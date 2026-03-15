Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Masz to oświadczenie? Sprawdź, czy nadal zapłacisz mniej za prąd w 2026 roku

Masz to oświadczenie? Sprawdź, czy nadal zapłacisz mniej za prąd w 2026 roku

15 marca 2026, 10:00
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
bon energetyczny wniosek dochody prąd
Masz to oświadczenie? Sprawdź, czy nadal zapłacisz mniej za prąd w 2026 roku
Podmioty samorządowe oraz jednostki użyteczności publicznej, które korzystają z preferencyjnych rozliczeń za energię, nie muszą ponownie składać oświadczeń w 2026 roku, jeśli ich dane nie uległy zmianie. Obowiązek aktualizacji dokumentacji pojawia się jedynie w przypadku wystąpienia nowych okoliczności, takich jak zmiana sprzedawcy lub zgłoszenie nowych punktów poboru prądu. Oto najważniejsze zasady dotyczące terminów i stawek obowiązujących w bieżącym roku.

Czy Twoje oświadczenie o cenach energii jest aktualne? (Stan na marzec 2026)

W 2026 roku system wsparcia dla odbiorców energii opiera się na rozliczeniu pomocy publicznej oraz nowych taryfach zatwierdzonych przez Prezesa URE. Choć główne mrożenie cen z 2024 roku (693 zł/MWh) wygasło, przedsiębiorcy i samorządy mają nowe obowiązki dokumentacyjne.

Kluczowy termin: 30 czerwca 2026

Dla małych i średnich firm (MŚP) oraz rolników, najważniejszą datą jest 30 czerwca 2026 roku. To ostateczny termin na złożenie lub korektę informacji o otrzymanej pomocy publicznej za okresy, w których korzystali z cen maksymalnych. Brak dopełnienia tego obowiązku może skutkować koniecznością zwrotu różnicy w cenach energii.

Kim jest odbiorca uprawniony w 2026 roku?

Uprawnienia do korzystania z ochrony cenowej (lub jej rozliczenia) obejmują:

  • Mikro, małe i średnie firmy: Prowadzące działalność gospodarczą, które korzystały ze wsparcia w latach 2024-2025.
  • Samorządy (JST): Gminy, powiaty i województwa oraz ich zakłady budżetowe (np. wodociągi, transport miejski).
  • Podmioty użyteczności publicznej: Szkoły, szpitale, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej oraz straże pożarne.

Ceny energii w 2026 roku

Stawka 693 zł/MWh netto przestała obowiązywać jako powszechny standard. Obecnie rozliczenia opierają się na:

  • Taryfach zatwierdzonych przez URE: Dla gospodarstw domowych i wybranych odbiorców (średnio ok. 495 zł/MWh netto).
  • Cenach rynkowych: Wynikających z indywidualnych umów z dostawcami, które mogą być niższe niż dawne ceny maksymalne.

Kto NIE musi składać nowego oświadczenia?

Jeśli Twoja sytuacja (np. liczba punktów poboru energii) nie uległa zmianie, a oświadczenie o statusie odbiorcy uprawnionego zostało złożone poprawnie w 2024 lub 2025 roku, ponowne składanie tego samego dokumentu nie jest wymagane.

Kiedy musisz wysłać nowy formularz?

Nowe oświadczenie lub aktualizacja są niezbędne, gdy:

  • Zmieniasz dostawcę prądu - nowy sprzedawca musi otrzymać komplet dokumentów, aby zastosować odpowiednie stawki.
  • Zmieniły się dane firmy - np. status MŚP, numer NIP lub reprezentant.
  • Pojawiły się nowe punkty poboru (PPE) - gmina lub firma musi zgłosić nowe liczniki w ciągu 7 dni od zmiany.
  • Rozliczasz pomoc publiczną - musisz potwierdzić limity otrzymanego wsparcia przed terminem 30 czerwca 2026.
Czy na komisji ZUS trzeba się rozbierać? Prawa pacjenta, zasady badania i przypadki nadużyć [2026]
Czy na komisji ZUS trzeba się rozbierać? Prawa pacjenta, zasady badania i przypadki nadużyć [2026]
Rodzice dzieci z chorobami rzadkimi czekali na to latami. Prezydent właśnie podjął decyzję
Rodzice dzieci z chorobami rzadkimi czekali na to latami. Prezydent właśnie podjął decyzję
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
Co daje znaczny stopień niepełnosprawności? Ulgi, zasiłki, dofinansowania [Pełna lista 2026] Kwoty, warunki i ograniczenia
Umiarkowany stopień niepełnosprawności w 2026 roku. Sprawdź, jakie świadczenia Ci przysługują. Oto nowe kwoty i przywileje
15 mar 2026

Osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mogą ubiegać się w MOPS i PCPR o różnego rodzaju wsparcie. Jest to zarówno pomoc finansowa w formie zasiłków, jak i usługi opiekuńcze, które mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania i zwiększenie samodzielności. Oto szczegóły.
Prezes e-Izby dla Infor.pl: „Dostosowanie firm do OMNIBUS, RODO, DSA kosztuje średnio 159 tys. zł" i to jeszcze nie koniec
15 mar 2026

W związku z nadchodząca publikacją "Białej Księgi Regulacji Cyfrowych" redakcja Infor.pl zadała pytania Patrycji Sass-Staniszewskiej, prezes Izby Gospodarki Elektronicznej. Rozmowa dotyczy tego, czy europejskie i krajowe prawo nadąża za tempem zmian technologicznych, jak nowe regulacje uderzają w przedsiębiorców zwłaszcza z sektora MSP oraz co w praktyce oznaczają dla konsumentów. Poniżej prezentujemy pełne odpowiedzi.
Nowy podatek od samochodów już obowiązuje. Wielu kierowców zapłaci skarbówce jeszcze więcej
15 mar 2026

Dotkliwe zmiany w rozliczaniu samochodów firmowych przyniósł ten rok przedsiębiorcom. Nowe przepisy wprowadzają niższe limity podatkowe i mocniej uzależniają je od emisji dwutlenku węgla. W teorii ma to wspierać transformację klimatyczną i promować pojazdy niskoemisyjne. W praktyce, dla wielu firm oznacza wyższe koszty prowadzenia biznesu, szczególnie dla tych, które korzystają z samochodów spalinowych.
Ustawa o OKI i nowy podatek od wartości aktywów od 2027 r. Zwolnienia podatkowe do 25 tys. zł (lokaty, obligacje oszcz.) i do 100 tys. zł (akcje, fundusze inw.)
14 mar 2026

Nowa ustawa o osobistych kontach inwestycyjnych (OKI) wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r., a nie 1 lipca 2026 r. (jak pierwotnie planował Minister Finansów i Gospodarki). Tak wynika ze stanowiska resortu finansów do uwag zgłoszonych do projektu ustawy w ramach konsultacji publicznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania.

Przypnij guzik katyński w 86. rocznicę zbrodni. Pakiety edukacyjne dla szkół: "Pamiętam. Katyń 1940"
14 mar 2026

Przypnij guzik katyński w ramach kampanii „Pamiętam. Katyń 1940” w 86. rocznicę zbrodni. Dostępne są pakiety edukacyjne dla szkół. Gdzie i kiedy można otrzymać przypinkę w postaci guzika (repliki) z munduru wojskowego nawiązująca do wiersza Zbigniewa Herberta pt. „Guziki”?
Droga do sukcesu: od pomysłu na biznes młodych chłopaków po maturze po prężnie rozwijającą się firmę [WYWIAD]
14 mar 2026

Droga do sukcesu może być bardzo różna. Oto przykład dwóch kolegów, którzy zaraz po maturze zrealizowali swój pomysł na biznes. Zaczęło się od realizacji bluz dla własnej szkoły, ale szybko rozwinęli działalność. Jak doszli do prężnie rozwijającej się firmy? Opowiada Aleksander Paczek, współzałożyciel marki MerchUp.
Podwyżka dodatków do emerytur i rent z ZUS w 2026 r. po marcowej waloryzacji. Pielęgnacyjny, kompensacyjny, ryczałt energetyczny i inne
14 mar 2026

Wraz z marcową waloryzacją wzrosły także dodatki wypłacane razem z emeryturami i rentami. Najczęściej przyznawany dodatek pielęgnacyjny wynosi obecnie 366,68 zł i jest nieopodatkowany oraz wolny od potrąceń.
Ta roślina to superfood. Uznana za najbardziej odżywcze warzywo świata. Mało kto wie, że można ją siać w gruncie, a nie tylko na parapecie
14 mar 2026

Ta roślina to superfood - rzeżucha. Mało kto wie, że można ją siać w gruncie, a nie tylko na parapecie przed Wielkanocą. W co jest bogata rzeżucha? Kiedy ją wysiewać?

Taki sposób na oszczędzanie pieniędzy robi teraz w Polsce prawdziwą furorę. Zyski przekraczają nawet... 50 procent
15 mar 2026

Miały budować prywatne emerytury i zwiększyć bezpieczeństwo finansowe na starość. Pracownicze Plany Kapitałowe funkcjonują już od kilku lat, ale praktyka pokazała, że „Polak potrafi”. Zamiast długoterminowego oszczędzania pojawiła się strategia szybkiego… zarabiania. Niektórzy wypłacają pieniądze regularnie, wykorzystując mechanizm dopłat od pracodawcy i państwa.
Nowa ulga podatkowa: Zerowy PIT na drugie (również dorosłe) dziecko dla każdego, jeżeli rodzina nie przekracza 280 tys. zł dochodu rocznie. Prezydent rozszerzy zwolnienie na kolejnych rodziców?
15 mar 2026

„Szacuje się, że w portfelu przeciętnej polskiej rodziny może zostać średnio 1 000 zł miesięcznie” – poinformowała Kancelaria Prezydenta, po podpisaniu przez Karola Nawrockiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, który został następnie wniesiony przez Prezydenta do Sejmu. Nowa ulga podatkowa ma być skierowana do osób z co najmniej dwójką dzieci (również już pełnoletnich – jeżeli będą spełniać określone w ustawie warunki), które nie przekraczają poziomu dochodów 140 tys. zł rocznie na małżonka, czyli 280 tys. zł rocznie na rodzinę. Od kiedy miałby przysługiwać zerowy PIT dla rodzin 2+2? Czy z ulgi będzie można skorzystać już w 2026 r., w ramach rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) za 2025 r. oraz – czy ulga obejmie wyłącznie rodziców na etatach i rozliczających się według skali podatkowej, czy również prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem?
