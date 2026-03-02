REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Polacy gromadzą ogromne kwoty na kontach. Liczby robią wrażenie

Polacy gromadzą ogromne kwoty na kontach. Liczby robią wrażenie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 marca 2026, 11:02
pieniądze, banknoty
Polacy gromadzą ogromne kwoty na kontach. Liczby robią wrażenie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Wartość zgromadzonych przez Polaków zasobów finansowych na koniec 2025 r. sięgnęła niemal 2,52 bln zł. W porównaniu z końcem 2024 r. to aż o 254 mld zł, czyli o 11,2 proc. więcej - czytamy "Rz".

Wzrost oszczędności gospodarstw domowych

Gospodarstwa domowe trzeci rok z rzędu zwiększają zasoby finansowe w dwucyfrowym tempie. Sprzyjają temu rosnące realnie wynagrodzenia, ale także utrzymująca się niepewność, która skłania do budowania finansowej poduszki bezpieczeństwa - wskazuje w „Rz" Piotr Bielski, ekonomista Santander Bank Polska.

REKLAMA

REKLAMA

Depozyty bankowe

- Największą część łącznych oszczędności gospodarstw domowych, czyli aż 1,44 bln zł, stanowią pieniądze trzymane w bankach, a ich wartość w ciągu minionego roku wzrosła o 8,1 proc. Przy czym znamienne jest tu wyraźnie przyspieszenie depozytów bieżących, które zwiększyły się o blisko 10 proc., po raz pierwszy przekraczając 1 bln zł. Za to depozyty terminowe przyrosły jedynie ok. 4 proc. rok do roku(do 418 mld zł - wyjaśnia w „Rz" Jarosław Sadowski, dyrektor biura analiz w Rankomat.pl.

Gotówka w obiegu

- Z danych NBP wynika, że średnie oprocentowanie nowych depozytów terminowych wynosi obecnie ok. 3,3 proc., podczas gdy w szczytowym momencie, pod koniec 2022 r. przekraczało 6 proc. Dla depozytów bieżących to odpowiednio 0,6 proc. i 0,9 proc. Za to gotówka nie przynosi żadnych odsetek, a mimo to cieszy się niesłabnącą popularnością. W 2025 r. wartość gotówki w obiegu wzrosła do 456 mld zł, czyli o ponad 14 proc. - czytamy „Rz".

Inwestycje finansowe

- Dynamicznie rośnie wartość obligacji detalicznych Skarbu Państwa w portfelach Polaków – na koniec 2025 r. było to już 179 mld zł, czyli o 23 proc. więcej niż rok wcześniej. Wciąż bowiem, nawet przy obniżkach stóp, niektóre z tych papierów pozostają atrakcyjniejsze niż lokaty bankowe. Z kolei aktywa zgromadzone w TFI wzrosły do 435,1 mld zł, czyli o 15 proc. rok do roku (55,6 mld zł), co może być efektem poprawy koniunktury na rynkach kapitałowych – komentuje w „Rz" Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton.

REKLAMA

A jakie są perspektywy dla oszczędności Polaków na 2026 rok? - Płace powinny rosnąć szybciej niż inflacja, a tempo wzrostu gospodarczego powinno być przyzwoite. W sumie oszczędności powinny nominalnie się zwiększyć – uzupełnia Marcin Mrowiec.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Wstrzymano wnioski o kredyty mieszkaniowe. Ważny komunikat dla klientów tego banku
Wstrzymano wnioski o kredyty mieszkaniowe. Ważny komunikat dla klientów tego banku
13. emerytura 2026. Kto nie dostanie dodatkowych pieniędzy? Lista wyłączeń jest konkretna
13. emerytura 2026. Kto nie dostanie dodatkowych pieniędzy? Lista wyłączeń jest konkretna
Terminy wypłaty wyższych emerytur i rent w marcu 2026 r. Kiedy ZUS wypłaca wyższe zasiłki i świadczenia przedemerytalne?
Terminy wypłaty wyższych emerytur i rent w marcu 2026 r. Kiedy ZUS wypłaca wyższe zasiłki i świadczenia przedemerytalne?
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
Rozliczanie kryptowalut w PIT 2025/2026. Jak uniknąć sporów ze skarbówką?
02 mar 2026

