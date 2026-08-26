REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Oszczędności » Darmowe przejazdy dla seniorów. Wystarczy mieć przy sobie tę jedną rzecz w portfelu lub telefonie

Darmowe przejazdy dla seniorów. Wystarczy mieć przy sobie tę jedną rzecz w portfelu lub telefonie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 sierpnia 2026, 09:42
Anna Kot-Spyra
Anna Kot-Spyra
Anna Kot, dziennikarka, redaktorka serwisów internetowych: dziennik.pl, infor.pl, gazetaprawna.pl, forsal.pl
autobus, senior, emerytura
Darmowe przejazdy dla seniorów. Wystarczy mieć przy sobie tę jedną rzecz w portfelu lub telefonie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rachunki za prąd i czynsz nieustannie rosną, ale na codziennych podróżach starsze osoby mogą zaoszczędzić nawet setki złotych rocznie. Zamiast kupować bilet przy każdym wejściu do autobusu czy tramwaju, wystarczy mieć przy sobie dokument, który większość z nas nosi przy sobie na co dzień. Co ważne - status emeryta wcale nie jest warunkiem koniecznym, aby podróżować całkowicie bezpłatnie.

rozwiń >

Kluczem do 100-procentowej bonifikaty na przejazdy w polskiej komunikacji miejskiej jest wiek. Powszechnie przyjętą barierą, po której opłaty za podróże przestają obowiązywać, są 70. urodziny. Choć w Polsce nie istnieje jedna odgórna ustawa, a o darmowych przejazdach decydują samorządy w swoich lokalnych uchwałach taryfowych, to w praktyce zasada ta stała się niepisanym standardem. Pasażerowie 70+ mogą bezpłatnie przemieszczać się transportem zbiorowym we wszystkich polskich miastach. Co więcej, seniorzy nie muszą składać skomplikowanych wniosków ani wyrabiać dedykowanych sieciówek.

REKLAMA

REKLAMA

Kontroler nie podważy tego dokumentu

Weryfikacja uprawnień podczas kontroli jest niezwykle prosta. Pasażer, który ukończył 70 lat, zamiast tradycyjnego kartonika lub biletu w aplikacji okazuje jedynie dokument potwierdzający tożsamość i wiek:

  • Dowód osobisty lub paszport w wersji fizycznej.
  • Aplikację mObywatel - cyfrowy mDowód jest w pełni honorowany przez kontrolerów.
  • Legitymację emeryta-rencisty (jeśli taką posiada), choć sam dowód jest w zupełności wystarczający.

Warto pamiętać o trzech żelaznych zasadach tego przywileju. Po pierwsze, obowiązuje tu całkowity brak progów dochodowych - majątek seniora nie ma znaczenia. Po drugie, nie ma wymogu pobierania świadczenia emerytalnego - z ulgi korzysta każdy 70-latek, nawet jeśli wciąż jest aktywny zawodowo. Po trzecie, przywilej działa lokalnie w całym kraju, co oznacza, że podróżując turystycznie do innego miasta, senior korzysta z tych samych praw, co miejscowi.

65-latku, nie przepłacaj! Te miasta zniosły opłaty wcześniej

Choć wiek 70 lat to niepisana granica w skali kraju, poszczególne samorządy poszły seniorom na rękę i obniżyły poprzeczkę o całe 5 lat. Mieszkańcy oraz turyści przebywający w Bydgoszczy, Lublinie czy we Wrocławiu wsiadają do pojazdów komunikacji miejskiej bez biletu już po świętowaniu 65. urodzin. Przyjezdny senior, odwiedzający w tych miastach rodzinę lub zwiedzający zabytki, podróżuje całkowicie za zero złotych. Warunek jest ten sam - posiadanie przy sobie dokumentu ze wskazaną datą urodzenia.

REKLAMA

Tanie podróżowanie przed siedemdziesiątką: Bilet roczny i ulgi 50 proc.

Osoby, które nie osiągnęły jeszcze wieku uprawniającego do darmowych przejazdów, mogą mocno obciąć koszty podróży dzięki miejskim taryfom preferencyjnym:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Warszawa (Roczny Bilet Seniora): Po skończeniu 65 lat zamiast biletów miesięcznych warto wykupić roczny abonament za dokładnie 50 zł. Uprawnia on do nielimitowanych przejazdów autobusami, tramwajami, metrem oraz pociągami SKM na terenie stolicy oraz w całej I i II strefie biletowej.
  • Szczecin (Wcześniejsza zniżka): W stolicy Pomorza Zachodniego lokalne przepisy pozwalają na zakup biletów z ulgą 50 proc. znacznie wcześniej. Ulga przysługuje kobietom już od 55. roku życia oraz mężczyznom od 60. roku życia, o ile posiadają status emeryta lub rencisty.

Pułapki w aglomeracjach i pociągach podmiejskich

Podróżując na darmowych biletach, warto zachować czujność na granicach miast oraz w pociągach. Autobusy miejskie bardzo często wyjeżdżają poza granice administracyjne danej gminy, obsługując okoliczne wsie i miasteczka jako linie strefowe lub podmiejskie. Choć większość dużych miast utrzymuje bezpłatne przejazdy dla seniorów również w tych strefach, zdarzają się gminy ościenne, które wymagają zakupu biletu uzupełniającego.

Osobny haczyk dotyczy kolei. Autobusy i tramwaje podlegają miastu, ale pociągi regionalne (np. Polregio czy Koleje Mazowieckie) rządzą się własnymi prawami. Seniorzy powyżej 70. roku życia rzadko jeżdżą pociągami zupełnie za darmo - najczęściej przysługuje im ustawowa zniżka 37% na bilety jednorazowe lub stałe zniżki handlowe przewoźnika (np. Karta Seniora PKP Intercity). Wyjątkiem są sytuacje, gdy dane miasto podpisało specjalną umowę z koleją i honoruje przejazdy bezpłatne w granicach aglomeracji - tak jak ma to miejsce w warszawskiej SKM czy na wybranych odcinkach w innych metropoliach.

Prywatni przewoźnicy nie muszą patrzeć na wiek

Kolejną ważną kwestią są prywatne linie autobusowe i busy, które uzupełniają siatkę połączeń publicznych, zwłaszcza w mniejszych powiatach i na trasach między miastami. Prywatni przedsiębiorcy transportowi nie są związani uchwałami rad miast. Oznacza to, że mogą, ale wcale nie muszą oferować darmowych przejazdów dla osób po 65. czy 70. roku życia. Na takich trasach obowiązują zazwyczaj wyłącznie ulgi ustawowe (np. dla inwalidów wojennych czy kombatantów). Przed wejściem do busa prywatnego przewoźnika warto zawsze zapytać kierowcę o honorowanie zniżek komunalnych, aby uniknąć mandatu lub nieprzyjemnej dyskusji.

Często zadawane pytania (FAQ)

Czy legitymacja emeryta wystarczy do darmowego przejazdu?

Nie zawsze. Sama legitymacja emeryta bez wpisanej daty urodzenia lub bez okazania dowodu tożsamości może nie być wystarczająca dla kontrolera, jeśli miasto uzależnia darmowy przejazd wyłącznie od wieku, a nie od statusu emerytalnego. Najbezpieczniej jest pokazywać dowód osobisty lub mObywatela.

Czy obcokrajowcy w wieku 70+ również jeżdżą w Polsce za darmo?

Tak. Uchwały rad miast mówią o osobach, które ukończyły określony wiek, bez względu na ich obywatelstwo czy narodowość. Zagraniczny turysta może okazać swój paszport lub zagraniczny dowód tożsamości, a kontroler ma obowiązek to uznać.

Co zrobić, jeśli zapomniałem dowodu, a mam skończone 70 lat?

Jazda bez fizycznego dokumentu lub bez telefonu z aplikacją mObywatel jest traktowana jak jazda bez biletu. Kontroler wypisze wezwanie do zapłaty. Można się od niego odwołać w punkcie obsługi pasażera w ciągu 7 dni, okazując dokument i płacąc jedynie niewielką opłatę manipulacyjną za anulowanie mandatu.

Czy w mniejszych miastach i na wsiach też obowiązuje darmowa komunikacja dla seniorów?

Wszystko zależy od organizatora transportu. Jeśli w danym regionie działa komunikacja gminna lub powiatowa, zasady ustala lokalny wójt, burmistrz lub starosta. W większości miejsc w Polsce seniorzy 70+ jeżdżą za darmo, ale przed podróżą po mniejszych miejscowościach warto to zweryfikować na stronie lokalnego urzędu.

Powiązane
Lekki stopień niepełnosprawności 2026. Jakie daje ulgi, prawa i świadczenia?
Lekki stopień niepełnosprawności 2026. Jakie daje ulgi, prawa i świadczenia?
Nawet 3292 zł z MOPS bez kryterium dochodowego. Kto może dostać specjalny zasiłek celowy?
Nawet 3292 zł z MOPS bez kryterium dochodowego. Kto może dostać specjalny zasiłek celowy?
Nie 25%, a 55% [lub nawet 60%] świadczenia po zmarłym współmałżonku lub współmałżonce od 1 stycznia 2027 r. Dla kogo taka renta wdowia?
Nie 25%, a 55% [lub nawet 60%] świadczenia po zmarłym współmałżonku lub współmałżonce od 1 stycznia 2027 r. Dla kogo taka renta wdowia?
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Po 60 roku życia przeciętna dopłata 1 tys. zł miesięcznie dla matki czwórki dzieci. Kiedy i w jakiej wysokości przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające? [Przykłady]
26 sie 2026

Przeciętna dopłata 1 tys. zł miesięcznie dla matki czwórki dzieci należy się po 60 roku życia. Komu dokładnie i w jakiej wysokości przysługuje rodzicielskie świadczenie uzupełniające? Oto kilka praktycznych przykładów.
Co dalej z 800 plus? Resort rodziny zabrał głos. Padły konkretne daty, plany ws. progu dochodowego i waloryzacji
26 sie 2026

Nie ma aktualnie prac nad podwyższeniem świadczenia 800 plus, a rząd nie planuje wprowadzenia progu dochodowego dla najbogatszych – zapowiedział wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Wskazał, że w państwie zmagającym się z niską dzietnością wsparcie należy się każdemu rodzicowi, a brak kryteriów majątkowych pozwala utrzymać minimalne koszty obsługi programu. Przedstawiciel resortu uciął też spekulacje dotyczące waloryzacji w najbliższych latach.
Kolejne zmiany w pracach domowych. Nowe zasady w szkołach podstawowych od 1 września 2026 r.
26 sie 2026

Od 1 września 2026 r. zmienią się zasady dotyczące prac domowych w szkołach podstawowych. Nowe przepisy określają również, czemu mają służyć pisemne prace domowe i co nauczyciel musi zrobić po ich wykonaniu przez ucznia. Zmiany obejmą także zasady ustalania oceny z zachowania.
Wygaśnięcie mandatu sołtysa 2026: nowa ustawa i uwagi do zmian w samorządzie gminnym
26 sie 2026

Nowa ustawa o samorządzie gminnym ma uregulować, kiedy sołtys czy członek rady osiedla traci swój mandat. Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił jednak poważne zastrzeżenia do senackiej komisji: zainteresowana osoba nie dostanie szybkiej ścieżki odwołania do sądu, jaką od lat mają radni gminni. Drugi problem? Ustawa wciąż nie mówi, jak w ogóle można odwołać sołtysa z funkcji przed końcem kadencji.

REKLAMA

12 i 32 proc. oraz stawka pomostowa 24 proc. Reforma ma podnieść próg, ale jest jeden problem
26 sie 2026

Próg podatkowy ma wzrosnąć ze 120 do 130 tys. zł, a między stawkami 12 i 32 proc. ma pojawić się stawka pomostowa 24 proc. Dla części podatników oznacza to niższe obciążenia, ale zapowiadane zmiany nie rozwiązują podstawowego problemu polskiej skali podatkowej. Maksymalna stawka nadal będzie osiągana przy stosunkowo niskim poziomie dochodów, a planowana reforma może jednocześnie ograniczyć możliwości korzystania z ryczałtu i odsunąć w czasie podwyższenie kwoty wolnej od podatku.
Europa przegrywa wyścig o AI? Padła mocna diagnoza. „Ten pociąg już odjechał”
26 sie 2026

Europa inwestuje w sztuczną inteligencję, centra danych i infrastrukturę, ale w najbardziej zaawansowanych technologiach nadal wyraźnie ustępuje Stanom Zjednoczonym i Chinom. Zdaniem europosła Tobiasza Bocheńskiego problemem nie są tylko pieniądze, lecz także regulacje, energia i warunki dla firm technologicznych. Tymczasem Europa odpowiada za około 5 proc. globalnych mocy obliczeniowych, choć jej udział w światowym PKB wynosi około 15 proc. Czy unijne plany wystarczą, by zmniejszyć tę różnicę?
Polacy mają 4,1 bln zł. Ten kapitał może trafić na rynek nieruchomości komercyjnych
26 sie 2026

Polacy mają ponad 4,1 bln zł aktywów finansowych, ale stosunkowo niewielka część tego kapitału trafia na rynek inwestycyjny. Tymczasem w Polsce zaczynają pojawiać się nowe możliwości inwestowania w nieruchomości komercyjne za pośrednictwem funduszy. Czy 2026 rok może być początkiem przełomu i otworzyć prywatnemu kapitałowi dostęp do rynku, na którym od lat mocno obecni są zagraniczni inwestorzy?
Ministerstwo otwiera drogę do nowych kredytów dla rolników. Jest limit i konkretne zasady
26 sie 2026

W IV kwartale 2026 r. zostanie uruchomiony dla rolników niskooprocentowany kredyt obrotowy na zakup m.in. nawozów, pasz i materiału siewnego. Maksymalna kwota kredytu wyniesie 200 tys. zł – poinformowało MRiRW. Resort przekazał, że kredyt ma być objęty gwarancją oraz dopłatą do oprocentowania.

REKLAMA

Kwota wolna kontra progi PIT. Polacy wskazali, czego oczekują od rządu
26 sie 2026

Niespełna 41 proc. badanych, odpowiadając na pytanie o najbardziej potrzebną zmianę w PIT, wskazało podniesienie kwoty wolnej od podatku - to wynik sondażu opublikowanego we wtorkowym Dzienniku Gazecie Prawnej, przeprowadzonego przez CBOS. Respondenci ocenili również przedstawione przez rząd propozycje zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Masz orzeczenie o niepełnosprawności? Sprawdź, czy dostaniesz kartę parkingową. Liczy się jeden szczegół
26 sie 2026

Masz orzeczenie o niepełnosprawności? To jeszcze nie oznacza, że możesz otrzymać kartę parkingową. Znaczenie ma przede wszystkim to, co zostało wpisane do orzeczenia. Sprawdź, kto może dostać kartę, jakie symbole mają znaczenie, jakie uprawnienia daje dokument i co może się zmienić w związku z nowymi przepisami.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA