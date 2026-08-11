REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Dziecko i prawo » Dla dzieci » Gdy temperatura w żłobku przekroczy 30 stopni, rodzice będą musieli odebrać dzieci. Jest projekt przepisów

Gdy temperatura w żłobku przekroczy 30 stopni, rodzice będą musieli odebrać dzieci. Jest projekt przepisów

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 sierpnia 2026, 13:37
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Prawniczka, mediatorka, szkoleniowiec
Gdy temperatura w żłobku przekroczy 30 stopni, rodzice będą musieli odebrać dzieci
Gdy temperatura w żłobku przekroczy 30 stopni, rodzice będą musieli odebrać dzieci. Jest projekt przepisów
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy w każdym żłobku już niedługo będzie musiała działać klimatyzacja? Teoretycznie nie, jednak w praktyce sprostanie wymaganiom wynikającym z przepisów, nad którymi toczą się prace, może być bez niej co najmniej utrudnione.

Prace nad przepisami dot. upałów w żłobkach

Choć upały nie pojawiły się w Polsce w tym roku po raz pierwszy, to jednak okazały się na tyle dokuczliwe, że prace nad przepisami dotyczącymi temperatury w różnych aspektach życia codziennego, gwałtownie przyspieszyły. O wysokich temperaturach w miejscach pracy, w tym w szczególności w szkołach czy szpitalach, mówiło się od wielu lat. Gdy chodzi o maksymalne temperatury w miejscu pracy, stworzono nawet projekt przepisów, jednak prace nad nimi postępowały stosunkowo wolno i przed sezonem letnim 2026 nie udało się ich uchwalić. Jednak tuż po fali upałów z przełomu czerwca i lipca, sprawa gwałtownie ruszyła do przodu, a przepisy zostały znowelizowane. Co prawda pracownicy odczują ich działanie dopiero w przyszłym roku, jednak bez wątpienia jest to istotny krok. Na tym jednak nie koniec. Jak się bowiem okazuje, resort rodziny przygotował projekt przepisów dotyczących funkcjonowania w czasie upałów żłobków i klubów dziecięcych. Przewidziano w nim jasne zasady postępowania w sytuacji, gdy temperatura w pomieszczeniach przekroczy 30 stopni, a tym samym stanie się niebezpieczna dla dzieci.

REKLAMA

REKLAMA

Żłobek będzie musiał działać według schematu

Pierwszym działaniem jakie trzeba będzie podjąć, gdy temperatura w gdy temperatura w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt dzieci przekroczy 26 stopni, ale nie przekroczy 30 stopni, będzie przeniesienie ich do innego pomieszczenia, w którym zapewniona jest temperatura nie wyższa niż 26 stopni. Jeżeli takiego pomieszczenia w placówce nie będzie, opieka nad dziećmi będzie mogła być dalej sprawowana w dotychczasowym pomieszczeniu pod warunkiem:
- zapewnienia dzieciom pielęgnacji i opieki przez pielęgniarkę lub położną,
- ograniczenia nieprzerwanego pobytu dzieci w pomieszczeniu do maksymalnie 4 godzin oraz
- podjęcia działań zmierzających do obniżenia temperatury w pomieszczeniu do poziomu nie wyższego niż 26 stopni.
Warunki te muszą być spełnione łącznie.

Jeżeli przeniesienie dzieci do chłodniejszego pomieszczenia jest możliwe, jednak spowodowałoby to przekroczenie dopuszczalnego limitu dzieci wynikającego z obowiązujących w tym zakresie przepisów, za dopuszczalne będzie uznawało się czasowe odstępstwo od tych wymagań, jednak znów – dzieci nie będą mogły przebywać w takim pomieszczeniu dłużej niż łącznie 4 godziny.
Jeżeli temperatura we wszystkich pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci przekroczy 30 stopni Celsjusza, będzie to równoznaczne z tym, że podmiot prowadzący placówkę nie ma możliwości zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu, a dalsze sprawowanie opieki nad dziećmi nie będzie dopuszczalne. W takim przypadku personel będzie miał obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców o braku możliwości zapewnienia opieki, wskazać dni i godziny, w których nie będzie ona mogła być sprawowana oraz poinformować o konieczności odebrania dziecka z placówki.

Klimatyzacji nie trzeba montować, ale…

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, przepisy w proponowanym brzmieniu nie wprowadzają obowiązku wyposażania żłobków i klubów dziecięcych w urządzenia klimatyzacyjne ani realizacji określonych inwestycji budowlanych, a sposób zapewnienia wymaganych warunków w zakresie zapewnienia odpowiedniej temperatury pozostaje w gestii podmiotu prowadzącego placówkę. Celem wprowadzanych regulacji jest jedynie zwiększenie poziomu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa dzieci objętych opieką w żłobkach i klubach dziecięcych podczas upałów oraz ujednolicenie zasad postępowania podmiotów prowadzących te instytucje. Wskazano, że za najbardziej korzystną temperaturę w pomieszczeniach, w których przebywają dzieci, uznaje się około 20–22 stopni Celsjusza, a jej wzrost ponad te wskazania powoduje stopniowe pogorszenie komfortu cieplnego oraz zwiększa ryzyko przegrzania organizmu dziecka.
Rozporządzenie ma wejść wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Jak nie płacić zachowku? Prawo przewiduje kilka możliwości
11 sie 2026

Samo pominięcie bliskiej osoby w testamencie nie wystarczy, żeby pozbawić ją zachowku. Obowiązujące przepisy przewidują jednak sytuacje, w których roszczenie o zachowek może w ogóle nie powstać albo jego dochodzenie będzie wyłączone. Zasady te dotyczą przede wszystkim dzieci i dalszych zstępnych, małżonka oraz – w określonych przypadkach – rodziców spadkodawcy i obowiązują już obecnie.
Sąd Najwyższy: Jeden błąd w umowie kredytowej może zdecydować o darmowym kredycie dla konsumenta
11 sie 2026

Wyrok Sądu Najwyższego z 8 lipca 2026 r. może mieć istotne znaczenie dla tysięcy sporów dotyczących sankcji kredytu darmowego. Sąd Najwyższy uchylił niekorzystny dla kredytobiorcy wyrok sądu drugiej instancji i wskazał, w jaki sposób należy oceniać prawidłowość umów o kredyt konsumencki. W centrum uwagi znalazły się m.in. rzeczywisty koszt kredytu, RRSO, odsetki naliczane od kredytowanych kosztów, zasady zmiany opłat oraz obowiązki informacyjne banków.
Gdy temperatura w żłobku przekroczy 30 stopni, rodzice będą musieli odebrać dzieci. Jest projekt przepisów
11 sie 2026

Czy w każdym żłobku już niedługo będzie musiała działać klimatyzacja? Teoretycznie nie, jednak w praktyce sprostanie wymaganiom wynikającym z przepisów, nad którymi toczą się prace, może być bez niej co najmniej utrudnione.
Nietypowa sytuacja – od września pracodawcy zapłacą mniej na PFRON
11 sie 2026

Od września zmieni się wysokość obowiązkowej wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Sytuacja jest nietypowa, bowiem składka na PFRON zmniejszy się o ponad 100 zł. Jaka będzie jej wysokość?

REKLAMA

To już pewne: Bezterminowe prawa jazdy stracą ważność. Wszyscy kierowcy muszą zwrócić dokument i jeszcze za to zapłacą, a rząd – podwyższa opłatę
11 sie 2026

Do dnia 18 stycznia 2033 r. wszystkie bezterminowe prawa jazdy stracą ważność – wynika to wprost z przepisu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, który już obowiązuje. W związku z powyższym – niemal 15 mln kierowców (tj. co drugi kierowca posiadający uprawnienia do kierowania pojazdami), nie uniknie konieczność wymiany prawa jazdy na nowe. Szacuje się, że za ww. wymianę kierowcy zapłacą łącznie aż 1 494 101 300 zł, tytułem opłat za wymianę dokumentów (i to nie uwzględniając podwyżki ww. opłat, którą planuje rząd). Czy wymiana bezterminowego prawa jazdy, może skutkować tym, że dotychczas bezterminowe uprawnienie do kierowania pojazdami – zostanie ograniczone terminem ważności?
Nowe zawody w szkołach i koniec niektórych kierunków. Ministerstwo Edukacji zmienia zasady od września
11 sie 2026

Od 1 września 2026 r. uczniów i szkoły czekają istotne zmiany w kształceniu zawodowym. Ministerstwo Edukacji wygasza część dotychczasowych zawodów, a jednocześnie wprowadza nowe kierunki, m.in. technika cyberbezpieczeństwa, technika optoelektroniki oraz nowe zawody związane z ogrodnictwem, florystyką i transportem. Które zawody znikną, jakie pojawią się w ich miejsce i od kiedy będzie można rozpocząć w nich naukę?
Ile trwa kadencja prezydenta i ile dni zostało do następnych wyborów?
11 sie 2026

6 sierpnia 2025 r. Karol Nawrocki złożył przed Zgromadzeniem Narodowym prezydencką przysięgę, formalnie obejmując urząd Prezydenta RP. Od tego dnia biegnie pięcioletnia kadencja, która zakończy się 6 sierpnia 2030 r. Dziś, 11 sierpnia 2026 r., do jej końca zostało dokładnie 1456 dni. Konstytucja precyzyjnie określa, kiedy Marszałek Sejmu musi zarządzić nowe wybory - jaki to dzień?
Duże zmiany dla mieszkańców mieszkań. Zostało mało czasu na dostosowanie do nowych wymogów
11 sie 2026

W wielu budynkach wielomieszkaniowych trwają prace mające na celu dostosowanie lokali do zmian wynikających z obowiązujących przepisów. Chodzi o sprawy związane ze zużyciem wody i ciepła. Do kiedy jest czas?

REKLAMA

Świadczenie pielęgnacyjne. Czy wzrośnie w 2027 roku?
11 sie 2026

Świadczenie pielęgnacyjne wzrośnie od stycznia 2027 roku. Oficjalną kwotę podwyżki poznamy w listopadzie. Jeśli plany rządu dotyczące wysokości minimalnej płacy się nie zmienią, to - podobnie jak w ubiegłym roku - nie będzie to wysoki wzrost.
KSC w praktyce – zmiany w 2026 r. Kogo dotyczą nowe obowiązki i co trzeba sprawdzić już teraz?
11 sie 2026

Obowiązki wynikające z nowelizacji ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), która weszła w życie 3 kwietnia 2026 r. nie dotyczą wyłącznie największych firm technologicznych. Mogą objąć także przedsiębiorstwa działające m.in. w produkcji, logistyce, sektorze chemicznym, spożywczym, ICT, usługach cyfrowych czy sektorze kosmicznym. O statusie firmy nie decyduje jednak sama branża ani wiodący kod PKD. Znaczenie mają również rzeczywisty zakres działalności, wielkość przedsiębiorstwa, powiązania z innymi podmiotami oraz charakter oferowanych produktów i usług. Dlatego mniejsze firmy nie powinny z góry zakładać, że nowe przepisy ich nie dotyczą.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA