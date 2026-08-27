REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Świadczenia » Nie złożysz wniosku do 31 sierpnia pieniądze przepadną. Zwrot może wynieść nawet 16 tys. zł

Nie złożysz wniosku do 31 sierpnia pieniądze przepadną. Zwrot może wynieść nawet 16 tys. zł

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
27 sierpnia 2026, 19:53
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2026. Termin do 31 sierpnia. Kiedy wypłata?
Wniosek o zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2026. Termin do 31 sierpnia. Kiedy wypłata?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rolnicy mogą jeszcze ubiegać się o zwrot części kosztów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2026 roku stawka wynosi 1,48 zł za litr, ale wysokość wypłaty zależy również od rocznego limitu gospodarstwa. Ministerstwo Rolnictwa zapowiedziało ponadto odrębną pomoc w wysokości 0,52 zł za litr paliwa.

rozwiń >

Ile wynosi zwrot akcyzy za paliwo rolnicze w 2026 roku?

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2026 roku wynosi 1,48 zł za litr oleju napędowego. Nie oznacza to jednak, że rolnik otrzyma zwrot za dowolną ilość paliwa wykazaną na fakturach. Obowiązuje roczny limit przypisany do gospodarstwa.

REKLAMA

REKLAMA

W 2026 roku maksymalna kwota zwrotu wynosi:

  • 162,80 zł na każdy hektar użytków rolnych,
  • 5,92 zł na każdą sztukę świń według średniej rocznej liczby,
  • 59,20 zł na każdą DJP bydła, owiec, kóz i koni według średniej rocznej liczby DJP.

Przykładowo limit wynikający z samej powierzchni gospodarstwa wynosi do 8140 zł przy 50 ha oraz do 16 280 zł przy 100 ha. Faktyczna wypłata może być niższa, jeżeli faktury obejmują mniejszą ilość paliwa albo część rocznego limitu została wykorzystana podczas pierwszego naboru.

Do kiedy można złożyć wniosek o zwrot akcyzy?

Drugi nabór wniosków trwa do 31 sierpnia 2026 roku. Dokumenty należy złożyć do wójta, burmistrza albo prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie gruntów rolnych.

REKLAMA

Do wniosku trzeba dołączyć faktury VAT lub ich kopie potwierdzające zakup oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej. W drugim naborze rozliczane jest paliwo kupione od 1 lutego do 31 lipca 2026 roku. Faktur za zakupy dokonane w sierpniu nie można uwzględnić w tym wniosku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
Zobacz również:

Kiedy wypłata zwrotu akcyzy dla rolników?

Pieniądze za wnioski złożone w drugim terminie będą wypłacane od 1 do 31 października 2026 roku.

Zwrot można otrzymać:

  • przelewem na rachunek bankowy wskazany we wniosku;
  • gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta.

Termin październikowy dotyczy obowiązującego zwrotu akcyzy w wysokości 1,48 zł za litr. Nie jest to termin wypłaty zapowiadanej dodatkowej pomocy wynoszącej 0,52 zł za litr.

Jakie dokumenty muszą przygotować hodowcy zwierząt?

Rolnicy, którzy ubiegają się o dodatkowy limit związany z hodowlą, potrzebują informacji o średniej rocznej liczbie świń albo dużych jednostek przeliczeniowych bydła, owiec, kóz lub koni.

Dokument można uzyskać w ARiMR lub samodzielnie wygenerować w aplikacji IRZplus. Informację składa się raz w roku. Jeżeli została dołączona do wniosku podczas pierwszego tegorocznego naboru, nie trzeba przedstawiać jej ponownie w sierpniu.

Kiedy dodatkowe 0,52 zł za litr paliwa dla rolników?

Dodatkowe 0,52 zł za litr oleju napędowego to odrębna pomoc przygotowywana przez Ministerstwo Rolnictwa i finansowana ze środków unijnych.

Zgodnie z projektem:

  • pomoc ma wynieść 0,52 zł za litr,
  • ma obejmować olej napędowy kupiony od 1 marca do 31 sierpnia 2026 roku,
  • konieczne będą faktury potwierdzające zakup paliwa;
  • wnioski ma przyjmować ARiMR;
  • nabór jest planowany od 1 do 16 października 2026 roku.

Po połączeniu obowiązującego zwrotu akcyzy oraz projektowanej pomocy wsparcie może odpowiadać kwocie 2 zł za litr. Oba mechanizmy będą jednak obsługiwane oddzielnie i mają różne okresy kwalifikowania faktur.

Czy dodatkowe 0,52 zł za litr już obowiązuje?

Nie. Według komunikatu MRiRW z 24 sierpnia 2026 roku projekt rozporządzenia został przygotowany i skierowany z prośbą o wpisanie do wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Resort zaznaczył, że uruchomienie pomocy wymaga przeprowadzenia odpowiednich procedur.

