REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Koszty utrzymania » Specjalne zniżki na paliwo dla seniorów. Za tankowanie na stacjach benzynowych płacą mniej. Jest jeden warunek

Specjalne zniżki na paliwo dla seniorów. Za tankowanie na stacjach benzynowych płacą mniej. Jest jeden warunek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
08 maja 2026, 06:56
Maja Retman
Maja Retman
Tańsze paliwo dla seniorów. Na tych stacjach benzynowych za tankowanie zapłacą mniej. Wystarczy zrobić tę jedną, prostą rzecz. Niektórzy nie wiedzą, że przysługuje im zniżka
Tańsze paliwo dla seniorów. Na tych stacjach benzynowych za tankowanie zapłacą mniej. Wystarczy zrobić tę jedną, prostą rzecz. Niektórzy nie wiedzą, że przysługuje im zniżka
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rachunki grozy na stacjach beznzynowych, ceny w sklepach, które rosną szybciej niż grzyby po deszczu, a emerytury ledwo starczają na przeżycie. Seniorzy z coraz większym trudem wiążą koniec z końcem. Tymczasem stacje benzynowe i wielkie sieci handlowe oferują im zniżki, o których... nikt nie mówi. To cicha ulga dla tych, którzy kiedyś wychowywali trójkę dzieci. Teraz mogą oszczędzać na zakupach przy każdej wizycie w sklepie. Trzeba tylko mieć jedną, specjalną kartę.

rozwiń >

Ceny grozy na stacjach paliw

Jeszcze trzy dni temu wiało grozą w doniesieniach o cenach ze stacji paliw. Ten armagedon odzwierciedla niestabilną sytuację na globalnych rynkach ropy, spowodowaną zaostrzeniem konfliktu na Bliskim Wschodzie?

REKLAMA

REKLAMA

O średnich ceny paliw w Polsce pisał „Fakt” . Za litr benzyny Pb957 trzeba płacić 7,22 zł, litr oleju napędowego (ON) kosztuje 8,47 zł, 3,67 zł autogaz (LPG).

Od północy na wszystkich stacjach paliw w Polsce zaczęły obowiązywać nowe limity cenowe. To konsekwencja poniedziałkowego obwieszczenia ministra energii oraz wdrożenia rządowego programu „Ceny Paliwa Niżej” (CPN). Dodatkowo do końca kwietnia utrzymana zostaje obniżona, 8-procentowa stawka VAT na paliwa.

Zgodnie z nowymi przepisami maksymalna cena litra benzyny 95 wynosi 6,16 zł, benzyny 98 – 6,76 zł, a oleju napędowego – 7,60 zł. Podane kwoty zawierają już obniżony podatek VAT, który obowiązuje od 31 marca.

REKLAMA

Ministerstwo energii zapowiedziało, że będzie codziennie ogłaszać aktualne maksymalne ceny paliw. Sprzedaż po stawkach przekraczających ustalone limity może skutkować karą sięgającą nawet 1 mln zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Rabat dla seniorów, o którym nie wszyscy wiedzą

Jeszcze nieco mniej za tankowanie mogą zapłacić seniorzy. Taką ulgę zyskali od państwa ci, którzy wychowali co najmniej trójkę dzieci.

Rodzice z czasów PRL-u to pokolenie, które nigdy dotąd nie skorzystało ze strumienia rządowych pieniędzy. Nie mieli wsparcia w postaci 800 plus, 300 plus na wyprawkę szkolną czy babciowego. Teraz wreszcie państwo doszło do wniosku, że i im coś się należy.

Drogę do zniżek daje Karta Dużej Rodziny

Jej posiadacze mogą liczyć na rabaty na paliwo w wybranych sieciach stacji benzynowych, ale uwaga – zniżka naliczana jest tylko wtedy, gdy karta zostanie pokazana przed dokonaniem płatności. Każda sieć ma swoje zasady i wysokość upustu.

Na tych stacjach można zatankować taniej

Na stacjach Orlen można zyskać 8 groszy zniżki na litr paliwa standardowego oraz 10 groszy na paliwa premium. Do tego dochodzi 20-procentowa obniżka na produkty z oferty Stop Cafe oraz usługi myjni. Shell oferuje również 8 groszy rabatu na litr benzyny i oleju napędowego, a także 3 grosze na litr autogazu. Dodatkowo – 20 proc. zniżki na wybrane produkty spożywcze dostępne na stacji.

Jeszcze większe ulgi czekają w Circle K – 8 groszy taniej za każdy litr paliwa bazowego i aż 15 groszy na paliwa premium. Dodatkowo: 25 proc. rabatu na usługi myjni i 20 proc. na wybrane produkty gastronomiczne, w tym gorącą kawę, herbatę i dania typu hot food. A jeśli tankujesz na stacjach Circle K Express, możesz liczyć na 5 groszy zniżki na paliwo standardowe i 10 groszy na premium.

Czy to dużo? Przy regularnym tankowaniu, w skali miesiąca robi się z tego konkretny zastrzyk gotówki.

Rabaty także w sieciach handlowych

Dzięki Karcie Dużej Rodziny (KDR), można też zyskać dostęp do zniżek na codzienne zakupy. Na liście sklepów, które oferują rabaty z Kartą Dużej Rodziny, są wszystkie największe sieci. W Lidlu można zapłacić o 10 procent mniej za świeże warzywa, pieczywo, napoje, produkty dla dzieci czy przyprawy. Latem – także za jogurty i lody.

W Auchan, łącząc Kartę z programem lojalnościowym sieci, można zyskać dodatkowy 1 proc. zwrotu i 5 proc. rabatu na marki własne. Carrefour daje bony na kolejne zakupy – nawet do 30 zł. Kaufland przyznaje bony o wartości 5 zł za każde wydane 100 zł, maksymalnie do 50 zł miesięcznie. W Stokrotce i Intermarche można kupić z 10-procentową zniżką warzywa, pieczywo czy produkty niemowlęce. Zniżka jest prawie wszędzie.

Zobacz również:

Nie tylko zakupy i benzyna. Zniżki w aptekach, muzeach, kinach i na basenie

Zakupy to dopiero początek. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą taniej korzystać z leków w aptekach, wejść do kina czy teatru za ułamek ceny, a także kupić tańszy bilet do zoo, muzeum czy na basen. Komunikacja miejska? W wielu miastach – zniżki. Usługi bankowe, ubezpieczenia, noclegi, wyjazdy – również.

Lista partnerów programu czas się poszerza. Można ją znaleźć na stronie empatia.gov.pl lub bezpośrednio w aplikacji mobilnej mKDR.

Karta Dużej Rodziny to nie tylko przywilej dla młodych

Od 2019 roku mogą ją otrzymać także ci, którzy wychowali co najmniej troje dzieci, nawet jeśli dziś już ich nie utrzymują. Co trzeba zrobić? Złożyć wniosek, online przez portal Emp@tia albo tradycyjnie w gminie czy OPS. Do tego dokumenty potwierdzające rodzicielstwo – akty urodzenia, dowód osobisty, ewentualnie postanowienia sądu, jeśli dzieci były pod pieczą zastępczą. To wszystko. A potem tylko pozostaje oczekiwanie je na SMS z informacją, że karta czeka na odbiór.

Kartę można mieć w wersji plastikowej, elektronicznej (przez aplikację mObywatel) albo obu naraz. Co ważne, jest całkowicie darmowa, chyba że ktoś kartę zgubi lub zniszczy, wtedy koszt duplikatu to 16 zł. Plastikową wersję możesz też zamówić za 10 zł, jeśli wcześniej ktoś korzystał tylko z elektronicznej.

Powiązane
Nierejestrowana działalność gospodarcza. Takie limity obowiązują w 2026 roku
Nierejestrowana działalność gospodarcza. Takie limity obowiązują w 2026 roku
Zmiany w trzynastej emeryturze. Obowiązują nowe zasady. Jest jeszcze jeden powód do zaskoczenia
Zmiany w trzynastej emeryturze. Obowiązują nowe zasady. Jest jeszcze jeden powód do zaskoczenia
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
W MOPS limity świadczeń. Metoda na „średnią wysokość”. NSA potwierdził legalność
07 maja 2026

MOPS obliczają średnią wysokość wypłacanych świadczeń "na swoim terenie". Jeżeli potrzebujący przekracza ten poziom, to jest to legalny sposób na odmowę przyznawania kolejnych świadczeń. Pomimo tego, że osoba potrzebująca jest w dużych tarapatach i spełnia wszystkie przesłanki otrzymania pomocy z MOPS. Decyzje tego typu składają się z dwóch elementów. Pierwszym jest potwierdzenie, że osoba potrzebująca spełnia przesłanki otrzymania np. zasiłku celowego. Drugi element to "przekroczona jest średnia wartość zasiłku w danym MOPS" oraz możliwości budżetowe danego MOPS.
Czternasta emerytura w 2026 r. jednak w kwocie wyższej niż 1 978,49 zł i nie tylko dla seniorów – decyzja rządu w sprawie podwyżki świadczenia już zapadła?
07 maja 2026

Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, potocznie określane czternastą emeryturą lub po prostu czternastką – przysługuje nie tylko seniorom, ale nawet osobom, które ukończyły 18 rok życia, jeżeli spełniają określone warunki ustawowe do jej otrzymania. Nie zawsze czternasta emerytura musi również odpowiadać kwocie najniższej, gwarantowanej ustawowo wysokości emerytury. Co oczywiste – może to być również kwota niższa, ale ustawodawca pozostawił również „furtkę” dla rządu do przyznania uprawnionym beneficjentom świadczenia w kwocie wyższej. Jakiej czternastki należy zatem spodziewać się w 2026 r.?
Koniec z wyrzucaniem kartonów po soku czy mleku do żółtych pojemników? Odpadów będzie trzeba pozbywać się osobiście
07 maja 2026

Część producentów napojów ucieka z systemu kaucyjnego poprzez zmianę opakowań na kartonowe, które nie są nim objęte. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie wyklucza zmian polegających na rozszerzeniu systemu kaucyjnego o kolejne rodzaje opakowań, w tym m.in. kartony po soku czy mleku.
Niebezpieczna idea: dwa rodzaje niepełnosprawności. i niższe świadczenia dla jednej z nich
07 maja 2026

Podzielić niepełnosprawność na dwa rodzaje. Pierwszy wynika z choroby, wypadku lub genetyki. I za tę niepełnosprawność państwo polskie zapłaci świadczenia (np. wspierające). Drugi wynika z wieku. I za skutki starości, takie jak demencja czy ograniczenia ruchowe, świadczeń nie będzie. W tej idei starość uznawana jest za „niepełnosprawność naturalną”, za którą państwo nie chce płacić takich samych pieniędzy jak za „nienaturalną” niepełnosprawność. Dla mnie to niebezpieczna idea. W artykule przedstawiam dwa jej przykłady.

REKLAMA

Dziś, 07.05.2026 po godz. 21:00 wraca usługa Twój e-PIT. Spóźnieni mogą jeszcze uniknąć kary i odzyskać pieniądze
07 maja 2026

Wielu podatników odetchnęło z ulgą po zakończeniu rozliczeń PIT za 2025 rok, ale nie wszyscy zdążyli dopilnować formalności na czas. Część osób zapomniała wysłać deklarację, inni dopiero po terminie zauważyli brak ulg albo błędy w rozliczeniu. Okazuje się jednak, że to jeszcze nie zamyka drogi do odzyskania pieniędzy czy poprawienia dokumentów. Co więcej, już dziś wieczorem ponownie zacznie działać ważna usługa Ministerstwa Finansów.
Można złożyć lub zmienić PIT-a także w maju: Twój e-PIT wraca po przerwie. Jak uniknąć kary i dostać wyższy zwrot podatku? Na czym polega "czynny żal"?
07 maja 2026

W poprzednim roku ok. 6 mln podatników skorzystało z automatycznej akceptacji swojego zeznania PIT, nie wprowadzając w nim żadnych zmian. Tegoroczny termin na rozliczenia (30 kwietnia) już minął ale eksperci wskazują, że taka bierność często oznacza utratę ulg i odliczeń. Na szczęście przepisy pozwalają na skorygowanie błędów: dziś, 7 maja po godzinie 21:00, ponownie rusza usługa Twój e-PIT, co pozwala spóźnialskim na złożenie „czynnego żalu”, a pozostałym "zapominalskim" na korektę, która otwiera drogę w szczególności do uwzględnienia ulg podatkowych, a tym samym odzyskania nadpłaconego podatku.
Zawód listonosz [WYWIAD]
07 maja 2026

Zawód listonosz - jak zmienia się charakter pracy wraz ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwie? Jakich umiejętności dziś wymaga się od listonosza? Czy ten zawód ma przyszłość? Na pytania odpowiada pan Adam, listonosz Speedmail.
Pracownicy spodziewają się podwyżek, a tymczasem niektóre wynagrodzenia mogą zostać obniżone
08 maja 2026

Czy wdrożenie w Polsce regulacji dotyczących wzmocnienia stosowania zasady równości przejrzystości płac będzie oznaczało dla pracowników podwyżki? W niektórych przypadkach może tak się zdarzyć. Jednak równie prawdopodobne jest to, że pracodawcy zechcą niektóre wynagrodzenia obniżyć. Dlaczego?

REKLAMA

Faktury i korekty wystawiane poza KSeF - czyli co wyszło po kilku tygodniach stosowania KSeF w praktyce
07 maja 2026

Czy z faktury wystawionej poza Krajowym Systemie e-Faktur można odliczyć VAT? Czy można wystawić poza KSeF fakturę korygującą do faktury ustrukturyzowanej? Na te pytania odpowiada doradca podatkowy Marcin Chomiuk, Partner zarządzający ADN Podatki sp. z o.o.
Nawet 600 zł dopłaty do prądu. Wielu uprawnionych popełnia błąd, który kosztuje ich połowę wsparcia
07 maja 2026

Ruszyły wnioski o specjalny dodatek elektryczny z PFRON, który ma odciążyć domowe budżety osób korzystających ze sprzętu wspomagającego oddychanie. Choć pieniądze są na wyciągnięcie ręki, pośpiech bywa złym doradcą. Jak sformułować wniosek, aby zamiast minimalnych 300 zł, otrzymać pełną pulę i na co uważać, by nie dostać odmowy?
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA