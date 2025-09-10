Art. 4 NATO [Traktat Północnoatlantycki]

Prezydent Nawrocki powiedział, że w związku z wkroczeniem dronów rosyjskich na terytorium Polski, rozważano uruchomienie art. 4 NATO (Traktatu Północnoatlantyckiego). Donald Tusk potwierdził, że Polska występuje z wnioskiem formalnym o uruchomienie art. 4 Traktatu. Czego dotyczy ten artykuł?

Art. 4 NATO - Traktatu Północnoatlantyckiego

W związku z wlotem kilkunastu dronów rosyjskich na terytorium Polski premier Donald Tusk we współpracy z Prezydentem RP Karolem Nawrockim zdecydowali wystosować wniosek formalny o uruchomienie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego:

"Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron."

Nie jest to artykuł nakazujący wsparcia wojskowego. O tym traktuje art. 5.

#NaŻywo | BBN. Oświadczenie dla mediów Prezydenta RP Karola Nawrockiego oraz Szefa BBN S. Cenckiewicza i generała A. Rzeczkowskiego. https://t.co/KWOrOt3ysp — Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 10, 2025

Art. 5 NATO - Traktatu Północnoatlantyckiego

"Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi Stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego.

O każdej takiej zbrojnej napaści i o wszystkich podjętych w jej wyniku środkach zostanie bezzwłocznie powiadomiona Rada Bezpieczeństwa. Środki takie zostaną zaniechane, gdy tylko Rada Bezpieczeństwa podejmie działania konieczne do przywrócenia i utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa."