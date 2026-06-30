REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Masz kryptowaluty? Od 1 lipca 2026 r. możesz stracić do nich dostęp. Tak można sprawdzić czy giełda ma licencję MiCA

Masz kryptowaluty? Od 1 lipca 2026 r. możesz stracić do nich dostęp. Tak można sprawdzić czy giełda ma licencję MiCA

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
30 czerwca 2026, 15:25
Bitcoin
Masz kryptowaluty? Od 1 lipca możesz stracić do nich dostęp. Tak można sprawdzić czy giełda ma licencję MiCA
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Do 1 lipca 2026 r. pozostały niespełna cztery tygodnie. 60% europejskich inwestorów krypto wciąż korzysta z platform (giełd), które nie posiadają pełnej licencji MiCA. Po tej dacie nieuregulowane podmioty będą musiały ograniczyć działalność w UE, co wymusi na użytkownikach szybką migrację aktywów.

7,6 mln pobrań aplikacji poza prawem

Rynek kryptowalut w UE wciąż w dużej mierze działa poza nadzorem. Zgodnie z analizą rynku przeprowadzoną przez OKX, w ciągu ostatniego roku 41% wszystkich pobrań aplikacji (7,6 mln z 18,5 mln) dotyczyło podmiotów, które nie spełniają unijnych wymogów MiCA. Inwestorzy, którzy nie zweryfikują statusu swojej giełdy, ryzykują utratę dostępu do środków.

REKLAMA

REKLAMA

1 lipca 2026 r. - kluczowy moment wdrożenia MiCA

Po 1 lipca 2026 r. giełdy bez unijnej autoryzacji zostaną zmuszone do natychmiastowego ograniczenia obsługi klientów z Unii. Dla posiadaczy cyfrowych aktywów oznacza to koniec okresu ochronnego i nagłą konieczność migracji kapitału na regulowane platformy pod groźbą utrudnionego dostępu do środków.

Czas na weryfikację się kończy

- 7,6 mln pobrań nieuregulowanych aplikacji to finansowa bomba z opóźnionym zapłonem - ostrzega Erald Ghoos, CEO OKX Europe. - Każdy inwestor ma niespełna 27 dni na sprawdzenie statusu swojej giełdy, zanim może ona zostać zmuszona do ograniczenia działalności lub zakończenia obsługi klientów z UE”.

Jak sprawdzić swoje bezpieczeństwo?

Weryfikacja jest szybka: wystarczy sprawdzić rejestry regulatorów krajowych lub bazy ESMA (esma.europa.eu). Jeśli danej giełdy nie ma w wykazie licencjonowanych podmiotów, jest to sygnał ostrzegawczy dla każdego, kto trzyma tam swój kapitał.

REKLAMA

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Samorządy alarmują – z powodu upałów może zabraknąć wody w kranach
30 cze 2026

Od kilku dni mamy upalną pogodę. Mimo że w tym tygodniu temperatury powinny się obniżyć, to jednak niewykluczone, że upały powrócą. Samorządy alarmują, że ze względu na rekordowe zużycie wody związane z upalną pogodą, pogorszyła się sytuacja hydrologiczna. Sytuacja jest tak zła, że w niektórych gminach może zabraknąć wody w kranach.
Od 10 lipca 2027 r. będzie limit płatności gotówkowych w całej UE - także dla konsumentów. W Polsce będzie niższy? Polacy lubią gotówkę i jej wartość w obiegu rośnie
30 cze 2026

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że wartość pieniądza gotówkowego w obiegu w najbliższym czasie przekroczy w Polsce 500 mld zł. Mimo popularności kart, BLIK-a, bankowości mobilnej i portfeli cyfrowych Polacy nadal chętnie korzystają z gotówki. Ale trwają prace nad przepisami, które częściowo ograniczą możliwość płacenia gotówką przy większych transakcjach. Z badania Rankomat.pl wynika jednak, że 55% Polaków jest przeciw limitom płatności gotówką. Wśród przeciwników limitów 57% nie chce, aby instytucje miały wgląd w ich wydatki.
INFORLEX uruchamia Asystenta AI „z ludzką twarzą”. Dostępne nowe możliwości wyszukiwania informacji
30 cze 2026

INFORLEX rozszerza swoją ofertę o INFORLEX Asystenta AI. Nowe narzędzie, które pozwala w kilka sekund uzyskać odpowiedź na pytania dotyczące prawa pracy, podatków czy finansów publicznych.

Pakiet dla skarbników: minimalne wynagrodzenie, dodatek specjalny i ochrona przedemerytalna
30 cze 2026

Krajowa Rada Forów Skarbników Jednostek Samorządu Terytorialnego działająca przy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego zwróciła się do korporacji samorządowych o poparcie propozycji zmian legislacyjnych dotyczących warunków pracy i wynagradzania skarbników. Obecnie płace nie są bowiem adekwatne do zakresu kompetencji i odpowiedzialności skarbnika, co powoduje odpływ wykwalifikowanych kadr z samorządu do sektora prywatnego. 

REKLAMA

Centralny Rejestr Umów rusza 1 lipca 2026 r. Dla kogo będzie obowiązkowy? Ministerstwo Finansów wyjaśnia jak założyć konto i przeglądać informacje o umowach
30 cze 2026

Ministerstwo Finansów informuje, że 1 lipca 2026 r. wejdą w życie przepisy: zmieniające ustawę z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów i Gospodarki z 30 marca 2026 r. w sprawie Centralnego Rejestru Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych (CRU JSFP). Tego samego dnia na kontach użytkowników CRU JSFP pojawią się funkcjonalności tego systemu umożliwiające realizację obowiązku ustawowego w zakresie udostępniania i aktualizacji informacji o umowach zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych (jsfp). Również 1 lipca br zostanie uruchomiona strona internetowa, na której będzie zapewniony dostęp publiczny do informacji o umowach udostępnionych przez jsfp.
Jak sprawdzić wysokość emerytury w ZUS PUE po waloryzacji 2026? Gdzie sprawdzić wysokość emerytury?
30 cze 2026

Dobra wiadomość dla milionów ubezpieczonych. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył coroczną aktualizację danych o stanie kont emerytalnych. Na profilach w eZUS i w aplikacji mZUS pojawiły się już informacje za 2025 rok, uwzględniające czerwcową waloryzację składek. Dzięki temu można sprawdzić nie tylko wysokość zgromadzonego kapitału, ale także prognozowaną emeryturę.
Samorząd terytorialny: cyfrowa legitymacja samorządowca w aplikacji mObywatel?
30 cze 2026

Bezpłatna aplikacja mObywatel coraz bardziej się rozwija. Nieustannie zwiększa się ilość dokumentów i legitymacji dostępnych w ramach aplikacji. Czy do tych dokumentów dołączy cyfrowa legitymacja samorządowca?
Zadatek nie chroni tak jak sobie wyobrażamy [Przykład]
30 cze 2026

Wyobrażamy sobie zadatek (np 40 000 zł) w ten sposób, że zatrzymamy go (40 000 zł), gdy druga strona nie dotrzyma umowy (np. kupna mieszkania). Jeżeli to my daliśmy 40 000 zł zadatku, to otrzymamy 80 000 zł. W praktyce to tak nie działa, gdyż po prostu zwraca się zadatek, gdy zachodzą obiektywne przeszkody zawarcia umowy np. kupna mieszkania.

REKLAMA

Koniec odliczania. Ci rodzice nie dostaną 800 plus za czerwiec. Zegar tyka, zostały ostatnie godziny
30 cze 2026

To już absolutnie ostatni moment na działanie. 30 czerwca o północy mija ostateczny termin na złożenie wniosku o świadczenie 800 plus na nowy okres rozliczeniowy 2026/2027. Rodzice i opiekunowie, którzy nie dopełnią formalności przed upływem tego czasu, bezpowrotnie stracą pieniądze za czerwiec. ZUS stawia sprawę jasno i ostrzega przed kosztownym spóźnieniem.
Cyfrowa rewolucja na uczelniach. Dyplomy już w mObywatelu
30 cze 2026

Od wtorku polskie uczelnie mogą wydawać absolwentom cyfrowe dyplomy. Dyplomy będą dostępne w aplikacji mObywatel. Od 1 stycznia 2027 roku ta forma dokumentów stanie się obowiązkowa - ogłosili przedstawiciele resortu nauki i cyfryzacji oraz OPI-PIB.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA