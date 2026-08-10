REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Konsument i umowy » Umowy » Finanse » Od 2027 r. nowy podatek od oszczędności pobiorą nawet przy stracie na koncie OKI. Wady i zalety nowych przepisów [obliczenia - przykłady]

Od 2027 r. nowy podatek od oszczędności pobiorą nawet przy stracie na koncie OKI. Wady i zalety nowych przepisów [obliczenia - przykłady]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 sierpnia 2026, 18:07
pieniądze, oszczędności, OKI, podatek od wartości aktywów
Konta OKI od 2027 roku: wady i zalety pokazane na konkretnych liczbach. Pobiorą podatek nawet przy stracie z inwestycji
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osobiste konta inwestycyjne (OKI) mają zacząć działać od 2027 r. Tak wynika z uchwalonej przez Sejm 3 lipca 2026 r. ustawy. 22 lipca 2026 r. Senat nie wprowadził poprawek do ustawy o Osobistych Kontach Inwestycyjnych. Teraz ustawa potrzebuje tylko podpisu Prezydenta RP i publikacji w Dzienniku Ustaw. Rankomat.pl policzył, jakie byłyby wyniki, gdyby OKI funkcjonowało teraz i właśnie kończył się rok. W przypadku przeciętnej lokaty największa oszczędność podatkowa (162 zł) dotyczyłaby wpłaty 25 000 zł. OKI byłoby bardziej opłacalne od zwykłej lokaty jeśli wpłacimy nie więcej niż ok. 107 000 zł. Natomiast dla inwestorów uzyskujących wysokie zyski OKI byłoby korzystniejsze od zwykłego konta maklerskiego niezależnie od kwoty. Przy zysku takim samym jak wzrost WIG (36%) wpłacając 100 000 zł można byłoby zaoszczędzić na podatku 6 694 zł, a przy 1 mln zł już 59 294 zł. Konto OKI przegrywa ze zwykłym kontem maklerskim tylko wtedy, gdy kwota przekracza limit 100 000 zł, a zysk jest niewielki lub inwestor poniósł stratę.

rozwiń >

Projekt ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych już w Sejmie

Od 8 maja 2026 r. toczyły się prace legislacyjne w Sejmie nad rządowym projektem ustawy o osobistych kontach inwestycyjnych. W dniu 3 lipca 2026 r. ten projekt został uchwalony przez Sejm. Ustawa ta wejdzie w życie 1 stycznia 2027 r. Wszystkie aktywa zgromadzone na OKI powyżej limitów (100 tys. zł i 25 tys. zł) będą objęte nowym podatkiem od wartości aktywów. A poniżej tych limitów brak będzie opodatkowania. Ale oprócz zwolnień przewidzianych dla OKI podatek Belki nadal działa i dotyczy tych samych form oszczędzania jak dotąd (w tym np. lokat bankowych, czy dochodów z obligacji i akcji).

Więcej na ten temat:

REKLAMA

REKLAMA

Zobacz również:

To będzie największa zaleta OKI

Zdaniem Jarosława Sadowskiego, Dyrektora Departamentu Analiz w Rankomat.pl, największą zaletą OKI jest całkowity brak opodatkowania osiągniętych zysków w przypadku wpłaty kwoty poniżej limitu. Konto OKI prowadzone w formie rachunku oszczędnościowego, lokaty czy obligacji skarbowych oznaczać będzie brak opodatkowania oszczędności tam ulokowanych - o ile kwota oszczędności na tym koncie nie przekroczy 25 000 zł - chodzi tu o przeciętną wartość w ciągu roku.

Natomiast jeżeli przy użyciu OKI będziemy inwestować w akcje, ETF-y, fundusze inwestycyjne itp. - będzie funkcjonować zwolnienie z podatku o ile kwota na takim OKI nie przekroczy 100 000 zł - również chodzi tu o przeciętną wartość w ciągu roku.

Zobacz również:

Porównanie OKI a lokaty i zyski z akcji

Eksperci Rankomat.pl policzyli, jak wyglądałaby opłacalność konta OKI, przy założeniu, że ktoś przez ostatnie 12 miesięcy trzymał oszczędności na OKI. Opłacalność OKI została to zestawiona ze zwykłymi lokatami i rachunkami maklerskimi - przy założeniu osiągnięcia identycznych zysków. W tych obliczeniach przyjęto założenie, że właściciel konta OKI uzyskałby przeciętny wynik, czyli:
- w przypadku inwestowania dokładnie zgodny ze wzrostem wskaźnika WIG, który wyniósł 36% r/r.;
- w przypadku lokaty przyjęto do porównania oprocentowanie 3,43 proc., tj. średnie oprocentowanie lokat rocznych w czerwcu 2025 r. według NBP.

