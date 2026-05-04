Ceny OC samochodu w 2026 roku. Są miasta gdzie jest średnio ponad 200 zł taniej na polisie

Ceny OC samochodu w 2026 roku. Są miasta gdzie jest średnio ponad 200 zł taniej na polisie

04 maja 2026, 13:50
Mediana cen OC w kwietniu 2026 r. wyniosła 652 zł i pozostała na takim samym poziomie jak w marcu. Stabilizacja w skali kraju nie oznacza jednak, że kierowcy we wszystkich regionach widzieli podobne ceny. Przykładowo mediana cen OC w Opolu była ponad 200 zł niższa niż w Gdańsku.

Ceny polis OC samochodu w kwietniu 2026 roku - gdzie jest taniej, a gdzie najdrożej

Dane Rankomat.pl pokazują, że w miastach wojewódzkich doszło do wyraźnych przetasowań — w części lokalizacji mediana najtańszych ofert wzrosła o kilkadziesiąt złotych, a w innych równie mocno spadła. Największy wzrost odnotowano w Opolu. Mediana najtańszych ofert OC wzrosła tam z 621 zł w marcu do 666 zł w kwietniu, czyli o 45 zł. W efekcie Opole straciło wieloletnią pozycję najtańszego miasta wojewódzkiego w zestawieniu na rzecz Rzeszowa. Największa obniżka miała za to miejsce w Olsztynie (- 51 zł).

Zmiana cen OC w miastach - kwiecień 2026

rankomat.pl

Mimo lokalnych wahań w czołówce najdroższych miast pozostają Wrocław i Gdańsk. W kwietniu mediana najtańszych ofert OC wyniosła tam odpowiednio 876 zł i 869 zł. To o ponad 200 zł więcej niż mediana krajowa. Na trzecim miejscu znalazł się wyjątkowo Poznań, gdzie mediana wzrosła z 790 zł do 826 zł, co przesunęło miasto do ścisłej czołówki najdroższych ośrodków w Polsce. Historycznie drożej niż w stolicy Wielkopolski do tej pory było w Łodzi i Szczecinie. Dużym zaskoczeniem jest także sytuacja w Opolu, gdzie do tej pory odnotowywano najniższe ceny OC. Przy najwyższej podwyżce na poziomie 45 zł, będzie ona najbardziej odczuwalna.

Nie wszystkie miasta podążyły jednak w tym samym kierunku. Największy spadek odnotowano w Olsztynie, gdzie mediana obniżyła się z 729 zł do 678 zł, czyli o 51 zł. Taniej niż miesiąc wcześniej było także w Krakowie - spadek o 28 zł, Gorzowie Wielkopolskim - o 19 zł, Rzeszowie - o 10 zł, Bydgoszczy - o 9 zł, a także w Szczecinie i Białymstoku - po 6 zł.

Krajowa mediana OC utrzymała się w kwietniu na poziomie z marca, ale dane z miast wojewódzkich pokazują, że lokalnie sytuacja może wyglądać zupełnie inaczej. W jednych ośrodkach mediana najtańszych ofert wzrosła o kilkadziesiąt złotych, w innych wyraźnie spadła. Na takie różnice wpływa m.in. struktura kierowców wykonujących kalkulacje, lokalna szkodowość oraz polityka cenowa ubezpieczycieli w danym regionie – mówi Stefania Stuglik, ekspertka Rankomat.pl.

OC nadal wyraźnie droższe niż trzy lata temu

Choć ostatnie miesiące przyniosły wyhamowanie wzrostów, obecny poziom cen pozostaje znacznie wyższy niż na początku 2023 r. W styczniu 2023 r. mediana OC wynosiła 490 zł. W kwietniu 2026 r. było to już 652 zł.

Raport OC kwiecień 26 - zmiana mediany cen od 2023 roku

rankomat.pl

Najwyższy poziom w analizowanym okresie odnotowano w maju 2025 r., kiedy mediana składki sięgnęła 711 zł. Od drugiej połowy 2025 r. ceny zaczęły stopniowo spadać lub stabilizować się, jednak nie wróciły do poziomów sprzed trzech lat.

Oznacza to, że z perspektywy całego kraju rynek OC jest obecnie stabilniejszy niż w okresie największych wzrostów, ale kierowcy nadal płacą znacznie więcej niż w 2023 r.

Najdrożej w pomorskim, najtaniej w podkarpackim

Różnice widać także na poziomie województw, choć w tym ujęciu miesięczne zmiany były mniej dynamiczne niż w największych miastach. W kwietniu 2026 r. najwyższą medianę cen OC odnotowano w województwie pomorskim - 730 zł. Kolejne miejsca zajęły województwa dolnośląskie - 703 zł, mazowieckie - 691 zł oraz zachodniopomorskie - 685 zł.

Najtańszym regionem było województwo podkarpackie, gdzie mediana wyniosła 556 zł. Niskie ceny odnotowano również w województwach świętokrzyskim - 573 zł, lubelskim - 583 zł oraz opolskim - 584 zł. Różnica między najdroższym i najtańszym województwem wyniosła 174 zł. Największa podwyżka wyniosła 16 zł (lubelskie), a największa obniżka 20 zł (łódzkie).

Raport OC województwa - kwiecień 2026

rankomat.pl

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
