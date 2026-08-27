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1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – od 1 stycznia 2027 r. świadczenie należne bez wniosku także Polakom

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27 sierpnia 2026, 10:25
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
Prawniczka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
800 plus, dzieci, świadczenie, zasiłek rodzinny, kindergeld
1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – od 1 stycznia 2027 r. świadczenie należne bez wniosku także Polakom
Shutterstock

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Osoby mieszkające lub pracujące w Niemczech, nawet jeżeli mieszkają na stałe w Polsce – jeżeli spełniają określone warunki – mogą pobierać w Niemczech zasiłek rodzinny na dzieci (tzw. Kindergeld). Świadczenie to, przysługuje niezależnie od dochodu i można je uzyskać (choć wówczas w niepełnej wysokości) również w przypadku pobierania w Polsce jego odpowiednika, tj. 800 plus. Od 1 stycznia 2027 r. mają zostać wprowadzone zmiany (uproszczenia) w sposobie przyznawania świadczenia, a do 2028 r. planowana jest stopniowa podwyżka kwoty zasiłku.

1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, również na pełnoletnie dziecko (tj. do 25 roku życia) i bez względu na dochód – zasiłek rodzinny Kindergeld, czyli niemiecki odpowiednik polskiego świadczenia 800 plus

Kindergeld to niemiecki odpowiednik naszego 800 plus. Jest wypłacanym co miesiąc świadczeniem na dziecko, które przysługuje nie tylko Niemcom, ale również obcokrajowcom, którzy pracują lub mieszkają na terytorium Niemiec. 

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Zasiłek na dziecko przysługuje na:

  • dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia, jak również 
  • na dziecko w wieku od 18 do 21 roku życia, które nie nawiązało jeszcze stosunku pracy, ale jest zarejestrowane w agencji lub urzędzie pracy jako poszukujące pracy oraz
  • na dziecko w wieku od 18 do 25 roku życia, które  – po osiągnięciu pełnoletności –  będzie kontynuować naukę (np. na uczelni wyższej, odbywać szkolenie lub praktyki zawodowe, staż lub wykonywać wolontariat). Prawa do Kindergeld, nie pozbawia przy tym również:
    • przerwa pomiędzy ukończeniem szkoły, a kontynuacją nauki (np. na uczelni wyższej lub w ramach szkolenia lub praktyk zawodowych), jeżeli trwa ona nie dłużej niż 4 miesiące, chyba, że dziecko nie znalazło miejsca do odbycia szkolenia lub praktyk zawodowych – wówczas, należy udowodnić, że jest zarejestrowane w agencji lub urzędzie pracy, jako kandydat na szkolenie lub praktyki lub poszukujący pracy,
    • podjęcie przez dziecko (równocześnie z kontynuowaniem nauki) zatrudnienia w wymiarze do 20 godzin tygodniowo, niezależnie od osiąganych przez dziecko dochodów.

W przypadku dzieci, które nie ukończyły 18 roku życia, warunkiem przyznania zasiłku, jest ponadto sprawowanie opieki nad dzieckiem i zamieszkiwanie z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Kindergeld przysługuje przy tym niezależnie od wysokości osiąganych przez rodzica dochodów

1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, również na pełnoletnie dziecko (tj. do 25 roku życia) i bez względu na dochód, czyli zasiłek rodzinny Kindergeld również dla Polaków (i to na stałe mieszkających w Polsce) – kto może uzyskać świadczenie?

W przypadku osób z zagranicy, będących obywatelami państw członkowskich UE (czyli m.in. Polaków) – o Kindergeld, mogą ubiegać się osoby, które:

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  • pracują na terenie Niemiec przez co najmniej 183 dni w roku i ponad 90% ich dochodów pochodzi z Niemiec i jest tam opodatkowana – osoby te (o ile spełniają powyższe warunki), jak i ich partner oraz dzieci, mogą mieć przy tym miejsce stałego pobytu na terytorium Polski  (nie muszą posiadać meldunku w Niemczech), jak również
  • osoby, które są na stałe zameldowane w Niemczech i podlegają tam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, również na pełnoletnie dziecko (tj. do 25 roku życia) i bez względu na dochód, czyli zasiłek rodzinny Kindergeld również dla Polaków (i to na stałe mieszkających w Polsce) – w jakiej wysokości przysługuje świadczenie i czy planowana jest jego podwyżka od 1 stycznia 2027 r.?

Od 1 stycznia 2026 r. świadczenie przysługuje w wysokości 259 eur miesięcznie (w 2025 r. przysługiwało w kwocie 255 eur miesięcznie). Co istotne – zasiłek ten może pobierać tylko jedno z rodziców.

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Ważne

W dniu 2 lipca 2026 r. Rząd Federalny Niemiec i Ministerstwo Finansów potwierdziły ponadto, że w 2027 r. planowana jest podwyżka świadczenia Kindergeld1, ale nie została jeszcze podana konkretna kwota. Niemiecki Bundesministerium, na ten moment, informuje jedynie że – podwyżka kwoty zasiłku na dziecko (Kindergeld) nastąpi najprawdopodobniej w dwóch etapach, aby w 2028 r. osiągnąć kwotę 272 eur miesięcznie. Ostateczne kwoty zwiększenia świadczenia (w 2027 i 2028 r.) mają zostać ustalone w toku procedury ustawodawczej, po opublikowaniu raportu, na podstawie którego ustalany jest w Niemczech m.in. poziom minimum egzystencji istotny dla systemu podatkowego.

Jeżeli kwota 272 eur miesięcznie rzeczywiście zostanie wprowadzona od 1 stycznia 2028 r. – dla Polaków, którzy są uprawnieni do Kindergeld, świadczenie wzrośnie (według aktualnego kursu euro ogłoszonego przez NBP2) do kwoty 1170 zł miesięcznie.

Jeżeli, na dane dziecko pobierane jest już w Polsce świadczenie 800 plus – zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązującymi w państwach członkowskich UE – w przypadku spełnienia warunków do jednoczesnego pobierania Kindergeld – świadczenie to zostanie przyznane, ale będzie wypłacane w wysokości stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą zasiłku przysługującego w Niemczech, a świadczeniem pobieranym w Polsce (wyliczone w ten sposób świadczenie, nazywane jest dodatkiem dyferencyjnym). Informację o pobieranym w Polsce świadczeniu 800 plus należy uwzględnić we wniosku o zasiłek rodzinny składany w Niemczech oraz w załączniku do tego wniosku pn. „Załącznik zagranica”. 

1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, również na pełnoletnie dziecko (tj. do 25 roku życia) i bez względu na dochód, czyli zasiłek rodzinny Kindergeld również dla Polaków (i to na stałe mieszkających w Polsce) – w jaki sposób można ubiegać się o świadczenie i co, w tym zakresie, zmieni się od 1 stycznia 2027 r.?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami – celem otrzymania zasiłku rodzinnego Kindergeld – po co najmniej 4 miesiącach pracy w Niemczech – należy wystąpić z „wnioskiem o zasiłek rodzinny”, którego polska wersja językowa, dostępna jest pod adresem: LINK. Wniosek ten, należy złożyć, w formie pisemnej, do niemieckiego urzędu rodzinnego (tzw. Familienkasse). W celu ustalenia jego dokładnych danych teleadresowych, można skorzystać z wyszukiwarki, dostępnej od adresem: LINK. Do wniosku tego, należy obligatoryjnie dołączyć kopię aktu urodzenia dziecka oraz zaświadczenie o zatrudnieniu od niemieckiego pracodawcy (jeżeli dotyczy). W przypadku prowadzenia na terytorium Niemiec działalności gospodarczej – należy natomiast udokumentować rejestrację firmy lub przedstawić ostatnie zeznanie podatkowe złożone w Niemczech.

Od 1 stycznia 2027 r. niemieckie Ministerstwo Finansów planuje uproszczenie zasad ubiegania się o świadczenie Kindergeld w taki sposób, aby:

  • w pierwszej kolejności zasiłek na dziecko (Kindergeld), na każde kolejne dziecko, był wypłacany bez konieczności składania nowego wniosku rodzicom, którzy pobierają już świadczenie na co najmniej jedno starsze dziecko,
  • ostateczniezasiłek na dziecko (Kindergeld), był wypłacany rodzicom bez konieczności składania wniosku również na pierwsze dziecko, jeżeli:
    • co najmniej jedno z rodziców mieszka razem z dzieckiem w Niemczech,
    • niemiecki Federalny Centralny Urząd Podatkowy posiada dane o międzynarodowym numerze rachunku bankowego (tzw. IBAN) rodzica, któremu ma być wypłacane świadczenie,
    • co najmniej jedno z rodziców pracuje w Niemczech.

Ministerstwo Finansów zwraca uwagę, że już dziś można udostępnić niemieckiemu Federalnemu Centralnemu Urzędowi Podatkowemu swój IBAN – za pośrednictwem portalu ELSTER (LINK) lub aplikacji IBAN+.

Należy jednak podkreślić, że – na dzień dzisiejszyprzepisy zmieniające zasady przyznawania i wypłaty Kindergeld nie weszły jeszcze w życie, a 9 lipca 2026 r. zostały dopiero uchwalone przez niemiecki Bundestag (tj. odpowiednik polskiego Sejmu). Jeżeli projekt rządowy spotka się teraz z przychylnością Budesratu (tj. w pewnym uproszczeniu – odpowiednika polskiego Senatu, choć jego rola jest inna) – zostanie następnie przekazany do podpisu Bundespräsident. Zgodnie z projektem – wejście nowych przepisów w życie planowane jest na 1 stycznia 2027 r., ale nie oznacza to jednak, że od tego dnia (jeżeli ustawa zostanie ostatecznie uchwalona) każda uprawniona rodzina automatycznie dostanie Kindergeld bez wniosku. W uzasadnieniu projektu przewidziano bowiem stopniowe uruchamianie systemu w ciągu 2027 r. (zgodnie ze wspomnianymi powyżej etapami), zależnie m.in. od gotowości systemów informatycznych.3

1100 zł miesięcznie zamiast 800 plus, również na pełnoletnie dziecko (tj. do 25 roku życia) i bez względu na dochód, czyli zasiłek rodzinny Kindergeld również dla Polaków (i to na stałe mieszkających w Polsce) – w jakich terminach wypłacane jest świadczenie? 

Termin wypłaty świadczenia Kindergeld, określa ostatnia cyfra indywidualnego numeru zasiłku (tzw. Kindergeldnummer). W zależności od ww. cyfry – terminy te są różne, a szczegółowe daty wypłaty świadczeń w 2026 r. można sprawdzić pod adresem: LINK.

Na przykład: w numerze zasiłku xxxFKxxxxx9 ostatnią cyfrą jest 9. Cyfra ta określa, w które dni poszczególnych miesięcy świadczenie jest wypłacane z tzw. kasy świadczeń rodzinnych (der Familienkasse). W przypadku zasiłku kończącego się cyfrą 9, terminy wypłat świadczenia w 2026 r., są następujące:

  • 23 stycznia,
  • 20 lutego,
  • 20 marca,
  • 23 kwietnia,
  • 22 maja,
  • 22 czerwca,
  • 21 lipca,
  • 21 sierpnia,
  • 21 września,
  • 20 października,
  • 20 listopada,
  • 16 grudnia.

Nie jest to więc 9 dzień każdego miesiąca.

1 Bundesministerium der Finanzen, Für mehr Fairness: Wie kleine und mittlere Einkommen, insbesondere Familien mit Kindern, entlastet werden, 2.07.2026 r.

2 NBP, Tabela nr 165/A/NBP/2026 z dnia 26.08.2026 r.

3 Bundesministerium der Finanzen, Erleichterung für Familien: Kindergeld wird künftig ohne Antrag ausgezahlt, 1.08.2026 r.

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Źródło: INFOR
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