REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zarobki » Dostajesz świadczenie przedemerytalne i nadal pracujesz? Masz obowiązek rozliczyć się z ZUS-em do 1 czerwca 2026 r. Uwaga na limity zarobków!

Dostajesz świadczenie przedemerytalne i nadal pracujesz? Masz obowiązek rozliczyć się z ZUS-em do 1 czerwca 2026 r. Uwaga na limity zarobków!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 maja 2026, 12:23
ZUS, świadczenie przedemerytalne
Masz świadczenie przedemerytalne i nadal pracujesz? Masz obowiązek rozliczyć się z ZUS-em do 1 czerwca. Uwaga na limity zarobków!
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zbliża się ostateczny termin na dopełnienie formalności przez część świadczeniobiorców ZUS-u. W tym roku do 1 czerwca (bo ostatni dzień maja wypada w niedzielę) osoby, które jednocześnie pracują i pobierają świadczenie przedemerytalne, muszą dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie o osiągniętych przychodach za okres od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. Na tej podstawie ZUS ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości, czy też powinno być zmniejszone lub zawieszone, bo przekroczyły określone limity.

Limity zarobków i skutki ich przekroczenia

- Osoby, które nadal pracują i jednocześnie pobierają świadczenie przedemerytalne, muszą pilnować obowiązujących limitów zarobków. Osiągane przez nie przychody mogą być znacznie niższe niż progi wyznaczone dla wcześniejszych emerytów czy rencistów. Jeśli ich przychód nie przekroczy 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, świadczenie będzie wypłacane w pełnej wysokości. Natomiast w przypadku, gdy przychód przekroczy 70 proc. tego wynagrodzenia świadczenie przedemerytalne może zostać zawieszone. Dostarczenie informacji o osiągniętych przychodach jest niezbędna, aby ZUS mógł sprawdzić, czy wypłaty były dokonywane w prawidłowej wysokości - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Osoby, których dodatkowe zarobki w okresie rozliczeniowym od marca 2025 r. do lutego 2026 r. nie przekroczyły 24 546 zł brutto, mają prawo do pełnej wysokości świadczenia przedemerytalnego. Jeśli przychód był wyższy, ale nie przekroczył 68 726,40 zł brutto, ZUS dokona odpowiednich potrąceń ze świadczenia.

Gwarantowana kwota świadczenia dla osób, których przychód przekroczył 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale jednocześnie nie był wyższy niż 70 proc. tego wynagrodzenia, wynosi 946,70 zł. Natomiast osobom, które zarobiły więcej niż 68 726,40 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

REKLAMA

REKLAMA

Obowiązek przekazania do ZUS zaświadczenia od pracodawcy

Osoby dorabiające do świadczeń przedemerytalnych, muszą co do zasady do końca maja (w 2026 r. wyjątkowo do 1 czerwca bo 31 maja wypada w niedzielę) przekazać do ZUS-u zaświadczenie wydane przez zakład pracy, potwierdzające osiągane zarobki za okres od 1 marca 2025 r. do 28 lutego 2026 r. Podanie wysokości zarobków w podziale na poszczególne miesiące pozwoli Zakładowi najkorzystniej rozliczyć cały rok. Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą są zobowiązani do samodzielnego złożenia oświadczenia. W ich przypadku przychodem jest zadeklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Obowiązek dostarczenia zaświadczenia dotyczy również osób zatrudnionych za granicą oraz członków rad nadzorczych.
- ZUS sprawdza wysokość zarobków osiągniętych w ostatnim roku rozliczeniowym, czyli od marca 2025 r. do lutego 2026 r., aby upewnić się, czy świadczenie przedemerytalne było wypłacane w prawidłowej kwocie. Jeśli praca była wykonywana nieregularnie, Zakład wybierze najkorzystniejszą metodę rozliczenia – miesięczną lub roczną. Na tej podstawie może się okazać, że świadczenie trzeba będzie zmniejszyć albo zawiesić – wyjaśnia rzeczniczka.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Rynek pracy I kwartał 2026 – mniej pracujących, więcej biernych zawodowo. Najnowsze dane GUS
26 maja 2026

W I kwartale 2026 r. liczba pracujących spadła o 109 tys. osób w porównaniu z końcem 2025 r. Jednocześnie wzrosła liczba osób biernych zawodowo. Najwyższe bezrobocie wciąż dotyka młodych – stopa bezrobocia w grupie 15-24 lata wyniosła aż 12,5%. Sprawdź najważniejsze dane z najnowszego badania GUS.
12 sposobów na oszustwo w systemie kaucyjnym. Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy" ostrzega przed fraudami – sprawdź, czego się wystrzegać
26 maja 2026

Krajowa Izba Gospodarcza "Przemysł Rozlewniczy" opublikowała raport o zagrożeniach w systemie kaucyjnym. Eksperci wskazują aż 12 rodzajów oszustw, które mogą wystąpić na różnych etapach zwrotu kaucji za opakowania. Nielegalna produkcja, fałszywe dokumenty, kradzież opakowań – to tylko część problemów. Sprawdź, jakie fraudy mogą zagrozić systemowi kaucyjnemu w Polsce.
Wniosek po tym terminie spowoduje utratę prawa do 800 plus za wcześniejsze miesiące
26 maja 2026

