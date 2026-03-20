Wkrótce ZUS zacznie wypłacać emerytom i rencistom dodatkowe roczne świadczenie pieniężne. Trzynastka wynosi 1978,49 zł brutto i nie podlega egzekucji i potrąceniu. Sprawdź, w jakich terminach ZUS wypłaci świadczenie.

Terminy wypłaty dodatkowego świadczenia rocznego

ZUS wypłaca świadczenia pieniężne 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dnia danego miesiąca. Jeżeli termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce, wypłata realizowana jest do ostatniego roboczego dnia przed tym terminem.

W tym roku 6 kwietnia wypada w drugi dzień Wielkanocy. Z tego względu ZUS wypłaci dodatkowe roczne świadczenia pieniężne, czyli trzynaste emerytury, wcześniej, czyli 3 kwietnia. Ostatni termin wypłaty, czyli 25 kwietnia wypada w sobotę, więc trzynastka zostanie wypłacona w ostatni dzień roboczy przed tym terminem, czyli 24 kwietnia.

Pieniądze na wypłaty są przekazywane na pocztę trzy dni robocze przed terminem płatności, a do banku jeden dzień roboczy przed terminem płatności – z uwzględnieniem, czy przypada on w dzień roboczy, czy nie.

Jaka jest wysokość trzynastki?

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne przysługuje w wysokości najniższej emerytury. W 2026 r. wynosi ona 1978,49 zł brutto. Wypłaty na rękę będą jednak się różnić i będą uzależnione od wysokości otrzymywanej emerytury lub renty - im niższa jest emerytura lub renta, tym kwota trzynastki jest wyższa.

Od kwoty trzynastki będzie potrącona składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Z kwoty świadczenia nie są natomiast dokonywane potrącenia i egzekucje, nie jest też ona wliczana do dochodu.

Komu przysługuje trzynastka?

Trzynastka przysługuje osobom, które 31 marca mają prawo do emerytury (w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej), renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych) oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej (w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.