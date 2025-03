Tego kredytu nie musisz spłacać. Jak banki oszukują klientów?

Kiedy nie musisz spłacać odsetek od kredytu bankowego? Kiedy to bank musi Tobie oddać pieniądze? Na czym polega sankcja kredytu darmowego? W jaki sposób banki wprowadzają klientów w błąd? Zapytaliśmy o to doświadczoną specjalistkę od prawa bankowego i kredytów, mec. Monikę Wojciechowską - Szac.

Czym jest kredyt bankowy?

Aby wyjaśnić w jaki sposób banki i kasy pożyczkowe naruszają prawa swoich klientów najpierw należy wyjaśnić czym są kredyty i pożyczki.



- Pożyczając pieniądze z banku zawieramy umowę. Bank po prostu sprzedaje pieniądze i liczy, że na pożyczonym pieniądzu zarobi określoną kwotę. I to jest zgodne z przepisami. Osoba, która chce pożyczyć pieniądze na zakup mieszkania czy inny cel na pewno ma tego świadomość - powiedziała w programie Gość Infor.pl Monika Wojciechowska - Szac, radczyni prawna specjalizująca się w prawie bankowym.

Czy bank może unieważnić umowę kredytową?

Jak wyjaśniła mec. Wojciechowska - Szac, banki nie zawsze działają zgodnie z przepisami. Jeżeli w umowach znajdą się przepisy, które naruszają prawa konsumentów, wówczas sąd może unieważnić zawartą umowę.



- Wiemy o tym, bo szlaki przetarli chociażby frankowicze. W tych sprawach zapadła masa prawomocnych wyroków. Wiele umów zostało unieważnionych - powiedziała mec. Monika Wojciechowska - Szac.

Kiedy nie trzeba spłacać kredytu bankowego

Czy jeśli bank zamieścił w umowie kredytowej zapisy, które są niezgodne z prawami konsumenta, ten nie musi już spłacać pożyczonych pieniędzy?



- Nie oznacza to, że kredytobiorca kupił sobie mieszkanie za darmo, bo umowa kredytowa jest unieważniona. Musi się on z bankiem rozliczyć, ale to rozliczenie polega na tym, że zwraca kapitał, bez odsetek, prowizji i wszystkich dodatkowych opłat. Jednak kwota, którą musi spłacić jest pomniejszona o sumę wszystkich rat kredytowych - wyjaśnia mec. Wojciechowska - Szac.



Jeśli zatem obywatel zaciągnął kredyt w banku na kwotę 100 tys. złotych na 5 lat. Finalnie, z odsetkami i innymi opłatami miał oddać bankowi 135 tys. Po 3 latach, kiedy udało mu się wykazać przed sądem,, że w umowie są zapisy, które naruszają jego prawa, mamy do czynienia z sytuacją, w której kredytobiorca oddał już bankowi 120 tys. zł, a więc to bank musi mu zwrócić 15 tys.



Kiedy sąd może unieważnić umowę kredytową?

Sankcją kredytu darmowego może zostać objęta umowa kredytu, której kwota nie może przekraczać 250 550 zł.



Zanim skierujemy sprawę do sądu, musimy sprawdzić w umowie następujące kwestie:

- wysokość oprocentowania kredytu

- wysokość opłat dodatkowych (jeśli są określone)

- czy występują prowizje?



Następnie należy sprawdzić czy współczynnik RRSO (jest to współczynnik procentowy określający o ile więcej musimy oddać bankowi w stosunku do pożyczonej kwoty) jest zgody z kwotą, którą, łącznie ze wszystkimi opłatami i prowizjami, finalnie oddamy bankowi.



- Zdarza się, że klient pożyczył pieniądze, jest przekonany, że ma do zwrotu określoną kwotą, a nagle okazuje, że kredyt czy pożyczka są znacznie droższe - wyjaśniła mec. Wojciechowska - Szac.

Sankcja kredytu darmowego - podstawa prawna

Sankcję kredytu darmowego określa art. 45 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim. Według jej brzmienia o uprawnieniu do skorzystania decyduje naruszenie przez kredytodawcę choć jednego z ustawowych obowiązków wskazanych w tej ustawie:



- Poinformowania kredytobiorcę o warunkach kredytu,

- Prawidłowego zapisania kwestii formalnych (odsetki, prowizje, dodatki)

- Formalności, które wpływają na oszacowanie przez kredytobiorcę wysokości kredytu