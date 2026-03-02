REKLAMA

Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » 13. emerytura 2026. Kto nie dostanie dodatkowych pieniędzy? Lista wyłączeń jest konkretna

13. emerytura 2026. Kto nie dostanie dodatkowych pieniędzy? Lista wyłączeń jest konkretna

02 marca 2026, 11:00
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
waloryzacja emerytury 2026 pieniądze
13. emerytura 2026. Kto nie dostanie dodatkowych pieniędzy? Lista wyłączeń jest konkretna
Shutterstock

Trzynasta emerytura to dla milionów Polaków kluczowy zastrzyk gotówki w domowym budżecie. Jednak w 2026 roku nie każdy senior zobaczy na koncie dodatkowe 1978,49 zł brutto. Przepisy jasno określają datę graniczną oraz sytuacje, w których prawo do "trzynastki" zostaje zawieszone. Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka i co decyduje o wypłacie świadczenia.

Kiedy wypłata 13. emerytury w 2026 roku?

Zgodnie z harmonogramem ZUS, dodatkowe roczne świadczenie pieniężne trafi do seniorów wraz z kwietniową emeryturą. Kwota jest równa minimalnej emeryturze po marcowej waloryzacji - 5,3 proc. W 2026 roku szacuje się, że będzie to ok. 1978,49 zł brutto.

Kluczowa data: 31 marca 2026. Dlaczego jest tak ważna?

Prawo do 13. emerytury zależy od jednego, konkretnego dnia. Aby otrzymać pieniądze, musisz mieć prawo do wypłaty świadczenia podstawowego (emerytury, renty, świadczenia przedemerytalnego) na dzień 31 marca 2026 roku.

  • Nowi emeryci: Jeśli przejdziesz na emeryturę 1 kwietnia lub później - na "trzynastkę" poczekasz aż do 2027 roku.
  • Zawieszone świadczenia: Jeśli Twoja emerytura jest zawieszona na dzień 31 marca (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania), 13. emerytura przepadnie.

Kto NIE otrzyma 13. emerytury? Czarna lista beneficjentów

Choć program wydaje się powszechny, ustawa przewiduje kilka istotnych wyjątków. Dodatku nie dostaną:

  • Osoby pobierające tylko rentę socjalną w zawieszeniu: Jeśli pracujesz i Twoje zarobki przekroczyły limity powodujące zawieszenie renty socjalnej, tracisz prawo do dodatku.
  • Sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku: Ich świadczenia nie są klasycznymi emeryturami z ZUS, lecz wynagrodzeniem za stan spoczynku, co wyklucza ich z mocy ustawy o "trzynastkach".
  • Laureaci sportowi (Emerytury olimpijskie): Świadczenia przyznawane za wybitne osiągnięcia sportowe nie uprawniają do 13. emerytury, chyba że dany sportowiec pobiera równolegle zwykłą emeryturę z ZUS.
  • Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny, jeśli został zawieszony: Podobnie jak w przypadku emerytów – liczy się stan aktywności świadczenia na koniec marca.
  • Osoby z zawieszonym prawem do świadczenia - kluczową datą jest 31 marca 2026 roku. Jeśli w tym dniu Twoja emerytura lub renta jest zawieszona (np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania powyżej 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli kwoty ok. 11 957,20 zł brutto), nie otrzymasz dodatku.
  • Osoby pobierające emeryturę honorową (za ukończenie 100 lat) - jeśli stulatek otrzymuje wyłącznie świadczenie honorowe bez "zwykłej" emerytury lub renty, nie dostanie trzynastki.
  • Osoby bez prawa do świadczenia na dzień 31 marca - jeśli prawo do emerytury nabędziesz dopiero od 1 kwietnia 2026 roku lub później, na "trzynastkę" będziesz musiał poczekać do kolejnego roku.

W przeciwieństwie do 14. emerytury, przy 13. emeryturze nie obowiązuje próg dochodowy - wysokość Twojej podstawowej emerytury (nawet jeśli wynosi np. 5 000 zł) nie odbiera prawa do dodatku, o ile świadczenie nie jest zawieszone.

Pułapka dla dorabiających do emerytury i renty

To najczęstszy powód rozczarowań. Jeśli pobierasz wcześniejszą emeryturę lub rentę i w marcu Twoje przychody z pracy przekroczą 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia głównego. W efekcie stracisz również prawo do 13. emerytury. Co ważne, seniorzy, którzy osiągnęli już powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet / 65 lat dla mężczyzn), mogą dorabiać bez limitów. Ich emerytura nie zostanie zawieszona, więc 13. świadczenie mają zagwarantowane.

Czy trzeba składać wniosek o 13. emeryturę?

Dobra wiadomość jest taka, że dla osób uprawnionych 13. emerytura jest wypłacana z urzędu. Nie musisz wypełniać żadnych formularzy w ZUS ani KRUS. Pieniądze zostaną przesłane tą samą drogą, co Twoja standardowa emerytura - przelewem na konto lub przekazem pocztowym.

Kiedy wypłata 13. emerytury? Harmonogram ZUS 2026

Świadczenie jest wypłacane automatycznie wraz z kwietniową emeryturą. ZUS realizuje przelewy w standardowych terminach: 1, 6, 10, 15, 20 i 25 kwietnia. Z racji, że Wielkanoc 2026 wypada 5 kwietnia, osoby z terminem na 1. i 6. kwietnia otrzymają pieniądze jeszcze w marcu. Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają trzynastkę w maju 2026 roku.

Czy komornik może zabrać 13. emeryturę?

Trzynasta emerytura jest wolna od potrąceń komorniczych i administracyjnych. Oznacza to, że nawet jeśli masz długi, bank lub komornik nie mogą zająć tych dodatkowych środków

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Źródło: INFOR