Ważne

W poniższych obliczeniach przyjęto stawkę podatku od aktywów wynoszącą 0,85% - bo tak przewiduje projekt ustawy w art. 43, choć Jarosław Sadowski wyjaśnia, że stosując wzór na stawkę tego podatku określony w art. 25 projektu i podstawiając do niego obecny poziom stóp NBP, stawka powinna być niższa i wynosić 0,71%. Zdaniem eksperta, to bardzo zmieniłoby wyniki poniższych wyliczeń i w przypadku ww. niższej stawki OKI opłacałoby się bardziej niż zwykła lokata aż do kwoty ok. 304 000 zł.

Lokata OKI przestaje się opłacać przy kwocie powyżej ok. 107 tys. zł zł

W przypadku OKI w formie lokaty z oprocentowaniem 3,43% i ulokowanej kwocie 10 tys. zł, to na podatku oszczędzilibyśmy 65 zł. Jak wyjaśnia Jarosław Sadowski, Dyrektor Departamentu Analiz w Rankomat.pl: - Największa oszczędność (162 zł) dotyczyłaby wpłaty 25 000 zł, czyli dokładnie kwoty równej limitowi. Przy wyższych kwotach pojawiłby się podatek od aktywów, ale początkowo wciąż byłby on niższy niż podatek od zysków kapitałowych. Dopiero po przekroczeniu ok. 107 000 zł podatek od aktywów będzie wyższy niż podatek od zysków.

Gdyby przy ww. założeniach ulokowano na lokacie 1 mln zł, to zdecydowanie bardziej opłacalna byłaby zwykła lokata niż lokata w ramach OKI. Bo właściciel tej lokaty zaoszczędziłby na podatku 1770 zł.

REKLAMA

Porównanie lokaty bankowej z OKI

Porównanie lokaty bankowej z OKI

rankomat.pl

Gdy są mamy wysokie zyski z akcji - OKI opłaca się niezależnie od kwoty

Dla osób inwestujących w akcje OKI jest tym korzystniejsze, im wyższe zyski uzyskają.
- Wynik z ostatnich 12 miesięcy jest imponujący. WIG wzrósł bowiem o 36%. Oszczędności na podatku byłyby więc znaczące. W przypadku kwoty 10 000 zł OKI pozwoli zaoszczędzić 684 zł w porównaniu do zwykłego rachunku maklerskiego. Przy 25 000 zł będzie to już 1 710 zł oszczędności. Z kolei przy limicie 100 000 zł będzie to 6 694 zł - wyjaśnia Jarosław Sadowski.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

W odróżnieniu od OKI dla oszczędzających, przy tak wysokiej stopie zwrotu nie istnieje kwota, przy której OKI przestaje się opłacać. Im wyższa wpłacona kwota, tym wyższa będzie oszczędność. Dla przykładu przy kwocie 1 mln zł i stopie zwrotu 36% rocznie OKI pozwoli obniżyć podatek o 59 294 zł.

Największa wada OKI - podatek od wartości aktywów jest naliczany nawet jeżeli jest strata z inwestycji

Zdaniem Jarosława Sadowskiego, Dyrektora Departamentu Analiz w Rankomat.pl, największą wadą OKI jest to, że podatek od aktywów jest naliczany nawet wtedy, gdy w danym roku inwestujący swoje oszczędności poniósł stratę na dokonanych inwestycjach. Chodzi tu o przypadek wpłaty na OKI kwoty powyżej limitu, czyli powyżej 100 000 zł dla inwestycji.

Przykład

Inwestor wpłacił na OKI 200 000 zł, czyli 100 000 zł więcej, niż wynosi limit. Jeśli w danym roku poniósł stratę na poziomie 10%, to na rachunku pozostało mu 180 000 zł. Stracił więc 20 000 zł. Dodatkowo zapłaci 763 zł podatku.

Porównanie OKI z kontem maklerskim

rankomat.pl

- Kolejna wada to fakt, że OKI może dawać poczucie pewnej niesprawiedliwości. Osoby oszczędzające mogą tak odbierać czterokrotnie wyższy próg zwalniający z podatku dla inwestycji. Przypomnijmy, że dla produktów oszczędnościowych jest to 25 000 zł, a dla inwestycji 100 000 zł - dodaje Jarosław Sadowski.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Dofinansowanie z PFRON. Jakie wnioski do 31 sierpnia 2026 roku?
10 sie 2026

31 sierpnia 2026 r. upływa termin składania większości wniosków w module I programu „Aktywny samorząd”. Kto może otrzymać takie wsparcie? Ile wynosi dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)?
Nawet 4140 zł comiesięcznego dofinansowania do wynagrodzenia pracownika. Kto może uzyskać takie pieniądze?
10 sie 2026

