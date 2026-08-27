Rolnicy mogą jeszcze ubiegać się o zwrot części kosztów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2026 roku stawka wynosi 1,48 zł za litr, ale wysokość wypłaty zależy również od rocznego limitu gospodarstwa. Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało ponadto odrębną pomoc w wysokości 0,52 zł za litr paliwa.

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Ile wynosi zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2026 roku?

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2026 roku wynosi 1,48 zł za litr oleju napędowego. Nie oznacza to jednak, że rolnik otrzyma zwrot za dowolną ilość paliwa wykazaną na fakturach. Obowiązuje roczny limit przypisany do gospodarstwa.

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W 2026 roku maksymalna kwota zwrotu wynosi:

162,80 zł na każdy hektar użytków rolnych,

na każdy hektar użytków rolnych, 5,92 zł na każdą sztukę świń według średniej rocznej liczby,

na każdą sztukę świń według średniej rocznej liczby, 59,20 zł na każdą DJP bydła, owiec, kóz i koni według średniej rocznej liczby DJP.

Przykładowo limit wynikający z samej powierzchni gospodarstwa wynosi do 8140 zł przy 50 ha oraz do 16 280 zł przy 100 ha. Faktyczna wypłata może być niższa, jeżeli faktury obejmują mniejszą ilość paliwa albo część rocznego limitu została wykorzystana podczas pierwszego naboru.

Do kiedy można złożyć wniosek o zwrot akcyzy?

Drugi nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2026 roku. Dokumenty należy złożyć do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie gruntów rolnych.

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Do wniosku trzeba dołączyć faktury VAT lub ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W drugim naborze rozliczane jest paliwo kupione od 1 lutego do 31 lipca 2026 roku. Faktur za zakupy dokonane w sierpniu nie można uwzględnić w tym wniosku.

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Kiedy wypłata zwrotu akcyzy dla rolników?

Pieniądze za wnioski złożone w drugim terminie będą wypłacane od 1 do 31 października 2026 roku.

Zwrot można otrzymać:

przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku;

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta.

Termin październikowy dotyczy obowiązującego zwrotu akcyzy w wysokości 1,48 zł za litr. Nie jest to termin wypłaty zapowiadanej dodatkowej pomocy wynoszącej 0,52 zł za litr.

Jakie dokumenty muszą przygotować hodowcy zwierząt?

Rolnicy, którzy ubiegają się o dodatkowy limit związany z hodowlą, potrzebują informacji o średniej rocznej liczbie świń albo dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz lub koni.

Dokument można uzyskać w ARiMR lub samodzielnie wygenerować w aplikacji IRZplus. Informację składa się raz w roku. Jeżeli została dołączona do wniosku podczas pierwszego tegorocznego naboru, nie trzeba przedstawiać jej ponownie w sierpniu.

Kiedy dodatkowe 0,52 zł za litr paliwa dla rolników?

Dodatkowe 0,52 zł za litr oleju napędowego to odrębna pomoc przygotowywana przez Ministerstwo Rolnictwa i finansowana ze środków unijnych.

Zgodnie z projektem:

pomoc ma wynieść 0,52 zł za litr,

ma obejmować olej napędowy kupiony od 1 marca do 31 sierpnia 2026 roku ,

, konieczne będą faktury potwierdzające zakup paliwa;

wnioski ma przyjmować ARiMR;

nabór jest planowany od 1 do 16 października 2026 roku.

Po połączeniu obowiązującego zwrotu akcyzy oraz projektowanej pomocy wsparcie może odpowiadać kwocie 2 zł za litr. Oba mechanizmy będą jednak obsługiwane oddzielnie i mają różne okresy kwalifikowania faktur.

Czy dodatkowe 0,52 zł za litr już obowiązuje?

Nie. Według komunikatu MRiRW z 24 sierpnia 2026 roku projekt rozporządzenia został przygotowany i skierowany z prośbą o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Resort zaznaczył, że uruchomienie pomocy wymaga przeprowadzenia odpowiednich procedur.

Termin od 1 do 16 października jest więc na razie terminem planowanym, a nie obowiązującym naborem. Rolnicy powinni zachować faktury za paliwo kupione do 31 sierpnia.