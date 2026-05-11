Dostaniecie 3940 zł za 1 kilowat, a to nie koniec niespodzianek - jest nowy program OZE

Będą nowe zasady wsparcia fotowoltaiki i OZE. Kwoty dotacji są pokaźne: ma to być 3940 zł za każdy kilowat (w instalacji fotowoltaicznej) oraz 2250 zł za kilowatogodzinę (w magazynie energii). A do tego szokująca nowość: nie trzeba już żadnych faktur, aby otrzymać dotację. Rząd opracował nowe, konkretne założenia, które mają pobudzić rynek. Czy prąd z paneli fotowoltaicznych znów będzie tani?

To może być przełom dla tysięcy polskich gospodarstw. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapowiedziało 5 maja 2026, pakiet uproszczeń w systemie dotacji na odnawialne źródła energii (OZE). Główny cel? Wyrzucić do kosza stosy dokumentów, które do tej pory odstraszyły niejednego rolnika od sięgnięcia po wsparcie.

– Wprowadzamy zmiany, które wszystkim – administracji i rolnikom – ułatwią realizowanie tego wsparcia – zapewnia minister Stefan Krajewski. I rzeczywiście, zmiany brzmią rewolucyjnie. Przynajmniej na tle dotychczasowej biurokratycznej machiny.

Chodzi o tzw. interwencję I.10.2, czyli wsparcie dla gospodarstw rolnych inwestujących w fotowoltaikę, magazyny energii i poprawę efektywności energetycznej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Zmiany zaopiniował już Komitet Monitorujący – teraz czekają na finalne wdrożenie.

Żadnych ofert, żadnych faktur w rozliczaniu wsparcia OZE. Będzie liczone ryczałtowo od każdego kilowata

Najważniejsza nowość? Resort rolnictwa rezygnuje z dotychczasowego systemu refundacji kosztów rzeczywiście poniesionych. W zamian wprowadza uproszczony system kosztów jednostkowych. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim dwie rzeczy, które dotychczas doprowadzały wnioskodawców do szewskiej pasji:

Nie będziesz musiał zbierać ofert od potencjalnych wykonawców, gdy składasz wniosek o przyznanie pomocy. Koniec z dzwonieniem do trzech różnych firm, porównywaniem kosztorysów i szukaniem najtańszej opcji tylko po to, by spełnić wymogi formalne. Nie będziesz musiał dostarczać faktur przy składaniu wniosku o płatność. To ogromna zmiana – do tej pory dokumentowanie każdego wydatku było jednym z najbardziej uciążliwych elementów całej procedury.

Brzmi trochę jak science fiction - dotacja bez rozliczenia wydatków? A jednak – ministerstwo chce postawić na prostotę. Jak zatem będzie przyznawane dofinansowanie?

Konkretne stawki ryczałtowe zamiast walki o każdą złotówkę i dokumentowania kosztów instalacji

Nowy system działa na zasadzie sztywnych stawek jednostkowych. I są one już znane:

3 940 złotych za każdy 1 kW mocy mikroinstalacji fotowoltaicznej,

2 250 złotych za każdy 1 kWh pojemności magazynu energii elektrycznej.

Przykład? Jeśli planujesz postawić instalację o mocy 10 kW z magazynem 10 kWh, już na starcie wiesz, że możesz liczyć na wsparcie w wysokości 39 400 zł za panele plus 22 500 zł za magazyn. Razem: 61 900 złotych. Bez zgadywania, bez negocjacji, bez stresu.

– Możliwość określenia wysokości wsparcia już na etapie planowania inwestycji – to jedna z kluczowych korzyści – podkreśla ministerstwo.

I jest w tym realna zaleta: wiesz, ile dostaniesz, zanim jeszcze złożysz wniosek. Możesz realnie zaplanować budżet, oraz wybrać wykonawcę bez patrzenia na biurokratyczne wymogi, a następnie nie musisz nawet przedstawiać rozliczenia rzeczywistego kosztu poniesionego na instalację.

Katalog podmiotów uprawnionych do otrzymania dofinansowania rozszerzony o tę kategorię osób

Zmiana dotyczy też katalogu uprawnionych podmiotów. Ministerstwo doprecyzowało i rozszerzyło listę – teraz o dotację będzie mógł się ubiegać także małżonek rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej. To pozornie drobna modyfikacja, ale w praktyce może otworzyć drogę do wsparcia dla setek gospodarstw, które dotychczas były wykluczone z formalnych powodów.

Od kiedy obowiązują nowe zasady w OZE dla gospodarstw domowych?

Tu mała kropla dziegciu: nie od zaraz. Nowe przepisy będą obowiązywać dopiero w najbliższym naborze wniosków, który zaplanowano na 5 października – 3 listopada 2026 roku. No i oczywiście opracowana zmiana musi zostać zatwierdzona w tej postaci, w jakiej resort ją opracował.

Jeśli więc jesteś rolnikiem myślącym o inwestycji w OZE, masz jeszcze pięć miesięcy na przygotowania. Ale tym razem przygotowania mogą oznaczać wybór odpowiedniego wykonawcy i zaplanowanie inwestycji. Nie zaś walkę z papierologią i drobiazgowymi urzędnikami. Przynajmniej takie jest założenie.

Masz uwagi do zmian w OZE? Można je zgłaszać

Ministerstwo daje społeczeństwu szansę wypowiedzenia się. Projekt nowych wytycznych jest dostępny na stronie resortu rolnictwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-w-opiniowaniu. A uwagi można zgłaszać na adres: wytyczne.wis@minrol.gov.pl – przez 14 dni od udostępnienia projektu.

To dobra okazja, zwłaszcza jeśli działasz w organizacji rolniczej, jesteś doradcą czy po prostu kimś, kto już przeszedł przez piekło dotacyjnej biurokracji i wie, co jeszcze można by poprawić.

Rewolucja czy kosmetyka w fotowoltaice i magazynach energii?

Czy jednak naprawdę jest się czym ekscytować po komunikacie resortu? Jeśli spojrzeć na ogłoszone założenia, to gdyby udało się je sfinalizować – zdecydowanie tak. Eliminacja dwóch największych biurokratycznych przeszkód (oferty i faktury), wprowadzenie przejrzystych stawek, przyspieszenie oceny wniosków – to wszystko brzmi nawet zbyt pięknie, by okazało się prawdziwe.

Dlatego ostatecznie o tym, czy się uda, przekonamy się dopiero przy pierwszym naborze jesienią oraz w szczegółowych zasadach programu. Ale jedno jest pewne: ministerstwo wysłało sygnał, że chce ograniczać formalności. Jeżeli się uda, to może być niezła okazja na dotację do przydomowego OZE - przynajmniej dla gospodarstw domowych rolników.

Podsumowanie w pytaniach i odpowiedziach (FAQ):

Jakie stawki ryczałtowe przewidziano w interwencji I.10.2 dla fotowoltaiki i magazynów energii? Stawki wynoszą 3 940 złotych za każdy 1 kW mocy mikroinstalacji fotowoltaicznej oraz 2 250 złotych za każdy 1 kWh pojemności magazynu energii elektrycznej. Jakie dokumenty nie będą wymagane w uproszczonym systemie dotacji OZE dla gospodarstw rolnych? Przy składaniu wniosku o przyznanie pomocy nie trzeba będzie zbierać ofert od potencjalnych wykonawców. Przy składaniu wniosku o płatność nie trzeba będzie dostarczać faktur. Kiedy mają obowiązywać nowe zasady OZE dla rolników w najbliższym naborze wniosków? Nowe przepisy będą obowiązywać dopiero w najbliższym naborze wniosków, zaplanowanym na 5 października – 3 listopada 2026 roku, pod warunkiem zatwierdzenia zmiany w opracowanej postaci. Kto dodatkowo będzie mógł ubiegać się o dotację OZE po rozszerzeniu katalogu uprawnionych podmiotów? O dotację będzie mógł się ubiegać także małżonek rolnika prowadzącego działy specjalne produkcji rolnej. Gdzie i kiedy można zgłaszać uwagi do projektu nowych wytycznych OZE Ministerstwa Rolnictwa? Projekt nowych wytycznych jest dostępny pod adresem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-w-opiniowaniu. Uwagi można zgłaszać na adres wytyczne.wis@minrol.gov.pl przez 14 dni od udostępnienia projektu.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa