W 2026 roku obowiązują przepisy obniżające minimalny próg punktowy uprawniający do świadczenia wspierającego do 70 punktów, co otwiera drogę do pieniędzy dla ponad miliona polskich emerytów. Zmiana dotyczy m.in. seniorów z niepełnosprawnościami, którzy od teraz mogą otrzymać co miesiąc z ZUS od 791,40 zł do 4352,70 zł netto bez względu na wysokość dotychczas pobieranej emerytury czy dochodu.

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Nowy próg punktowy w 2026 roku. Kluczowe zmiany dla seniorów

Dotychczasowe przepisy uzależniały przyznanie wsparcia finansowego od uzyskania wysokiej liczby punktów określających stopień trudności w samodzielnym funkcjonowaniu. Rygorystyczne kryteria wykluczały wiele osób, które mimo poważnych trudności zdrowotnych i wieku nie osiągały wystarczających pułapów.

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Zmiany przepisów polegające na obniżeniu minimalnego progu Poziomu Potrzeby Wsparcia (PPW) do 70 punktów sprawiły, że świadczenie wspierające stało się osiągalne dla wielu seniorów. W praktyce oznacza to, że osoby, które w poprzednich latach spotkały się z odmową ze względu na zbyt niską punktację, zyskują prawo do ponownego złożenia dokumentów i uzyskania co miesiąc stałego zasilania domowego budżetu.

Świadczenie wspierające wciąż kojarzy się głównie z osobami w wieku produkcyjnym. Tymczasem najnowsze analizy wskazują, że aż 1,2 mln emerytów w Polsce mierzy się z barierami ruchowymi, chorobami przewlekłymi czy utratą samodzielności i może posiadać orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Między innymi dla tej grupy seniorów otwiera się właśnie szansa na realną poprawę jakości życia i większą niezależność.

Zdrowie a prawo do świadczenia wspierającego. Problemy ze stawami i brak mobilności

Przewlekłe problemy związane z układem ruchu stanowią jedną z najczęstszych przyczyn ograniczających codzienną sprawność wśród seniorów w Polsce. Schorzenia ortopedyczne oraz reumatologiczne drastycznie obniżają jakość życia, a ich leczenie generuje wysoce dotkliwe koszty. Rosnące wydatki na ciągłą rehabilitację, specjalistyczny sprzęt medyczny, leki przeciwbólowe oraz częste, prywatne wizyty u lekarzy specjalistów stanowią obciążenie dla domowych budżetów emerytów. Otrzymanie świadczenia wspierającego stało się w 2026 roku znacznie łatwiej dostępne między innymi dla osób cierpiących na:

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Zwyrodnienia stawów biodrowych, kolanowych oraz schorzenia kręgosłupa,

Reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) i zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa,

Przebyte udary mózgu, które wywołały utrwalone niedowłady i dysfunkcje ruchowe,

Poważne uszkodzenia układu kostno-stawowego wymagające stałego wsparcia innych osób,

Choroby przewlekłe utrudniające samodzielne wykonywanie podstawowych czynności higienicznych, przygotowywanie posiłków czy poruszanie się poza domem.

Należy pamiętać, że komisja oceniająca nie przyznaje punktów wyłącznie na podstawie samej diagnozy medycznej lub osiągnięcia konkretnego wieku. Kluczowym kryterium jest to, jak dana choroba przekłada się na brak samodzielności w codziennym życiu.

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Tabela wypłat z ZUS w 2026 roku. Ile pieniędzy może trafić na konto seniorów?

Wysokość wsparcia wypłacanego przez ZUS jest powiązana z kwotą renty socjalnej. Od 1 marca 2026 roku, po przeprowadzeniu corocznej waloryzacji świadczeń, kwota renty socjalnej wzrosła do 1978,49 zł brutto. Ostateczna kwota, jaką senior otrzymuje na rękę (netto), stanowi określony procent tej stawki bazowej i zależy od liczby punktów uzyskanych w decyzji wydanej przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.

Poziom Potrzeby Wsparcia (PPW) Procentowa stawka bazowa Kwota wypłaty "na rękę" (netto) 95 – 100 pkt 220% 4352,70 zł 90 – 94 pkt 180% 3561,30 zł 85 – 89 pkt 120% 2374,20 zł 80 – 84 pkt 80% 1582,80 zł 75 – 79 pkt 60% 1187,10 zł 70 – 74 pkt 40% 791,40 zł

Obniżenie progu punktowego sprawia, że najniższa comiesięczna wypłata świadczenia wynosi 791,40 zł netto. Natomiast seniorzy wymagający większej opieki i wsparcia otrzymają co miesiąc kwotę sięgającą nawet 4352,70 zł netto.

Cztery kluczowe filary świadczenia wspierającego

Brak kryterium dochodowego: Pieniądze przysługują wyłącznie za stan zdrowia i stopień utraty samodzielności. Można zarabiać, posiadać znaczny majątek lub pobierać wysoką emeryturę, a wypłata zostanie przekazana w pełnej wysokości.

Pieniądze przysługują wyłącznie za stan zdrowia i stopień utraty samodzielności. Można zarabiać, posiadać znaczny majątek lub pobierać wysoką emeryturę, a wypłata zostanie przekazana w pełnej wysokości. Swoboda łączenia świadczeń: Świadczenie wspierające nie wyklucza prawa do innych wypłat. Można je pobierać równolegle z wypracowaną emeryturą, rentą z tytułu niezdolności do pracy, rentą socjalną czy dodatkiem pielęgnacyjnym.

Świadczenie wspierające nie wyklucza prawa do innych wypłat. Można je pobierać równolegle z wypracowaną emeryturą, rentą z tytułu niezdolności do pracy, rentą socjalną czy dodatkiem pielęgnacyjnym. Przelew bezpośrednio do pacjenta: Środki trafiają bezpośrednio na konto osobiste osoby z niepełnosprawnością, a nie do jej opiekuna. Gwarantuje to seniorowi pełną niezależność finansową oraz swobodę w decydowaniu o własnych wydatkach.

Środki trafiają bezpośrednio na konto osobiste osoby z niepełnosprawnością, a nie do jej opiekuna. Gwarantuje to seniorowi pełną niezależność finansową oraz swobodę w decydowaniu o własnych wydatkach. Ochrona przed inflacją: Kwota świadczenia podlega corocznej, automatycznej waloryzacji. Ponieważ stanowi ona stały procent renty socjalnej, każdy wzrost renty od 1 marca oznacza podwyższenie przelewu bez konieczności składania kolejnych wniosków.

Jak wnioskować o świadczenie wspierające. Procedura krok po kroku

Ubieganie się o dodatkowe pieniądze z ZUS wymaga ścisłego przestrzegania dwustopniowej ścieżki urzędowej. Pominięcie pierwszego etapu lub pomylenie kolejności składania dokumentów skutkuje wydaniem decyzji odmownej.

Krok 1: Weryfikacja poziomu potrzeby wsparcia w WZON

Pierwszym ruchem jest złożenie wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia do Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności (WZON). Komisja weryfikuje zakres ograniczeń w wykonywaniu codzienne czynności.

Żeby WZON w ogóle przystąpił do rozpatrywania wniosku, osoba go składająca musi już dysponować jednym z podanych dokumentów:

Aktualnym orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (znacznym, umiarkowanym lub lekkim),

Orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy lub niezdolności do samodzielnej egzystencji,

Dawniejszym orzeczeniem o zaliczeniu do jednej z grup inwalidzkich (wydanym przed 1997 rokiem).

Krok 2: Złożenie wniosku o wypłatę świadczenia w ZUS

Po przeprowadzeniu oceny przez komisję WZON i doręczeniu decyzji z wyliczoną punktacją (minimum 70 punktów), można przejść do drugiego etapu. Jest nim złożenie wniosku o wypłatę świadczenia bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Ważne ostrzeżenie: ZUS automatycznie odrzuci wniosek o wypłatę pieniędzy, jeśli zostanie on przesłany przed oficjalnym zakończeniem postępowania w WZON i uzyskaniem ostatecznej decyzji punktowej.

Składanie wniosków o świadczenie wspierające wyłącznie drogą elektroniczną

ZUS zniósł papierową formę wnioskowania dla tego programu. Cała procedura składania dokumentów do ZUS przebiega w 100% elektronicznie. Wniosek do ZUS można przesłać za pośrednictwem trzech kanałów cyfrowych:

Platformy eZUS (dawny portal PUE ZUS),

(dawny portal PUE ZUS), Ogólnopolskiego portalu informacyjno-usługowego Emp@tia ,

, Systemów bankowości elektronicznej większości komercyjnych banków działających w Polsce.

Znaczenie orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

Wiele osób błędnie zakłada, że o świadczenie wspierające mogą ubiegać się wyłącznie seniorzy leżący lub całkowicie niesamodzielni. W rzeczywistości pełna zależność od otoczenia nie stanowi jedynego warunku uzyskania dodatkowych pieniędzy.

Blisko 40% wszystkich wydawanych orzeczeń w kraju, to orzeczenia o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Wysoki odsetek osób legitymujących się tym stopniem niepełnosprawności, może z powodzeniem ubiegać się o świadczenie wspierające.

Status ten przyznaje się pacjentom z wyraźną dysfunkcją zdrowotną, która powoduje czasową lub częściową potrzebę wsparcia ze strony innych osób. Dla chorych zmagających się z przewlekłymi schorzeniami stawów oraz barierami ruchowymi jest to podstawowa przepustka do rozpoczęcia procedury punktowej w WZON.

Przykłady praktyczne. Jak nowe przepisy działają w rzeczywistości?

Przykład 1: Pani Zofia (73 lata)

Pani Zofia pobiera minimalną emeryturę i choruje na zaawansowane reumatoidalne zapalenie stawów. Choroba utrudnia jej ubieranie się, przygotowywanie posiłków oraz samodzielne wychodzenie z domu. Posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. W reakcji na obniżenie progów punktowych złożyła wniosek do WZON, gdzie komisja ustaliła jej Poziom Potrzeby Wsparcia na 76 punktów.

Rozstrzygnięcie: Przed zmianą przepisów Pani Zofia nie otrzymałaby wsparcia. Dzięki nowym regulacjom przysługuje jej stawka 60% renty socjalnej. ZUS co miesiąc przelewa na jej konto 1187,10 zł netto. Pieniądze te są całkowicie zwolnione z opodatkowania i nie wpływają na wysokość jej minimalnej emerytury.

Przykład 2: Pan Edward (79 lat)

Pan Edward wypracował wysokie świadczenie emerytalne w kwocie 4800 zł netto. Z powodu rozległych zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa i obu stawów biodrowych porusza się wyłącznie przy pomocy chodzika i wymaga stałej asekuracji przy czynnościach higienicznych. Zespół WZON przyznał mu 88 punktów.

Rozstrzygnięcie: Pan Edward kwalifikuje się do progu 120% renty socjalnej. ZUS wypłaca mu co miesiąc kwotę 2374,20 zł netto. Wysokie dochody z emerytury nie powodują zmniejszenia przyznanego świadczenia, a zgromadzone środki pozwalają mu na opłacenie prywatnej rehabilitacji domowej.

Podsumowanie najważniejszych kroków dla wnioskodawcy

Żeby sprawnie przejść przez cały proces i uniknąć błędów formalnych, należy pamiętać, że: