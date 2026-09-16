REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zwrot za remont wynajmowanego lokalu bez PIT. Skarbówka wydała korzystna interpretację

Zwrot za remont wynajmowanego lokalu bez PIT. Skarbówka wydała korzystna interpretację

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 września 2026, 06:00
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Remont mieszkania
Remont mieszkania, najem, PIT
Gazeta Prawna/Zdjęcie poglądowe przygotowane przy pomocy AI
GazetaPrawna.pl

REKLAMA

REKLAMA

Najemca, który przez lata remontował cudze mieszkanie, a przy wyprowadzce dostał od właściciela zwrot poniesionych nakładów, nie zapłaci od tej kwoty PIT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że taki zwrot wydatków np. na remont mieszkania, do wysokości faktycznie poniesionych wydatków, jest neutralny podatkowo. Musi być jednak spełniony kluczowy warunek.

PIT: czego dotyczy sprawa

Wnioskodawczyni była najemczynią lokalu mieszkalnego, w którym mieszkała od urodzenia. Od 1985 r. samodzielnie ponosiła nakłady konieczne na mieszkanie: wybudowała łazienkę, której wcześniej nie było, wymieniła stolarkę okienną, zamontowała piec gazowy z instalacją centralnego ogrzewania oraz wymieniła zużyte instalacje. Po śmierci rodziców wstąpiła w stosunek najmu. Gdy zmienił się właściciel nieruchomości, strony zawarły porozumienie: najemczyni opuści lokal, a w zamian otrzyma zwrot poczynionych nakładów, pomniejszony o stopień ich zużycia (interpretacja posługuje się tu słowem „amortyzacja", chodzi jednak o fizyczne zużycie, a nie o odpisy amortyzacyjne). Kwotę wypłacono z depozytu notarialnego. Podatniczka nie dysponowała już kompletem faktur, po kilkudziesięciu latach część dokumentów zaginęła.

REKLAMA

REKLAMA

Co mówi fiskus

Dyrektor KIS uznał stanowisko podatniczki za prawidłowe. Zwrot nakładów nie jest przychodem, ponieważ nie stanowi przysporzenia majątkowego. Przychód to trwały przyrost majątku, a przy zwrocie już poniesionego wydatku aktywa podatnika się nie zwiększają — odzyskuje on jedynie to, co wcześniej miał. Podstawą rozstrzygnięcia są art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1 oraz art. 20 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT. Katalog przychodów z innych źródeł jest otwarty, ale mieszczą się w nim wyłącznie czynności prowadzące do faktycznego przyrostu mienia. Organ powołał się przy tym na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego — wyroki z 31 sierpnia 2017 r. (sygn. II FSK 2253/15 oraz II FSK 2076/15).

Co to oznacza w praktyce dla PIT

Kluczowa jest relacja między kwotą zwrotu a wysokością wydatków. Dopóki zwrot nie przekracza tego, co podatnik faktycznie wydał, PIT nie powstaje.

Przykład

Najemca wydał na łazienkę, wymianę okien i instalację CO 60 tys. zł. Przy zakończeniu najmu właściciel — po uwzględnieniu zużycia — zwraca mu 40 tys. zł. Cała kwota jest neutralna podatkowo, bo mieści się w granicach poniesionych nakładów. Gdyby jednak zwrot wyniósł 70 tys. zł, nadwyżka ponad rzeczywiste wydatki (10 tys. zł) byłaby już przychodem z innych źródeł, opodatkowanym według skali. Takie podejście KIS potwierdził również w innych interpretacjach z 2026 r., wprost oddzielając część odpowiadającą faktycznym nakładom (bez PIT) od nadwyżki (przychód).

To istotna informacja dla najemców lokali komunalnych i prywatnych, którzy przez lata inwestowali z własnej kieszeni w mieszkania niebędące ich własnością, a przy wyprowadzce negocjują rozliczenie nakładów.

REKLAMA

Ryzyka i zastrzeżenia

Opisane zasady dotyczą sytuacji osoby fizycznej, która poniosła nakłady z własnych środków. Jeżeli wydatki były wcześniej rozliczane podatkowo w działalności gospodarczej, skutki ich zwrotu trzeba ocenić odrębnie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Neutralność w PIT nie jest też bezwarunkowa. Po pierwsze, dotyczy wyłącznie zwrotu odpowiadającego rzeczywiście poniesionym nakładom. Jeżeli część wypłaty nie jest zwrotem nakładów, lecz np. dodatkowym wynagrodzeniem za opuszczenie lokalu, zrzeczenie się roszczeń albo innym świadczeniem, jej skutki podatkowe trzeba oceniać odrębnie.

Po drugie, podatnik musi wykazać okoliczności, z których wywodzi dla siebie korzystne skutki podatkowe. Brak faktur nie wyklucza wykazania wydatków innymi środkami dowodowymi — w postępowaniu podatkowym obowiązuje otwarty katalog dowodów (art. 180 § 1 Ordynacji podatkowej), a art. 181 wymienia m.in. zeznania świadków, opinie biegłych i oględziny. Dowody muszą jednak pozwalać ustalić, kto poniósł wydatek, czego dotyczył, kiedy został poniesiony i jaka była jego wysokość. Sama współczesna wycena wartości nakładów nie musi wystarczyć do wykazania historycznie poniesionego kosztu, to w tym punkcie najłatwiej przegrać spór z fiskusem.

Po trzecie, sprawa dotyczy wyłącznie podatku. Interpretacja nie przesądza, czy i w jakiej wysokości najemcy przysługuje wobec właściciela roszczenie o rozliczenie nakładów. Zależy to od umowy oraz właściwych przepisów prawa cywilnego. W przypadku lokali mieszkalnych znaczenie mają również art. 6d–6f ustawy o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z art. 6d najemca może wprowadzać ulepszenia za zgodą wynajmującego i na podstawie pisemnej umowy określającej sposób ich rozliczenia. Kodeks cywilny reguluje ponadto m.in. naprawy konieczne w art. 663 oraz rozliczenie ulepszeń w art. 676. Sam fakt poniesienia nakładów nie oznacza więc automatycznie, że właściciel musi zwrócić najemcy całą wydaną kwotę.

Po czwarte, interpretacja chroni tylko wnioskodawczynię i tylko w opisanym stanie faktycznym. W polskim systemie obowiązuje samoopodatkowanie, to podatnik ocenia własną sytuację, a organ może ją później zweryfikować. Osoba w podobnym położeniu, która chce mieć pewność, powinna wystąpić o własną interpretację indywidualną (40 zł od każdego odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego).

Podstawa prawna

• art. 9 ust. 1, art. 10 ust. 1 pkt 9, art. 11 ust. 1, art. 20 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.)

Źródło: interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 9 września 2026 r., sygn. 0113-KDPWT.4011.409.2026.2.KSM;

Powiązane
Zlecenie tylko na papierze? PIP pokazuje, kiedy przedsiębiorca powinien zatrudnić pracownika na etat
Zlecenie tylko na papierze? PIP pokazuje, kiedy przedsiębiorca powinien zatrudnić pracownika na etat
Dorobisz bez firmy i bez rejestracji? Skarbówka raz mówi jedno, a raz drugie
Dorobisz bez firmy i bez rejestracji? Skarbówka raz mówi jedno, a raz drugie
Wynajmujesz kilka lokali użytkowych. Skarbówka odpowiada, czy rozliczysz najem ryczałtem [interpretacja KIS]
Wynajmujesz kilka lokali użytkowych. Skarbówka odpowiada, czy rozliczysz najem ryczałtem [interpretacja KIS]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Zwrot za remont wynajmowanego lokalu bez PIT. Skarbówka wydała korzystna interpretację
16 wrz 2026

Najemca, który przez lata remontował cudze mieszkanie, a przy wyprowadzce dostał od właściciela zwrot poniesionych nakładów, nie zapłaci od tej kwoty PIT. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że taki zwrot wydatków np. na remont mieszkania, do wysokości faktycznie poniesionych wydatków, jest neutralny podatkowo. Musi być jednak spełniony kluczowy warunek.
Stwierdzenie nabycia spadku. Jak złożyć wniosek, ile to kosztuje i co dalej?
16 wrz 2026

Wiele osób jest przekonanych, że po śmierci bliskiej osoby majątek „automatycznie" przechodzi na spadkobierców i wystarczy przyjść do banku z aktem zgonu, żeby wypłacić pieniądze albo sprzedać mieszkanie. Nic bardziej mylnego. Bez formalnego potwierdzenia, kto i na jakiej podstawie dziedziczy, żaden bank, sąd wieczystoksięgowy ani urząd skarbowy nie uzna naszych praw do spadku. Tym potwierdzeniem jest właśnie postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku.
Minimalne wynagrodzenie w 2027 roku: netto i brutto. Czy pracodawca może wyrównać premią do kwoty minimalnego wynagrodzenia?
15 wrz 2026

Rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. określono, że od 1 stycznia 2027 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. płaca minimalna lub najniższa krajowa) wynosi 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych – 32,30 zł. Czy trzeba zmieniać (aneksować) umowy o pracę od nowego roku? Co może zrobić pracownik, gdy pracodawca nie wypłaca minimalnego wynagrodzenia? W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową? Czy minimalne wynagrodzenie to to samo co wynagrodzenie zasadnicze? Czy w kwocie minimalnego wynagrodzenia może się zawierać premia? Wyjaśniamy.
Zatrudnianie studentów w piekarni - umowa o pracę czy zlecenie? Interpretacja GIP nr 7
15 wrz 2026

Zatrudnienie studentów w piekarni - umowa o pracę czy zlecenie? Decyzja w sprawie interpretacji indywidualnej GIP nr 7 dotyczy wykonywania czynności sprzedawców oraz pracowników produkcji w piekarni przez studentów. Czy stosunki łączące wnioskodawcę ze studentami stanowią stosunki pracy i należy podpisać z nimi umowę o pracę, a może właściwa będzie umowa zlecenia?

