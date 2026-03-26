Pożyczka jako element codziennego planowania finansów. Jak zmienia się podejście Polaków do wydatków

Pożyczka jako element codziennego planowania finansów. Jak zmienia się podejście Polaków do wydatków

26 marca 2026, 10:23
Shutterstock

Sposób finansowania większych wydatków przez Polaków wyraźnie się zmienia. Jeszcze do niedawna pierwszym wyborem był kredyt bankowy. Dziś coraz częściej sięgamy po nowoczesne rozwiązania, takie jak pożyczki online - łatwiej dostępne, lepiej dopasowane do codziennych potrzeb i na przejrzystych zasadach [1].

Komentarz: Jerzy Kachnowicz - Prezes Zarządu AvaFin Poland

Zmiana nawyków finansowych Polaków

Potwierdzają to również dane rynkowe. Według BIK w 2025 roku wartość nowo udzielonych kredytów gotówkowych wzrosła rok do roku i wyniosła 120,3 mld zł. Pokazuje to wyraźnie, że kredyt gotówkowy pozostaje jednym z głównych sposobów finansowania większych wydatków przez gospodarstwa domowe. Jednocześnie obserwujemy niewielki spadek w segmencie kredytów ratalnych, co sugeruje, że nie jest on już obszarem dynamicznego wzrostu. Warto też zwrócić uwagę, że cały portfel kredytów i pożyczek wzrósł w 2025 roku o 47 mld zł2. To sygnał, że Polacy coraz chętniej korzystają z finansowania zewnętrznego, ale robią to w sposób bardziej przemyślany.

Zmienia się jednak nie tylko oferta, ale też podejście samych klientów. Polacy coraz rozsądniej planują swoje wydatki i coraz rzadziej podejmują decyzje impulsywnie. Duże koszty – jak remont mieszkania, zakup sprzętu AGD czy wyjazd na wakacje – rzadko są dziś finansowane w całości z jednego źródła. Najczęściej łączymy własne oszczędności z dodatkowym finansowaniem, tak aby nie nadwyrężać domowego budżetu i jednocześnie nie odkładać ważnych planów na później.

Łączenie źródeł finansowania jako nowy standard

Widać to również w podejściu instytucji finansowych. Z danych ZPF wynika, że klientom wypłacane jest średnio ok. 30% kwoty, o którą wnioskują.1. Może się to wydawać niewielką częścią, ale w praktyce pokazuje, że decyzje o przyznaniu kredytu są dziś bardziej odpowiedzialne i dopasowane do realnych możliwości spłaty. Instytucje finansowe nie oferują już maksymalnych dostępnych kwot, lecz takie, które klient jest w stanie bezpiecznie spłacić. To przekłada się na stabilność całego rynku. Dane KNF wskazują, że problemy ze spłatą zobowiązań dotyczą około 10% klientów3. Oznacza to, że zdecydowana większość kredytobiorców spłaca swoje zobowiązania terminowo. Ryzyko oczywiście istnieje – jest naturalnym elementem każdego rynku finansowego – ale pozostaje na kontrolowanym poziomie.

Z finansowania najczęściej korzystają osoby o stabilnych dochodach – zatrudnione na etacie lub prowadzące własną działalność gospodarczą. Wraz ze wzrostem dochodów rosną zarówno wnioskowane, jak i przyznawane kwoty, a także skuteczność uzyskania finansowania. W grupie osób zarabiających powyżej 6 tys. zł netto poziom ten sięga 17,2%1. To pokazuje, że rynek premiuje przewidywalność i stabilność finansową, co sprzyja odpowiedzialnemu korzystaniu z produktów pożyczkowych.

Odpowiedzialne pożyczanie

Równolegle zmienia się sam sektor pożyczkowy. Jeszcze kilka lat temu jego największym atutem była przede wszystkim szybkość decyzji i dostępność. Dziś kluczowe znaczenie ma jakość danych i precyzyjne dopasowanie oferty do klienta. Nowoczesne technologie pozwalają analizować nie tylko podstawowe informacje finansowe, ale także szerszy kontekst zachowań użytkownika. Dzięki temu możliwe jest lepsze zarządzanie ryzykiem i oferowanie produktów, które realnie odpowiadają na potrzeby klientów. Potwierdzają to wskaźniki efektywności. Średnia konwersja na poziomie 15,3% pokazuje, że procesy sprzedażowe są coraz bardziej selektywne1. Taka ostrożność finansowania ogranicza ryzyko problemu terminowej spłaty zobowiązania i pokazuje, że sektor pożyczkowy w Polsce działa dziś w oparciu o zaawansowaną ocenę zdolności kredytowej.

W efekcie pożyczka – odpowiednio dobrana i świadomie wykorzystywana – nie tylko nie stanowi zagrożenia dla domowego budżetu, ale może być realnym wsparciem w jego planowaniu. To zmiana, która dobrze oddaje kierunek rozwoju całego rynku: od dostępności do odpowiedzialnego i przemyślanego finansowania codziennych potrzeb.

[1] Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. (2026). Jak Polacy pożyczają online. https://zpf.pl/pliki/raporty/jak-polacy-pozyczaja-online_raport-zpf_1edycja_20260227.pdf

[2] Biuro Informacji Kredytowej. (2026). Kredyty gotówkowe i mieszkaniowe – filary akcji kredytowej w 2025 roku. https://media.bik.pl/informacje-prasowe/att/2945182

[3] Komisja Nadzoru Finansowego. (2025). Informacja o sytuacji sektora instytucji pożyczkowych za 2024 rok. https://www.knf.gov.pl/?articleId=96155&p_id=18

KSeF 2026 - faktury od lutego na nowych zasadach [Badanie]
26 mar 2026

KSeF 2026 czyli faktury od lutego na nowych zasadach. Firmy chcą wydłużenia okresu przejściowego. Badanie przedsiębiorców przedstawia ocenę wdrożenia systemu - co zostało ocenione najgorzej? Czego najbardziej obawiają się polskie firmy?
Zasiłek rodzinny i pielęgnacyjny do zmiany? Rodzice czekają na nowe kwoty
26 mar 2026
KSeF: przedsiębiorca jako podatnik odpowiada za prawidłowe działanie w nowym systemie, a księgowi?
26 mar 2026

KSeF: jak rozkłada się odpowiedzialność pomiędzy przedsiębiorcą i księgowymi (biurem rachunkowym)? Jak uregulować to w umowie z zewnętrzną księgowością? Jakie mogą być konsekwencje błędów w KSeF?
Czy Twój serwis samochodowy ma ważne badania dozoru technicznego?
26 mar 2026

Inspekcje Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy i zgodności z przepisami serwisów samochodowych. Awaria urządzeń może nastąpić nagle i mieć poważne konsekwencje – zarówno dla zdrowia pracowników, jak i dla funkcjonowania firmy. Skutki takich zdarzeń wiążą się z odpowiedzialnością finansową i prawną. Po wypadku przy pracy organy kontrolne analizują nie tylko sam moment zdarzenia, ale również historię przeglądów i konserwacji, ważność decyzji UDT oraz sposób prowadzenia dokumentacji technicznej.

Wkrótce ZUS rozpocznie wypłaty trzynastej emerytury. Sprawdź, w jakim terminie należy spodziewać się świadczenia i w jakiej wysokości
26 mar 2026

Zbliża się termin wypłaty przez ZUS dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Wypłaty netto będą się różnić i będą uzależnione od wysokości otrzymywanej emerytury lub renty. Co może być potrącone z trzynastki?
Kolejne problemy z wypłatą nagród dla pracowników. W sprawie wypowiedziała się RIO
26 mar 2026

Pracownicy niecierpliwie czekali na zmianę przepisów w zakresie naliczania pracowniczego stażu pracy i bez zwłoki przedstawiają pracodawcom dokumenty mające wpływ na ich sytuację. Jednak pracodawcy mają wiele pytań o to, jak prawidłowo postępować. Szczególnie dużo dotyczy tego, jak prawidłowo wypłacać pracownikom należne nagrody jubileuszowe.
Od kwietnia 2026 r. wyższe kwoty jednorazowego odszkodowania z ZUS-u. Wypłata tylko po zakończonym leczeniu
26 mar 2026

Od 1 kwietnia 2026 r. będą obowiązywać nowe, wyższe stawki jednorazowego odszkodowania. Za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu będzie przysługiwać 1781 zł. Odszkodowanie może otrzymać osoba ubezpieczona, która wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznała stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
Emerytury stażowe 2026. Kiedy wejdą w życie i kto będzie mógł z nich skorzystać? Sprawdzamy stan prac i warunki ZUS
26 mar 2026

Temat emerytur stażowych to w 2026 roku jedna z najbardziej wyczekiwanych, a zarazem budzących największy opór polityczny zmian w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Idea, by prawo do odpoczynku zależało od liczby przepracowanych lat, a nie tylko od daty urodzenia, niezmiennie budzi ogromne emocje. Sprawdziliśmy, na jakim etapie są prace legislacyjne pod koniec pierwszego kwartału 2026 roku.

