REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Od marca prawie 2000 złotych z ZUS i to co miesiąc. O tym świadczeniu nie wszyscy wiedzą. Trzeba spełnić dwa proste warunki, żeby otrzymywać stałe przelewy

Od marca prawie 2000 złotych z ZUS i to co miesiąc. O tym świadczeniu nie wszyscy wiedzą. Trzeba spełnić dwa proste warunki, żeby otrzymywać stałe przelewy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 kwietnia 2026, 07:58
Maja Retman
Maja Retman
Od marca prawie 2000 złotych z ZUS i to co miesiąc. O tym świadczeniu nie wszyscy wiedzą. Trzeba spełnić dwa proste warunki, żeby otrzymywać stałe przelewy
Od marca prawie 2000 złotych z ZUS i to co miesiąc. O tym świadczeniu nie wszyscy wiedzą. Trzeba spełnić dwa proste warunki, żeby otrzymywać stałe przelewy
Shutterstock
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Nie podpisywały umów, nie odkładały składek, nie liczyły nadgodzin. Ich grafik zaczynał się o świcie i kończył późno w nocy, ale w dokumentach widniało jedno słowo: „niepracująca”. Przez lata tysiące kobiet, które wybrały rodzinę zamiast zawodowej aktywności, musiały pogodzić się z myślą, że na starość nie dostaną nawet minimalnej emerytury. Ten scenariusz zmienił się dopiero kilka lat temu, gdy państwo przyznało, że wychowanie kilkorga dzieci to także praca i to taka, z prawem do finansowego zabezpieczenia w postaci tak zwanej matczynej emerytury. Wypłacane przez ZUS świadczenie właśnie zostało zwaloryzowane

Etat w domu, bez urlopu i bez składek

Przez dekady utarło się przekonanie, że skoro ktoś zostaje w domu z dziećmi, to „nie pracuje”. W rzeczywistości był to etat bez umowy i bez prawa do wolnego. Opieka nad niemowlęciem, odprowadzanie do szkoły, wizyty u lekarza, gotowanie, sprzątanie, pranie, pomoc w lekcjach – lista obowiązków nie miała końca. Do tego stała dyspozycyjność przez całą dobę.

REKLAMA

REKLAMA

Problem zaczynał się wiele lat później. Czas poświęcony rodzinie nie przekładał się na staż pracy ani na kapitał emerytalny. Brak składek oznaczał brak świadczenia. Dla wielu kobiet decyzja o pozostaniu w domu wiązała się więc z realnym ryzykiem ubóstwa po sześćdziesiątce.

To właśnie ten argument stał się podstawą do wprowadzenia nowego rozwiązania. Uznano, że rezygnacja z aktywności zawodowej po to, żeby wychować co najmniej czworo dzieci, nie powinna zostać bez wsparcia po osiągnięciu wieku emerytalnego. Podkreślano, że praca wykonywana w domu, choć niewidoczna w statystykach rynku pracy, jest równie wymagająca jak ta na etacie.

Zobacz również:

Emerytura dla matek czworga dzieci. Ile wynosi po waloryzacji?

Program funkcjonujący potocznie jako „mama plus” ruszył w marcu 2019 roku. Od tego momentu Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaczął przyznawać specjalne świadczenie rodzicielskie tym, którzy z powodu zajmowania się dużą rodziną nie wypracowali prawa do emerytury albo ich świadczenie było bardzo niskie.

REKLAMA

Wysokość wsparcia odpowiada kwocie najniższej emerytury. Do końca lutego wynosiło 1878,91 zł brutto miesięcznie. Podobnie jak inne świadczenia emerytalne, także to podlega corocznej waloryzacji, co oznacza, że jego wysokość zmienia się wraz z decyzjami o podwyżkach. Z początkiem marca wzrosło do 1978,49 zł brutto miesięcznie.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Nie są to jednak pieniądze przyznawane automatycznie każdemu, kto wychował czworo dzieci. Program opiera się na jasno określonych zasadach. Spełnienie wszystkich warunków jest konieczne, by otrzymać comiesięczny przelew.

Zobacz również:

Kto może otrzymać rodzicielskie świadczenie

O wsparcie mogą ubiegać się przede wszystkim matki, które urodziły lub wychowały co najmniej czworo dzieci i nie mają dochodu zapewniającego im niezbędne środki do życia. W wyjątkowych sytuacjach świadczenie może zostać przyznane również ojcu, na przykład wtedy, gdy matka zmarła albo porzuciła rodzinę.

Warunkiem jest osiągnięcie ustawowego wieku emerytalnego: 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Istotne jest również to, że świadczenie nie jest przyznawane z urzędu. Konieczne jest złożenie wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz dołączenie dokumentów potwierdzających spełnienie wszystkich wymogów. Chodzi między innymi o akty urodzenia dzieci oraz dowody, że były one faktycznie wychowywane przez wnioskodawcę.

Dla wielu kobiet to pierwsze w życiu regularne pieniądze wypłacane przez państwo za lata pracy wykonywanej bez wynagrodzenia. Dla innych – symboliczny sygnał, że wychowanie dużej rodziny przestało być traktowane wyłącznie jako prywatna decyzja, a zaczęło być postrzegane jako realny wkład w społeczeństwo.

Powiązane
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
REKLAMA

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA