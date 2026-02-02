REKLAMA

Czy można odśnieżać panele fotowoltaiczne? W styczniu 2026 r. mogły nie produkować w ogóle energii

Czy można odśnieżać panele fotowoltaiczne? W styczniu 2026 r. mogły nie produkować w ogóle energii

02 lutego 2026, 10:21
Czy można odśnieżać panele fotowoltaiczne? Przez śnieg na panelach nie wytwarza się energia
Niektórzy użytkownicy narzekają, że w styczniu 2026 r. panele fotowoltaiczne przez śnieg nie wyprodukowały w ogóle energii. Czy w związku z tym można odśnieżać panele? Na nasze pytanie odpowiadają eksperci.

Panele fotowoltaiczne przez śnieg nie produkują energii

Zimowe warunki eksploatacyjne często prowokują zarządców i właścicieli obiektów do pochopnych decyzji dotyczących instalacji technicznych. Naturalna potrzeba „zrobienia czegoś” w obliczu śniegu czy mrozu nie zawsze idzie w parze z rachunkiem technicznym i długofalowym interesem inwestora. Przykładem mogą być instalacje fotowoltaiczne, które – jako jeden z elementów infrastruktury budynku – wymagają przede wszystkim świadomego zarządzania ryzykiem, a nie doraźnych interwencji.

W praktyce zalegający śnieg na elementach instalacji rzadko ma istotny wpływ na ich roczne parametry użytkowe.W okresie zimowym niższa produkcja energii wynika przede wszystkim z fizyki: krótkiego dnia i niskiego kąta padania promieni słonecznych. Nawet idealnie czyste panele pracują wtedy na ułamek swoich możliwości – tłumaczy Bartosz Lampkowski, ekspert ds. systemów OZE z poznańskiej firmy Synesis – W praktyce kilka dni z grubą warstwą śniegu ma marginalny wpływ na roczny bilans energetyczny. Śnieg zwykle zsuwa się sam pod wpływem grawitacji i ciepła oddawanego przez pracujące ogniwa.

Ważne

Kilka dni ograniczonej pracy systemu nie przekłada się na realne straty w skali roku, natomiast nieprzemyślane działania eksploatacyjne mogą generować konsekwencje odczuwalne przez wiele lat.

Czy można odśnieżać panele fotowoltaiczne?

Z punktu widzenia nadzoru nad dużymi kontraktami budowlanymi i infrastrukturalnymi, kwestia zimowych interwencji dotyczy nie tyle samej technologii, ile organizacji procesu utrzymania obiektu. – Kluczem do opłacalności instalacji technicznych nie są krótkoterminowe parametry ich pracy, lecz trwałość i bezawaryjność w całym cyklu życia obiektu – wyjaśnia Andrzej Dudziński, Dyrektor Lafrentz Consulting. – Z perspektywy nadzoru inwestorskiego największym zagrożeniem nie są warunki atmosferyczne, lecz nieprzemyślane działania eksploatacyjne. Dotyczy to wszystkich elementów infrastruktury – od instalacji energetycznych, przez konstrukcje budynków, po obiekty inżynieryjne. Doraźne interwencje często prowadzą do mikrouszkodzeń, które z czasem obniżają niezawodność i generują koszty trudne do przewidzenia na etapie decyzji.

Ważne

Perspektywa nadzoru inwestorskiego: trwałość w całym cyklu życia obiektu. W praktyce zespoły odpowiedzialne za nadzór inwestorski i doradztwo techniczne częściej rekomendują cierpliwość oraz ocenę ryzyka niż natychmiastowe działania, których skutków nie da się w pełni kontrolować.

Kiedy można odśnieżyć panele fotowoltaiczne?

Kiedy interwencja jest uzasadniona? Eksperci wskazują, że ingerencja w elementy infrastruktury technicznej w okresie zimowym powinna być ograniczona do sytuacji, w których pojawia się realne zagrożenie dla bezpieczeństwa obiektu, na przykład:

  • przy długotrwałych, ekstremalnych opadach śniegu na dachach płaskich,
  • w przypadku ryzyka przekroczenia nośności konstrukcji.

W takich sytuacjach kluczowe znaczenie ma nie sam fakt interwencji, lecz jej organizacja i nadzór: stosowanie właściwych narzędzi, eliminacja improwizacji oraz pełne zabezpieczenie prac prowadzonych na wysokości.

Zima to test jakości nadzoru paneli fotowoltaicznych

Niskie temperatury same w sobie rzadko stanowią problem dla poprawnie zaprojektowanej i zrealizowanej infrastruktury technicznej. Zima jest natomiast momentem, w którym ujawniają się błędy popełnione na wcześniejszych etapach inwestycji – w projektowaniu, wykonawstwie lub organizacji nadzoru.Paradoksalnie to nie trudne warunki zimowe, lecz okresy intensywnej eksploatacji i wysokich temperatur częściej obnażają niedociągnięcia realizacyjne – dodaje Andrzej Dudziński, Dyrektor Lafrentz Consulting. – Rolą nadzoru inwestorskiego jest dopilnowanie, aby jakość wykonania wszystkich elementów infrastruktury była zgodna z założeniami projektu i interesem inwestora, niezależnie od rodzaju obiektu czy jego przeznaczenia.

Zima rzadko wymaga gwałtownych decyzji. Najlepszą strategią dla właścicieli i zarządców obiektów pozostaje wysoka jakość nadzoru na etapie realizacji inwestycji oraz świadome zarządzanie ryzykiem w trakcie eksploatacji. To podejście pozwala utrzymać wartość infrastruktury i stabilność kosztów – niezależnie od warunków pogodowych.

Źródło: Lafrentz

Lafrentz to grupa ekspertów, którzy od ponad 30 lat wspierają inwestorów w realizacji projektów budowlanych, energetycznych i deweloperskich. Ich siłą jest kompleksowość – od analizy i doradztwa strategicznego, przez projektowanie, nadzór i generalne wykonawstwo, aż po wykończenia wnętrz i zarządzanie portfelem inwestycji. Współpracują zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi partnerami, łącząc lokalne know-how z międzynarodowym doświadczeniem.

oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Energooszczędność, retencja, fotowoltaika. Jakie proekologiczne rozwiązania stosują deweloperzy w nowych projektach?
Energooszczędność, retencja, fotowoltaika. Jakie proekologiczne rozwiązania stosują deweloperzy w nowych projektach?
Mój prąd 6.0, ile można dostać na panele fotowoltaiczne, magazyn energii lub ciepła, kiedy złożyć wniosek
Mój prąd 6.0, ile można dostać na panele fotowoltaiczne, magazyn energii lub ciepła, kiedy złożyć wniosek
Fotowoltaika off-grid - tj. bez przyłączenia do sieci energetycznej. Czy warto założyć? Zalety i wady takiej instalacji
Fotowoltaika off-grid - tj. bez przyłączenia do sieci energetycznej. Czy warto założyć? Zalety i wady takiej instalacji
Źródło: INFOR