Zbliża się termin składania do ZUS wniosków o świadczenie wychowawcze, tzw. 800 plus. Do 30 czerwca rodzice i opiekunowie mogą złożyć wniosek na nowy okres świadczeniowy. Wniosek można składać wyłącznie elektronicznie.
Branża motoryzacyjna w kryzysie. Tysiące pracowników może stracić zatrudnienie
26 maja 2026

Z badania Exact x Forestall wynika, że 37 proc. firm z sektora motoryzacyjnego w Polsce planuje redukcję zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jednocześnie 30 proc. przedsiębiorstw przewiduje wzrost liczby pracowników, a 28 proc. spodziewa się utrzymania obecnego poziomu zatrudnienia.

REKLAMA

Czy banki celowo dawały kredytobiorcom wadliwe umowy do podpisu? Anatomia systemowego błędu
26 maja 2026

W debacie publicznej na temat wadliwych umów o kredyt konsumencki coraz częściej pojawia się narracja o celowym działaniu banków na szkodę klientów. Jej zwolennicy twierdzą, że instytucje finansowe świadomie wpisywały do umów klauzule niezgodne z prawem, licząc na niewiedzę konsumentów i nikłe prawdopodobieństwo zakwestionowania zapisów. Tezę tę chętnie podchwytują prawnicy reprezentujący kredytobiorców w sporach sądowych. Tymczasem rzeczywistość jest bardziej złożona - i właśnie dlatego bardziej niepokojąca. Jeśli błędy wynikały z chciwości, remedium jest proste: lepsza regulacja i dotkliwe sankcje. Jeśli jednak u ich podstaw leży splot strukturalnych dysfunkcji organizacyjnych, luk kompetencyjnych i nieprecyzyjnych przepisów - problem jest znacznie trudniejszy do wyeliminowania. I znacznie trudniejszy do zapobieżenia w przyszłości. Dlatego rozumiem zarówno stronę kredytobiorców przez których najczęściej przemawiają emocje oraz bankowców, którzy rozliczani są za swoje błędy po wielu latach bez względu na to ile w tych bledach było celowego działania.
Nowy dodatek emerytalny? 600 zł za dziecko i pensja dla matek. Wyjaśniamy przepisy
26 maja 2026

W sieci wybuchła burza wokół rzekomego nowego programu wsparcia dla rodziców. Propozycja zakłada rewolucyjne zmiany: podwyżkę emerytury o 600 zł za każde wychowane dziecko oraz regularną, comiesięczną "pensję" dla matek sięgającą nawet kilku tysięcy złotych. Czy nowe przepisy weszły w życie w 2026 roku? Sprawdziliśmy aktualny stan prawny.
Polska coraz bardziej zależna od cudzoziemców na rynku pracy. Nowe dane
26 maja 2026

W 2025 r. pracujący i mieszkający w Polsce cudzoziemcy zwiększyli nasz PKB od 200 do 416 mld zł, czyli od 5,1 proc. do 10,7 proc. - wynika z raportu „Migracja w Polsce”, którego wyniki publikuje „Rz”.
Czy pobieranie 800 plus zobowiązuje do pracy w Polsce? List czytelnika wywołuje burzę
26 maja 2026

Program Rodzina 800 plus od lat budzi ogromne emocje i jest przedmiotem publicznej dyskusji. Do naszej redakcji napisał poruszony czytelnik, który zwraca uwagę na ważny aspekt sprawiedliwości społecznej oraz przyszłości młodego pokolenia. Pyta wprost: czy rodzice pobierający świadczenie gwarantują, że ich dzieci zostaną w kraju i tu będą płacić podatki? Jak przepisy regulują tę kwestię?

REKLAMA

Pracodawcy żądają rachunków potwierdzających zakup wakacyjnych wyjazdów. Bez tego nie chcą wypłacać pieniędzy. Czy to jest zgodne z prawem?
26 maja 2026

Prawo do świadczeń z ZFŚS budzi wiele emocji. Uprawnieni błędnie zakładają, że należą się one każdemu po równo, a pracodawcy często próbują w uchwalanych regulaminach niezgodnie z prawem ograniczać dostęp do świadczeń. Są też kwestie, których od lat nie udaje się ostatecznie wyjaśnić. Tymczasem każdemu zależy na przysługujących mu pieniądzach.
Polskie firmy stoją nad finansową przepaścią. Wystarczy minimalne pogorszenie, by ruszyła fala upadłości
26 maja 2026

Polskie firmy znalazły się w wyjątkowo niebezpiecznym momencie. Najnowszy raport pokazuje, że przedsiębiorstwom został już tylko symboliczny margines bezpieczeństwa finansowego. Eksperci ostrzegają: wystarczy niewielki wzrost opóźnień w płatnościach, by problemy z płynnością zaczęły rozlewać się po całej gospodarce.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA