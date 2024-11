Większość Polaków nie lubi sprzątać. Czy to ich nastawienie zmieni smart cleaning

Polacy sprzątają w większości w tradycyjny sposób, ponieważ blisko 70 proc. badanych nie korzysta z urządzeń smart cleaning, a wielu w ogóle nie słyszało o takiej opcji. Ci, którzy dbają o czystość w inteligentny sposób, najchętniej wykorzystują do tego celu roboty sprzątające: odkurzające, mopujące, hybrydowe.

Wskazało je 87,47 proc. ankietowanych. Ci, którzy sprzątają metodami tradycyjnymi zazwyczaj nie słyszeli o smart cleaningu.

REKLAMA

Zdecydowana większość Polaków nie lubi sprzątać, a sprzątający stawiają na jak najmniejszą częstotliwość

REKLAMA

Czego jeszcze można się dowiedzieć z badania sieci sklepów z elektroniką? Na przykład tego, że jednoznacznie sprzątać nie lubi 59,77 proc. badanych.

Osoby, które decydują się na dbanie o porządek, najczęściej robią to raz w tygodniu (32,75 proc. wskazań). Kolejne osoby chwytają za zmiotkę lub włączają odkurzacz czy robota sprzątającego dwa-trzy razy w tygodniu; blisko co czwarta odpowiedź (23,69 proc.).

Codziennie sprząta 16,71 ankietowanych. Kilka razy w miesiącu – 10,72. Raz w miesiącu – 8,73 proc. Natomiast w ogóle tej czynności nie wykonuje 7,40 proc.

2/3 sprzątających to tradycjonaliści – tyle samo użytkowników nie słyszało o smart cleaningu. Blisko siedmiu na dziesięciu pytanych (68,83 proc.) o to, czy korzystają z inteligentnych urządzeń sprzątających odpowiada „nie”, co oznacza, że o inteligentnym sprzątaniu słyszało 31,17 proc. badanych.

Wyniki badania Komputronik na temat naszych nawyków w kwestii sprzątania oraz zjawiska smart cleaning mogą świadczyć o tym, że Polacy są tradycjonalistami. 67,50 proc. osób, które zapytaliśmy o znajomość tego hasła nie słyszała o nim – mówi Paweł Szałamacha, Dyrektor dywizji. Dział zarządzania produktami w Komputronik S.A.

Przeszło połowę badanych, 51,28 proc., od smart cleaningu odstrasza cena. Pokazuje to też odpowiedź na pytanie jaki przedział cenowy jest twoim zdaniem optymalny, jeśli chodzi o inwestycje w rozwiązania smart cleaning – dodaje Paweł Szałamacha.

Prawie 75 proc. użytkowników wskazało przedziały od 1 000 do ponad 2 000 zł. Tymczasem Ceny prostych robotów sprzątających zaczynają się już od kilkuset złotych – informuje Paweł Szałamacha.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Smart cleaning: jakie korzyści daje wykorzystanie nowych technologii do sprzątania

REKLAMA

Wśród korzyści wynikających ze smart cleaning ankietowani najczęściej wskazują na oszczędność czasu – 71,47 proc.

Ponadto, wygodę i optymalizację wybiera 63,47 proc. Automatyzacja jest kluczowa dla 57,33 proc. Funkcjonalność wskazuje 36,53 proc., jakość sprzątania – 30,93 proc., a innowacyjność – 20,8 proc.

Najbardziej pożądaną cechą inteligentnych urządzeń jest możliwość mapowania pomieszczeń, na co wskazuje 79,47 proc. ankietowanych.

Co druga osoba (51,73 proc.) wskazała na możliwość ustawienia harmonogramu działań poszczególnych sprzętów, a blisko co drugi ankietowany (48,8 proc.) automatyczne opróżnianie pojemnika/samooczyszczenie”

Polacy w kwestii smart cleaning stawiają na sprawdzone, znane marki

– Chociaż użytkownicy zdają się być podzieleni w kwestii przywiązania do marki urządzenia, jeśli chodzi o inteligentne sprzątanie, to gdy już decydują się na ich użycie, wybierają znane firmy z segmentu inteligentnego sprzątania – zaznacza Paweł Szałamacha.

Wyniki badania Komputronik pokazują, że 55,73 proc. użytkowników przywiązuje wagę do marki w kwestii sprzątania. Oznacza to, że aspekt ten nie ma znaczenia dla 45,07 proc.

Użytkownicy, którzy korzystają z urządzeń smart cleaning najczęściej wskazują na markę Roborock Technology Co. – 42,86 proc. Xiaomi Corporation miało 37,07 proc. wskazań. Co czwarty sprzątający w inteligentnym duchu wybiera iRobot Corporation. Co piąty – Samsung Electronics Co. Ltd.

Kolejnymi najchętniej wykorzystywanymi markami są Dreame i Dyson (po 12,27 proc.) i LG Electronics Inc. (8,53 proc.). Po 4 proc. zyskały Silvercrest oraz Vorwerk SE & Co. KG. Kolejne 15 marek jest wybierane każdorazowo przez mniej niż 4 proc. użytkowników, co pokazuje, że cieszą się mniejszym zainteresowaniem. Wśród nich można wymienić np. Hoffen, Panasonic Holdings Corporation czy Carneo.

Czym jest smart cleaning i jakie są perspektywy jego rozwoju

– Smart cleaning jest nowoczesnym podejściem do utrzymywania czystości, które wykorzystuje zaawansowane technologie i zautomatyzowane urządzenia, takie jak roboty sprzątające, czujniki, sztuczną inteligencję (AI) i Internet rzeczy (IoT).

Technologie te pozwalają na bardziej efektywne, precyzyjne i czasowo zoptymalizowane sprzątanie przestrzeni – komentuje Paweł Szałamacha z Komputronik.

Jak wynika z danych IMARC Group, wielkość globalnego rynku inteligentnego czyszczenia i higieny osiągnęła w 2023 r. 4,4 miliarda dolarów. Według predykcji tej firmy do 2032 r. rynek ten osiągnie wartość 14,4 mld dol., przy stopie wzrostu (CAGR) wynoszącej 13,7 proc. w latach 2024-2032.

Jeszcze szybszy rozwój prognozuje MarketsandMarkets. Zdaniem tej firmy, do 2026 r. rynek robotów sprzątających będzie wart 7,5 mld dol., a CAGR wyniesie średniorocznie 23,2 proc. Raport firmy Euromonitor szacuje, że w latach 2023-2025 sprzedaż robotów sprzątających w Europie wzrośnie o 40 proc. Będą go napędzały przede wszystkim kraje, takie jak Niemcy, Francja i Wielka Brytania.

A jak na tym tle wypadnie Polska? Czas pokaże.