Polak cyfrowy: Rozrywka online jest ważniejsza od e-zakupów oraz bankowości internetowej

Internet służy do robienia zakupów i bankowości internetowej. Ponad 30% Polaków codziennie ogląda treści rozrywkowe w sieci. Nieco większy odsetek gra w gry online co najmniej kilka razy w tygodniu. Polscy internauci nie wyobrażają sobie również życia bez filmów i seriali „na żądanie” – zaledwie co czwarty przyznaje, że nie ma konta na żadnej platformie streamingowej.

Za to wszystko i wiele więcej najchętniej płacimy bezgotówkowo, poprzez bankowość elektroniczną. Regularnie, minimum kilka razy w miesiącu, e-zakupy robi aż 59% badanych. Takie dane płyną z najnowszego raportu „Polacy w internecie – rozrywka, praca, codzienność”, opracowanego przez K+Research we współpracy z firmą Nexera.

Już 3 na 5 internautów w naszym kraju deklaruje, że korzysta ze światłowodu, a 90% uważa się za częstych użytkowników sieci.

Internet: powinien być tani i jeszcze szybszy

Polacy chcieliby przy tym, aby ich Internet był tani, ale nie kosztem niskiej jakości. 62% mieszkańców Regionów Nexery (7 województw, w których firma dostarcza multi-światłowód) podkreśla, że to właśnie cena jest kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze oferty dostępu do sieci.

Dokładnie taki sam odsetek badanych jako najważniejszy czynnik wskazuje stabilność łącza, zaś dla ponad połowy (55% respondentów w Regionach) najważniejsza jest prędkość Internetu.

W próbie ogólnopolskiej kolejność jest identyczna, a różnice niewielkie.

– Co trzeci uczestnik naszego badania posiada łącze szybsze niż 300 mb/s, a dla wielu standardem jest już dwa razy wyższa prędkość. Jeszcze pod koniec minionej dekady takie wyniki wydawały się utopią – komentuje Jacek Wiśniewski, prezes zarządu Nexery.

–Presja na wyższe wskaźniki będzie rosnąć, bo Internet przenika dziś wszystkie obszary naszego życia, od pracy, przez naukę, aż po rozrywkę i czas wolny. A my, jako konsumenci, chcemy z niego korzystać komfortowo i bezawaryjnie – dodaje ekspert.

Potrzebę dalszego wzrostu prędkości najlepiej obrazują twarde dane. Połowa uczestników badania rozważa zmianę dostawcy Internetu po wygaśnięciu aktualnej umowy, przy czym aż 62% zwiększyłoby wówczas prędkość łącza.

Rozrywka online wyrażnie przed zakupami i bankowością internetową

Nowy raport Nexery pokazuje również, że zdecydowana większość polskich internautów uwielbia rozrywkę online. Po tego typu treści sięgają oni co najmniej kilka razy w tygodniu – nieznacznie częściej takie podejście cechuje respondentów z Regionów Nexery (71%) niż przedstawicieli próby ogólnopolskiej (67%).

Różnice są większe, gdy mówimy o codziennym korzystaniu z tego typu rozrywki. Do oglądania treści online każdego dnia przyznaje się 39% pytanych z grupy regionalnej – o 7 p.p. więcej niż w puli obejmującej cały kraj.

Czego konkretnie szukają internauci? Rekordową popularnością cieszą się śmieszne filmy lub ich kompilacje. Wśród mieszkańców Regionów Nexery wybiera je połowa badanych, w porównaniu do 56% na poziomie ogólnokrajowym.

Dalej znalazły się filmiki w mediach społecznościowych. Niemal co trzeci respondent sięgający po rozrywkę w sieci wybiera z kolei stand-up lub kabaret. Na kolejnych miejscach są programy cykliczne oraz vlogi.

Netflix i Disney Plus opanowali rynek usług streamingowych w Polsce

Polacy chętnie korzystają także z usług streamingowych i robią to co najmniej kilka razy w tygodniu (68% wskazań dla próby regionalnej oraz 73% wskazań dla ogólnopolskiej), przy czym nawet co trzeci badany przyznaje, że zagląda do tego typu serwisów codziennie.

Najchętniej wybieraną platformą streamingową jest Netflix, który wyraźnie wyprzedza Disney Plus.

Warto podkreślić, że w skali całego kraju zaledwie co czwarty respondent zadeklarował, że nie posiada konta na żadnej platformie streamingowej.

Równie niski odsetek w ogóle nie gra w gry online. Większość Polaków systematycznie spędza wolny czas grając przez Internet, a aż 40% przyznaje, że gra w gry online przynajmniej kilka razy w tygodniu.

Jeśli już gramy, najchętniej wybieramy tryb „single player”, czyli rozgrywkę solo. W przypadku urządzeń przeważnie sięgamy po telefon lub tablet (40% dla próby ogólnopolskiej oraz 45% regionalnej) albo po komputer lub laptop (po 32% wskazań).Wybór sprzętu różni się jednak w zależności od płci: kobiety częściej grają na telefonach w pojedynkę, podczas gdy mężczyźni preferują komputery stacjonarne lub laptopy.

Zakupy w e-sklepach, a finanse w bankowości internetowej

– Nowy raport Nexery wskazuje, że 74% Polaków korzysta z bankowości internetowej, a 72% regularnie dokonuje płatności online. Nie dziwi zatem, że z roku na rok rośnie popularność e-zakupów. Sklepy internetowe systematycznie, czyli minimum kilka razy w miesiącu, odwiedza 59% ankietowanych, a zaledwie 5% zamawia produkty w sieci rzadziej niż raz w miesiącu – wylicza Paweł Biarda, członek zarządu ds. komercyjnych w Nexerze.

Trzema najczęściej kupowanymi przez Internet kategoriami produktów są: odzież (52% Polska i 54% Regiony Nexery), obuwie (odpowiednio: 35% i 37%) oraz kosmetyki i perfumy (po 30%).

Blisko połowa respondentów przyznaje ponadto, że chętniej wybiera sklepy online z programami lojalnościowymi (52% w Polsce, 50% w Regionach Nexery) i oferującymi częściowy zwrot środków za zakupy, czyli tzw. cashback (43% w Polsce oraz 44% w Regionach).

Ważnym aspektem dla kupujących online są także realne, a więc dokładnie oddające rzeczywistość zdjęcia produktów – tak przyznaje ponad 70% uczestników badania.

Wynik ten jest niemal identyczny niezależnie od płci i wieku badanych.

Co równie istotne, e-zakupy są nie tylko szybkie, ale w większości także dobrze przemyślane. Jeśli bowiem już zdecydujemy się na zakup online, stosunkowo rzadko odsyłamy produkty. Deklaruje to jedynie co piąta osoba kupująca w sieci, mimo że coraz więcej e-sklepów zapewnia bezpłatne zwroty.