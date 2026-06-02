ZUS zabierze z emerytury blisko 1000 złotych. Ta zmiana weszła w życie w czerwcu. Obowiązują nowe zasady

Coraz więcej seniorów pracuje już nie po to, żeby „być aktywnym”, ale dlatego, że emerytura przestała wystarczać na codzienne wydatki. Problem polega jednak na tym, że część osób starszych musi bardzo uważać na wysokość dodatkowych dochodów. Jeden przelew za dużo może oznaczać obniżenie świadczenia nawet o kilkaset złotych, a w niektórych przypadkach całkowite wstrzymanie wypłaty emerytury lub renty przez ZUS.

rozwiń >

Dorabianie do emerytury. Nie każdy ma pełną swobodę

Emeryci i renciści mogą podejmować dodatkową pracę, ale przepisy nie są jednakowe dla wszystkich. Szczególne ograniczenia dotyczą osób, które pobierają świadczenia przed osiągnięciem ustawowego wieku emerytalnego.

REKLAMA

REKLAMA

To właśnie wcześniejsi emeryci oraz renciści muszą pilnować swoich miesięcznych przychodów. Ograniczenia obejmują między innymi osoby pobierające emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne czy renty z tytułu niezdolności do pracy. W ich przypadku przekroczenie określonych progów dochodowych może skutkować zmniejszeniem świadczenia albo nawet jego czasowym zawieszeniem.

Kto może pracować bez żadnych limitów?

Znacznie spokojniejszą sytuację mają seniorzy, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny. Kobiety po ukończeniu 60 lat i mężczyźni po ukończeniu 65 lat mogą dorabiać bez ograniczeń, a dodatkowe dochody nie wpływają na wysokość wypłacanej emerytury.

Inaczej wygląda to w przypadku wcześniejszych emerytów i rencistów. Zakład Ubezpieczeń Społecznych regularnie sprawdza wysokość ich przychodów i porównuje je z obowiązującymi limitami.

REKLAMA

Limity zmieniają się kilka razy w roku

Problem dla wielu seniorów polega na tym, że progi dochodowe nie są stałe. ZUS aktualizuje je co trzy miesiące — w marcu, czerwcu, wrześniu i grudniu. Podstawą wyliczeń jest przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej publikowane przez Główny Urząd Statystyczny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Obowiązują dwa kluczowe progi. Jeśli dodatkowy przychód przekroczy 70 procent przeciętnego wynagrodzenia, świadczenie zostanie zmniejszone. Z kolei przekroczenie poziomu 130 procent przeciętnej pensji oznacza zawieszenie wypłaty emerytury lub renty za dany miesiąc.

Dorabianie do emerytury.Takie limity obowiązują obecnie

Aktualne limity zostały wyliczone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia za czwarty kwartał ubiegłego roku, które wyniosło 9197,79 zł brutto. W efekcie wzrosły również dopuszczalne kwoty dorabiania.

Obecnie osoby pobierające wcześniejszą emeryturę lub rentę mogą zarobić do 6438,50 zł brutto miesięcznie bez ryzyka zmniejszenia świadczenia. Po przekroczeniu tej kwoty ZUS obniży wypłatę emerytury lub renty o wartość nadwyżki.

Istnieje jednak także drugi, znacznie bardziej dotkliwy próg. Jeśli miesięczny przychód przekroczy 11 957,20 zł brutto, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może całkowicie zawiesić wypłatę świadczenia za dany miesiąc.

Przekroczenie limitu może słono kosztować

Dla wielu seniorów nawet niewielkie przekroczenie limitu oznacza realną stratę finansową. Według wyliczeń opartych na marcowej waloryzacji maksymalne zmniejszenie świadczenia może wynieść nawet 989,41 zł miesięcznie w przypadku emerytury lub renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy potrącenie może sięgnąć 742,10 zł. Z kolei renta rodzinna dla jednej osoby może zostać obniżona maksymalnie o 831,05 zł.

Od czerwca limity po nowemu

Kolejna zmiana progów nastąpi już od 1 czerwca 2026 roku. Oficjalnego komunikatu ZUS jeszcze nie opublikował, ale znane są już dane Głównego Urzędu Statystycznego. Z najnowszego komunikatu prezesa GUS wynika, że przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2026 roku wyniosło 9562,88 zł. To właśnie ta kwota będzie podstawą do wyliczenia nowych limitów dorabiania.

Jak podaje gazetaprawna.pl, nowy bezpieczny próg ma wynieść 6694,10 zł brutto miesięcznie. Dochody do tej kwoty nie wpłyną na wysokość świadczenia. Dopiero po przekroczeniu tego poziomu ZUS zacznie zmniejszać emeryturę lub rentę. Z kolei po przekroczeniu 12 431,80 zł brutto miesięcznie wypłata świadczenia zostanie zawieszona.

Seniorzy będą mogli zarobić trochę więcej

Nowe limity będą wyższe od obecnych. Próg, po którego przekroczeniu ZUS zmniejsza świadczenie, wzrośnie o 255,60 zł. Natomiast granica powodująca zawieszenie emerytury lub renty zwiększy się o 474,60 zł.

Dla części seniorów oznacza to większą swobodę w dorabianiu bez ryzyka utraty pieniędzy z ZUS.

Ile dokładnie może potrącić ZUS?

Mechanizm działa bardzo konkretnie. Jeśli wcześniejszy emeryt od czerwca zarobi na przykład 7200 zł brutto miesięcznie, przekroczy bezpieczny limit o około 505 zł. W takiej sytuacji ZUS obniży świadczenie właśnie o tę kwotę, ponieważ nadal będzie ona niższa od maksymalnego możliwego potrącenia.

Dopiero przy większych przekroczeniach zacznie obowiązywać górny limit zmniejszenia świadczenia wynoszący obecnie 989,41 zł miesięcznie.

Najczęściej zadawane pytania