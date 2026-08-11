Oto kalendarz wypłat 14. emerytury we wrześniu. Sprawdź nowy próg dochodowy

Czternasta emerytura w 2026 roku to kluczowe, dodatkowe wsparcie finansowe dla milionów seniorów, jednak tegoroczne wypłaty przyniosą spore zaskoczenie i dotkną budżetów wielu świadczeniobiorców. Pełna kwota wynosi 1978,49 zł brutto, ale przez sztywny limit dochodowy i wyższe emerytury po waloryzacji, tysiące osób otrzyma pomniejszony przelew lub całkowicie straci prawo do dodatku.

rozwiń >

Ile wyniesie czternasta emerytura w 2026 roku - brutto i netto?

Czternasta emerytura w 2026 roku wyniesie maksymalnie 1978,49 zł brutto, co po odliczeniu obowiązkowej składki zdrowotnej oraz zaliczki na podatek dochodowy oznacza przelew na poziomie około 1600-1650 zł netto do ręki. Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne trafi do milionów polskich seniorów automatycznie, bez konieczności składania jakichkolwiek wniosków do ZUS czy KRUS. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozwiało wszelkie wątpliwości i potwierdziło, że kluczowe przelewy zostaną zrealizowane już pod koniec lata 2026. Nie każdy emeryt otrzyma jednak identyczną kwotę czternastej emerytury, ponieważ system przyznawania środków opiera się na restrykcyjnych progach finansowych.

REKLAMA

REKLAMA

Kryterium dochodowe. Kto dostanie pełną kwotę czternastej emerytury, a kto obejdzie się smakiem?

Kluczem do otrzymania czternastki w maksymalnej wysokości jest kwota co miesiąc pobieranego świadczenia zasadniczego. Rząd utrzymał dotychczasowy, sztywny próg dochodowy, co oznacza, że pełna czternasta emerytura w wysokości 1978,49 zł brutto przysługuje wyłącznie tym osobom, których standardowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. Jeśli otrzymujesz z ZUS kwotę wyższą niż wskazany próg, automatycznie wpadasz w mechanizm ograniczający wysokość dodatku. Istnieje też górna granica, powyżej której wsparcie zostaje całkowicie zawieszone. W 2026 roku osoby, których comiesięczna emerytura wynosi około 4800 zł brutto lub więcej, nie otrzymają z urzędu ani jednej złotówki.

Jak działa zasada "złotówka za złotówkę" w przypadku czternastej emerytury? Proste zasady matematyki

Dla osób zarabiających powyżej progu 2900 zł brutto zastosowanie ma sprawiedliwy, choć dla wielu bolesny mechanizm redukcji świadczenia. Zasada "złotówka za złotówkę" polega na tym, że każde przekroczenie limitu dochodowego o określoną kwotę skutkuje pomniejszeniem czternastki dokładnie o taką samą wartość.

Przekroczenie o 100 zł: Jeśli Twoja podstawowa emerytura wynosi 3000 zł brutto, limit przekraczasz o 100 zł. ZUS odejmie tę kwotę od pełnej czternastki, wypłacając Ci 1878,49 zł brutto.

Przekroczenie o 600 zł: Przy emeryturze na poziomie 3500 zł brutto, naddatek finansowy wynosi 600 zł. Twoja czternastka zostanie zmniejszona do kwoty 1378,49 zł brutto.

Minimalna kwota wypłaty: Przepisy gwarantują, że najniższa kwota, jaką ZUS może przelać w ramach tego programu, wynosi 50 zł brutto. Jeśli z wyliczeń wyjdzie kwota niższa, świadczenie nie zostanie w ogóle przyznane.

Harmonogram wypłat czternastej emerytury w 2026 roku

Miesiącem wypłat czternastych emerytur w 2026 roku zazwyczaj jest wrzesień. Jeżeli i w tym roku będzie to ten miesiąc, to pieniądze będą dystrybuowane w standardowych terminach doręczeń comiesięcznych świadczeń emerytalno-rentowych. Ponieważ niektóre z tych dni wypadają w weekendy, część seniorów otrzyma przelewy z kilkudniowym wyprzedzeniem.

REKLAMA

1 września (wtorek) - pierwsze środki trafią na konta na samym początku miesiąca.

4 września (piątek) - wcześniejsza wypłata dla osób, które standardowo otrzymują pieniądze 6. dnia miesiąca (wypada w niedzielę).

10 września (czwartek) - termin dla kolejnej dużej grupy świadczeniobiorców.

15 września (wtorek) - połowa miesiąca to czas realizacji kolejnej transzy.

18 września (piątek) - przyspieszony termin dla seniorów, których dzień wypłaty wypada 20 września w niedzielę.

25 września (piątek) - ostatnia oficjalna seria przelewów zamykająca tegoroczną akcję dodatkowego wsparcia.

Wszystkie środki zostaną przekazane tą samą drogą, którą seniorzy otrzymują swoje standardowe emerytury - bezpośrednio na wskazany rachunek bankowy lub za pośrednictwem przekazu pocztowego dostarczanego przez listonosza.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy muszę złożyć wniosek do ZUS, aby otrzymać 14. emeryturę?

Nie, czternasta emerytura jest świadczeniem przyznawanym całkowicie z urzędu. ZUS sam zweryfikuje Twoje uprawnienia na podstawie posiadanej bazy danych i automatycznie przeleje pieniądze na konto lub doręczy je przekazem pocztowym wraz z regularnym świadczeniem.

Ile dokładnie wynosi czternastka netto "na rękę" w 2026 roku?

Pełna kwota brutto wynosi 1978,49 zł. Po odliczeniu obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9 proc. oraz zaliczki na podatek dochodowy (12 proc.), seniorzy uprawnieni do maksymalnej stawki otrzymają przelew rzędu od 1600 zł do około 1650 zł netto.

Od jakiej kwoty emerytury czternastka nie przysługuje w ogóle?

Próg całkowitego wygaszenia prawa do świadczenia wynosi w tym roku dokładnie 4828,49 zł brutto. Jeśli Twoja regularna miesięczna emerytura lub renta przekracza tę kwotę, wyliczona z zasady "złotówka za złotówkę" czternastka spadłaby poniżej ustawowego limitu wypłaty, który wynosi 50 zł brutto.

Czy komornik ma prawo zająć pieniądze z czternastej emerytury?

Nie, czternasta emerytura podlega pełnej ochronie prawnej przed egzekucją komorniczą. Środki te są wolne od potrąceń o charakterze cywilnoprawnym oraz administracyjnym. ZUS przelewa je pod specjalnym tytułem, co oznacza, że bank nie może ich zająć nawet na poczet zadłużenia na koncie.

Czy osoby pobierające rentę socjalną dostaną 14. emeryturę?

Tak, program dodatkowego rocznego wsparcia pieniężnego obejmuje nie tylko klasycznych emerytów, ale również osoby pobierające renty socjalne, renty rodzinne, renty z tytułu niezdolności do pracy czy świadczenia przedemerytalne. Warunkiem koniecznym jest jednak zmieszczenie się w limitach kryterium dochodowego.