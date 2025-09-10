REKLAMA

Nowa ulga podatkowa w PIT za przynależność do Kościoła – 8% rocznych dochodów na „udział w pielgrzymkach, rekolekcjach, spotkaniach religijnych oraz inne praktyki i aktywności związane z kultem religijnym". Sprawa jest już w Senacie

Nowa ulga podatkowa w PIT za przynależność do Kościoła – 8% rocznych dochodów na „udział w pielgrzymkach, rekolekcjach, spotkaniach religijnych oraz inne praktyki i aktywności związane z kultem religijnym”. Sprawa jest już w Senacie

10 września 2025, 07:34
Aleksandra Rybak
Aleksandra Rybak
ulga podatkowa, PIT, Podatek dochodowy od osób fizycznych, kościół, Senat
Nowa ulga podatkowa w PIT za przynależność do Kościoła – 8% rocznych dochodów na „udział w pielgrzymkach, rekolekcjach, spotkaniach religijnych oraz inne praktyki i aktywności związane z kultem religijnym”. Sprawa jest już w Senacie
8 procent rocznych dochodów podatnika – tyle miałaby wynieść nowa ulga podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), która służyłaby finansowaniu indywidualnych praktyk i aktywności związanych z kultem religijnym, takich jak m.in. udział w krajowych i zagranicznych pielgrzymkach, uczestnictwo w rekolekcjach i spotkaniach religijnych czy zakup przedmiotów i materiałów niezbędnych do indywidualnego kultu. Postulat wprowadzenia nowej formy wsparcia dla osób, które deklarują przynależność do Kościoła (lub innej wspólnoty religijnej), trafił do Senatu w dniu 18 sierpnia 2025 r.

Nowa ulga w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) – 8 procent rocznych dochodów za przynależność do Kościoła (lub innej wspólnoty religijnej)

W dniu 18 sierpnia 2025 r. do Senatu wpłynęła petycja obywatelska (nr P11-109/25), w której jej autor postuluje wprowadzenie nowej ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), w wysokości 8% rocznych dochodów podatnika, która miałaby przysługiwać osobom, które w rocznym oświadczeniu podatkowym, zadeklarowałyby przynależność do określonej wspólnoty religijnej (czyli Kościoła albo związku wyznaniowego).

Nowa ulga podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za przynależność do Kościoła (lub innej wspólnoty religijnej) – na co miałyby być przeznaczane środki zaoszczędzone w wyniku ulgi?

Według petytora, zaoszczędzone środki, wynikające z zastosowania wspomnianej ulgi podatkowej, w wysokości 8% rocznych dochodów – miałyby być wykorzystywane przez uprawnionych wyłącznie na cele związane z praktykami religijnymi, takie jak:

  • udział w pielgrzymkach krajowych i zagranicznych do miejsc kultu,
  • organizacja i uczestnictwo w rekolekcjach oraz spotkaniach religijnych,
  • zakup przedmiotów i materiałów niezbędnych do indywidualnego kultu oraz
  • finansowanie wydarzeń i aktywności wspólnotowych o charakterze religijnym.

Wydatkowanie środków, miałoby być dokumentowane, przez stosujących ulgę, fakturami lub innymi dowodami potwierdzającymi przeznaczenie na cele religijne.

Wprowadzenie postulowanej ulgi podatkowej dla osób deklarujących przynależność do wspólnoty religijnej – w ocenie autora petycji – „stanowiłoby formę realnego wsparcia w finansowaniu indywidualnych i wspólnotowych aktywności religijnych” przez państwo, które „ma obowiązek tworzenia warunków umożliwiających obywatelom realizowanie potrzeb duchowych.” Jak dalej argumentuje petytor – „W Polsce znacząca część społeczeństwa deklaruje przynależność do wspólnot religijnych i uczestnictwo w praktykach związanych z kultem religijnym. (…) Obecne koszty związane z pielgrzymkami, rekolekcjami czy wydarzeniami religijnymi obciążają w całości osoby prywatne, co bywa istotną barierą finansową. Proponowane rozwiązanie wpisuje się w zasadę równego traktowania wyznań i umożliwia obywatelom pełniejsze korzystanie z przysługującej im wolności religijnej. Może ono także wzmocnić więzi społeczne oraz promować aktywność kulturalną i turystyczną w Polsce i poza jej granicami.” – przekonuje petytor.

Z pełną treścią petycji, można zapoznać się poniżej:

Petycja z dnia 18 sierpnia 2025 r. w sprawie wprowadzenia ulgi podatkowej w PIT za przynależność do Kościoła (lub innej wspólnoty religijnej)

Nowa ulga podatkowa w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za przynależność do Kościoła (lub innej wspólnoty religijnej) – czy to odpowiedź na ostatni postulat wprowadzenia podatku na Kościół?

W tym miejscu, warto również wspomnieć, że w ostatnim czasie (a konkretnie – 9 czerwca 2025 r.) do Senatu wpłynęła również inna petycja (nr P11-89/25), której przedmiotem było nie „oddanie” podatnikom przynależącym do Kościoła (lub innej wspólnoty religijnej) 8% rocznych dochodów, celem finansowania przez nich indywidualnych praktyk religijnych, a – obciążenie ich 8% podatku dochodowego na Kościół (inaczej określanego podatkiem kościelnym lub „podatkiem od wiary”), pobieranego z wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia oraz umowy o dzieło, jeżeli nie zadeklarowaliby ateizmu. To ostatnie rozwiążanie, jak argumentował autor petycji miałoby – „usprawnić obieg środków finansowych [red.: w instytucjach religijnych w Polsce], czyniąc go bardziej formalnym i podlegającym kontroli publicznej”, jak również – „zminimalizować ryzyko nadużyć i zwiększyć zaufanie społeczne do sposobu finansowania Kościołów.”

Więcej informacji na temat petycji dotyczącej wprowadzenia w Polsce nowego podatku na Kościół, można znaleźć w poniższym artykule:

Zobacz również:

Ile osób deklaruje w Polsce przynależność do Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych, czyli – ile osób, mogłoby skorzystać z nowej ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)?

Według danych GUS – dominującym wyznaniem w Polsce jest Kościół katolicki obrządku łacińskiego. Zbiorowość wiernych zaliczających się do Kościoła rzymskokatolickiego stanowi (według ostatniego spisu powszechnego) 33 729 tys. osób, co stanowi 87,6% ogółu ludności. Wszystkie pozostałe rodzaje identyfikacji wyznaniowych – włączając w to deklaracje wiernych obrządków Kościoła katolickiego innych niż łaciński – liczą w sumie 493 tys. osób, stanowiąc w naszym kraju wyraźnie mniejszościowy charakter.1

Z powyższego wynika, że – według najnowszych dostępnych danych – do Kościoła katolickiego i innych związków wyznaniowych w Polsce – przynależy w Polsce ok. 34 222 tys. osób, co stanowi 88,9% ogółu ludności naszego kraju. Jeżeli zatem postulowana ulga podatkowa zostałaby wprowadzona – mogłoby z niej skorzystać niemal 90% wszystkich Polaków.

Na jakim etapie są aktualnie prace w Senacie nad rozpatrzeniem petycji w sprawie wprowadzenia nowej ulgi podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) za przynależność do Kościoła (lub innej wspólnoty religijnej)?

Petycja w sprawie wprowadzenia nowej ulgi podatkowej w PIT za przynależność do Kościoła (lub innej wspólnoty religijnej), celem finansowania indywidualnych praktyk i aktywności związanych z kultem religijnym (nr P11-109/25), która wpłynęła do Senatu w dniu 18 sierpnia 2025 r. – 28 sierpnia br. została skierowana do rozpatrzenia przez senacką Komisję Petycji. Na dzień dzisiejszy, nie został jeszcze wyznaczony termin posiedzenia, podczas którego będzie ona przedmiotem obrad senatorów.

1 GUS, Wyznania religijne w Polsce w latach 2019-2021, Warszawa 2022

Źródło: INFOR
