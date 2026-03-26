Pożyczka jako element codziennego planowania finansów. Jak zmienia się podejście Polaków do wydatków
REKLAMA
REKLAMA
Sposób finansowania większych wydatków przez Polaków wyraźnie się zmienia. Jeszcze do niedawna pierwszym wyborem był kredyt bankowy. Dziś coraz częściej sięgamy po nowoczesne rozwiązania, takie jak pożyczki online - łatwiej dostępne, lepiej dopasowane do codziennych potrzeb i na przejrzystych zasadach [1].
Komentarz: Jerzy Kachnowicz - Prezes Zarządu AvaFin Poland
REKLAMA
REKLAMA
Zmiana nawyków finansowych Polaków
Potwierdzają to również dane rynkowe. Według BIK w 2025 roku wartość nowo udzielonych kredytów gotówkowych wzrosła rok do roku i wyniosła 120,3 mld zł. Pokazuje to wyraźnie, że kredyt gotówkowy pozostaje jednym z głównych sposobów finansowania większych wydatków przez gospodarstwa domowe. Jednocześnie obserwujemy niewielki spadek w segmencie kredytów ratalnych, co sugeruje, że nie jest on już obszarem dynamicznego wzrostu. Warto też zwrócić uwagę, że cały portfel kredytów i pożyczek wzrósł w 2025 roku o 47 mld zł2. To sygnał, że Polacy coraz chętniej korzystają z finansowania zewnętrznego, ale robią to w sposób bardziej przemyślany.
Zmienia się jednak nie tylko oferta, ale też podejście samych klientów. Polacy coraz rozsądniej planują swoje wydatki i coraz rzadziej podejmują decyzje impulsywnie. Duże koszty – jak remont mieszkania, zakup sprzętu AGD czy wyjazd na wakacje – rzadko są dziś finansowane w całości z jednego źródła. Najczęściej łączymy własne oszczędności z dodatkowym finansowaniem, tak aby nie nadwyrężać domowego budżetu i jednocześnie nie odkładać ważnych planów na później.
Łączenie źródeł finansowania jako nowy standard
Widać to również w podejściu instytucji finansowych. Z danych ZPF wynika, że klientom wypłacane jest średnio ok. 30% kwoty, o którą wnioskują.1. Może się to wydawać niewielką częścią, ale w praktyce pokazuje, że decyzje o przyznaniu kredytu są dziś bardziej odpowiedzialne i dopasowane do realnych możliwości spłaty. Instytucje finansowe nie oferują już maksymalnych dostępnych kwot, lecz takie, które klient jest w stanie bezpiecznie spłacić. To przekłada się na stabilność całego rynku. Dane KNF wskazują, że problemy ze spłatą zobowiązań dotyczą około 10% klientów3. Oznacza to, że zdecydowana większość kredytobiorców spłaca swoje zobowiązania terminowo. Ryzyko oczywiście istnieje – jest naturalnym elementem każdego rynku finansowego – ale pozostaje na kontrolowanym poziomie.
REKLAMA
Z finansowania najczęściej korzystają osoby o stabilnych dochodach – zatrudnione na etacie lub prowadzące własną działalność gospodarczą. Wraz ze wzrostem dochodów rosną zarówno wnioskowane, jak i przyznawane kwoty, a także skuteczność uzyskania finansowania. W grupie osób zarabiających powyżej 6 tys. zł netto poziom ten sięga 17,2%1. To pokazuje, że rynek premiuje przewidywalność i stabilność finansową, co sprzyja odpowiedzialnemu korzystaniu z produktów pożyczkowych.
Odpowiedzialne pożyczanie
Równolegle zmienia się sam sektor pożyczkowy. Jeszcze kilka lat temu jego największym atutem była przede wszystkim szybkość decyzji i dostępność. Dziś kluczowe znaczenie ma jakość danych i precyzyjne dopasowanie oferty do klienta. Nowoczesne technologie pozwalają analizować nie tylko podstawowe informacje finansowe, ale także szerszy kontekst zachowań użytkownika. Dzięki temu możliwe jest lepsze zarządzanie ryzykiem i oferowanie produktów, które realnie odpowiadają na potrzeby klientów. Potwierdzają to wskaźniki efektywności. Średnia konwersja na poziomie 15,3% pokazuje, że procesy sprzedażowe są coraz bardziej selektywne1. Taka ostrożność finansowania ogranicza ryzyko problemu terminowej spłaty zobowiązania i pokazuje, że sektor pożyczkowy w Polsce działa dziś w oparciu o zaawansowaną ocenę zdolności kredytowej.
W efekcie pożyczka – odpowiednio dobrana i świadomie wykorzystywana – nie tylko nie stanowi zagrożenia dla domowego budżetu, ale może być realnym wsparciem w jego planowaniu. To zmiana, która dobrze oddaje kierunek rozwoju całego rynku: od dostępności do odpowiedzialnego i przemyślanego finansowania codziennych potrzeb.
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
REKLAMA