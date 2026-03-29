Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Instytucje finansowe ostrzegają: nie wypłacisz gotówki z bankomatu. Trzeba być przygotowanym. Niektóre państwa już się przekonały

Instytucje finansowe ostrzegają: nie wypłacisz gotówki z bankomatu. Trzeba być przygotowanym. Niektóre państwa już się przekonały

29 marca 2026, 19:58
Marta Morświnek
Redaktor serwisów internetowych
duża gotówka
duża gotówka
Shutterstock
Shutterstock

Jeszcze niedawno trzymanie pieniędzy w domu było uznawane za przestarzały nawyk. Dziś coraz częściej traktowane jest jako element bezpieczeństwa finansowego. Europejskie banki centralne i eksperci wskazują, że w razie awarii systemów płatniczych, cyberataków czy przerw w dostawach prądu dostęp do pieniędzy na koncie może zostać czasowo ograniczony.

Gotówka znów wraca do łask

Jeszcze kilka lat temu przechowywanie pieniędzy w domu uchodziło za niepraktyczne i niepotrzebne. Rozwój bankowości elektronicznej, płatności mobilnych i kart sprawił, że gotówka zaczęła odgrywać coraz mniejszą rolę w codziennym życiu.

Obecnie podejście do tego tematu zaczyna się jednak zmieniać. Instytucje finansowe przypominają, że całkowita cyfryzacja finansów nie oznacza pełnego bezpieczeństwa. W przypadku poważnych zakłóceń technicznych dostęp do środków zgromadzonych na rachunkach może być czasowo utrudniony.

Europejskie banki centralne wskazują, że zagrożeniem mogą być m.in. cyberataki, przerwy w dostawach energii czy awarie infrastruktury. W takich sytuacjach systemy płatności elektronicznych mogą przestać działać.

W ostatnich miesiącach pojawiło się kilka zdarzeń, które pokazały, jak realny może być taki scenariusz. W Paryżu doszło do poważnej awarii energetycznej, która sparaliżowała funkcjonowanie miasta. Przestały działać bankomaty, część usług publicznych i komunikacja miejska.

Podobne sytuacje odnotowano również w Pradze oraz w niektórych krajach południowej Europy, gdzie rozległe blackouty doprowadziły do chwilowego zatrzymania systemów płatniczych. W takich momentach jedyną formą zapłaty pozostawała gotówka.

Domowa rezerwa pieniędzy może być koniecznością

W reakcji na rosnące ryzyko cyberzagrożeń i awarii infrastruktury banki centralne w kilku krajach zaczęły sugerować klientom utrzymywanie niewielkiej rezerwy gotówki w domu.

Holenderski bank centralny rekomenduje przechowywanie od 200 do 500 euro, natomiast szwedzki Riksbank wskazuje na około 170 euro. Kwoty te odpowiadają mniej więcej tygodniowym wydatkom gospodarstwa domowego i mają pozwolić na funkcjonowanie w sytuacji, gdy płatności elektroniczne przestaną działać.

Podobne rekomendacje pojawiają się również w innych krajach Europy. W tle tych zaleceń znajdują się nie tylko kwestie techniczne, ale także napięcia geopolityczne.

Trwająca wojna w Ukrainie, niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie czy rosnące napięcia międzynarodowe sprawiają, że instytucje publiczne coraz częściej biorą pod uwagę scenariusze kryzysowe.

W Polsce również pojawiają się opinie ekspertów sugerujące utrzymywanie domowej rezerwy gotówki. Najczęściej wskazywana kwota to od 500 do 1000 zł, choć w niektórych przypadkach może ona odpowiadać nawet miesięcznym wydatkom gospodarstwa domowego, czyli około 3–6 tys. zł.

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że około dwie trzecie Polaków posiada oszczędności w gotówce poniżej 5 tys. zł.

Eksperci podkreślają jednak, że nie chodzi o rezygnację z bankowości elektronicznej. Polski system bankowy pozostaje stabilny i dobrze rozwinięty, a dostęp do bankomatów jest bardzo szeroki.

Jednocześnie instytucje zajmujące się bezpieczeństwem, w tym Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, przypominają, że w sytuacjach kryzysowych gotówka może okazać się kluczowa. Z tego powodu coraz częściej zaleca się, aby znalazła się również w tzw. plecaku ewakuacyjnym

Źródło: INFOR
2299 zł dopłaty z PFRON. Tylko do maja 2026 obowiązują obecne limity
29 mar 2026

Osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać nawet kilka tysięcy złotych dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na udział w turnusie rehabilitacyjnym. Kwoty wsparcia zmieniają się co kwartał, ponieważ są powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem. Aktualne stawki obowiązują tylko do końca maja 2026 r.
Seniorzy po 60. roku życia zyskają podwójnie. Wyższa emerytura i nawet 115 tys. zł bez podatku
29 mar 2026

Wielu Polaków po osiągnięciu wieku emerytalnego podejmuje decyzję, która może znacząco wpłynąć na ich finanse. Nie chodzi tylko o dodatkowe pieniądze co miesiąc, ale o rozwiązanie, które pozwala zatrzymać w portfelu znacznie więcej, niż się wydaje. W grę wchodzą konkretne kwoty i przepisy, które dla wielu osób wciąż nie są oczywiste. Wyjaśniamy.
To jedno jest pewne: wiek emerytalny w Polsce zostanie zmieniony, ale podwyższony dla kobiet czy obniżony dla mężczyzn
29 mar 2026

Nowy projekt, który w formie petycji znalazł się w polskim parlamencie zakłada obniżenie wieku emerytalnego mężczyzn i nieznaczne podwyższenie wieku kobiet, by w konsekwencji uniknąć zarzutu o dyskryminacji odnośnie wieku emerytalnego a rachunkowo zbliżyć wysokość emerytur kobiet, teraz wyraźnie niższą, do wysokość emerytur otrzymywanych przez seniorów płci męskiej. Czy to realne?

Prawie 12 tys. wykroczeń ciężarówek od wprowadzenia zakazu. Kierowcom grozi nawet 2 tys. zł mandatu
29 mar 2026

Policjanci zatrzymują coraz więcej kierowców, którzy naruszają zakaz wyprzedzania się ciężarówek powyżej 3,5 t na autostradach i drogach ekspresowych o wyłącznie dwóch pasach ruchu w jednym kierunku - wynika ze statystyk Komendy Głównej Policji. Zdaniem eksperta przepis stracił na świeżości.
Trzynastki dla emerytów w 2026 r. po raz ostatni i koniec 800 plus, w zamian dla wszystkich 60 tys. zł nowej kwoty wolnej w PIT - jest taki projekt
29 mar 2026

Czy Sejm jest gotowy na rewolucję w wydatkach i przychodach budżetu? Do rozpatrzenia projekt likwidujący trzynastki i czternastki dla emerytów oraz 800 plus, w celu podwojenia do 60 tys. zł kwoty wolnej w PIT. Nie tylko prezydent składa w Sejmie projekty rewolucyjnych zmian w zasiłkach i podatkach, odnoszących się do polityki społecznej rządu.
7 lat wcześniej na emeryturę (czyli kobiety w wieku 53 lat, a mężczyźni – 58 lat) – rząd potwierdził, że pracuje nad obniżeniem wieku emerytalnego
29 mar 2026

W odpowiedzi na interpelację poselską – Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdziło, że zostało zobligowane do podjęcia prac nad „rozwiązaniem zgodnym z oczekiwaniami społecznymi osób, które ze względu na utratę sił będącą konsekwencją długiego okresu wykonywania pracy zarobkowej nie są w stanie kontynuować jej aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego” – tj. nad opracowaniem stanowiska rządu dotyczącego projektów regulacji mających na celu wprowadzenie tzw. emerytur stażowych. W praktyce, wprowadzenie emerytur stażowych – umożliwiłoby przechodzenie na emeryturę nawet 7 lat wcześniej (kobietom już w wieku 53 lat, a mężczyznom odpowiednio – w wieku 58 lat).
Tańsze paliwo dla seniorów. Na tych stacjach benzynowych za tankowanie płacą mniej. Wystarczy zrobić tę jedną, prostą rzecz
29 mar 2026

Rachunki grozy na stacjach beznzynowych, ceny w sklepach, które rosną szybciej niż grzyby po deszczu, a emerytury ledwo starczają na przeżycie. Seniorzy z coraz większym trudem wiążą koniec z końcem. Tymczasem stacje benzynowe i wielkie sieci handlowe oferują im zniżki, o których... nikt nie mówi. To cicha ulga dla tych, którzy kiedyś wychowywali trójkę dzieci. Teraz mogą oszczędzać na zakupach przy każdej wizycie w sklepie. Trzeba tylko mieć jedną, specjalną kartę.

Skarbówka zabrała głos w sprawie darowizny od ojca. Ta interpretacja zmienia spojrzenie na pieniądze z zagranicy i obowiązki podatkowe w Polsce
28 mar 2026

Darowizna od najbliższej rodziny, przekazana za granicą i w gotówce, może wydawać się prostą sprawą, ale gdy w grę wchodzi skarbówka, pojawia się szereg pytań. Czy takie pieniądze trzeba rozliczyć w Polsce? Czy mogą zostać uznane za przychód i objęte PIT? Najnowsza interpretacja pokazuje, jak jeden szczegół – miejsce zamieszkania podatnika – może całkowicie zmienić sytuację i przesądzić o braku podatku.
Świadczenie pielęgnacyjne ponownie dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami, ale – wniosek tylko do 27 kwietnia 2026 r. [PODSTAWA PRAWNA WNIOSKU]
29 mar 2026

Do 31 grudnia 2023 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługiwało również opiekunom dorosłych osób z niepełnosprawnościami, ale jednym z warunków była rezygnacja przez nich z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. W wyroku z dnia 25 marca 2026 r. Trybunał Konstytucyjny uznał powyższą przesłanką za niegodną z Konstytucją, w związku z czym – istnieje teraz możliwość wznowienia postępowań w sprawie świadczenia, w których doszło do odmowy jego przyznania w oparciu o ww. niekonstytucyjny przepis. I o ww. wznowienie (i wypłatę świadczenia) mogą starać się nie tylko rodzice i opiekunowie niepełnosprawnych dzieci, ale również – opiekunowie dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Na wystąpienie z wnioskiem jest jednak niewiele czasu.
