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W pierwszych 3 latach OKI przyciągną nawet 2,1 mln klientów, a wartość zgromadzonych aktywów przekroczy 100 mld zł

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06 sierpnia 2026, 19:23
oki inwestowanie inwestycja aktywa
W pierwszych 3 latach OKI przyciągną nawet 2,1 mln klientów, a wartość zgromadzonych aktywów przekroczy 100 mld zł
Shutterstock

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W pierwszych 3 latach OKI mogą przyciągnąć nawet 2,1 mln klientów, a wartość zgromadzonych aktywów przekroczyć 100 mld zł - tak wynika z badań analityków Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego. OKI będą najlepszą szansą na demokratyzację inwestowania w Polsce.

OKI - 100 mld zł w ciągu 3 lat i prawie 200 mld zł w ciągu 5 lat

Według analityków Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego OKI staną się ważnym źródłem krajowego kapitału dla rynku akcji – wartość aktywów zgromadzonych w programie może przekroczyć 100 mld zł w ciągu trzech lat i prawie 200 mld zł w ciągu pięciu lat. Zwiększy się rola inwestorów indywidualnych na warszawskiej giełdzie – w latach 2027-2030 do polskich akcji może trafić 23 mld zł brutto (15 mld zł netto).

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OKI wesprą długoterminowy rozwój rynku kapitałowego poprzez zwiększenie udziału inwestycji kapitałowych w strukturze oszczędności gospodarstw domowych. Wraz z rozwojem OKI inwestorzy mogą zwiększać udział aktywów o wyższym potencjale zwrotu w swoich portfelach – w 2030 r. w akcje będzie alokowane 26% środków z OKI, a rok później 32%.

W pierwszych 3 latach OKI mogą przyciągnąć 2,1 mln klientów

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego opublikowało dziś raport pt. „Osobiste Konta Inwestycyjne – silny impuls dla rynku kapitałowego”, w którym szacuje, że wartość aktywów zgromadzonych w OKI może sięgnąć 100 mld zł w 2030 r. Warunkiem koniecznym dla sukcesu planowanego rozwiązania będzie skuteczne dotarcie do klientów, przyjazny proces otwierania kont, a także edukacja na każdym etapie. OKI pozwoli też na przejrzyste gospodarowanie różnymi produktami w jednym miejscu – dzięki umowom parasolowym. „OKI są najlepszą szansą na demokratyzację inwestowania” – wskazuje Samer Masri, Dyrektor Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

W scenariuszu bazowym analitycy BM PKO Banku Polskiego przewidują, że w ciągu pierwszych dwóch lat obowiązywania ustawy powstawać będzie rocznie 0,8 mln nowych OKI, generując w 2031 roczny napływ środków w wysokości około 40 mld PLN (około 0,8% PKB). Przełoży się to na 13 mld PLN bezpośrednich i pośrednich inwestycji kapitałowych rocznie, z czego 9 mld PLN (75%) zostanie przeznaczone na akcje spółek krajowych.

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Cel OKI

Celem OKI jest zaradzenie jednej z głównych słabości strukturalnych polskiego rynku kapitałowego, czyli nadmiernej koncentracji oszczędności gospodarstw domowych w aktywach niskiego ryzyka. Według raportu w piątym roku alokacje w akcje przepływów z OKI przekroczą 30%, tym samym podwyższając udział akcji w oszczędnościach finansowych gospodarstw domowych o 1 pkt. proc. Z czasem OKI powinny zapoczątkować pozytywny cykl pogłębienia rynku kapitałowego, poprawy płynności, zmniejszenia zależności od kapitału zagranicznego i zintensyfikowania inwestycji, co ostatecznie przyspieszy wzrost gospodarczy. To szerszy cel rozwoju rynku kapitałowego, który znajduje uzasadnienie w wynikach badań naukowych, wskazujących na związek między dobrze rozwiniętymi systemami finansowymi — zarówno bankami, jak i rynkami kapitałowymi — a silniejszym wzrostem gospodarczym.

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Połączenie produktów bankowych z instrumentami giełdowymi w ramach jednego rozwiązania pozwoli na prawdziwą demokratyzację inwestowania. Pozytywne skutki będą najbardziej widoczne w dużych bankach, których klienci będą mogli łatwiej inwestować środki z lokat – wskazuje Dyrektor BM PKO Banku Polskiego Samer Masri. W jego ocenie OKI jeszcze lepiej spełniłyby swoją rolę, jeśli przepisy umożliwiłyby doradztwo w ramach umów na prowadzenie kont – Wówczas korzyści z tego rozwiązania będą zupełnie jasne. Będzie to domyślna odpowiedź na pytanie: „jak zacząć inwestować?”, a wśród inwestorów może nastąpić swoista „moda na OKI”.

Źródło: PKO Bank Polski

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oprac. Emilia Panufnik

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości.  Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku Prawo. Doświadczenie zawodowe zdobywała w redakcjach oraz kancelariach prawnych. Z Grupą INFOR związana od 2012 roku. Pasjonuje się światem roślin i zwierząt.

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Źródło: INFOR
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