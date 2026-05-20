W 2027 r. podwyżka abonamentu RTV. 1035 zł kary za niezarejestrowany telewizor lub inny odbiornik programów telewizyjnych
W komunikacie z 13 maja 2026 r. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji poinformowała, że od 1 stycznia 2027 r. wzrosną opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (tzw. abonament RTV). Stawki tych opłat wyniosą: 10,80 zł – za jeden miesiąc używania odbiornika radiofonicznego oraz 34,50 zł – za jeden miesiąc używania odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego. Jak wskazała KRRiT, podwyżka tych stawek (o ok. 13% w porównaniu do stawek z 2026 r.) wynika z konieczności waloryzacji w każdym roku średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, ustalonym w ustawie budżetowej. Konieczność waloryzacji wynika z art. 3 ust. 1a ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych.
- Stawki abonamentu RTV w 2027 r. - ile trzeba będzie zapłacić za używanie telewizora lub radia?
- Czy od 2027 r. abonament RTV będzie zlikwidowany?
- Jak zapłacić abonament RTV?
- Czy abonament RTV trzeba płacić od każdego odbiornika programów telewizyjnych lub radiowych (np. laptopa lub smartfona)?
- Kara za brak rejestracji odbiornika RTV
- Za nieuiszczenie opłaty abonamentowej nie ma kary ale są karne odsetki i koszty upomnienia
- FAQ - abonament RTV w 2027 roku
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyda jeszcze w tej sprawie rozporządzenie, w którym oprócz stawek abonamentu na 2027 rok, poda także kwoty tych stawek po uwzględnieniu zniżek w przypadku opłacenia abonamentu za okres dłuższy niż jeden miesiąc.
Stawki abonamentu RTV w 2027 r. - ile trzeba będzie zapłacić za używanie telewizora lub radia?
Zatem w 2027 roku opłaty abonamentowe za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w 2026 roku wyniosą:
1) za używanie odbiornika radiofonicznego – 10,80 zł za jeden miesiąc (w 2026 r. jest 9,50 zł);
2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego – 34,50 zł za jeden miesiąc (w 2026 r. jest 30,50 zł);
Opłatę abonamentową należy płacić z góry, do 25. dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.
Ustawa o opłatach abonamentowych przewiduje też w art. 3 ust. 6, że KRRiT określa, w drodze rozporządzenia, zniżki za uiszczanie opłat abonamentowych z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc, uwzględniając:
1) prognozowaną, na podstawie liczby osób uiszczających opłaty z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w roku poprzednim, liczbę osób korzystających z tych zniżek;
2) konieczność zapewnienia pokrycia kosztów realizacji misji publicznej, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o radiofonii i telewizji.
W komunikacie z 13 maja KRRiT nie podała wysokości tych zniżek ale od lat są one następujące:
1) za używanie odbiornika radiofonicznego:
a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry;
2) za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiofonicznego i telewizyjnego:
a) 3,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za dwa miesiące z góry,
b) 4,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za trzy miesiące z góry,
c) 5,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za sześć miesięcy z góry,
d) 10,0% miesięcznej opłaty za uiszczenie opłaty za rok kalendarzowy z góry.
Poczta Polska informuje, że użytkownik odbiorników może skorzystać ze zniżki o ile wnosi opłatę z wyprzedzeniem, tj. w terminie do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego. A zatem - przykładowo - 10-procentową zniżkę za zapłatę abonamentu RTV za cały 2026 rok można dostać tylko przy zapłacie do 25 stycznia 2026 r.
Konkretna wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w roku kalendarzowym 2027, po uwzględnieniu ww. zniżek, będzie znana dopiero, gdy zostanie opublikowane rozporządzenie w sprawie stawek na 2027 rok.
Co roku można też płacić abonament rtv na nowy rok już w poprzednim roku jeżeli opublikowane zostało rozporządzenie KRRiT w sprawie nowych stawek. Zatem z pewnością opłaty abonamentowe wnoszone na poczet 2027 roku będą mogły być przyjmowane już w 2026 r. ale według tych nowych stawek ustalonych przerz KRRiT na 2027 r.
Czy od 2027 r. abonament RTV będzie zlikwidowany?
