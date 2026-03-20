Rekordowe ceny paliw w Polsce. Średnia cena diesla na stacjach może przekroczyć 8,08 zł za litr

Rekordowe ceny paliw w Polsce. Średnia cena diesla na stacjach może przekroczyć 8,08 zł za litr

20 marca 2026, 15:23
Tomasz Kowalski
oprac. Tomasz Kowalski
W przyszłym tygodniu średnia cena diesla na stacjach paliw może przekroczyć rekord z października 2022 roku, tj. 8,08 zł/l i ustanowić nowy. Drożeć będą też benzyny - o 29 gr na litrze - do 7,19 zł/l w przypadku 95-ki i 7,86 zł/l w przypadku benzyny 98.

Ceny benzyny i diesla w Polsce biją rekordy

Średnie detaliczne ceny diesla i benzyny Pb95 w Polsce wynoszą obecnie odpowiednio 7,88 zł/l oraz 6,90 zł/l – poinformowali analitycy Refleksu. Z danych tej firmy analityczne wynika, że w skali tygodnia diesel podrożał 24 gr, a benzyna 37 gr na litrze. Za litr autogazu kierowcy płacą 21 gr więcej, a średnia krajowa cena tego paliwa to 3,39 zł/l.

Jak przypomnieli analitycy, dotychczasowy rekord średnich cen diesla na stacjach w kraju, ustanowiony w połowie października 2022 roku, to 8,08 zł/l „Wówczas stawka podatku VAT dla paliw była obniżona z 23 proc. do 8 proc. Gdyby nie to, w październiku 2022 roku średnia cena diesla na stacjach przekroczyłaby poziom 9 zł/l” - zaznaczyli.

W przyszłym tygodniu ceny paliw nadal będą rosły

Analitycy uważają, że przyszły tydzień może być pierwszym od października 2022 roku, kiedy średnia krajowa cena diesla na stacjach przekroczy barierę 8 zł/l i dodatkowo może ustanowić nowy historyczny rekord.

Reflex prognozuje, że w przyszłym tygodniu (23-27 marca) benzyna Pb95 podrożeje o 29 gr do 7,19 zł/l, benzyna 98 ma kosztować 7,86 zł/l, tj. o 29 gr więcej na litrze, za diesla kierowcy mogą zapłacić 8,19 zł/l, czyli więcej o 31 gr na litrze.

Rekordowe ceny paliw także poza Polską

Analitycy zwrócili uwagę, że po ostatnich wzajemnych atakach na infrastrukturę naftową na Bliskim Wschodzie, nastroje łagodzą medialne doniesienia, że prezydent Trump zakazał stronie amerykańskiej dalszych ataków na irańską infrastrukturę naftową.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przekazali też, że kolejne nowe rekordy biją ceny ropy w Azji. Ceny benchmarków ropy naftowej dla rynków azjatyckich, które odzwierciedlają koszt importu ropy naftowej z regionu Bliskiego Wschodu z dostawą w maju, wzrosły 19 marca do blisko 167 dol. za baryłkę, ustanawiając nowe historyczne rekordy. W ocenie ekspertów w skali tygodnia oznacza to wzrost o ponad 21 dol. za baryłkę. Drożeje też ropa rosyjska. Ceny rosyjskiej ropy naftowej Urals DAP Indie wzrosły do ponad 118 dol. za baryłkę. Dodali, że w ciągu tygodnia ropa rosyjska Urals podrożała blisko 22 dol. na baryłce.

Źródło: PAP
Infor.pl
Rekordowe ceny paliw w Polsce. Średnia cena diesla na stacjach może przekroczyć 8,08 zł za litr
20 mar 2026

W przyszłym tygodniu średnia cena diesla na stacjach paliw może przekroczyć rekord z października 2022 roku, tj. 8,08 zł/l i ustanowić nowy. Drożeć będą też benzyny - o 29 gr na litrze - do 7,19 zł/l w przypadku 95-ki i 7,86 zł/l w przypadku benzyny 98.
Kierowców czeka szok na stacjach paliw. Benzyna 95 powyżej 7 zł, a diesel od 8 zł
20 mar 2026

Nie widać na razie oznak końca kryzysu na rynku paliwowym i podwyżki cen paliw będą kontynuowane - uważają analitycy portalu e-petrol.pl. Przewidują, że w najbliższych dniach za litr benzyny 95 kierowcy mogą częściej płacić ponad 7 zł, a diesla - od 8 zł.
Prawo jazdy kat. C od 18. roku życia. Parlament Europejski nie zmienił granicy wieku do 17 lat
20 mar 2026

Prawo jazdy kat. C jednak od 18. roku życia. Parlament Europejski nie zmienił granicy wieku do 17 lat. Natomiast uzyskanie prawa jazdy kat. B będzie możliwe już w wieku 17 lat, ale do momentu ukończenia 18 roku życia takie osoby będą musiały prowadzić samochód osobowy w towarzystwie doświadczonego kierowcy.
Świadczenie wspierające 2026 przy chorobie Alzheimera. Jak otrzymać nawet 4353 zł z ZUS?
20 mar 2026

Od 1 marca 2026 roku osoby zmagające się z chorobą Alzheimera mogą ubiegać się o wsparcie finansowe do 4353 zł miesięcznie. Kluczową zmianą jest dostępność świadczenia już od 70 punktów niesamodzielności. Uzyskanie środków nie zależy jednak od samej diagnozy, lecz od precyzyjnej oceny komisji wojewódzkiej.

Polacy „wysuszyli" słowackie stacje. Bratysława zamyka im dostęp do taniego paliwa na 30 dni
20 mar 2026

Rząd Roberta Ficy zatwierdził nadzwyczajne ograniczenia w sprzedaży paliwa. Kierowcy z zagranicznymi tablicami - w tym z Polski - zapłacą więcej, tankowanie do kanistrów zostanie ograniczone, a samoobsługowe stacje zamknięte. Nowe zasady mają obowiązywać 30 dni. Premier wprost obwinia Polaków o to, że stacje na północy Słowacji „wyschły".
Dodatek stażowy: Czy przysługuje wyrównanie za udokumentowany staż pracy?
20 mar 2026

Wyższy dodatek stażowy powinien być wypłacany z uwzględnieniem daty 1 stycznia 2026 roku jako momentu uzyskania uprawnienia. Wyrównania za wcześniejsze lata udokumentowanego stażu pracodawca nie musi wypłacać.
800+ i 300+ dla babci na wnuka. NSA wydał ważne orzeczenia
20 mar 2026

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, iż przy stosowaniu przepisów regulujących przyznawanie świadczenia nadrzędne świadczenie powinno mieć dobro dziecka. Sąd nie poparł literalnej wykładni przepisów, która uzależnia otrzymanie świadczenia dobry start i świadczenia wychowawczego od złożenia wniosku o przysposobienie dziecka.
Bez zmiany prawa, samym wyrokiem. NSA nakazał uznać w Polsce małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte w Niemczech
20 mar 2026

Krajowy Naczelny Sąd Administracyjny właśnie nakazał polskiemu urzędowi stanu cywilnego wpisanie do polskiego rejestru niemieckiego aktu małżeństwa dwóch mężczyzn. To pierwsza taka decyzja polskiego sądu - podjęta bez jakiejkolwiek zmiany ustawy czy konstytucji. Wyrok wywołuje burzę, ale nie po raz pierwszy w tej sprawie - zajmował się nią już TSUE, którego NSA wcześniej pytał o zdanie.

„Ktoś używa Twojego pseudonimu". Ukradli mi nazwę, którą budowałem przez sześć lat. Jak uniknąć utraty tożsamości w sieci?
20 mar 2026

Pewnego dnia dostałem wiadomość od słuchacza, który pogratulował mi nowego singla. Ucieszyłem się i jednocześnie zdziwiłem, bo niczego ostatnio nie publikowałem. Skorzystałem z YouTube - wpisałem swój pseudonim, posortowałem wyniki od najnowszych i... zamarłem.
Podatki 2026 - najważniejsze zmiany [KSeF, VAT, limity dla samochodów służbowych]
20 mar 2026

Jakie najważniejsze zmiany w podatkach można wymienić w 2026 roku? Eksperci wyliczają: KSeF, VAT i limity dla samochodów służbowych. Co oznaczają w praktyce? Niektóre zmiany będą dla większości przedsiębiorców niekorzystne.