REKLAMA

Płaca minimalna w 2027 r. - ile netto do wypłaty i jakie brutto w umowie? W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
15 wrz 2026

Od 1 stycznia 2027 r. minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. płaca minimalna, czy minimalna krajowa) wynosić będzie 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych – 32,30 zł. Te kwoty wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2026 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2027 r. Są to kwoty brutto. A jaka będzie kwota netto do wypłaty minimalnego wynagrodzenia za pracę. W jakich umowach trzeba stosować minimalną stawkę godzinową?
Rośnie konkurencja wśród nauczycieli na rynku korepetycji. Szukają źródeł dodatkowego dochodu
15 wrz 2026

Spada liczba ofert pracy w edukacji, ale rośnie konkurencja wśród nauczycieli na rynku korepetycji. Oznacza to, że nauczyciele szukają dodatkowego źródła dochodu. Jakie przedmioty są najbardziej popularne? Jak przyciągnąć uczniów ofertą?
Jak teraz ratować oszczędności przed inflacją. Inflacja znów rośnie czy obligacje Skarbu Państwa to dobry sposób i które są najkorzystniejsze
16 wrz 2026

Wysokie ceny ropy naftowej znów przywróciły wzrost inflacji, a ta demoluje wartość oszczędności. Co zrobić, by nie tylko nie malała ich realna wartość, ale i pozwalały bezpiecznie zarobić. Czy obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa są na to sposobem, a jeśli tak – które są najkorzystniejsze.
Pracownik wyrządził szkodę: Czy pracodawca może potrącić z pensji odszkodowanie? Jakie są zasady odpowiedzialności materialnej pracownika?
15 wrz 2026

Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika nie daje temu pracodawcy prawa do samodzielnego sięgnięcia po jego wynagrodzenie. Nawet gdy odpowiedzialność pracownika wydaje się oczywista np. uszkodził służbowy sprzęt, doprowadził do niedoboru w kasie albo naraził firmę na wymierną stratę, pracodawca nie może po prostu pomniejszyć jego najbliższej wypłaty o wartość szkody. Wynagrodzenie za pracę podlega bowiem szczególnej ochronie, a przepisy Kodeksu pracy ściśle określają, kiedy i na jakich zasadach można dokonać potrącenia.

REKLAMA

Kiedy nie dostaniesz pieniędzy za nadgodziny? Za pracę w godzinach nadliczbowych nie zawsze przysługuje dodatek do wynagrodzenia
15 wrz 2026

Nadgodziny nie zawsze oznaczają dodatkowe pieniądze. Kodeks pracy co do zasady gwarantuje rekompensatę za pracę ponad obowiązujące normy czasu pracy, ale nie w każdym przypadku przybiera ona postać dodatku do wynagrodzenia. Dodatek może zostać zastąpiony czasem wolnym, wobec części pracowników stosuje się szczególne zasady rozliczeń, a w określonych przypadkach dopuszczalny jest ryczałt. Wyjątki te nie mogą być jednak interpretowane rozszerzająco – praca ponad normę nie powinna stawać się stałym elementem organizacji pracy.
MS: Notariusze nie mogą pobierać 200 zł za sprawdzenie zastrzeżenia PESELU
16 wrz 2026

Do redakcji Infor.pl dotarły sygnały o pobieraniu przez niektórych notariuszy opłaty 200 zł za sprawdzenie zastrzeżenia numeru PESEL osoby podpisującej np. akt notarialny dotyczący sprzedaży lub darowizny. Pobierano ją jako tzw. czynność towarzyszącą sporządzeniu aktu. Zapytaliśmy Ministerstwo Sprawiedliwości, czy istnieje podstawa prawna do pobierania takiej opłaty. Okazało się, że jej nie ma. Osoba, która zapłaciła notariuszowi 200 zł za sprawdzenie zastrzeżenia numeru PESEL, ma prawo żądać zwrotu tych pieniędzy – nawet kilka lat po ich uiszczeniu w kancelarii. Zwrot opłaty nie wpływa na ważność aktu notarialnego.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA