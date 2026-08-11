Gdy temperatura w żłobku przekroczy 30 stopni, rodzice będą musieli odebrać dzieci. Jest projekt przepisów

Prace nad przepisami dot. upałów w żłobkach

Choć upały nie pojawiły się w Polsce w tym roku po raz pierwszy, to jednak okazały się na tyle dokuczliwe, że prace nad przepisami dotyczącymi temperatury w różnych aspektach życia codziennego, gwałtownie przyspieszyły. O wysokich temperaturach w miejscach pracy, w tym w szczególności w szkołach czy szpitalach, mówiło się od wielu lat. Gdy chodzi o maksymalne temperatury w miejscu pracy, stworzono nawet projekt przepisów, jednak prace nad nimi postępowały stosunkowo wolno i przed sezonem letnim 2026 nie udało się ich uchwalić. Jednak tuż po fali upałów z przełomu czerwca i lipca, sprawa gwałtownie ruszyła do przodu, a przepisy zostały znowelizowane. Co prawda pracownicy odczują ich działanie dopiero w przyszłym roku, jednak bez wątpienia jest to istotny krok. Na tym jednak nie koniec. Jak się bowiem okazuje, resort rodziny przygotował projekt przepisów dotyczących funkcjonowania w czasie upałów żłobków i klubów dziecięcych. Przewidziano w nim jasne zasady postępowania w sytuacji, gdy temperatura w pomieszczeniach przekroczy 30 stopni, a tym samym stanie się niebezpieczna dla dzieci.

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Żłobek będzie musiał działać według schematu

Pierwszym działaniem jakie trzeba będzie podjąć, gdy temperatura w gdy temperatura w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt dzieci przekroczy 26 stopni, ale nie przekroczy 30 stopni, będzie przeniesienie ich do innego pomieszczenia, w którym zapewniona jest temperatura nie wyższa niż 26 stopni. Jeżeli takiego pomieszczenia w placówce nie będzie, opieka nad dziećmi będzie mogła być dalej sprawowana w dotychczasowym pomieszczeniu pod warunkiem:

- zapewnienia dzieciom pielęgnacji i opieki przez pielęgniarkę lub położną,

- ograniczenia nieprzerwanego pobytu dzieci w pomieszczeniu do maksymalnie 4 godzin oraz

- podjęcia działań zmierzających do obniżenia temperatury w pomieszczeniu do poziomu nie wyższego niż 26 stopni.

Warunki te muszą być spełnione łącznie.



Jeżeli przeniesienie dzieci do chłodniejszego pomieszczenia jest możliwe, jednak spowodowałoby to przekroczenie dopuszczalnego limitu dzieci wynikającego z obowiązujących w tym zakresie przepisów, za dopuszczalne będzie uznawało się czasowe odstępstwo od tych wymagań, jednak znów – dzieci nie będą mogły przebywać w takim pomieszczeniu dłużej niż łącznie 4 godziny.

Jeżeli temperatura we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci przekroczy 30 stopni Celsjusza, będzie to równoznaczne z tym, że podmiot prowadzący placówkę nie ma możliwości zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu, a dalsze sprawowanie opieki nad dziećmi nie będzie dopuszczalne. W takim przypadku personel będzie miał obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o braku możliwości zapewnienia opieki, wskazać dni i godziny, w których nie będzie ona mogła być sprawowana oraz poinformować o konieczności odebrania dziecka z placówki.

Klimatyzacji nie trzeba montować, ale…

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, przepisy w proponowanym brzmieniu nie wprowadzają obowiązku wyposażania żłobków i klubów dziecięcych w urządzenia klimatyzacyjne ani realizacji określonych inwestycji budowlanych, a sposób zapewnienia wymaganych warunków w zakresie zapewnienia odpowiedniej temperatury pozostaje w gestii podmiotu prowadzącego placówkę. Celem wprowadzanych regulacji jest jedynie zwiększenie poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dzieci objętych opieką w żłobkach i klubach dziecięcych podczas upałów oraz ujednolicenie zasad postępowania podmiotów prowadzących te instytucje. Wskazano, że za najbardziej korzystną temperaturę w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci, uznaje się około 20–22 stopni Celsjusza, a jej wzrost ponad te wskazania powoduje stopniowe pogorszenie komfortu cieplnego oraz zwiększa ryzyko przegrzania organizmu dziecka.

Rozporządzenie ma wejść wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.