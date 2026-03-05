REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Zakupy » Gotówka czy Blik? Polacy zmieniają nawyki finansowe

Gotówka czy Blik? Polacy zmieniają nawyki finansowe

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 marca 2026, 09:33
Gotówka czy Blik? Polacy zmieniają nawyki finansowe
Gotówka czy Blik? Polacy zmieniają nawyki finansowe
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Transakcje bezgotówkowe wybiera na co dzień 61 proc. konsumentów, a 47 proc. uważa dostęp do gotówki za konieczne zabezpieczenie - wynika z badania IBRiS zrealizowanego dla Blik. Przy tym 36 proc. uczestników badania wskazało, że możliwość wypłaty za pomocą telefonu przydała im się w nagłej sytuacji.

Zmiana nawyków płatniczych wśród osób przed 40. rokiem życia

Jak wynika z badania, zwrot w stronę cyfrowych płatności najmocniej widać wśród osób przed 40. rokiem życia – w tej grupie trzy czwarte respondentów wykazało taką preferencję. Jednocześnie poziom digitalizacji finansów rośnie wraz z wysokością dochodów – wśród osób zarabiających powyżej 7 tys. zł netto odsetek ten wzrasta do 78 proc., podczas gdy w grupie z najniższymi wpływami, poniżej 3 tys. zł, cyfrowo woli się rozliczać 28 proc. ankietowanych.

REKLAMA

REKLAMA

Coraz częstsze korzystanie z płatności bezgotówkowych

Sześciu na dziesięciu badanych (61 proc.) zadeklarowało, że częściej płaci dziś bezgotówkowo, niż za pomocą gotówki. Płacenie fizycznymi pieniędzmi preferuje natomiast 31 proc. badanych.

Jak zauważyli autorzy badania, Polacy nie rezygnują całkowicie z gotówki, natomiast zmieniają sposób jej wykorzystania. Niemal co drugi badany (47 proc.) wskazał, że potrzebuje papierowego pieniądza głównie w sytuacjach awaryjnych; 36 proc. zadeklarowało, że przy podejmowaniu gotówki skorzystało ze smartfona.

Zobacz również:

Gotówka jako zabezpieczenie awaryjne

Poziom entuzjazmu w korzystaniu z nowoczesnych rozwiązań płatniczych nie jest taki sam dla całego społeczeństwa. Ogółem 44 proc. respondentów zadeklarowało, że czuje się komfortowo, wypłacając pieniądze z bankomatu bez użycia karty, przy wykorzystaniu aplikacji mobilnej banku. Odsetek takich deklaracji zależy jednak od wieku: w grupie najmłodszych użytkowników (18-29 lat) wskazało tak 72 proc., natomiast grupie osób powyżej 50. roku życia odsetek ten wyniósł 24 proc.

REKLAMA

Kwoty wypłacane gotówką - jakie sumy Polacy wybierają?

Ankietowani najczęściej wypłacają jednorazowo od 101 do 300 zł - taki zakres wskazało 35 proc. badanych. 19 proc. wybiera kwoty w przedziale 301-500 zł, z kolei 18 proc. wskazało, że jednorazowo podejmuje kwoty przekraczające 800 zł. 13 proc. uczestników badania zadeklarowało całkowitą rezygnację z posługiwania się gotówką. W najmłodszej grupie wiekowej (18-29 lat) gotówki w ogóle nie wypłaca 24 proc.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Widzimy dużą spójność między tym, co deklarują użytkownicy, a naszymi danymi – połowa wypłat Blikiem z bankomatów to kwoty poniżej 200 zł. To pokazuje, że gotówka najczęściej pełni dziś funkcję uzupełniającą – jest potrzebna w danej chwili i w konkretnych sytuacjach. Jednocześnie dla części osób dostęp do gotówki wciąż pozostaje ważnym elementem codziennego korzystania z usług płatniczych” – zauważył Adam Kokoszkiewicz z Polskiego Standardu Płatności, operatora Blika.

Zobacz również:

Badanie zostało przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie marki Blik 14-15 lutego br. na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie 1001 dorosłych Polaków.

Blik to powszechny standard płatności mobilnych. Za rozwój systemu odpowiada spółka Polski Standard Płatności. Udziałowcami spółki PSP są: Alior Bank, Bank Millennium, Santander Bank Polska, ING Bank Śląski, mBank, PKO Bank Polski oraz Mastercard.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Wpłaty na konto bankowe. Kiedy bank zawiadomi skarbówkę?
Wpłaty na konto bankowe. Kiedy bank zawiadomi skarbówkę?
Euronet ogranicza wypłaty kodem BLIK z bankomatu do 200 zł. PKO BP reaguje: U nas wypłata bez limitu
Euronet ogranicza wypłaty kodem BLIK z bankomatu do 200 zł. PKO BP reaguje: U nas wypłata bez limitu
W bankomacie wypłacisz jednorazowo tylko 200 zł. Największa sieć bankomatów zmniejszyła od 19 lutego limit wypłaty gotówki kodem BLIK
W bankomacie wypłacisz jednorazowo tylko 200 zł. Największa sieć bankomatów zmniejszyła od 19 lutego limit wypłaty gotówki kodem BLIK
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Infor.pl
QUIZ: Kiedy piszemy "h'", a kiedy "ch" - ćwiczenia z ortografii dla uczniów klas drugich szkół podstawowych
05 mar 2026
Oto quiz sprawdzający pisownię wyrazów z "h" i "ch" uczniów klas drugich szkół podstawowych. Ćwiczenia z ortografii dla dziecka - test ma 15 zadań.
Odpowiedzialność za długi spadkowe - co mówią przepisy i kiedy spadkobierca ryzykuje własnym majątkiem
05 mar 2026

Spadek to nie tylko dom po babci czy oszczędności dziadka. To również długi, które zmarły pozostawił. Polskie prawo przewiduje różne scenariusze odpowiedzialności - od pełnej, całym majątkiem spadkobiercy, po ograniczoną do wartości tego, co faktycznie odziedziczył. Kluczowe jest, w jaki sposób przyjmiesz spadek. Wyjaśniamy, co mówią przepisy Kodeksu cywilnego.
Nowa baza interpretacji podatkowych. Rząd chce ułatwić życie podatnikom - w zakresie podatków i opłat lokalnych
05 mar 2026

Rząd przyjął projekt zmian w Ordynacji podatkowej, który ma zwiększyć przejrzystość w podatkach lokalnych. Kluczową zmianą będzie publikowanie interpretacji samorządowych w jednej ogólnopolskiej bazie – EUREKA. Dzięki temu podatnicy będą mogli szybciej sprawdzić, jak gminy interpretują przepisy i łatwiej powoływać się na wcześniejsze rozstrzygnięcia.
Otyłość dzieci nie bierze się znikąd. Polska rozmontowała fundament ruchu: profesjonalny WF w klasach 1-3
05 mar 2026

Polska uwielbia walczyć ze skutkami, ale z przyczynami radzi sobie fatalnie. Gdy publikowane są kolejne alarmujące dane o nadwadze najmłodszych, politycy ogłaszają programy zdrowotne, a szkoły szykują się na nowy przedmiot: edukację zdrowotną. W debacie publicznej jak mantra padają słowa: dieta, cukier, smartfony. Rzadziej mówi się o brutalnym fakcie: w międzyczasie po cichu rozmontowano kluczowy element systemowego budowania nawyków – profesjonalne wychowanie fizyczne w klasach 1–3.

REKLAMA

36 tys. zgubionych przedmiotów w pociągach PKP Intercity. Nie uwierzysz, co pasażerowie zostawili
05 mar 2026

W 2025 r. pasażerowie PKP Intercity zostawili w pociągach ponad 36 tys. rzeczy; zgubiono m.in kontrabas, czy zabytkową maszynę do pisania - przekazało PAP PKP Intercity. Spółka przypomina, że w przypadku zguby należy skorzystać z elektronicznego rejestru rzeczy znalezionych; na odbiór są trzy dni.
5 sygnałów, że Twojej firmie jest potrzebny outsourcing BPO
05 mar 2026

Outsourcing procesów biznesowych przestał być narzędziem jedynie dużych korporacji. Coraz częściej sięgają po niego firmy średnie i rosnące, które widzą w nim sposób na skalowanie działalności, uporządkowanie obszarów back office i ograniczenie ryzyk operacyjnych. W Polsce ten trend widać bardzo wyraźnie – sektor nowoczesnych usług biznesowych (w tym centrów BPO) należy dziś do najszybciej rosnących gałęzi gospodarki i zatrudnia już kilkaset tysięcy specjalistów, obsługujących procesy dla firm z całego świata. Coraz większa część tych usług to nie proste zadania administracyjne, ale pełne przejęcie złożonych procesów back office od średnich i rosnących firm, które chcą skalować się szybciej i bezpieczniej. Nie każda organizacja jest jednak gotowa na taki krok. Jest kilka sygnałów, które pojawiają się zanim jeszcze zapadnie decyzja o outsourcingu, i to one najczęściej wskazują, że firma jest na odpowiednim etapie do zmiany
Awantura o KSeF: prezerwatywy na NIP rządu, spory polityczne, oszustwa i awaria.
05 mar 2026

Zakup prezerwatyw na NIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów stał się symbolem szerszego sporu o Krajowy System e-Faktur. Za anegdotycznym incydentem kryją się poważne pytania o bezpieczeństwo danych, podatność systemu na nadużycia i polityczne konsekwencje cyfryzacji obrotu gospodarczego.
Mit miliardów z VAT pęka. Nowy raport: budżet nie zarobi fortuny na domykaniu luki
05 mar 2026

Rząd nie powinien liczyć na spektakularne miliardy z uszczelniania VAT – wynika z raportu, do którego dotarła „Rzeczpospolita”. Eksperci wskazują, że luka podatkowa jest dziś znacznie mniejsza niż się powszechnie uważa, a jej dalsze ograniczanie może przynieść zaledwie symboliczne wpływy do budżetu.

REKLAMA

Pacjenci mają dość: Liczba skarg rośnie. Alarmujące dane NFZ
05 mar 2026

Liczba skarg na placówki medyczne wzrosła w 2025 r. o 11 proc. do w sumie 8548 – wynika z danych przygotowanych przez NFZ – pisze w czwartek „Dziennik Gazeta Prawna”.
Zmiany w edukacji uczniów z Ukrainy. Co oznaczają nowe przepisy dla polskich szkół?
05 mar 2026

Według eksperta dr. Jędrzeja Witkowskiego wchodzące w czwartek w życie zmiany przepisów ograniczających pomoc dla uczniów z Ukrainy nie zagrażają zapewnianiu integracji edukacyjnej. Widzi on jednak „inne, palące wyzwania” w tej kwestii. Chodzi przede wszystkim o problemy związane z nauczaniem języka polskiego, brak odpowiednich programów i podręczników, a także o nieuregulowaną sytuację w zakresie kwalifikacji nauczycieli, którzy mają prowadzić te zajęcia.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA