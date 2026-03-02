Polacy gromadzą ogromne kwoty na kontach. Liczby robią wrażenie

Wartość zgromadzonych przez Polaków zasobów finansowych na koniec 2025 r. sięgnęła niemal 2,52 bln zł. W porównaniu z końcem 2024 r. to aż o 254 mld zł, czyli o 11,2 proc. więcej - czytamy "Rz".

Wzrost oszczędności gospodarstw domowych

Gospodarstwa domowe trzeci rok z rzędu zwiększają zasoby finansowe w dwucyfrowym tempie. Sprzyjają temu rosnące realnie wynagrodzenia, ale także utrzymująca się niepewność, która skłania do budowania finansowej poduszki bezpieczeństwa - wskazuje w „Rz" Piotr Bielski, ekonomista Santander Bank Polska.

Depozyty bankowe

- Największą część łącznych oszczędności gospodarstw domowych, czyli aż 1,44 bln zł, stanowią pieniądze trzymane w bankach, a ich wartość w ciągu minionego roku wzrosła o 8,1 proc. Przy czym znamienne jest tu wyraźnie przyspieszenie depozytów bieżących, które zwiększyły się o blisko 10 proc., po raz pierwszy przekraczając 1 bln zł. Za to depozyty terminowe przyrosły jedynie ok. 4 proc. rok do roku(do 418 mld zł - wyjaśnia w „Rz" Jarosław Sadowski, dyrektor biura analiz w Rankomat.pl.

Gotówka w obiegu

- Z danych NBP wynika, że średnie oprocentowanie nowych depozytów terminowych wynosi obecnie ok. 3,3 proc., podczas gdy w szczytowym momencie, pod koniec 2022 r. przekraczało 6 proc. Dla depozytów bieżących to odpowiednio 0,6 proc. i 0,9 proc. Za to gotówka nie przynosi żadnych odsetek, a mimo to cieszy się niesłabnącą popularnością. W 2025 r. wartość gotówki w obiegu wzrosła do 456 mld zł, czyli o ponad 14 proc. - czytamy „Rz".

Inwestycje finansowe

- Dynamicznie rośnie wartość obligacji detalicznych Skarbu Państwa w portfelach Polaków – na koniec 2025 r. było to już 179 mld zł, czyli o 23 proc. więcej niż rok wcześniej. Wciąż bowiem, nawet przy obniżkach stóp, niektóre z tych papierów pozostają atrakcyjniejsze niż lokaty bankowe. Z kolei aktywa zgromadzone w TFI wzrosły do 435,1 mld zł, czyli o 15 proc. rok do roku (55,6 mld zł), co może być efektem poprawy koniunktury na rynkach kapitałowych – komentuje w „Rz" Marcin Mrowiec, główny ekonomista Grant Thornton.

A jakie są perspektywy dla oszczędności Polaków na 2026 rok? - Płace powinny rosnąć szybciej niż inflacja, a tempo wzrostu gospodarczego powinno być przyzwoite. W sumie oszczędności powinny nominalnie się zwiększyć – uzupełnia Marcin Mrowiec.