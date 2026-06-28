REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Po zmianie przepisów o L4 pracownicy są przekonani, że na zwolnieniu lekarskim mogą robić co chcą. To mylne przekonanie drogo kosztuje

Po zmianie przepisów o L4 pracownicy są przekonani, że na zwolnieniu lekarskim mogą robić co chcą. To mylne przekonanie drogo kosztuje

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
28 czerwca 2026, 11:46
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Teraz na zwolnieniu lekarskim nie trzeba leżeć w łóżku - to mylne przekonanie wiele osób kosztuje utratę zasiłku
Teraz na zwolnieniu lekarskim nie trzeba leżeć w łóżku - to mylne przekonanie wiele osób kosztuje utratę zasiłku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Dwa miesiące po wejściu w życie zaktualizowanych przepisów dotyczących zwolnień lekarskich wokół L4 wciąż nie brakuje mitów i błędnych interpretacji. Po części dlatego co trzecie kontrolowane L4 wykorzystywane jest niezgodnie z przeznaczeniem, a w konsekwencji następuje utrata dalszej części zwolnienia i zasiłku chorobowego.

REKLAMA

REKLAMA

Zdaniem ekspertów, skala problemu jest znacząca. Z analiz Conperio wynika, że aż 33 proc. kontrolowanych zwolnień lekarskich wykorzystywanych jest niezgodnie z przeznaczeniem.
Wielu pracowników błędnie odczytało zmiany obowiązujące od 13 kwietnia 2026 roku, narażając się na utratę świadczeń chorobowych.

Rewolucja w przepisach o zwolnieniach lekarskich dla pracowników jest pozorna?

Eksperci przypominają, że przepisy obowiązujące od 13 kwietnia 2026 r. nie tyle zrewolucjonizowały zasady korzystania ze zwolnień lekarskich, ile doprecyzowały wiele kwestii, które wcześniej budziły wątpliwości interpretacyjne.
Jednocześnie ustawodawca uporządkował zasady kontroli oraz potwierdził uprawnienia ZUS i pracodawców do weryfikowania prawidłowego wykorzystywania L4. W praktyce oznacza to większą przejrzystość przepisów, ale również mniejsze pole do błędnych interpretacji.

- Wokół nowych przepisów pojawiło się wiele uproszczeń i nieporozumień. Część pracowników uznała, że ustawodawca znacząco poluzował zasady korzystania ze zwolnień lekarskich. Jest wręcz odwrotnie. W praktyce obserwujemy, że to właśnie błędne interpretacje nowych przepisów najczęściej prowadzą dziś do problemów podczas kontroli i utraty świadczeń chorobowych - mówi Mikołaj Zając, ekspert rynku pracy i prezes Conperio.

REKLAMA

Błąd pierwszy: po zmianach na zwolnieniu lekarskim można już praktycznie wszystko

To najczęściej powtarzany mit po kwietniowej nowelizacji.
Wielu pracowników uznało, że nowe przepisy dały niemal pełną swobodę podczas zwolnienia lekarskiego. Tymczasem ustawodawca nie zmienił podstawowej zasady: L4 nadal ma służyć leczeniu i powrotowi do zdrowia.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Każda aktywność podejmowana przez pracownika może zostać oceniona pod kątem jej wpływu na proces rekonwalescencji. Sam fakt wyjazdu, aktywności fizycznej czy wykonywania określonych czynności nie przesądza jeszcze o naruszeniu przepisów, ale nie oznacza też automatycznej zgody.
- To nie jest dodatkowy urlop. Nadal obowiązuje podstawowa zasada, zgodnie z którą zachowanie pracownika powinno wspierać proces leczenia. W praktyce właśnie o tym wiele osób zapomina - podkreśla Mikołaj Zając.

Błąd drugi: wiedzę o L4 czerpiemy z TikToka i Facebooka

Drugim częstym problemem ubezpieczonych jest opieranie wiedzy o przepisach wyłącznie na krótkich materiałach publikowanych w mediach społecznościowych.
Po wejściu w życie nowych regulacji internet zalały filmy i wpisy sugerujące, że zwolnienia lekarskie można dziś wykorzystywać znacznie swobodniej niż wcześniej.

Część tych informacji była jednak niepełna, nieprawdziwa lub wyrwana z kontekstu.
- Coraz częściej spotykamy osoby, które podczas kontroli powołują się na informacje znalezione w mediach społecznościowych. Problem polega na tym, że konsekwencje błędnej interpretacji ponosi pracownik, a nie autor filmu czy internetowego wpisu. W przypadku zwolnień lekarskich warto korzystać z oficjalnych źródeł informacji - wskazuje ekspert rynku pracy.

Zwolnienia lekarskie - błąd trzeci: to tylko jeden dzień, nikt nie zwróci uwagi

Wielu pracownikom wydaje się, że jednorazowe odstępstwo od zasad nie będzie miało większego znaczenia. Tymczasem eksperci przypominają, że nawet pojedyncze naruszenie może mieć poważne konsekwencje finansowe.
Wbrew powszechnemu przekonaniu utrata prawa do świadczenia dotyczy całego okresu zwolnienia, a nie wyłącznie dnia, w którym wykryto nieprawidłowość.

Nowe przepisy doprecyzowały również, że w razie kontroli to pracownik powinien w wiarygodny sposób wyjaśnić okoliczności swojej nieobecności oraz, jeśli to konieczne, przedstawić środki dowodowe potwierdzające, że jego aktywność była zgodna z celem zwolnienia lekarskiego.
Samo powołanie się na spacer, krótki wyjazd czy inną incydentalną czynność może nie być wystarczające.
- Coraz częściej spotykamy się z sytuacjami, w których pracownicy próbują tłumaczyć swoją aktywność podczas L4 jako czynność incydentalną lub powołują się na wyjaśnienia znalezione w internecie czy przygotowane przez narzędzia AI. Tymczasem każda sytuacja jest oceniana indywidualnie, a pracownik powinien być w stanie wiarygodnie wykazać, że jego zachowanie nie było sprzeczne z celem zwolnienia lekarskiego. Dlatego każda decyzja podejmowana podczas L4 powinna być dobrze przemyślana - podkreśla Mikołaj Zając.

Nowe przepisy o zwolnieniach lekarskich, stare interpretację i błędy

Zdaniem Mikołaja Zająca największym problemem nie są dziś same przepisy, lecz sposób ich interpretowania.
Pracownicy nadal często mylą zwolnienie lekarskie z okresem pełnej swobody, podczas gdy zarówno ZUS, jak i pracodawcy coraz aktywniej korzystają z możliwości kontroli. W samym pierwszym kwartale 2026 roku przeprowadzono ponad 111 tys. kontroli zwolnień lekarskich.
- Można spodziewać się dalszego wzrostu liczby kontroli. Dlatego zamiast kierować się internetowymi mitami, warto pamiętać o podstawowej zasadzie: zwolnienie lekarskie ma służyć leczeniu. To właśnie przez ten pryzmat oceniane są wszystkie aktywności pracownika - podsumowuje Mikołaj Zając.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Twój sprzęt AGD padł po dwóch latach? Już niedługo wyrzucanie go do śmieci przestanie być jedyną opcją
28 cze 2026

Znasz to? Drogi telefon psuje się tuż po gwarancji, a serwis mówi, że naprawa się nie opłaca. Podobnie z pralką, która odmawia posłuszeństwa zaraz po okresie ochrony. Unia Europejska chce to zmienić — nowe przepisy o prawie do naprawy mają ograniczyć takie praktyki także w Polsce.
Dzieci sprzedają domową lemoniadę bez kasy fiskalnej. MF odpowiada, co na to fiskus?
28 cze 2026

Letni stragan z lemoniadą prowadzony przez dzieci to obrazek coraz częściej spotykany także w Polsce. Rodzice zadają sobie jednak pytanie, czy taka sprzedaż oznacza obowiązki wobec urzędu skarbowego. Ministerstwo Finansów rozwiewa te wątpliwości: jednorazowa, okazjonalna sprzedaż własnoręcznie przygotowanej lemoniady nie jest działalnością gospodarczą.
Sąsiad zakaże Ci remontu mieszkania, bo jedna ze ścianek działowych w Twoim mieszkaniu nie należy do Ciebie – większość właścicieli nieruchomości nie wie o tym kruczku prawnym
28 cze 2026

Niewielu właścicieli mieszkań jest świadomych, że w obrębie ich mieszkania może znajdować się część nieruchomości wspólnej, pomimo, że faktyczny dostęp do niej posiada wyłącznie właściciel lokalu. Jakakolwiek ingerencja w tę część nieruchomości – wymagać będzie zgody sąsiadów (wspólnoty mieszkaniowej) lub zarządcy budynku.
Klimatyzacja w kosztach firmy – bezpośrednio albo przez amortyzację. Decydują wartość, montaż i sposób wykorzystania. A gdy mieszkanie służy jako biuro?
28 cze 2026

Wysoka temperatura potrafi skutecznie obniżyć wydajność pracy. Jest jednak dobra wiadomość – po spełnieniu kilku warunków zakup klimatyzacji można rozliczyć w działalności gospodarczej. Sposób ujęcia takiego wydatku zależy od trzech elementów: wartości urządzenia wraz z montażem, przewidywanego okresu używania oraz tego, czy klimatyzacja jest samodzielnym sprzętem, czy instalacją trwale związaną z budynkiem.

REKLAMA

Będzie kolejna rewolucja w kaucjach: teraz każą dopłacić do soku w kartonie i każdego napoju w szklanej butelce. Wiemy od kiedy
19 maja 2026

Rząd chwali się, że coraz więcej osób bierze udział w systemie kaucyjnym, ale jednocześnie przyznaje, że jest to miłość z przymusu. Z oficjalnych danych wynika, iż pobrano już kaucję za 3 mld opakowań, a zwrócono za miliard. Co się dzieje z tymi plastikami i puszkami, które nie wróciły do sklepów, co z pieniędzmi z nieodebranych kaucji?
Płaca minimalna mocno w górę od 1 lipca. Tyle wyniesie nowa stawka
28 cze 2026

Wielkie zmiany w portfelach setek tysięcy Polaków stają się faktem. Już od 1 lipca wchodzi w życie nowa płaca minimalna, która wzrośnie do kwoty 8458,38 zł brutto, czyli ponad 6000 zł na rękę. Nowe przepisy gwarantują gigantyczne podwyżki, a na konta niektórych pracowników co miesiąc będzie wpływać ponad 9 tysięcy złotych netto.
Wakacje i urlopy 2026. Hotele i restauracje w Polsce liczą na solidne zyski i chcą spłacić resztę długów z czasów kryzysu
27 cze 2026

Hotelarze i restauratorzy w przeciwieństwie do wielu innych branż nie przejmują się bieżącą sytuacją geopolityczną. ale starają się obrócić ją na swoją korzyść. Dzięki temu, że wielu Polaków rezygnuje z wakacji zagranicą, by spędzić je w kraju, liczą na większe niż zwykle obroty i zyski. To ma wielu z nich pozwolić na spłatę reszty długów ciągnących się od czasów pandemii.
Urlopy: co powinien wiedzieć pracownik? [Checklista]
27 cze 2026

Sezon urlopowy już się rozpoczął. Od czerwca do września obserwowana jest większa liczba wniosków o urlop wypoczynkowy. Co każdy pracownik powinien sprawdzić i wiedzieć o urlopach? Oto nasza checklista.

REKLAMA

Komisja: Najpierw osoba niepełnosprawna dostała 3,6 punktu. Teraz tylko 2,7, gdy nie wstaje z łóżka
27 cze 2026

Osoby niepełnosprawne stale sygnalizują nieprawidłowości w komisjach przyznających punkty dla świadczenia wspierającego. Przykład w artykule jest szczególny - dotyczy osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia pogorszył się w ciągu dwóch lat. Dwa lata temu osoba niepełnosprawna poruszała się o kulach. I dostała wyższą ocenę niepełnosprawności niż dziś, gdy jest całkowicie bezwładna w nogach i rękach. A przecież powinno być odwrotnie.
Ryzyko korupcji dla księgowego jednostki sektora finansów publicznych – pułapki, mechanizmy i odpowiedzialność prawna
27 cze 2026

Czym jest korupcja i jakie jest ryzyko z tym związane dla księgowego jednostki sektora finansów publicznych? Na czym polega nepotyzm, kumoterstwo i konflikt interesów? Jakie kary grożą za korupcję i jaką księgowy może ponieść odpowiedzialność karną, cywilną i pracowniczą i za naruszenie dyscypliny finansów publicznych? Jak się zachować w sytuacji korupcyjnej i jakie są okoliczności łagodzące? Jakie mechanizmy psychologiczne sprzyjają korupcji? Wyjaśnia dr Marcin Piątek, były wieloletni pracownik administracji publicznej - kontroler finansów publicznych, mienia publicznego oraz zamówień publicznych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA