Kiedy tip od fana jest darowizną, a kiedy przychodem? Skarbówka rozstrzyga

Kiedy tip od fana jest darowizną, a kiedy przychodem? Skarbówka rozstrzyga

21 kwietnia 2026, 07:23
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
streamer, donejty, tipy
streamer, donejty, tipy
Twórczyni internetowa, która tworzy treści cyfrowe na platformie abonamentowej, uznała otrzymywane od widzów tipy za darowizny podlegające ustawie o podatku od spadków i darowizn. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się z tym stanowiskiem. Według organu anonimowe wpłaty nie spełniają definicji umowy darowizny z Kodeksu cywilnego, a zatem nie mogą być opodatkowane w tym trybie.

Treści cyfrowe i napiwki

Sprawa dotyczyła twórczyni internetowej prowadzącej działalność nierejestrowanej w rozumieniu art. 5 ustawy – Prawo przedsiębiorców. Za pośrednictwem platformy subskrypcyjnej udostępnia ona autorskie zdjęcia, nagrania wideo oraz transmisje na żywo. Wynagrodzenie pochodzi z trzech źródeł: miesięcznych subskrypcji dających dostęp do treści, odpłatnych transmisji live oraz dobrowolnych wpłat od widzów – tzw. tipów lub napiwków. Platforma pobiera 20 proc. prowizji od łącznego wynagrodzenia twórczyni.

Tipy przekazywane są za pośrednictwem prywatnych wiadomości, a ich autorzy posługują się pseudonimami i nie ujawniają danych osobowych. Twórczyni podjęła próby identyfikacji wpłacających, lecz napotkała na techniczne i formalne przeszkody. W żadnym przypadku wysokość środków otrzymanych od jednej osoby nie przekroczyła kwoty wolnej od podatku dla III grupy podatkowej, wynoszącej 5 733 zł w ciągu pięciu lat.

Stanowisko wnioskodawczyni

We wniosku o interpretację indywidualną twórczyni przekonywała, że dobrowolne tipy spełniają definicję darowizny z art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego: są przekazywane bez świadczenia wzajemnego, pod tytułem darmym, jako wyraz uznania za dostępne treści. Skoro darczyńcy należą do III grupy podatkowej (osoby obce), a środki od pojedynczego darczyńcy nie przekraczają ustawowej kwoty wolnej, obowiązek podatkowy – w jej ocenie – w ogóle nie powstał. Konsekwencją takiej kwalifikacji byłoby także wyłączenie tipów spod podatku dochodowego od osób fizycznych, który dotyczyłby jedynie subskrypcji i transmisji live.

Skarbówka: brak możliwego do zidentyfikowania darczyńcy to brak darowizny

Dyrektor KIS uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W uzasadnieniu interpretacji z 16 kwietnia 2026 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4015.40.2026.4.KK) organ wyjaśnił, że do zawarcia umowy darowizny niezbędne jest zgodne oświadczenie woli obu stron – darczyńcy i obdarowanego. Darowizna jest umową jednostronnie zobowiązującą i wymaga możliwości wskazania konkretnego darczyńcy. W przypadku anonimowych wpłat warunek ten nie jest spełniony.

„Przy anonimowych wpłatach nie można mówić o wskazaniu konkretnego darczyńcy” – stwierdził organ. Wynika z tego, że tipy przekazywane przez użytkowników posługujących się pseudonimami, adresami e-mail, loginami lub samym imieniem nie spełniają essentialia negotii umowy darowizny i nie mogą być kwalifikowane jako darowizna w rozumieniu Kodeksu cywilnego ani podlegać ustawie o podatku od spadków i darowizn.

Kiedy tip może być darowizną

Dyrektor KIS nie wykluczył jednak, że część wpłat może podlegać ustawie o podatku od spadków i darowizn. Stanie się tak wówczas, gdy twórczyni będzie w stanie ustalić dane wystarczające do identyfikacji konkretnej osoby dokonującej wpłaty. Jeżeli suma środków otrzymanych od tej samej, zidentyfikowanej osoby przekroczy w ciągu pięciu lat 5 733 zł, powstanie obowiązek złożenia zgłoszenia na druku SD-3.

Interpretacja ma praktyczne znaczenie także dla pytania, w jaki sposób twórca internetowy powinien patrzeć na anonimowe tipy na potrzeby podatku dochodowego. Skoro anonimowa wpłata nie stanowi darowizny na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn, nie korzysta z tego reżimu. Odrębną kwestią pozostaje jej kwalifikacja na gruncie PIT, której ta interpretacja nie rozstrzyga.

Dla celów PIT istnieją już interpretacje wskazujące, że przychody z platform internetowych, obejmujące także dobrowolne wpłaty od użytkowników, mogą być kwalifikowane jako przychód podatkowy, a nie jako darowizna, czego przykładem jest interpretacja Dyrektora KIS z 27 maja 2025 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.210.2025.4.AP.

Praktyczna konsekwencja dla twórców online

Interpretacja pokazuje, że o kwalifikacji tipów nie decyduje sama dobrowolność wpłaty. Nawet jeśli środki są przekazywane z dobrej woli nadawcy i bez wyraźnego świadczenia wzajemnego, to przy braku danych pozwalających ustalić konkretną osobę wpłacającą nie można mówić o darowiźnie w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Twórcy internetowi powinni sprawdzić, w jaki sposób platforma, z której korzystają, rejestruje dane wpłacających. Jeżeli platforma umożliwia identyfikację nadawcy co najmniej z imienia i nazwiska albo za pomocą innych danych pozwalających ustalić konkretny podmiot, część tipów może wymagać monitorowania ze względu na progi kwoty wolnej od podatku od darowizn. W pozostałych przypadkach – przy pełnej anonimowości lub przy danych niewystarczających do identyfikacji wpłacającego – nie ma podstaw do traktowania takich wpłat jako darowizny na gruncie tej interpretacji.

Podstawa prawna

art. 1 ust. 1 pkt 2, art. 5, art. 6, art. 9, art. 14, art. 15, art. 17a ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn. Dz.U. z 2026 r. poz. 478)

art. 888 § 1, art. 889, art. 890 § 1 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r. poz. 1071 ze zm.)

Powołane interpretacje podatkowe

  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 kwietnia 2026 r., sygn. 0111-KDIB2-2.4015.40.2026.4.KK
  • interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 maja 2025 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.210.2025.4.AP