Warto przypomnieć, że od grudnia 2025 r. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pracuje nad projektem nowej ustawy medialnej, która zakłada likwidację abonamentu RTV od 2027 roku i finansowanie mediów publicznych wprost z budżetu państwa. Jednak jak dotąd projekt tej ustawy nie trafił do Sejmu i nadal – jak wskazuje strona tego projektu na Rządowym Centrum Legislacji - nie wyszedł poza fazę konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień międzyresortowych. Co więcej Minister Finansów i Gospodarki w opinii do tego projektu stwierdził, że w budżecie państwa do 2028 r. nie ma pieniędzy na media publiczne i w przypadku likwidacji abonamentu RTV trzeba znaleźć inne źródło dochodów na ten cel.
Jak zapłacić abonament RTV?
Poczta Polska SA wyjaśnia, że aby skutecznie zapłacić opłatę abonamentową za telewizor i/lub radio trzeba przede wszystkim znać 26-cyfrowy numer rachunku bankowego abonenta, który jest nadawany podczas rejestracji odbiorników każdemu abonentowi. A co jeżeli nie pamiętamy tego numeru? Nic strasznego - można go ustalić:
- w każdej placówce Poczty Polskiej,
- telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora),
- drogą elektroniczną, wysyłając zapytanie na adres e-mail: rtv.eod@poczta-polska.pl,
- w formie korespondencji kierowanej na adres: Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz.
Jak już mamy numer bankowy abonenta, to abonament RTV można zapłacić:
1) w każdej placówce pocztowej Poczty Polskiej.
W tym przypadku można można wykorzystać:
a) spersonalizowany formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej wpisując kwotę opłaty abonamentowej oraz okres jakiego dotyczy wpłata. W przypadku braku blankietów wpłat można je zamówić:
- osobiście w dowolnej placówce pocztowej,
- telefonicznie w dni robocze w godzinach 8:00 - 20:00, pod numerem (+48) 43 842 06 06 (opłata wg cennika operatora),
- poprzez stronę internetową Poczty Polskiej S.A.
lub wydrukować ze strony internetowej Poczty Polskiej S.A.: Wydrukuj imienne blankiety wpłat rtv.
b) standardowy blankiet do wpłat (książeczki z blankietami można zakupić w placówkach pocztowych), uzupełniając wszystkie wymagane pola z podaniem numeru rachunku bankowego, który zawiera nadany indywidualny numer identyfikacyjny. Należy zwrócić uwagę na poprawne wypełnianie pola "tytułem", pozwoli to na prawidłowe zidentyfikowanie dokonanej wpłaty
- w polu "nazwa odbiorcy": Poczta Polska S.A. COF Wydział Abonamentu RTV, ul. Bernardyńska 15, 85-940 Bydgoszcz,
- w polu "nr rachunku odbiorcy": numer rachunku bankowego,
- w polu "kwota": kwota abonamentu - zgodna z obowiązującymi stawkami opłat abonamentowych
- w polu "nazwa zleceniodawcy": imię i nazwisko lub nazwa abonenta oraz jego adres/siedziba,
- w polu "tytułem" okres jakiego dotyczy wpłata.
2) Za pomocą Platformy Płatności.
W celu dokonania opłaty tym kanałem należy zalogować się na stronie Poczty Polskiej S.A. w zakładce "Opłać abonament rtv", wskazując numer identyfikacyjny, PESEL/NIP lub imię i nazwisko. Następnie należy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
3) w formie elektronicznego przelewu bankowego.
W przypadku zlecenia płatności e-przelewem należy wszystkie pola wypełnić tak jak standardowy formularz polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej w danym banku.
Poczta Polska informuje:
- Opłata dokonywana na rzecz telewizji kablowej, satelitarnej i platformy cyfrowej nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat abonamentowych. Konieczność uiszczania opłat abonamentowych wiąże się z używaniem odbiornika radiowego lub telewizyjnego, a nie z treścią emitowanych programów.
- Opłaty abonamentowe należy wnosić od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano rejestracji odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego.
- Opłatę abonamentową uiszcza się z góry do 25 dnia miesiąca, za który opłata jest należna. Opłata może być uiszczona z góry za cały rok lub za wybrane kolejne miesiące.
Czy abonament RTV trzeba płacić od każdego odbiornika programów telewizyjnych lub radiowych (np. laptopa lub smartfona)?
