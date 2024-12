Zasiłek wyrównawczy 2025 r. i 2026 r. Czym jest zasiłek wyrównawczy? Komu przysługuje? Ile wynosi? Kiedy przysługuje z ubezpieczenia wypadkowego, a w jakich przypadkach przysługuje z ubezpieczenia chorobowego?

Zasiłek wyrównawczy przysługuje ubezpieczonym pracownikom, których wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek poddania się rehabilitacji zawodowej w celu adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy. Warto pamiętać o tym, że rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego i pośrednictwa pracy.

Zasiłek wyrównawczy 2025 r. i 2026 r.

W przypadku, gdy konieczność poddania się rehabilitacji zawodowej spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, pracownikowi przysługuje zasiłek wyrównawczy z ubezpieczenia wypadkowego, w pozostałych przypadkach – z ubezpieczenia chorobowego. Chodzi o pracowników ze zmniejszoną sprawnością do pracy, wykonujących pracę w zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej lub u pracodawcy na wyodrębnionym stanowisku pracy, dostosowanym do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy. Potrzebę przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej orzeka wojewódzki ośrodek medycyny pracy lub lekarz orzecznik ZUS.

Zasiłek wyrównawczy 2025 r. i 2026 r.: przez jaki czas

Zasiłek wyrównawczy przysługuje od momentu podjęcia przez pracownika rehabilitacji. Jest on wypłacany przez cały okres rehabilitacji zawodowej, do momentu jej zakończenia oraz przesunięcia do innej pracy. Jednak maksymalnie można go pobierać przez 24 miesiące. Prawo do zasiłku wyrównawczego ustaje także w momencie, gdy z uwagi na stan zdrowia ubezpieczonego będącego pracownikiem rehabilitacja zawodowa stała się niecelowa.

Zasiłek wyrównawczy 2025 r. i 2026 r.: wysokość

Wysokość zasiłku wyrównawczego stanowi różnicę między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających rehabilitację, a miesięcznym wynagrodzeniem osiąganym podczas pracy z obniżonym wynagrodzeniem. W przypadku przepracowania tylko części miesiąca wskutek nieobecności w pracy z przyczyn usprawiedliwionych, zasiłek ten przysługuje w wysokości różnicy między przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem, zmniejszonym o jedną trzydziestą część za każdy dzień tej nieobecności, a wynagrodzeniem osiągniętym w tym miesiącu.