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych może być korzystniejsze, niż się wydaje. Pracodawcy zatrudniający takich pracowników mogą otrzymać ze środków PFRON comiesięczne dofinansowanie do ich wynagrodzenia. O jakie kwoty chodzi i jakie warunki muszą być spełnione?
Profilaktyka zdrowotna dla dzieci i młodzieży – kontrola NIK
10 sie 2026

Przedmiotem kontroli Najwyższej Izby Kontroli było wykonywanie badań profilaktycznych dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia w latach 2022-2024. Uprawnionych było 3,5 mln osób i nie miały one charakteru obowiązkowego, ale zalecanego przez Ministerstwo Zdrowia oraz lekarzy. Ile osób z nich skorzystało?
Czy siłownia, gabinet fizjoterapii, basen, przychodnia odpowiadają za rzeczy, które klient lub pacjent zostawił w szatni lub na wieszaku? Warto znać swoje prawa
10 sie 2026

Nawet jeśli regulamin obiektu stanowi inaczej, a w widocznym miejscu została umieszczona informacja o tym, że siłownia, basen czy przychodnia nie odpowiadają za rzeczy pozostawione przez klienta lub pacjenta w szatni lub na udostępnionym przez placówkę wieszaku, w istocie można dochodzić zadośćuczynienia, jeśli dojdzie do kradzieży.

REKLAMA

Senat uchwalił zmiany przepisów dotyczące adwokatów
10 sie 2026

W ślad za przepisami dotyczącymi radców prawnych trwa procedura legislacyjna dotycząca zmian podstaw działań adwokatów. Dokument został skierowany z powrotem do Sejmu. Celem modyfikacji jest szeroko pojęte dostosowanie ustawy przepisów o adwokaturze do obecnych realiów wykonywania zawodu i kwestii z tym związanych. Czego dotyczą najważniejsze zmiany?
Orzeczenie dostał po dwóch latach. KIS: ulgę rehabilitacyjną można rozliczyć wstecz
10 sie 2026

Między powstaniem niepełnosprawności a wydaniem formalnego orzeczenia mogą minąć miesiące, a nawet lata. Najnowsza interpretacja KIS pokazuje, że nie musi to oznaczać utraty ulgi rehabilitacyjnej za cały wcześniejszy okres.

Nowe standardy opieki domowej już obowiązują. Co senior może dostać od gminy
09 sie 2026

Od 7 sierpnia 2026 r. obowiązuje rozporządzenie, które po raz pierwszy w jednolity sposób w skali kraju określa, jakie czynności składają się na usługi opiekuńcze świadczone w domu. Dla seniorów i ich rodzin oznacza to koniec sytuacji, w której sposób świadczenia pomocy zależał głównie od praktyki konkretnej gminy. Nad reformą wisi jednak znak zapytania: ustawę, która ją wprowadza, Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego.
Kiedy wystarczy jeden egzemplarz odpisu pisma? SN podaje gotową odpowiedź
10 sie 2026

Składasz pismo do sądu, dostajesz wezwanie do uzupełnienia braków formalnych, odpowiadasz w terminie, a mimo to Twoje pismo zostaje odrzucone, bo samo uzupełnienie miało jakiś brak. Dokładnie to przydarzyło się w sprawie rozpoznanej przez Sąd Najwyższy. To orzeczenie ułatwi życie wielu osobom, szczególnie tam, gdzie w sprawie występuje kilku lub kilkunastu uczestników (np. sprawy spadkowe).

REKLAMA

Czy w ramach ulgi rehabilitacyjnej można odliczyć zakup okularów, aparatu słuchowego i skutera inwalidzkiego?
10 sie 2026

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych umożliwiają niepełnosprawnym podatnikom odliczanie od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne i wydatków ułatwiających codzienne życie. Dzięki temu ulga rehabilitacyjna może być stosowana w przypadku zakupu okularów korekcyjnych czy aparatu słuchowego. Czy odliczeniu podlegają także kwoty wydane na zakup skutera inwalidzkiego?
Zanim zamontujesz w mieszkaniu klimatyzację, uzyskaj ten dokument
07 sie 2026

Choć klimatyzacja była dotychczas w Polsce domeną zakładów pracy i domów jednorodzinnych, to pojawiające się coraz częściej upały sprawiły, że coraz więcej osób mieszkających w blokach myśli o zainstalowaniu jej w mieszkaniu. Z podjęciem decyzji nie warto się spieszyć. Może się bowiem okazać, że pieniądze zostały wyrzucone w błoto.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA