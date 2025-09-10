ZUS informuje, jak podwyższyć emeryturę. Świadczenie wzrośnie o kilkanaście procent. Zdaniem ZUS może to zrobić każdy, ale czy na pewno?

Jak podwyższyć emeryturę nawet o kilkanaście procent?

Wysokość świadczeń emerytalnych spędza sen z powiek wielu osobom. Bo choć wśród emerytów oczywiście zdarzają się osoby, które co miesiąc mogą liczyć na przelew w wysokości, która pozwala na zaspokojenie ich potrzeb, to jednak większość seniorów obawia się tego, czy będą mieli za co żyć, gdy zakończą aktywność zawodową. Sytuację dodatkowo pogarsza sytuacja demograficzna Polski i fakt, że społeczeństwo wyraźnie się starzeje. Rodzi się coraz mniej dzieci, a polityka senioralna istotnie zyskuje na znaczeniu. W kontekście tych tendencji nie mogą dziwić coraz większe obawy pracowników związane z tym, jak będzie wyglądała ich przyszłość finansowa i to, że informacje dotyczące wysokości emerytury niezmiennie cieszą się dużym zainteresowaniem. Poszukiwane są wskazówki dotyczące tego, kiedy przejść na emeryturę, by była ona możliwe najwyższa, jakich zasad przestrzegać, a czego się wystrzegać. I choć oczywiście szczegóły jak zawsze mogą mieć znaczenie, to co do zasady nie należy zapominać o tym, że wysokość emerytury jest uzależniona od trzeb czynników: zgromadzonego kapitału emerytalnego, waloryzacji emerytur i długości dalszego trwania życia. Niestety przyszli emeryci mają wpływ jedynie na pierwszy z nich. Na wysokość zgromadzonego kapitału mogą wpływać kierując przebiegiem swojego zatrudnienia i czasem trwania swojej aktywności zawodowej. Każdy dodatkowy rok pracy zwiększa bowiem zgromadzony kapitał, skraca okres pobierania emerytury i tym samym podwyższa jej miesięczną kwotę.

ZUS wydał komunikat w sprawie wysokości emerytur

Powszechny wiek emerytalny to w Polsce 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Jednak jak wynika z danych podanych przez ZUS, z roku na rok liczba pracujących seniorów rośnie, a kobiet stanowią w tej grupie większość. Z wyliczeń przedstawionych przez ZUS w wydanym komunikacie wynika, że dla osoby w wieku 60 lat każde 100 tys. zł zgromadzone na koncie emerytalnym to 375,38 zł miesięcznej emerytury. W wieku 65 lat ta kwota wzrasta do 452,90 zł. Obecnie 60-latkowie pobierają świadczenia przeciętnie przez 22,2 roku, a 65-latkowie przez 18,4 roku To oznacza, że czas naszego życia się wydłuża i jest to już o 18 do 20 proc. dłużej niż jeszcze w 1999 roku. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest to, że emeryci uzyskują niższe świadczenia. Jak podkreśla ZUS, niezawodnym sposobem na to, aby zwiększyć wysokość emerytury jest wydłużenie aktywności zawodowej. Pozwala to nie tylko na zgromadzenie dodatkowych środków finansowych na koncie emerytalnym, ale sprawia również, że kolejne waloryzacje powiększają wysokość zgromadzonych środków, a prognozowany czas wypłaty emerytury się skraca.