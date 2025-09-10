REKLAMA

Strona główna » Prawo » Sprawy rodzinne » Prawa seniora » Emerytura » Na kontach emerytów prawie o 150 złotych mniej. Dlaczego? Zmiana obowiązuje od 1 września i dotyczy konkretnych grup

Na kontach emerytów prawie o 150 złotych mniej. Dlaczego? Zmiana obowiązuje od 1 września i dotyczy konkretnych grup

10 września 2025, 10:35
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Na kontach emerytów prawie o 150 złotych mniej. Dlaczego? Zmiana obowiązuje od 1 września i dotyczy konkretnych grup
Na kontach emerytów prawie o 150 złotych mniej. Dlaczego? Zmiana obowiązuje od 1 września i dotyczy konkretnych grup
Świadczenia emerytalne często nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb seniorów. To dlatego z roku na rok coraz więcej emerytów podejmuje decyzję o dalszej pracy zarobkowej. Jednak czy można to robić bez obawy o utratę świadczenia? To zależy. Niektórzy muszą kontrolować kwoty wpływające na konto.

Zmiany istotne dla wcześniejszych emerytów

Z roku na rok coraz więcej seniorów decyduje się poprawić swoją sytuację dorabiając do przyznanego im przez ZUS świadczenia. Zasady na jakich mogą to robić są różne, a te najmniej korzystne dotyczą osób, które pobierają tzw. świadczenia przedemerytalne nazywane też emeryturami pomostowymi. Niestety wysokość tych świadczeń zazwyczaj pozostawia wiele do życzenia, a pobierające je osoby w większości przypadków muszą pozostać aktywne i uzyskiwać dodatkowe dochody, aby dysponować środkami niezbędnymi na pokrycie podstawowych wydatków swojego gospodarstwa domowego. Trzeba jednak pamiętać o tym, że tę grupę osób obowiązują konkretne ograniczenia. W przepisach określono bowiem limity, których osoby pobierające świadczenia pomostowe nie mogą przekroczyć, a które są skorelowane z wysokością przeciętnego wynagrodzenia. Na początku sierpnia GUS opublikował nowe obowiązujące w tym zakresie stawki, które sprawiają, że seniorzy będą mogli dorobić mniej, niż wcześniej. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II kwartale 2025 r. wynosiło 8748,63 zł (w I kwartale 2025 r. było to 8962,28 zł, a w IV kwartale 2024 r. 8477,21 zł). Oznacza to, że od 1 września 2025 roku limity dorabiania do emerytury będą wnosiły:
- 11.373,30 zł brutto (130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2025 r.),
- 6124,10 zł brutto (70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2025 r.).
Będą one obowiązywały przez 3 miesiące, czyli do końca listopada 2025 roku.

Emeryci mogą zarobić o 150 złotych brutto mniej

W okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2025 r. kwoty te wynosiły odpowiednio 11,651,00 złotych i 6273,60 złotych. Co oznaczają te zmiany w praktyce? Osoby pobierające wcześniejszą emeryturę mogą od 1 września 2025 r. dorobić do niej bez konsekwencji kwotę w wysokości do 6124,10 zł brutto. Po jej przekroczeniu, do wysokości kwoty 11.373,30 zł brutto, przysługujące im świadczenie zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia. Jeśli ta ostatnia warto zostanie przekroczona, wypłata świadczenia zostanie zawieszona. Oznacza to, że w praktyce wcześniejsi emerycie mogą dorobić o ok. 150 złotych brutto mniej niż w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2025 roku.
Co ważne, przekroczenia limitów nie muszą obawiać się te osoby, które osiągnęły już wiek emerytalny, czyli kobiety, które ukończyły 60 lat i mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat. Oni mogą zarabiać bez ograniczeń bez obawy o utratę świadczenia. Ten brak ograniczeń nie dotyczy jednak osób, które pobierają dopłatę do minimalnej emerytury w nowym systemie emerytalnym. W tym przypadku, jeżeli ich przychód z pracy przekroczy kwotę podwyższenia, to świadczenie za dany okres zostanie wypłacone bez dopłaty.
Limitu przychodów nie stosuje się również do osób, które:

  • mają prawo do emerytury częściowej,
  • mają prawo do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach,
  • mają prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową,
  • pobierają renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.
Źródło: INFOR
