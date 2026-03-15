Masz to oświadczenie? Sprawdź, czy nadal zapłacisz mniej za prąd w 2026 roku
REKLAMA
REKLAMA
Podmioty samorządowe oraz jednostki użyteczności publicznej, które korzystają z preferencyjnych rozliczeń za energię, nie muszą ponownie składać oświadczeń w 2026 roku, jeśli ich dane nie uległy zmianie. Obowiązek aktualizacji dokumentacji pojawia się jedynie w przypadku wystąpienia nowych okoliczności, takich jak zmiana sprzedawcy lub zgłoszenie nowych punktów poboru prądu. Oto najważniejsze zasady dotyczące terminów i stawek obowiązujących w bieżącym roku.
Czy Twoje oświadczenie o cenach energii jest aktualne? (Stan na marzec 2026)
W 2026 roku system wsparcia dla odbiorców energii opiera się na rozliczeniu pomocy publicznej oraz nowych taryfach zatwierdzonych przez Prezesa URE. Choć główne mrożenie cen z 2024 roku (693 zł/MWh) wygasło, przedsiębiorcy i samorządy mają nowe obowiązki dokumentacyjne.
REKLAMA
REKLAMA
Kluczowy termin: 30 czerwca 2026
Dla małych i średnich firm (MŚP) oraz rolników, najważniejszą datą jest 30 czerwca 2026 roku. To ostateczny termin na złożenie lub korektę informacji o otrzymanej pomocy publicznej za okresy, w których korzystali z cen maksymalnych. Brak dopełnienia tego obowiązku może skutkować koniecznością zwrotu różnicy w cenach energii.
Kim jest odbiorca uprawniony w 2026 roku?
Uprawnienia do korzystania z ochrony cenowej (lub jej rozliczenia) obejmują:
- Mikro, małe i średnie firmy: Prowadzące działalność gospodarczą, które korzystały ze wsparcia w latach 2024-2025.
- Samorządy (JST): Gminy, powiaty i województwa oraz ich zakłady budżetowe (np. wodociągi, transport miejski).
- Podmioty użyteczności publicznej: Szkoły, szpitale, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej oraz straże pożarne.
Ceny energii w 2026 roku
Stawka 693 zł/MWh netto przestała obowiązywać jako powszechny standard. Obecnie rozliczenia opierają się na:
REKLAMA
- Taryfach zatwierdzonych przez URE: Dla gospodarstw domowych i wybranych odbiorców (średnio ok. 495 zł/MWh netto).
- Cenach rynkowych: Wynikających z indywidualnych umów z dostawcami, które mogą być niższe niż dawne ceny maksymalne.
Kto NIE musi składać nowego oświadczenia?
Jeśli Twoja sytuacja (np. liczba punktów poboru energii) nie uległa zmianie, a oświadczenie o statusie odbiorcy uprawnionego zostało złożone poprawnie w 2024 lub 2025 roku, ponowne składanie tego samego dokumentu nie jest wymagane.
Kiedy musisz wysłać nowy formularz?
Nowe oświadczenie lub aktualizacja są niezbędne, gdy:
- Zmieniasz dostawcę prądu - nowy sprzedawca musi otrzymać komplet dokumentów, aby zastosować odpowiednie stawki.
- Zmieniły się dane firmy - np. status MŚP, numer NIP lub reprezentant.
- Pojawiły się nowe punkty poboru (PPE) - gmina lub firma musi zgłosić nowe liczniki w ciągu 7 dni od zmiany.
- Rozliczasz pomoc publiczną - musisz potwierdzić limity otrzymanego wsparcia przed terminem 30 czerwca 2026.
REKLAMA
REKLAMA