Termin od 1 do 16 października jest więc na razie terminem planowanym, a nie obowiązującym naborem. Rolnicy powinni zachować faktury za paliwo kupione do 31 sierpnia.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Prawie 350 tys. Polaków grozi aktualnie egzekucja komornicza. Sprawdź czy i do ciebie może się wkrótce zgłosić komornik i jak go uniknąć
27 sie 2026

Egzekucja komornicza jest ostatecznym środkiem w sytuacji, gdy inne metody odzyskania należności zawodzą. Stres spowodowany niespłaconymi ratami często sprawia, że osoba posiadająca zaległości unika kontaktu z wierzycielem – odrzuca połączenia, nie odpowiada na wiadomości, a także nie odbiera korespondencji.
PIP kontroluje coraz więcej dużych firm. Rośnie też liczba kwestionowanych umów. FPP oferuje pomoc przedsiębiorcom w obliczu zmian przepisów o inspekcji pracy
27 sie 2026

Z danych statystycznych można wywnioskować, że PIP kontroluje coraz więcej dużych firm. Rośnie też liczba kwestionowanych umów. W związku z wejściem w życie nowych przepisów o uprawnieniach PIP FPP oferuje pomoc przedsiębiorcom. Z jakich 3 form wsparcia przedsiębiorcy mogą skorzystać?
Korzystając z urlopu macierzyńskiego nadal można dostać te pieniądze. Dotyczy też rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego
28 sie 2026

Czy pracownicy-rodzice korzystający z przysługujących im uprawnień tracą finansowe przywileje? Stosunek pracy w początkowym okresie życia ich dziecka jest szczególnie chroniony, a co z finansami? Te zasady powinny znać osoby korzystające z urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego, ojcowskiego i wychowawczego.
Koniec zakazu reklamy aptek? 14 lat temu wprowadzone obostrzenie niezgodne z prawem UE. Nowy projekt Prawa farmaceutycznego już w Sejmie
27 sie 2026

Całkowity zakaz reklamowania aptek jest niezgodny z prawem UE. Czy zostanie zniesiony? 14 lat temu wprowadzono to obostrzenie. Natomiast nowy projekt Prawa farmaceutycznego jest już w Sejmie - co przewiduje nowelizacja?

REKLAMA

Ceny mieszkań wystrzeliły. 10 lat temu te kwoty wydawały się nie do wyobrażenia
27 sie 2026

Ceny mieszkań w Polsce są dziś ponad dwukrotnie wyższe niż w 2015 roku. W ciągu dekady ceny lokali z rynku wtórnego wzrosły aż o 132 proc., a nowych mieszkań o 115 proc. Dlaczego mieszkania tak mocno zdrożały i czy jest szansa na powrót do cen sprzed lat? Problem wciąż pozostaje ten sam: popyt może odbić znacznie szybciej, niż deweloperzy są w stanie zwiększyć podaż.
Księgowa może zobaczyć dane podatkowe firmy bez telefonowania do urzędu. Nowa funkcja e-Urzędu Skarbowego
27 sie 2026

Przedsiębiorca może dziś udostępnić księgowej bezpośredni wgląd m.in. w zaksięgowane deklaracje, wpłaty i zwroty podatków. Wcześniej część tych informacji trzeba było uzgadniać z urzędem telefonicznie albo przekazywać do biura rachunkowego w formie zestawień czy screenów. Nowa funkcja e-Urzędu Skarbowego ma więc znaczenie nie tylko dla wygody – może ograniczyć czas poświęcany na obsługę rozliczeń, a tym samym koszty pracy przedsiębiorcy i księgowej.
Syndrom oszusta w pracy dotyka ambitnych i sprawia, że nie proszą o awans i podwyżki. Jak się go pozbyć?
27 sie 2026

Syndrom oszusta w pracy to błędne przekonania poznawcze i podważanie swoich umiejętności, wiedzy oraz sukcesów. Okazuje się, że dotyka ambitnych i utalentowanych pracowników. Sprawia, że nie proszą oni o awans i podwyżki. Jak się go pozbyć?
Ile dzieci korzysta ze żłobków? Najnowsze dane GUS mogą zaskoczyć
27 sie 2026

W Polsce pod koniec 2025 r. działało ponad 5 tys. żłobków, 1 tys. klubów dziecięcych i 2,4 tys. dziennych opiekunów. Łącznie zapewniały one 256,2 tys. miejsc opieki nad dziećmi – wynika z najnowszych danych GUS. Z opieki w żłobkach korzystało 163,5 tys. dzieci, w klubach dziecięcych 16,8 tys., a pod opieką dziennych opiekunów pozostawało 12,4 tys. dzieci.

REKLAMA

Bon senioralny 2026: co to jest i dla kogo? Maksymalnie 2150 zł miesięcznie na jednego seniora. Warunkiem jest kryterium dochodowe
27 sie 2026

Po bon senioralny w 2026 r. trzeba udać się do urzędu gminy lub OPS: co to jest i dla kogo przewidziano wsparcie? Można uzyskać maksymalnie 2150 zł miesięcznie na jednego seniora. Warunkiem, który należy spełnić jest kryterium dochodowe - średni miesięczny dochód z ostatnich 3 miesięcy nie przekracza 3410 zł brutto.
ZUS tnie limity dla dorabiających. Od września dostaniesz mniej pieniędzy?
27 sie 2026

Wielu pracujących emerytów i rencistów od 1 września musi mocniej kontrolować swoje comiesięczne zarobki. ZUS obniża progi, których przekroczenie oznacza mniejsze świadczenie lub nawet jego całkowite zawieszenie. Sprawdź nowe stawki, aby nie stracić pieniędzy.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA