także osoba ucząca się.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wsparcie wypłaca się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka.

Dodatek przysługuje do ukończenia przez dziecko 16. roku życia jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności. Można go jednak otrzymać powyżej 16. roku życia do ukończenia 24. roku życia, jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje miesięcznie w wysokości:

90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;

110 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Dodatek wypłacany jest w terminach miesięcznych razem z zasiłkiem rodzinnym.