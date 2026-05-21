Strona główna » Prawo » Wiadomości »

Czwartek na stacjach benzynowych. Ile kierowcy zapłacą za paliwo?

21 maja 2026, 06:58
Tomasz Kowalski
E10 benzyna dystrybutor paliwa stacja paliw cena maksymalna diesel olej napędowy
Minister energii określił ceny benzyny i oleju napędowego na czwartek. Dobra wiadomość jest taka, że paliwa nie zdrożały. Sprawdźmy, ile maksymalnie kierowcy zapłacą za paliwo na stacjach benzynowych w dniu 21 maja.

Ceny maksymalne za paliwo w czwartek 21 maja

Na czwartek minister energii w obwieszczeniu w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw ustalił, że kierowcy zapłacą nie więcej niż:

  • 6,50 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 95 (CN 2710 12 45). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,02 zł za 1 litr;
  • 7,06 zł za 1 litr benzyny silnikowej bezołowiowej 98 (CN 2710 12 49). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,54 zł za 1 litr;
  • 6,97 zł za 1 litr oleju napędowego (CN 2710 19 42, 2710 19 44 i 2710 20 11). Cena bez podatku od towarów i usług wynosi 6,45 zł za 1 litr.

Po dużych podwyżkach w środę, w czwartek paliwo minimalnie staniało. Cena maksymalna za 1 litr benzyny 95 spadła o 2 gr. Także za benzynę 98 kierowcy zapłacą o 1 gr mniej za litr. Prawdziwe szaleństwo mamy w przypadku oleju napędowego. Cena za litr spadła „aż” o 3 gr.

Ceny maksymalne paliw ustala minister energii

Mechanizm maksymalnej ceny detalicznej to element rządowego programu CPN (Ceny Paliw Niżej), który działa równolegle z obniżką podatków. VAT został obniżony z 23 proc. do 8 proc., a akcyza zmniejszona do minimalnych dopuszczalnych poziomów (o 29 gr dla benzyny i 28 gr dla oleju napędowego).

W ramach programu CPN minister energii ustala ceny maksymalne paliw ciekłych. Stawki są określane codziennie i obowiązują na wszystkich stacjach benzynowych w Polsce. Cena maksymalna obowiązuje od dnia następującego po jej publikacji w Monitorze Polskim. W razie ogłoszenia jej przed dniem wolnym od pracy lub świętem stawka będzie obowiązywać do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Kontrola cen paliw na stacjach benzynowych

Kontrole cen paliw prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa. Podczas niedawnych kontroli cen paliwa KAS wykrył nieprawidłowości na prawie 500 stacjach benzynowych spośród blisko 8000 skontrolowanych.

Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

Podstawa prawna:

  • obwieszczenie Ministra Energii z 20 maja 2026 r. w sprawie maksymalnej ceny paliw ciekłych na stacji paliw (M.P. poz. 502)
Tyle powinna wynieść płaca minimalna w 2027 roku. Na stole są trzy propozycje. Kto proponuje najwięcej? I co z drugą podwyżką?
21 maja 2026

Trzy różne kwoty są na stole. Trwają prace nad wynagrodzeniem minimalnym 2027. Pracodawcy, związkowcy i resort pracy nie są zgodni. Kwota nie jest jeszcze przesądzona, ale wiadomo już co z drugą podwyżką.