Zgodnie z przepisami ustawy z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, odbiornikiem telewizyjnym albo radiofonicznym (który trzeba zarejestrować i płacić od niego abonament RTV) jest każde urządzenie techniczne dostosowane do odbioru programu (odpowiednio: telewizyjnego lub radiowego). A więc użytkownicy oglądający programy telewizyjne oraz słuchający radia z wykorzystaniem komputera, telefonu komórkowego, tabletu czy innych urządzeń wielofunkcyjnych są zobowiązani do dokonania rejestracji oraz uiszczania opłat abonamentowych. Tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 7 marca 2023 r. Takie jest też stanowisko Poczty Polskiej, której upoważnieni pracownicy mają prawo kontrolować wykonanie obowiązków rejestracji odbiorników i płacenia abonamentu RTV.
Kara za brak rejestracji odbiornika RTV
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji informuje, że wszystkie sprawne odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne muszą być zarejestrowane, dla celów pobierania opłat abonamentowych za ich używanie. Kontrole wypełniania tego obowiązku rejestracji odbiorników RTV przeprowadzają uprawnieni pracownicy Poczty Polskiej SA.
Osoby te w czasie kontroli mają obowiązek okazać:
- upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie obowiązku rejestracji odbiorników rtv i uiszczania opłat abonamentowych za ich używanie,
- legitymację służbową,
- a na żądanie kontrolowanego również dowód osobisty.
Osoba kontrolowana powinna umożliwić przeprowadzenie kontroli obowiązku rejestracji odbiorników rtv lub okazać dowód potwierdzający rejestrację odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych. Poczta Polska SA ma prawo do żądania wykonania obowiązku rejestracji odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych w drodze egzekucji administracyjnej.
Jeżeli kontrolujący stwierdzi u kontrolowanego używanie niezarejestrowanego odbiornika radiofonicznego lub telewizyjnego, kontrolowany ma obowiązek zapłacić opłatę karną w wysokości stanowiącej trzydziestokrotność miesięcznej opłaty abonamentowej obowiązującej w dniu stwierdzenia używania niezarejestrowanego odbiornika (art. 5 ust. 3 ustawy o opłatach abonamentowych).
W 2026 roku ta opłata wzrosła do:
- 915 zł w przypadku odbiornika telewizyjnego
- 285 zł w przypadku wyłącznie odbiornika radiofonicznego.
Zaś w 2027 roku ww. opłata karna za niezarejestrowany odbiornik wzrośnie do:
- 1035 zł w przypadku odbiornika telewizyjnego
- 324 zł w przypadku wyłącznie odbiornika radiofonicznego.
Za nieuiszczenie opłaty abonamentowej nie ma kary ale są karne odsetki i koszty upomnienia
Poczta Polska informuje, że za zwłokę w płatnościach zostają naliczone odsetki takie same jak od zaległości podatkowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. Aktualnie (od 4 grudnia 2025 r.) odsetki podatkowe wynoszą 11,00% w skali roku.
Jeżeli spłacamy zadłużenie w opłatach abonamentowych, w placówce pocztowej zostaną naliczone odsetki podatkowe za zwłokę, a w przypadku wysłanego upomnienia dodatkowo koszty upomnienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 5 stycznia 2021 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia doręczanego zobowiązanemu przed wszczęciem egzekucji administracyjnej - Dz.U. 2021 poz. 67. Aktualnie koszty upomnienia wynoszą 16 zł.
Jeżeli nie płacimy zaległych opłat abonamentowych, egzekwowanie zadłużenia nastąpi w drodze postępowania egzekucyjnego w administracji w zakresie egzekucji obowiązków o charakterze pieniężnym.
Poczta Polska S.A. informuje, że opłaty abonamentowe należy uiszczać terminowo zgodnie z obowiązującymi stawkami opłat. W przypadku zadłużenia w opłatach, zaliczenie dokonanej wpłaty nastąpi, w pierwszej kolejności na poczet kosztów upomnienia, gdy na wpłacającym ciążą koszty doręczonego upomnienia, a pozostała kwota zostanie zaliczona na odsetki podatkowe oraz zaległą opłatę abonamentową. Rozliczanie zaległych opłat abonamentowych odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
FAQ - abonament RTV w 2027 roku
Podstawa prawna:
- ustawa z 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych – tekst jednolity: Dz. U. z 2025 r. poz. 1585.
- Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z …… 2026 r. w sprawie wysokości opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych oraz zniżek za ich uiszczanie z góry za okres dłuższy niż jeden miesiąc w 2027 r.
