ZUS: Emeryci i renciści do połowy czerwca 2026 r. otrzymają dwie decyzje z ZUS w jednej kopercie. Co z nimi zrobić?
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że w najbliższych dniach (do ok. połowy czerwca 2026 r.) emeryci i renciści w swojej skrzynce pocztowej znajdą list z ZUS, a w nim dwie decyzje: waloryzacyjną oraz o przyznaniu tzw. „trzynastki”. Osoby, które posiadają konto na platformie eZUS, nie muszą czekać na listonosza. Obie decyzje w formie elektronicznej są dostępne na profilu świadczeniobiorcy, gdzie można je natychmiast sprawdzić i pobrać.
Decyzja waloryzacyjna
W pierwszej decyzji - waloryzacyjnej - ZUS podaje informacje o kwocie świadczenia (np. emerytury lub renty) po marcowej waloryzacji. Przypomnijmy, tegoroczny wskaźnik waloryzacji wyniósł 105,3 proc., czyli świadczenia wzrosły o 5,3 proc. W treści decyzji świadczeniobiorca znajdzie też informację o wysokości świadczenia przed waloryzacją, po waloryzacji, sumie pobranych składek i zaliczce na podatek dochodowy oraz wysokość emerytury czy renty netto po wszystkich odliczeniach.
Decyzja o przyznaniu 13. emerytury
Drugie pismo to decyzja o przyznaniu „trzynastki”. Oprócz informacji o jej przyznaniu znajdują się też dane dotyczące wysokości świadczenia brutto – w tym roku wysokość „trzynastki” to 1978,49 zł, ponadto w informacji będą też odliczenia, czyli podatek i składka zdrowotna oraz kwota „trzynastki” netto - do wypłaty, czyli taką jaką świadczeniobiorca otrzymał na konto lub do ręki od listonosza czy na poczcie.
Co zrobić z otrzymanymi decyzjami ZUS?
Wysyłane decyzje są niezwykle ważne, gdyż bezpośrednio dotyczą dochodów emerytów i rencistów. Warto, aby każdy dokładnie przeczytał otrzymane dokumenty i upewnił się, że wszystkie dane są poprawne.
Do kiedy decyzję dotrą do emerytów i rencistów
Wysyłka potrwa do połowy czerwca. Listy trafią do blisko 9 mln emerytów i rencistów, z tego do mieszkańców województwa śląskiego do niespełna 1,2 mln osób. W tym roku kwota „trzynastek” brutto jaką ZUS wypłacił świadczeniobiorcom z woj. śląskiego przekroczyła 2 mld 358 mln zł.
Trzynastki w województwie śląskim - statystyka
Dane liczbowe dotyczące wypłat „trzynastych” emerytur w naszym regionie:
Nazwa Oddziału
Liczba osób uprawnionych
Kwota brutto świadczenia
Oddział w Bielsku-Białej
164 214
323 094 514,00 zł
Oddział w Chorzowie
197 119
387 816 463,34 zł
Oddział w Częstochowie
163 307
320 453 332,17 zł
Oddział w Rybniku
260 377
511 761 513,27 zł
Oddział w Sosnowcu
192 217
378 535 596,03 zł
Oddział w Zabrzu
221 802
436 404 452,81 zł
RAZEM
1 199 036
2 358 065 871,62 zł
Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim
