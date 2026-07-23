Złoto nie jest już niszowym aktywem, które posiada niewielki odsetek Polaków. Według dostępnych szacunków w kruszec zainwestowało nawet około 15 proc. społeczeństwa, czyli kilka milionów osób. Sam zakup sztabki lub monety to jednak dopiero początek. Kolejne pytanie brzmi: gdzie ją trzymać, żeby była bezpieczna, ale jednocześnie dostępna wtedy, gdy będziemy chcieli ją sprzedać?

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Teoretycznie złoto można przechowywać wszędzie, w praktyce jednak najlepiej zdecydować się na jedno z trzech rozwiązań: domowy sejf, skrytkę bankową lub profesjonalny skarbiec.

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Domowy sejf i nieoczywiste miejsca przechowywania

Największą zaletą trzymania złota pod własnym dachem jest dostęp do niego przez całą dobę, niezależnie od godzin pracy instytucji finansowych, procedur, weekendów czy świąt. Rozwiązanie to jest szczególnie popularne w przypadku mniejszych ilości kruszcu, traktowanych jako żelazna rezerwa na wypadek nagłych i nieprzewidzianych sytuacji.



Złoto bardzo dobrze nadaje się do przechowywania w warunkach domowych, ponieważ dużą wartość można zgromadzić na niewielkiej powierzchni – znacznie mniejszej niż w przypadku gotówki. Nie oznacza to jednak, że całość należy trzymać w jednym miejscu. Rozsądnym rozwiązaniem może być podzielenie posiadanego złota: część umieszczamy w sejfie, a część ukrywamy w innym, niestandardowym i nieoczywistym miejscu. Jeżeli włamywacz znajdzie i opróżni sejf, może uznać, że odnalazł wszystkie kosztowności i nie kontynuować poszukiwań. Nie jest to oczywiście gwarancja bezpieczeństwa, ale rozdzielenie kruszcu ogranicza ryzyko utraty całego majątku podczas jednego zdarzenia.

Sejf powinien być dobrany klasą zabezpieczenia do wartości przechowywanego mienia i na stałe przytwierdzony do elementu konstrukcyjnego budynku, na przykład ściany nośnej lub podłogi. W przeciwnym razie włamywacze mogą wynieść go w całości i spróbować otworzyć w innym miejscu. Warto jednocześnie pamiętać, że nawet najlepszy sejf jest tylko jednym z elementów zabezpieczenia.

W praktyce spotykamy się również z przypadkami zamurowywania złota albo ukrywania go w garażach, warsztatach, pokojach z zabawkami i innych nieoczywistych częściach nieruchomości. Takie rozwiązania mogą być skuteczne, trzeba jednak pamiętać, że złoto ma dużą wartość zamkniętą w bardzo małym przedmiocie. Kryjówka powinna być wybrana tak, aby właściciel potrafił odnaleźć kruszec i aby nie został on przypadkowo wyrzucony podczas porządków, remontu, opróżniania pomieszczenia lub przeprowadzki.

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Jedną z możliwości jest także zakopanie złota. Produkt należy wcześniej odpowiednio zabezpieczyć, a miejsce ukrycia dokładnie zapamiętać lub w bezpieczny sposób udokumentować. Trzeba uwzględnić naturalne ruchy ziemi, zmiany zachodzące na terenie nieruchomości oraz ewentualne przyszłe prace ogrodowe i budowlane. Samo złoto jest praktycznie niezniszczalne — nie koroduje i się nie spala. Nawet pod wpływem bardzo wysokiej temperatury może się stopić i zmienić formę, ale nadal pozostanie złotem oraz zachowa swoją wartość kruszcową.

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Decydując się na przechowywanie złota w domu, warto również sprawdzić warunki posiadanej polisy mieszkaniowej. Zakres ochrony metali szlachetnych, wymagany sposób ich zabezpieczenia oraz maksymalna wysokość ewentualnego odszkodowania zależą od konkretnej umowy. Sam fakt posiadania ubezpieczenia mieszkania nie musi oznaczać, że cała wartość przechowywanego złota zostanie objęta ochroną.

Dokument zakupu nie jest co do zasady konieczny do późniejszej odsprzedaży złota, jednak warto go zachować. Faktura może potwierdzać pochodzenie produktu, datę zakupu oraz zapłaconą cenę. Dobrym rozwiązaniem jest wykonanie jej kopii cyfrowej, podobnie jak zdjęć produktów i ich numerów seryjnych. CertiPack nie jest natomiast zwykłym dokumentem, lecz integralnym opakowaniem sztabki, dlatego nie należy go otwierać ani oddzielać od produktu.

Skrytka bankowa

Wynajęcie skrytki w banku ogranicza ryzyko związane z przechowywaniem złota w domu. Kruszec trafia do odpowiednio przystosowanego obiektu, który jest chroniony i objęty całodobowym monitoringiem. Ceną za wyższy poziom zabezpieczeń jest jednak utrata swobody – w zależności od wybranego dostawcy usługi, czasami do skrytki można mieć dostęp tylko w godzinach pracy banku. Problemem może być również sama dostępność usługi, która na polskim rynku wciąż nie jest powszechna.

Na co zwrócić uwagę, decydując się na skrytkę bankową? Przede wszystkim na zapisy umowy, zwłaszcza te dotyczące odpowiedzialności banku i zakresu ubezpieczenia. Trzeba pamiętać, że zawartość skrytki nie jest chroniona przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny – jego ochrona obejmuje środki zgromadzone na rachunkach i lokatach, a nie zdeponowane przedmioty. Ewentualne odszkodowanie zależy więc od warunków ubezpieczenia danej instytucji i określonych w nich limitów. Dlatego dobrze wcześniej spisać, co dokładnie trafia do skrytki i zachować dokumenty potwierdzające zakup oraz wartość złota. W razie kradzieży, pożaru czy innego zdarzenia łatwiej będzie udowodnić, jakie przedmioty były przechowywane i ile były warte.

Profesjonalne przechowywanie w skarbcach

Trzecie miejsce rekomendowane do przechowywania złota to usługa oferowana przez wyspecjalizowaną firmę bądź dealera metali szlachetnych. W tym scenariuszu kruszec trafia do profesjonalnego skarbca, a klient otrzymuje pełną dokumentację potwierdzającą przyjęcie lub zakup określonych walorów.

Przed powierzeniem złota zewnętrznej firmie należy dokładnie sprawdzić operatora, zwłaszcza jeżeli prowadzi działalność poza granicami Polski. Znaczenie ma jego doświadczenie, właściciele, lokalizacja i zabezpieczenia skarbca, a także zakres ubezpieczenia. Warto ustalić, kto wystawił polisę, na jaką kwotę opiewa, jakie zdarzenia obejmuje oraz czy chroni złoto również podczas transportu. Umowa powinna także jasno określać, co stanie się z kruszcem w razie upadłości lub zawieszenia działalności operatora. W przypadku firm zagranicznych warto samemu zobaczyć zarówno skarbiec, jak i zakupione złoto. Ważny jest również sposób ewidencjonowania złota przez usługodawcę. Klient powinien mieć przypisane konkretne sztabki lub monety, które powinny być możliwe do zidentyfikowania, a nie tylko określoną ilość kruszcu „na papierze”. W ten sposób zakupiony kruszec nie jest częścią anonimowej puli operatora.

Ile kosztuje przechowywanie złota?

Wybór miejsca do przechowywania złota zawsze powinien być wynikiem rozsądnego kompromisu między bezpieczeństwem, dostępnością i kosztami. Te ostatnie są wyjątkowo ważne. Nie każde rozwiązanie będzie opłacalne przy niewielkiej wartości kruszcu, ale wraz ze wzrostem majątku rośnie także potrzeba jego lepszego zabezpieczenia.

W przypadku domowego sejfu największym wydatkiem jest jego zakup – im wyższa klasa zabezpieczenia i większy sejf, tym wyższa cena. Znaczącym kosztem może również okazać się jego montaż – niższy, jeśli nieruchomość jest dopiero w budowie, i wyższy, gdy sejf trzeba zamontować w gotowym budynku. Do tego może dojść koszt rozbudowy ubezpieczenia mieszkania, alarmu lub monitoringu.

Jeśli wybieramy skrytkę bankową, trzeba liczyć się z opłatą za wynajem, najczęściej pobieraną z góry za cały rok. Jej wysokość zależy m.in. od rozmiaru skrytki, lokalizacji oddziału oraz zakresu odpowiedzialności banku. Przed podpisaniem umowy warto też sprawdzić dodatkowe koszty, np. za zgubienie klucza, awaryjne otwarcie skrytki czy dostęp osoby upoważnionej.

W przypadku profesjonalnego skarbca zagranicznego, opłata zwykle przyjmuje formę miesięcznego lub rocznego abonamentu. Czasem jest ona uzależniona od wartości przechowywanego złota. Do podstawowej ceny mogą jednak dojść kolejne koszty, m.in. za przyjęcie kruszcu do skarbca, jego wydanie, transport, ubezpieczenie, sprzedaż za pośrednictwem operatora albo wcześniejsze zakończenie umowy.

Nie trzymaj całego złota w jednym miejscu

Przy większym portfelu nie warto przechowywać całego złota w jednym miejscu. Rozsądniej jest podzielić kruszec: niewielką część trzymać w dobrze zabezpieczonym sejfie domowym, żeby mieć do niej szybki dostęp, część ulokować w skrytce bankowej lub profesjonalnym skarbcu. Dzięki temu jedno włamanie, pożar czy czasowy brak dostępu do instytucji nie pozbawi nas dostępu do całego majątku.

Dokładnie taką zasadę stosują profesjonaliści. Najnowsze dane World Gold Council pokazują to jednoznacznie – banki centralne dywersyfikują swoje rezerwy pod kątem geograficznym. Narodowy Bank Polski przechowuje swoje złoto w trzech miejscach: w skarbcach krajowych NBP, w Banku Anglii w Londynie oraz w Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. Skala działania jest zupełnie inna, ale zasada jest identyczna: bezpieczeństwo buduje się poprzez podział, a nie uzależnianie całego majątku od jednego systemu zabezpieczeń.

Świadomy wybór zamiast idealnej kryjówki

Nie istnieje jeden sposób przechowywania fizycznego złota, który będzie najlepszy dla każdego. Domowy sejf, skrytka bankowa i profesjonalne przechowywanie odpowiadają na różne potrzeby, dlatego wybór powinien zależeć przede wszystkim od tego, jaką rolę złoto ma pełnić w naszym majątku.

Według mnie złoto powinniśmy traktować jako rezerwę na trudne czasy i mieć do niego szybki dostęp w razie nagłego kryzysu – dlatego rekomenduję klientom odpowiednie zabezpieczenie kruszcu w domu. Jeżeli nie czujemy się na siłach, aby samodzielnie zadbać o bezpieczne przechowywanie złota lub po prostu obawiamy się trzymania go w domu, warto rozważyć profesjonalny skarbiec albo połączenie kilku różnych sposobów przechowywania. Dotyczy to szczególnie złota gromadzonego z myślą o emeryturze, przekazaniu dzieciom lub kruszcu o znacznej wartości.



Niezależnie od wyboru warto pamiętać o jednym: złoto kupujemy po to, by zabezpieczyć majątek i zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. Sposób jego przechowywania nie powinien więc stać się najsłabszym ogniwem całej inwestycji.