Rynek kryptowalut w Polsce rośnie, a wraz z nim rośnie też liczba osób, które muszą uporządkować rozliczenia podatkowe. W praktyce najwięcej problemów nie wynika z braku zysku, tylko z błędów w dokumentacji. Przykładem będzie złe wykazanie kosztów, mieszania różnych typów transakcji albo przekonania, że obowiązek podatkowy pojawia się dopiero przy wypłacie złotówek z giełdy. W rozliczeniach za 2025 i 2026 rok warto trzymać się kilku zasad, które realnie ograniczają ryzyko sporu ze skarbówką. Dlaczego dobrze jest wykazywać koszty nawet bez wyjścia do fiatów? Co ze stablecoinami i czy nadal rozlicza się je, jak dotychczas? Więcej na ten temat dowiesz się w tym artykule.
FIZB SAFE nie odetnie Polski od USA. Armia planuje kolejne zakupy za oceanem
02 mar 2026

Nowa ustawa o Finansowym Instrumencie Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB SAFE) ma otworzyć drogę do przyspieszenia modernizacji armii. Jak przekonuje Sztab Generalny, nie tylko nie ograniczy współpracy z USA, ale pozwoli sfinansować kolejne kontrakty – w tym na śmigłowce Chinook i myśliwce F-35.
Oni nie zapłacą podatku. Komunikat KAS jest jasny – nie muszą składać PIT-ów
02 mar 2026

Nie każdy podatnik PIT musi złożyć roczne rozliczenie podatkowe. W opublikowanym komunikacie KAS przypomniał kto zgodnie z prawem może zrezygnować z wypełniania formularza zeznania podatkowego i nie musi martwić się gorącym okresem dla podatników PIT.
KSeF zalewa spółdzielnie fakturami. Z 10 miesięcznie zrobiło się 170
02 mar 2026

Chaos po wdrożeniu KSeF uderza w spółdzielnie mieszkaniowe i samorządy. Liczba faktur za prąd wzrosła kilkunastokrotnie, księgowi pracują ręcznie na plikach, a koszty rosną. Eksperci mówią wprost: problemem jest brak jednolitych standardów wystawiania e-faktur.

REKLAMA

Polacy gromadzą ogromne kwoty na kontach. Liczby robią wrażenie
02 mar 2026

Wartość zgromadzonych przez Polaków zasobów finansowych na koniec 2025 r. sięgnęła niemal 2,52 bln zł. W porównaniu z końcem 2024 r. to aż o 254 mld zł, czyli o 11,2 proc. więcej - czytamy "Rz".
Wstrzymano wnioski o kredyty mieszkaniowe. Ważny komunikat dla klientów tego banku
02 mar 2026

Od 10 marca Citi Handlowy wstrzyma przyjmowanie nowych wniosków o kredyt mieszkaniowy i pożyczkę hipoteczną, co związane jest z przygotowaniami do przyłączenia części detalicznej banku do VeloBanku oraz konieczności zakończenia obsługi już złożonych wniosków - poinformował PAP Citi Handlowy.
13. emerytura 2026. Kto nie dostanie dodatkowych pieniędzy? Lista wyłączeń jest konkretna
02 mar 2026

Trzynasta emerytura to dla milionów Polaków kluczowy zastrzyk gotówki w domowym budżecie. Jednak w 2026 roku nie każdy senior zobaczy na koncie dodatkowe 1978,49 zł brutto. Przepisy jasno określają datę graniczną oraz sytuacje, w których prawo do "trzynastki" zostaje zawieszone. Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka i co decyduje o wypłacie świadczenia.
LOT odwołuje loty do Dubaju, Rijadu i Tel Awiwu. Sprawdź terminy zawieszenia rejsów
02 mar 2026

Polskie Linie Lotnicze LOT odwołały rejsy do Dubaju do 4 marca, a do Rijadu do 8 marca - podał w poniedziałek rzecznik LOT Krzysztof Moczulski. Loty do Tel Awiwu pozostają odwołane do 15 marca. Przewoźnik zapewnia, że jest w stałym kontakcie z pasażerami posiadającymi bilety na odwołane rejsy.

REKLAMA

Ceny mieszkań w dużych miastach: Ile zapłacimy za metr kwadratowy i gdzie jest najtaniej?
02 mar 2026

 Średnia cena metra kwadratowego liczona dla dziesięciu analizowanych miast wzrosła o 0,36% do 14 259 zł w lutym, a jednocześnie sprzedaż mieszkań była w lutym o 8,35% wyższa niż w styczniu, mimo że miesiąc był krótszy o trzy dni, wynika z Barometru Cen Mieszkań publikowanego przez Tabelaofert.pl.
Terminy wypłaty wyższych emerytur i rent w marcu 2026 r. Kiedy ZUS wypłaca wyższe zasiłki i świadczenia przedemerytalne?
02 mar 2026

Kiedy do emerytów i rencistów trafią wypłaty wyższych emerytur i rent w marcu 2026 r.? Które wypłaty przyjdą szybciej, a co ZUS wypłaca dopiero w kwietniu? Oto konkretne terminy podane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA