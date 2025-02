Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki. To znane stwierdzenie amerykańskiego uczonego i polityka Benjamina Franklina przypomina, że odsuwanie od siebie przykrego dla wszystkich podatników obowiązku niczego nie zmieni. Właśnie dziś ruszył sezon na PIT-y. Od kilku lat rozliczenie z fiskusem można sprowadzić do kilku kliknięć w internecie.

Im szybciej będziemy mieli z głowy rozliczenie się z należnej państwu podatkowej daniny, tym lepiej. Szybkie zaakceptowanie formularza może oznaczać szybki przelew z nadpłatą od fiskusa. Od kilku lat można to zrobić za pomocą kilku kliknięć w interecie.

To już siódmy rok, kiedy można rozliczyć się za pośrednictwem systemu e-PIT. Jednak szczególnie w pierwszych dniach podatnicy mogą napotkać na utrudnienia w funkcjonowaniu serwisu. System bowiem co roku zmaga się z problemami spowodowanymi jego przeciążeniem. W przypadku PIT-ów czas ma jednak ogromne znaczenie. To właśnie od dnia złożenia rozliczenia, zaczyna się liczyć terminu na zwrot podatku.

Rewolucja w podatkach, skończyło się na obietnicach

Rok 2024 nie przyniósł znaczących zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przede wszystkim nie wprowadzona została nowa kwota wolna na poziomie 60 tys. zł. Najpopularniejsza ulga prorodzinna nadal pozostaje w niezmienionej formie. Rodzice mogą skorzystać z odliczenia od podatku na pierwsze i drugie dziecko po 1 112,04 zł, na trzecie 2 000,04 zł, a na czwarte i kolejne aż 2 700 zł. Istotne jest to, że ulga na dziecko odliczana jest od podatku, a tego czasem brakuje w naszym PIT.

W związku z tym warto pamiętać, że ulgę możemy odliczyć od składek ZUS. - Automatyczne przygotowanie zeznanie, niestety nie odlicza ulgi od składek. Podatnik musi wykonać w tym zakresie dodatkową akcję. Rodzice czwórki dzieci mogą również skorzystać z ulgi 4+, która to funkcjonuje już 3 rok – wyjaśnia Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy firmy inFakt. - Dzięki uldze przychód jednego rodzica do 85 528 zł nie podlega opodatkowaniu, co w połączeniu z kwotą wolną (30 000 zł) daje duże zwolnienie. Co istotne, z ulgi mogą skorzystać również przedsiębiorcy, niezależnie od formy opodatkowania. Wyjątkiem jest karta podatkowa – dodaje Juszczyk.

Jakie zeznania można złożyć w usłudze e-PIT?

System e-PIT obejmuje przede wszystkim podstawowe zeznania PIT-37, które stosuje większość podatników. W PIT-37 rozliczane są między innymi przychody z tytułu umowy o pracę, czy umowy zlecenia. W systemie e-PIT są również dostępne formularze PIT-38 (dla osób prywatnych uzyskujących dochody kapitałowe). Drugi rok z usługi Twój e-PIT będą mogli skorzystać przedsiębiorcy. W e-PIT dostępne są formularze PIT-36; PIT-36L oraz PIT-28. Jednak zeznanie należy uzupełnić samodzielnie, ponieważ urząd skarbowy nie posiada odpowiednich danych na temat kosztów i przychodów przedsiębiorstw. Przygotowane zeznanie oprócz naszych danych będzie wyplenione zaliczkami na podatek jakich dokonaliśmy do fiskusa. Dzięki uruchomieniu usługi rozliczenia przychodów z działalności gospodarczej, osoby które są jednocześnie zatrudnione i prowadzą działalność na skali podatkowej, mogą złożyć jedno zeznanie poprzez e-PIT.

Deklaracje PIT-37. O czym trzeba pamiętać

Na platformie, jak co roku, na podatników czekają przygotowane do wysłania deklaracje PIT-37. Są one przeliczane na podstawie dokumentów PIT-11, przesłanych do systemu między innymi przez zakłady pracy. Jak wskazuje Piotr Juszczyk, trzeba pamiętać, że jeśli podatnik chce rozliczyć się ze współmałżonkiem, musi podać tę informację w zeznaniu, czyli edytować przygotowany przez system PIT-37. Uzupełnienia wymagają także indywidualne ulgi i odliczenia, np. ulga rehabilitacyjna czy termomodernizacyjna. W związku z tym lepiej nie polegać wyłącznie na przygotowanym formularzu PIT i zweryfikować ulg. Warto też przekazać 1,5 proc. podatku wybranej organizacji pożytku publicznego.

Zakłady pracy mają czas do końca lutego na przesłanie pracownikom PIT-11. Dzięki usłudze e-PIT nie musimy czekać aż otrzymamy od pracodawcy PIT, rozliczenia możemy już dokonać.