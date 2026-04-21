Kiedy tip od fana jest darowizną, a kiedy przychodem? Skarbówka rozstrzyga

Twórczyni internetowa, która tworzy treści cyfrowe na platformie abonamentowej, uznała otrzymywane od widzów tipy za darowizny podlegające ustawie o podatku od spadków i darowizn. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Według organu anonimowe wpłaty nie spełniają definicji umowy darowizny z Kodeksu cywilnego, a zatem nie mogą być opodatkowane w tym trybie.

Treści cyfrowe i napiwki

Sprawa dotyczyła twórczyni internetowej prowadzącej działalność nierejestrowanej w rozumieniu art. 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców. Za pośrednictwem platformy subskrypcyjnej udostępnia ona autorskie zdjęcia, nagrania wideo oraz transmisje na żywo. Wynagrodzenie pochodzi z trzech źródeł: miesięcznych subskrypcji dających dostęp do treści, odpłatnych transmisji live oraz dobrowolnych wpłat od widzów – tzw. tipów lub napiwków. Platforma pobiera 20 proc. prowizji od łącznego wynagrodzenia twórczyni.

Tipy przekazywane są za pośrednictwem prywatnych wiadomości, a ich autorzy posługują się pseudonimami i nie ujawniają danych osobowych. Twórczyni podjęła próby identyfikacji wpłacających, lecz napotkała na techniczne i formalne przeszkody. W żadnym przypadku wysokość środków otrzymanych od jednej osoby nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku dla III grupy podatkowej, wynoszącej 5 733 zł w ciągu pięciu lat.

Stanowisko wnioskodawczyni

We wniosku o interpretację indywidualną twórczyni przekonywała, że dobrowolne tipy spełniają definicję darowizny z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego: są przekazywane bez świadczenia wzajemnego, pod tytułem darmym, jako wyraz uznania za dostępne treści. Skoro darczyńcy należą do III grupy podatkowej (osoby obce), a środki od pojedynczego darczyńcy nie przekraczają ustawowej kwoty wolnej, obowiązek podatkowy – w jej ocenie – w ogóle nie powstał. Konsekwencją takiej kwalifikacji byłoby także wyłączenie tipów spod podatku dochodowego od osób fizycznych, który dotyczyłby jedynie subskrypcji i transmisji live.

Skarbówka: brak możliwego do zidentyfikowania darczyńcy to brak darowizny

Dyrektor KIS uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W uzasadnieniu interpretacji z 16 kwietnia 2026 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4015.40.2026.4.KK) organ wyjaśnił, że do zawarcia umowy darowizny niezbędne jest zgodne oświadczenie woli obu stron – darczyńcy i obdarowanego. Darowizna jest umową jednostronnie zobowiązującą i wymaga możliwości wskazania konkretnego darczyńcy. W przypadku anonimowych wpłat warunek ten nie jest spełniony.

„Przy anonimowych wpłatach nie można mówić o wskazaniu konkretnego darczyńcy” – stwierdził organ. Wynika z tego, że tipy przekazywane przez użytkowników posługujących się pseudonimami, adresami e-mail, loginami lub samym imieniem nie spełniają essentialia negotii umowy darowizny i nie mogą być kwalifikowane jako darowizna w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani podlegać ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Kiedy tip może być darowizną

Dyrektor KIS nie wykluczył jednak, że część wpłat może podlegać ustawie o podatku od spadków i darowizn. Stanie się tak wówczas, gdy twórczyni będzie w stanie ustalić dane wystarczające do identyfikacji konkretnej osoby dokonującej wpłaty. Jeżeli suma środków otrzymanych od tej samej, zidentyfikowanej osoby przekroczy w ciągu pięciu lat 5 733 zł, powstanie obowiązek złożenia zgłoszenia na druku SD-3.

Interpretacja ma praktyczne znaczenie także dla pytania, w jaki sposób twórca internetowy powinien patrzeć na anonimowe tipy na potrzeby podatku dochodowego. Skoro anonimowa wpłata nie stanowi darowizny na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie korzysta z tego reżimu. Odrębną kwestią pozostaje jej kwalifikacja na gruncie PIT, której ta interpretacja nie rozstrzyga.

Dla celów PIT istnieją już interpretacje wskazujące, że przychody z platform internetowych, obejmujące także dobrowolne wpłaty od użytkowników, mogą być kwalifikowane jako przychód podatkowy, a nie jako darowizna, czego przykładem jest interpretacja Dyrektora KIS z 27 maja 2025 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.210.2025.4.AP.

Praktyczna konsekwencja dla twórców online

Interpretacja pokazuje, że o kwalifikacji tipów nie decyduje sama dobrowolność wpłaty. Nawet jeśli środki są przekazywane z dobrej woli nadawcy i bez wyraźnego świadczenia wzajemnego, to przy braku danych pozwalających ustalić konkretną osobę wpłacającą nie można mówić o darowiźnie w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Twórcy internetowi powinni sprawdzić, w jaki sposób platforma, z której korzystają, rejestruje dane wpłacających. Jeżeli platforma umożliwia identyfikację nadawcy co najmniej z imienia i nazwiska albo za pomocą innych danych pozwalających ustalić konkretny podmiot, część tipów może wymagać monitorowania ze względu na progi kwoty wolnej od podatku od darowizn. W pozostałych przypadkach – przy pełnej anonimowości lub przy danych niewystarczających do identyfikacji wpłacającego – nie ma podstaw do traktowania takich wpłat jako darowizny na gruncie tej interpretacji.

Podstawa prawna art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 5, art. 6, art. 9, art. 14, art. 15, art. 17a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 478) art. 888 § 1, art. 889, art. 890 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.)

