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Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Emerytura » Dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku: ile i dla kogo. Kto dostanie automatycznie a kto musi złożyć wniosek?

Dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku: ile i dla kogo. Kto dostanie automatycznie a kto musi złożyć wniosek?

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23 lipca 2026, 20:06
emeryt, senior, dodatek pielęgnacyjny
Dodatek pielęgnacyjny w 2026 r. Ile, dla kogo, jak uzyskać? Kto dostanie automatycznie a kto musi złożyć wniosek?
Shutterstock

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Jeśli senior ukończył 75 lat i pobiera z ZUS-u emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, to dostanie z ZUS dodatkowe pieniądze z tytułu dodatku pielęgnacyjnego. Co do zasady bez wniosków i formalności. ZUS będzie je przekazywał na konto seniora razem z wypłatą głównego świadczenia (tj. emerytury lub renty). Ale w niektórych przypadkach trzeba złożyć wniosek o ten dodatek. Ile wynosi dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku?

Dodatek pielęgnacyjny w 2026 roku – ile się należy i komu

Dodatek pielęgnacyjny od 1 marca 2026 r. wynosi 366,68 zł miesięcznie. Przed 1 marca br wynosił 348,22 zł.

Natomiast dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji wynosi aktualnie 550,02 zł.

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Jest to dodatkowa kwota (oprócz emerytury lub renty) wypłacana, co miesiąc w tym samym terminie płatności, w którym wypłacana jest emerytura lub renta. Emeryt i rencista dostaną ten dodatek bez względu na wysokość już przyznanego głównego świadczenia. Jeśli senior ukończył 75 lat i ma prawo do emerytury bądź renty, to ZUS przyznaje ten dodatek automatycznie.
Dodatek pielęgnacyjny jest co roku waloryzowany.

Kiedy konieczny jest wniosek o dodatek pielęgnacyjny

Osoby, która mają orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji muszą złożyć wniosek o wypłatę tego dodatku. Do tego wniosku trzeba dołączyć wystawione przez lekarza orzeczenie o stanie zdrowia (druk OL-9). W momencie składania wniosku orzeczenie nie może być starsze niż miesiąc. Do wniosku może być także dołączona dokumentacja medyczna. Takie dokumenty można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Ważne

ZUS wskazuje, że całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.

Niezdolność do pracy orzeka się na okres nie dłuższy niż 5 lat. Niezdolność do pracy można orzec na okres dłuższy niż 5 lat, jeżeli według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy przed upływem tego okresu.

Natomiast niezdolność do samodzielnej egzystencji orzeka się w przypadku stwierdzenia naruszenia sprawności organizmu w stopniu powodującym konieczność stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innej osoby w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.

Od decyzji ZUS w sprawie dodatku pielęgnacyjnego można się odwołać w ciągu miesiąca od jej otrzymania. Po tym terminie decyzja będzie prawomocna. Sprzeciw może mieć formę papierowej korespondencji przesłanej pocztą, ale można to też zrobić ustnie do protokołu podczas osobistej wizyty w placówce ZUS.

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Komu ZUS nie przyzna dodatku pielęgnacyjnego?

ZUS nie przyzna dodatku pielęgnacyjnego osobie przebywającej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, jeżeli taka osoba przebywa w jednym z ww. zakładów dłużej niż dwa tygodnie w miesiącu.

ZUS informuje także, ż prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przyznanego przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie przysługuje jeśli ta sama osoba ma ustalone prawo do dodatku pielęgnacyjnego z ZUS.
Jeśli ktoś ma prawo do zasiłku pielęgnacyjnego i ZUS przyznał tej osobie dodatek pielęgnacyjny – ma ona obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym właściwy organ samorządowy, który wypłaca zasiłek pielęgnacyjny.

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje również osobom pobierającym tylko rentę socjalną (czyli bez zbiegu z rentą rodzinną), jak też świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

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Obowiązek powiadomienia ZUS

Adresaci dodatku pielęgnacyjnego mają też pewien obowiązek informacyjny wobec ZUS. Jeśli jesteś w domu pomocy społecznej lub w zakładzie opiekuńczo-leczniczym to powinieneś o tym powiadomić ZUS, bo takie okoliczności mogą mieć wpływ na prawo do tego dodatkowego świadczenia. Ponadto każdy z odbiorców dodatku pielęgnacyjnego ma obowiązek informowania ZUS-u o każdej zmianie adresu do korespondencji.

Waloryzacja

Dodatek pielęgnacyjny podlega corocznej waloryzacji (podwyższeniu) przy zastosowaniu tego samego wskaźnika waloryzacji co świadczenie główne (emerytura lub renta). Podwyżka po waloryzacji następuję od tego samego miesiąca, w którym ZUS zwaloryzuje emeryturę lub rentę.

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oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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