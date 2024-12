Świadczenie rehabilitacyjne 2025 r. i 2026 r. Osoby ubezpieczone, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego w dalszym ciągu są niezdolne do pracy, mogą ubiegać się o świadczenie rehabilitacyjne. Ile wynosi? Kiedy należy złoży wniosek o świadczenie rehabilitacyjne?

Osobom ubezpieczonym, które po wyczerpaniu zasiłku chorobowego w dalszym ciągu są niezdolne do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskaniem zdolności do pracy – przysługuje świadczenie rehabilitacyjne.

Świadczenie rehabilitacyjne 2025 r. i 2026 r.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje przez okres niezbędny do przywrócenia zdolności do pracy. Należy jednak pamiętać o tym, że maksymalnie można pobierać je przez 12 miesięcy. O tym, czy ubezpieczony w dalszym ciągu jest niezdolny do pracy – każdorazowo decyduje lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od jego orzeczenia można się odwołać, gdyż ubezpieczonemu przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w terminie 14 dni od dnia otrzymania treści orzeczenia.

Świadczenie rehabilitacyjne 2025 r. i 2026 r.: komu nie przysługuje

Świadczenie rehabilitacyjne nie przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Nie mogą na nią liczyć także osoby pobierające zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek przedemerytalny, czy świadczenie przedemerytalne. Nie zostanie on przyznany także osobom uprawionym do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego oraz do urlopu dla poratowania zdrowia, udzielonego na podstawie odrębnych przepisów.

Świadczenie rehabilitacyjne 2025 r. i 2026 r.: ile wynosi

Świadczenie rehabilitacyjne wynosi 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych trzech miesięcy. Po tym czasie, świadczenie rehabilitacyjne wynosi 75 proc. tej podstawy za pozostały okres. W przypadku, gdy niezdolność do pracy przypada w okresie ciąży, świadczenie rehabilitacyjne wynosi 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

Świadczenie rehabilitacyjne 2025 r. i 2026 r.: kiedy złożyć wniosek

Wniosek o świadczenie rehabilitacyjne najlepiej złożyć co najmniej 6 tygodni przed zakończeniem okresy pobierania zasiłku chorobowego. Złożenie w późniejszym terminie może skutkować rozpatrzeniem wniosku po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego. ZUS ma 60 dni (od daty wpływu kompletnego wniosku) na rozpatrzenie wniosku lub 30 dni w przypadku wydania orzeczenia po badaniu przez komisję lekarską.

