Wcześniejszy termin wypłaty trzynastki. Emeryci i renciści otrzymają świadczenie przed Wielkanocą

Wcześniejszy termin wypłaty trzynastki. Emeryci i renciści otrzymają świadczenie przed Wielkanocą

20 marca 2026, 07:19
[Data aktualizacji 20 marca 2026, 07:28]
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
ZUS pieniądze koperta trzynasta emerytura renta emeryci renciści trzynastka dodatkowe roczne świadczenie pieniężne termin wypłaty wielkanoc
Wcześniejszy termin wypłaty trzynastki. Emeryci i renciści otrzymają świadczenie przed Wielkanocą
zdjęcie powstało z wykorzystaniem AI
Materiały prasowe

Wkrótce ZUS zacznie wypłacać emerytom i rencistom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Trzynastka wynosi 1978,49 zł brutto i nie podlega egzekucji i potrąceniu. Sprawdź, w jakich terminach ZUS wypłaci świadczenie.

Terminy wypłaty dodatkowego świadczenia rocznego

ZUS wypłaca świadczenia pieniężne 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia danego miesiąca. Jeżeli termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce, wypłata realizowana jest do ostatniego roboczego dnia przed tym terminem.

W tym roku 6 kwietnia wypada w drugi dzień Wielkanocy. Z tego względu ZUS wypłaci dodatkowe roczne świadczenia pieniężne, czyli trzynaste emerytury, wcześniej, czyli 3 kwietnia. Ostatni termin wypłaty, czyli 25 kwietnia wypada w sobotę, więc trzynastka zostanie wypłacona w ostatni dzień roboczy przed tym terminem, czyli 24 kwietnia.

Pieniądze na wypłaty są przekazywane na pocztę trzy dni robocze przed terminem płatności, a do banku jeden dzień roboczy przed terminem płatności – z uwzględnieniem, czy przypada on w dzień roboczy, czy nie.

Jaka jest wysokość trzynastki?

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W 2026 r. wynosi ona 1978,49 zł brutto. Wypłaty na rękę będą jednak się różnić i będą uzależnione od wysokości otrzymywanej emerytury lub renty - im niższa jest emerytura lub renta, tym kwota trzynastki jest wyższa.

Od kwoty trzynastki będzie potrącona składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Z kwoty świadczenia nie są natomiast dokonywane potrącenia i egzekucje, nie jest też ona wliczana do dochodu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Komu przysługuje trzynastka?

Trzynastka przysługuje osobom, które 31 marca mają prawo do emerytury (w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej), renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych) oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej (w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Pytania i odpowiedzi. Resort pracy wyjaśnia jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracowników
Pytania i odpowiedzi. Resort pracy wyjaśnia jak nowe przepisy wpływają na uprawnienia pracowników
Prawo
Wcześniejszy termin wypłaty trzynastki. Emeryci i renciści otrzymają świadczenie przed Wielkanocą
20 mar 2026

Wkrótce ZUS zacznie wypłacać emerytom i rencistom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Trzynastka wynosi 1978,49 zł brutto i nie podlega egzekucji i potrąceniu. Sprawdź, w jakich terminach ZUS wypłaci świadczenie.
Nie tylko gastroskopia i rezonans. Pacjenci boją się zmian zapowiadanych przez NFZ
19 mar 2026

Zmian finansowania nadwykonań obawiają się nie tylko pacjenci, ale też lekarze. Nie brakuje opinii, iż zapłacą za nie pacjenci, wydłużą się kolejki, a nowe zasady faktycznie oznaczają powrót limitów.
Koszt przesyłki zwrotnej do innego kraju UE może zaskoczyć. Kto płaci za odesłanie produktu?
19 mar 2026

Wprawdzie zakupy w sklepach internetowych z innych krajów Unii Europejskiej są dziś równie proste i bezpieczne jak te lokalne, to jednak niektóre szczegóły mogą rodzić wątpliwości. Kto pokrywa koszt odesłania przesyłki? W jakim terminie można odstąpić od umowy? Kilka praktycznych wskazówek przygotowało Europejskie Centrum Konsumenckie działające przy UOKiK.
Bezpłatne leki. Czy przysługują z orzeczeniem o niepełnosprawności?
19 mar 2026

Samo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie uprawnia do otrzymania w aptece bezpłatnego leku. Prawo to przysługuje bowiem głównie ze względu na wiek. Jakie są aktualne przepisy? Gdzie można szukać dofinansowania do leków i sprzętu?

Już co czwarty polski e-konsument kupuje DIY w sieci
19 mar 2026

Wraz z początkiem wiosny rozpoczyna się szczyt sezonu na prace wykończeniowe i ogrodowe. Według barometru usług w pierwszym kwartale 2025 roku popyt na oferty dotyczące remontu zwiększył się o 36 proc. względem końcówki 2024 roku. Odsetek ten był jeszcze wyższy w przypadku usług budowlanych (+52 proc.) i ogrodniczych (+267 proc.). To stały, coroczny trend, który przekłada się na okresowy skok obrotów marketów budowlanych oferujących produkty DIY (ang. Do It Yourself – zrób to sam), czyli narzędzi, farb, materiałów budowlanych oraz artykułów ogrodowych i dekoracyjnych.
Elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej - zastąpi tradycyjną, tylko jak i gdzie ją dostać?
19 mar 2026

Elektroniczna legitymacja osoby niepełnosprawnej to cyfrowy dokument dostępny w telefonie, który potwierdza niepełnosprawność i uprawnienia do ulg - tak samo jak tradycyjna, plastikowa karta. Można z niej korzystać nawet bez Internetu, a dodać ją mogą też rodzice i opiekunowie prawni osoby z niepełnosprawnością. Wyjaśniamy, jak ją aktywować krok po kroku i na co uważać.
Rzecznik MŚP: Nieuzasadniony zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych
19 mar 2026

Do Marszałka Sejmu trafiło pismo Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Agnieszka Majewska wskazuje na zagrożenia dla sektora MŚP w związku z projektem nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
Którzy cudzoziemcy są uprawnieni do wszystkich świadczeń medycznych w Polsce?
18 mar 2026

Ukraińcy mają w Polsce dostęp do wszystkich świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jest to możliwe, gdy beneficjent ochrony czasowej, który posługuje się numerem PESEL ze statusem UKR ma jeden z tytułów do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Może to być np. umowa o pracę, umowa zlecenie czy prowadzenie legalnej działalności gospodarczej.

Bez lekarza, pielęgniarki i położnej w weekend w szpitalu? Nowe zasady prawdopodobnie od 1 lipca 2026 r. [PROJEKT]
18 mar 2026

Polskie szpitale stają przed coraz poważniejszym wyzwaniem związanym z organizacją pracy lekarzy podczas weekendów i świąt. Zmieniające się przepisy dotyczące czasu pracy personelu medycznego oraz rosnąca niechęć lekarzy do podejmowania dodatkowych dyżurów sprawiają, że wiele placówek ma trudności z zapewnieniem odpowiedniej obsady kadrowej poza standardowymi godzinami funkcjonowania. W związku z tym planowane są, nowe - ważne zmiany, już od lipca 2026 r. Czy polski system zdrowia jeszcze bardziej podupadnie, czy może się uleczy?
MSZ: "Nie podróżuj". Turysta: "Rezygnuję z wycieczki na Bliski Wschód". Biuro podróży: "Masz lecieć, bo lot nie został odwołany". Kto ma rację?
19 mar 2026

Do redakcji INFOR docierają sygnały od Czytelników, którzy po naszym wcześniejszym tekście chcieli zrezygnować z wycieczki na Bliski Wschód, powołując się na art. 47 ust. 4 ustawy o imprezach turystycznych. Ale biuro podróży odmawia, bo przecież nie odwołano lotu. Jeszcze. Kto ma rację w tym sporze? Czy rzeczywiście wojna to nie przeszkoda, aby lecieć do ZEA?
