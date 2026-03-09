REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Skarbówka potwierdza: od wydatków na psa strzegącego dom można odliczyć VAT!

Skarbówka potwierdza: od wydatków na psa strzegącego dom można odliczyć VAT!

09 marca 2026, 06:26
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
psy
psy
Shutterstock

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą we własnym domu zapytał Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, czy może odliczyć VAT od kosztów utrzymania psów strzegących jego posesji. Organ przyznał mu rację, ale z ważnym zastrzeżeniem: podatnik musi sam rzetelnie określić, jaka część wydatków ma związek z działalnością gospodarczą, a jaka służy celom osobistym.

Programista, dom i dwa owczarki

Sprawa dotyczy programisty prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (w zakresie PKD 62.01.Z - tworzenie oprogramowania), który jako miejsce jej prowadzenia wskazał własny dom jednorodzinny. To tam przechowuje sprzęt komputerowy, nośniki danych, dokumentację, a przede wszystkim dostęp do repozytoriów kodu oraz systemów klientów objętych umowami NDA. W tym samym miejscu przyjmuje klientów fizycznie.

programista

Programista: prowadzenie działalności z domu to konieczność przechowywania w nim cennego sprzętu.

Shutterstock

W okolicy dochodziło do kradzieży, co zdaniem wnioskodawcy, uzasadniało podjęcie szczególnych środków ochrony. Zamiast elektronicznego systemu alarmowego przedsiębiorca zdecydował się na dwa psy, mieszańce owczarka szkockiego. Zwierzęta przebywają na terenie posesji całą dobę, pełniąc funkcję prewencyjną, sygnalizacyjną, a docelowo także odstraszającą. Wnioskodawca ponosił wydatki na karmę, opiekę weterynaryjną, szczepienia, akcesoria i szkolenia, wszystkie dokumentowane fakturami wystawionymi na prowadzoną przez niego firmę z numerem NIP.

Czy od wydatków na psa przysługuje odliczenie?

Wnioskodawca zapytał organ interpretacyjny, czy przysługuje mu prawo do odliczenia VAT naliczonego od tych wydatków. Swoje stanowisko argumentował przepisem art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, który uzależnia prawo do odliczenia od istnienia związku poniesionych wydatków z czynnościami opodatkowanymi. Podatnik wskazał, że psy chronią majątek niezbędny do wykonywania usług programistycznych, sprzęt, dane klientów i fizyczny dostęp do miejsca pracy. Związek z działalnością opodatkowaną jest jego zdaniem bezpośredni i funkcjonalny, a wydatki mają charakter ciągły i długoterminowy. Wydatki te nie mają charakteru osobistego ani reprezentacyjnego, lecz służą zabezpieczeniu źródła przychodów oraz zapewnieniu warunków do prawidłowego wykonywania czynności opodatkowanych VAT argumentował przedsiębiorca we wniosku.

Dyrektor KIS: tak, ale...

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 6 marca 2026 r. (sygn. 0111-KDIB3-2.4012.5.2026.2.ASZ) przyznał stanowisko wnioskodawcy za prawidłowe. Organ potwierdził, że wydatki na utrzymanie psów pełniących funkcję ochronną mogą być objęte prawem do odliczenia VAT na podstawie art. 86 ust. 1 ustawy pod warunkiem że zachodzi ich związek z ochroną majątku w działalności gospodarczej.

pies idealny strażnik

pies idealny strażnik

shutterstock

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Organ zastrzegł jednak wyraźnie: to na podatniku spoczywa ciężar rzetelnego ustalenia, jaka część wydatków na psy jest związana z prowadzoną działalnością, a jaka służy celom osobistym. Innymi słowy nie wszystkie koszty utrzymania czworonogów automatycznie kwalifikują się do pełnego odliczenia. KIS przypomniał też ogólne zasady odliczenia VAT naliczonego: prawo do odliczenia przysługuje zarejestrowanemu czynnemu podatnikowi VAT, gdy nabywane towary lub usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Związek ten może mieć charakter bezpośredni (gdy zakup służy konkretnej transakcji opodatkowanej) lub pośredni (gdy wpływa na całokształt funkcjonowania przedsiębiorstwa).

Co z tego wynika dla innych przedsiębiorców?

Interpretacja jest ważnaz kilku powodów. Po pierwsze, organ zaakceptował zwierzę jako środek ochrony mienia indywidualnego przedsiębiorcy. Po drugie, KIS wyraźnie wskazał, że kluczowe jest faktyczne i obiektywne uzasadnienie związku wydatków z działalnością. Nie wystarczy sama deklaracja podatnika.

Przedsiębiorcy, którzy rozważają podobne rozwiązanie, powinni pamiętać o kilku warunkach, których spełnienie będzie decydować o powodzeniu ewentualnej kontroli:

  • Wydatki muszą być dokumentowane fakturami wystawionymi na przedsiębiorcę, z numerem NIP - nie paragonami ani rachunkami prywatnymi.
  • Pies musi faktycznie pełnić funkcję ochronną - nie wystarczy twierdzenie, że jest przy okazji stróżem.
  • Podatnik powinien potrafić uzasadnić podział wydatków na część związaną z działalnością i tę o charakterze osobistym - choć przepisy nie wskazują jednej obowiązującej metody.
  • Działalność podatnika musi być w całości lub przynajmniej w istotnej części opodatkowana VAT.

Interpretacja indywidualna — tylko dla wnioskodawcy

Należy przypomnieć, że interpretacja indywidualna chroni wyłącznie tego podatnika, który ją uzyskał, i tylko w odniesieniu do opisanego przez niego stanu faktycznego. Dla pozostałych podatników może być natomiast cenną wskazówką interpretacyjną, co do podejścia organów skarbowych do podobnych zagadnień.

W praktyce, jeśli przedsiębiorca zamierza odliczać VAT od kosztów utrzymania zwierząt jako środków ochrony mienia, powinien rozważyć wystąpienie o własną interpretację indywidualną. Szczególnie gdy jego sytuacja różni się od opisanej w omawianej sprawie. Różnice w stanie faktycznym (np. brak incydentów kradzieży w okolicy, niewykonywanie działalności w miejscu zamieszkania, brak klientów odwiedzających siedzibę firmy) mogą skutkować odmienną oceną organu.

Powołana interpretacja podatkowa:

  • interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 6 marca 2026 r., sygn. 0111-KDIB3-2.4012.5.2026.2.ASZ.

Źródło: INFOR
