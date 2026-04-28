To już oficjalne: znamy datę obowiązywania programu CPN obniżającego VAT i akcyzę – wkrótce czeka nas zaskoczenie przy dystrybutorze

Minister Finansów i Gospodarki podjął decyzję: obniżony VAT na paliwa zostaje przedłużony do 15 maja 2026 roku. To reakcja rządu na niestabilną sytuację na rynkach energii, spowodowaną konfliktem na Bliskim Wschodzie. Kierowcy zapłacą mniej przy dystrybutorze jeszcze przez dwa tygodnie. Ale co stanie się potem? Rząd mówi o „rozwiązaniach czasowych"…

Dwa tygodnie przedłużenia – rząd reaguje na kryzys i fiasko negocjacji

Ministerstwo Finansów poinformowało wczoraj, 27 kwietnia 2026 roku, o przedłużeniu obowiązywania niższych stawek VAT i akcyzy na paliwa silnikowe. Decyzja dotyczy benzyny, oleju napędowego oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa. Nowe regulacje będą obowiązywały do 15 maja 2026 roku.

To kontynuacja rządowego programu CPN (Ceny Paliw Niżej), wprowadzonego w marcu bieżącego roku w odpowiedzi na utrzymującą się niestabilną sytuację na rynkach paliw. Źródłem problemów jest eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie, która bezpośrednio wpływa na ceny ropy naftowej na światowych giełdach.

VAT z 23% do 8% - obniżona stawka na razie będzie utrzymana

Kluczowym elementem pakietu paliwowego jest drastyczna obniżka stawki podatku od towarów i usług. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów i Gospodarki, stawka VAT na benzynę oraz olej napędowy została obniżona z standardowych 23 procent do zaledwie 8 procent. To obniżka o 15 punktów procentowych, która bezpośrednio przekłada się na cenę końcową płaconą przez kierowców przy dystrybutorze.

Akcyza na europejskim minimum - równolegle z niższym VAT

Równolegle z obniżką VAT rząd zdecydował się na redukcję podatku akcyzowego do najniższego poziomu dopuszczonego przez przepisy Unii Europejskiej. Akcyza na benzynę została obniżona o 29 groszy na litrze, natomiast na olej napędowy o 28 groszy na litrze. To maksymalne obniżki, jakie Polska może wprowadzić bez naruszenia unijnych dyrektyw dotyczących minimalnych stawek akcyzy na paliwa.

Co po 15 maja? Rząd mówi o „czasowym rozwiązaniu"

Ministerstwo Finansów wyraźnie podkreśla, że wprowadzone rozwiązania od początku miały charakter czasowy. Oznacza to, że po 15 maja 2026 roku stawki VAT i akcyzy mogą wrócić do poziomu sprzed marca bieżącego roku – chyba że rząd zdecyduje o kolejnym przedłużeniu pakietu.

Decyzja będzie zależała od sytuacji geopolitycznej na Bliskim Wschodzie oraz od cen ropy naftowej na światowych rynkach. Jeśli konflikt nadal będzie eskalował, a ceny surowca pozostaną wysokie, można spodziewać się dalszych przedłużeń. W przeciwnym razie kierowcy muszą być przygotowani na powrót wyższych cen przy dystrybutorze.

Rząd nie podał dotychczas żadnych sygnałów dotyczących planów po połowie maja. Pozostaje więc pytanie: czy za niespełna trzy tygodnie czeka nas niemiłe zaskoczenie w postaci powrotu standardowych stawek podatkowych, czy może kolejne przedłużenie ulgi?

Źródło: Ministerstwo Finansów