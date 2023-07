Dodatek na dojazdy do szkoły w 2023 r. Kto może otrzymać?

Dodatek na dojazdy do szkoły może stanowić finansową pomoc w trakcie roku szkolnego. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać takie świadczenie?

Dodatek na dojazdy do szkoły to potoczna nazwa dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Jest to jeden z dodatków do zasiłku rodzinnego. Nie przysługuje on samodzielnie. Mogą go zatem otrzymać tylko rodzice, którzy kwalifikują się do otrzymania zasiłku rodzinnego.

Istotnym warunkiem, jaki należy zatem spełnić jest kryterium dochodowe. Aktualnie wynosi ono 674 zł miesięcznie na osobę w rodzinie (764 zł, gdy członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko). W przypadku przekroczenia tych progów organ stosuje tzw. zasadę złotówka za złotówkę.

Dodatek przysługuje zaś w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadpodstawowej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadpodstawowej.

O wsparcie mogą ubiegać się matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny albo opiekun faktyczny dziecka lub osoba ucząca się.

Dodatek na dojazdy w 2023 r. wynosi 69 zł i jest wypłacany przez 10 miesięcy w roku w okresie pobierania nauki od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Warto pamiętać, iż dodatek można otrzymać również związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadpodstawowej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Dodatek „na internat” w 2023 r. wynosi 113 zł miesięcznie.

Dokumenty

Dokumentami wymaganymi do otrzymania tych świadczeń są m.in. oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania czy zaświadczenie (albo oświadczenie) potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

