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Nagła śmierć a pieniądze z PPK. Polacy zapominają o jednej rzeczy. Chodzi o tysiące złotych

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12 sierpnia 2026, 08:00
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
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Nagła śmierć a pieniądze z PPK. Polacy zapominają o jednej rzeczy. Chodzi o tysiące złotych
Shutterstock

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Wokół Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) narosło wiele mitów, ale fakty są jednoznaczne: odłożone tam pieniądze są Twoją prywatną własnością. Oznacza to, że w przypadku najczarniejszego scenariusza zgromadzony kapitał nie przepadnie. Wielu uczestników programu popełnia jednak kluczowy błąd i nie składa jednego dokumentu. Wyjaśniamy, jak zabezpieczyć tysiące złotych dla najbliższych i jak odebrać środki bez podatku i potrąceń.

Kto dostanie Twoje pieniądze z PPK? Małżeństwo zmienia wszystko

Zasady dziedziczenia w PPK różnią się w zależności od tego, czy w momencie śmierci pozostajesz w związku małżeńskim. Jeśli w Twoim małżeństwie obowiązywała wspólność majątkowa, podział wygląda następująco:

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  • Połowa środków (50%) - automatycznie trafia do Twojego małżonka (w ramach zwrotu transferowego na jego konto PPK, IKE, PPE lub w gotówce),
  • Druga połowa środków (50%) - zostaje przekazana osobom, które osobiście wskażesz w deklaracji.

Złóż ten dokument. Unikniesz sądowej batalii i formalności

Najprostszym sposobem na zabezpieczenie bliskich jest tzw. wskazanie osób uprawnionych. Możesz to zrobić w każdej chwili, logując się na konto w instytucji finansowej zarządzającej Twoim PPK.

  • Dowolność wyboru - możesz wskazać partnera, dzieci, przyjaciół lub fundację.
  • Procentowy podział - jeśli wybierzesz kilka osób, sam decydujesz, jaki procent kwoty otrzyma każda z nich.
  • Brak podatku - osoby wskazane otrzymują 100% zgromadzonych funduszy. Pieniądze są wypłacane bez żadnych potrąceń i podatku od spadków.
  • Szybka wypłata - omijasz procedury spadkowe w sądzie czy u notariusza.

Co jeśli nie wskażesz nikogo? Rusza machina Kodeksu Cywilnego

Jeżeli nie złożysz oświadczenia o osobach uprawnionych, instytucja finansowa nie będzie mogła wypłacić pieniędzy "od ręki". Wtedy środki z PPK wchodzą do oficjalnej masy spadkowej. Oznacza to, że rodzina otrzyma pieniądze dopiero na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. Bliscy będą musieli przedstawić prawomocne sądowe stwierdzenie nabycia spadku lub zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia od notariusza. W pierwszej kolejności kapitał trafi wtedy do małżonka oraz dzieci.

FAQ – Dziedziczenie pieniędzy z PPK w pigułce

Czy pieniądze z PPK podlegają dziedziczeniu?

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Tak. Pieniądze gromadzone w PPK są prywatną własnością uczestnika i podlegają pełnemu dziedziczeniu. Nie przepadają na rzecz państwa ani pracodawcy.

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Jak wskazać osobę do dziedziczenia PPK?

Musisz złożyć odpowiednie oświadczenie (wskazanie osób uprawnionych) bezpośrednio w instytucji finansowej, która prowadzi Twoje konto PPK. Możesz to zrobić online przez panel klienta lub na infolinii danego funduszu.

Czy od odziedziczonych pieniędzy z PPK płaci się podatek?

Nie. Środki wypłacane osobom uprawnionym lub spadkobiercom są całkowicie zwolnione z podatku od zysków kapitałowych (podatku Belki) oraz podatku od spadków i darowizn. Bliscy otrzymują pełną kwotę.

Czy można zmienić osobę uprawnioną do PPK?

Tak. Decyzję o tym, kto ma otrzymać pieniądze po Twojej śmierci, możesz zmieniać dowolną liczbę razy. Aktualne jest zawsze ostatnie złożone oświadczenie.

Ile wynosi wpłata powitalna od państwa w PPK?

Państwo wspiera oszczędzających jednorazową wpłatą powitalną w wysokości 250 zł. Dodatkowo co roku na konto uczestnika trafia dopłata roczna w kwocie 240 zł. Te środki również podlegają dziedziczeniu.

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Źródło: INFOR
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