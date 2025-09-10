Czym jest artykuł 4 NATO? Polska składa wniosek o uruchomienie i oczekuje znacznie większego wsparcia w obronie polskiej przestrzeni

Artykuł 4 NATO (Traktatu Północnoatlantyckiego) przewiduje wspólne konsultacje sojuszników w sytuacji zagrożenia integralności terytorialnej, niezależności politycznej lub bezpieczeństwa jednego z państw członkowskich. Polska zdecydowała się na jego uruchomienie po nocnym ataku rosyjskich dronów, które stanowiły bezpośrednie niebezpieczeństwo dla naszego terytorium. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd będzie oczekiwał większego wsparcia NATO w obronie polskiego nieba, a polityczne konsultacje to dopiero pierwszy krok do dalszych decyzji sojuszniczych.

Traktat Północnoatlantycki stanowi fundament NATO, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zbiorowego państw członkowskich. Jednym z kluczowych zapisów tego traktatu jest artykuł 4, przewidujący wspólne konsultacje w sytuacji zagrożenia integralności terytorialnej, niezależności politycznej lub bezpieczeństwa któregokolwiek z członków sojuszu. Uruchomienie artykułu 4 nie oznacza automatycznej interwencji militarnej, lecz daje państwom możliwość koordynacji działań, wymiany informacji i budowania wspólnej odpowiedzi politycznej. W historii NATO artykuł ten był wielokrotnie stosowany, m.in. przez Turcję i państwa Europy Wschodniej, a dziś Polska zdecydowała się na jego uruchomienie po nocnym ataku rosyjskich dronów, sygnalizując potrzebę większego wsparcia sojuszników.

Co oznacza artykuł 4 NATO?

Traktat Północnoatlantycki, sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., stanowi podstawowy dokument założycielski Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i wyznacza ramy funkcjonowania tego sojuszu. NATO jest obecnie najważniejszym polityczno-wojskowym sojuszem obronnym na świecie, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zbiorowego państw członkowskich oraz wspólne reagowanie na zagrożenia międzynarodowe.

Treść artykułu 4 NATO (Traktatu Północnoatlantyckiego): "Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron". Artykuł 4 NATO stanowi zatem, że państwa członkowskie będą się wspólnie konsultowały, ilekroć którekolwiek z nich uzna, że jego integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo są zagrożone. Jest to zapis, który nie zobowiązuje jeszcze do wspólnej obrony, ale tworzy formalną przestrzeń do rozmów i koordynacji działań w obliczu potencjalnych niebezpieczeństw. Dzięki temu każde państwo, niezależnie od swojej wielkości czy położenia, ma prawo zaalarmować sojuszników i domagać się wspólnej reakcji politycznej.

Znaczenie artykułu 4 polega przede wszystkim na tym, że pozwala państwom NATO reagować na zagrożenia, zanim przerodzą się one w otwarty konflikt. Konsultacje mogą prowadzić do przyjęcia wspólnego stanowiska dyplomatycznego, zwiększenia obecności wojskowej w regionie albo podjęcia działań odstraszających wobec potencjalnego przeciwnika. Mechanizm ten działa więc jako forma prewencji i narzędzie budowania jedności wewnątrz sojuszu.

W odróżnieniu od artykułu 5, który zakłada wspólną obronę w przypadku zbrojnego ataku, artykuł 4 NATO ma charakter polityczny i doradczy. Jego uruchomienie nie oznacza automatycznego zaangażowania militarnego NATO, ale pokazuje solidarność i gotowość do wspólnego działania. Dzięki temu możliwe jest stopniowe zwiększanie presji na agresora bez konieczności sięgania od razu po środki militarne.

Historia NATO zna wiele przypadków wykorzystania artykułu 4. Najczęściej korzystała z niego Turcja, m.in. w związku z konfliktem w Iraku czy ostrzałem ze strony Syrii. W lutym 2022 roku, po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, z art. 4 skorzystały także Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Rumunia, domagając się wspólnych konsultacji w sprawie wschodniej flanki sojuszu. To pokazuje, że artykuł 4 jest realnym narzędziem wzmacniającym bezpieczeństwo członków NATO.

Dla Polski artykuł 4 ma szczególne znaczenie. Nasze położenie geograficzne sprawia, że jesteśmy bardziej narażeni na różnego rodzaju presje – zarówno militarne, jak i hybrydowe. Możliwość zwołania konsultacji w ramach NATO pozwala Warszawie sygnalizować zagrożenia, budować międzynarodowe wsparcie i podkreślać, że Polska nie pozostaje sama wobec wyzwań bezpieczeństwa.

Polska uruchamia artykuł 4 NATO po rosyjskim ataku dronów. Tusk: oczekujemy większego wsparcia sojuszników

Premier Donald Tusk powiedział dzisiaj w Sejmie, że Polska złoży wniosek o uruchomienie art. 4 NATO. Jest to reakcja rządu polskiego na atak dronów przeprowadzony przez Rosję ostatniej nocy. Premier Donald Tusk oświadczył, że Polska składa wniosek formalny o uruchomienie art. 4 NATO. "Będziemy oczekiwali znacznie większego wsparcia w obronie polskiej przestrzeni" - zaznaczył premier RP.

Premier podkreślił, że drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie - co najmniej 3 - zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. "To, że doszło do zestrzelenia tych dronów, które bezpośrednio zagrażały naszemu bezpieczeństwu, to sukces naszych i natowskich wojskowych, ale to oczywiście zmienia także sytuację polityczną. Dlatego konsultacje sojusznicze (...) przybrały w tej chwili charakter wniosku formalnego o uruchomienie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego" - powiedział premier.

Tusk dodał, że podczas konsultacji Polska będzie oczekiwała „znacznie większego wsparcia” w obronie polskiego nieba. Jak podkreślił, uruchomienie art. 4 NATO to „dopiero wstęp” do dalszych negocjacji z sojusznikami w tej sprawie. Wcześniej o możliwości uruchomienia art. 4 informował po naradzie w BBN prezydent Karol Nawrocki; Tusk zadeklarował, że obaj z prezydentem są zdeterminowani, by w tej sprawie działać „jak jedna pięść”.

Premier Donald Tusk przemawia podczas posiedzenia Sejmu w Warszawie PAP

Prezydent Nawrocki: Polska rozważa uruchomienie artykułu 4 NATO po nocnym naruszeniu przestrzeni powietrznej

Dzisiaj wczesnym rankiem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się specjalna narada, w której udział wziął m.in. prezydent Nawrocki, premier Donald Tusk, wiceszefowie MON i najważniejsi dowódcy, a także szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz. Nawrocki przekazał po spotkaniu, że dyskusja dotyczyła m.in. możliwości uruchomienia artykułu 4 NATO (Traktatu Północnoatlantyckiego), który przewiduje zorganizowanie pilnych konsultacji z sojusznikami.

Prezydent ocenił, że to, co się wydarzyło w nocy, to bezprecedensowy moment w historii NATO, ale też w najnowszej historii Polski. Dodał, że należy wyciągnąć „pełne konsekwencje z tego, co się stało”. Podziękował polskim żołnierzom oraz sojuszniczym państwom za działania podjęte w związku naruszeniem przestrzeni powietrznej. "Potwierdziliśmy, że w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, za sprawą polskiego żołnierza, polskiego pilota, ale także naszych sojuszników, potrafimy reagować na tego typu sytuacje. Także w współpracy instytucji państwowych" - powiedział prezydent.

Narada w BBN. Polska uruchomi art. 4 NATO po ataku dronów? PAP

Hołownia: Polska oczekuje od sojuszników NATO jasnych deklaracji ws. bezpieczeństwa

"Polska powinna oczekiwać od każdego z sojuszników NATO jasnych i stanowczych deklaracji potwierdzających wspólnotę działań wobec zagrożeń" - stwierdził marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Podkreślił, że wszelkie próby prowokacji wobec któregokolwiek z państw członkowskich powinny spotkać się ze zdecydowaną reakcją całego sojuszu.

"To nasze terytorium zostało zaatakowane poprzez te prowokacje, z którymi mieliśmy do czynienia dzisiejszej nocy. Dzisiaj mamy wszelkie prawo i obowiązek oczekiwać od wszystkich, z którymi umówiliśmy się na wspólne bezpieczeństwo, żeby rozumieli to z całą mocą i żeby jasno, wyraźnie i bez żadnych wątpliwości powiedzieli, że dzisiaj stoją murem za Polską" -mówił Hołownia.

Jak zaznaczył, Polska ponownie znalazła się w centrum rozmów o bezpieczeństwie w Europie i na świecie. Zdaniem marszałka Sejmu, kluczowe jest, by polscy obywatele mieli pewność, że państwo działa stanowczo i konsekwentnie, a NATO pozostaje gwarantem wspólnego bezpieczeństwa.

"Wszyscy, na każdym szczeblu, zrobią w nadchodzących dniach wszystko, żeby żaden obywatel i żadna obywatelka Polski nie mieli wątpliwości co do tego, że Polska jest bezpieczna" - podkreślił Hołownia. Marszałek zwrócił uwagę także na wagę transparentnej komunikacji ze społeczeństwem. "Zwróćcie uwagę, jak jasno i wyraźnie komunikuje się państwo polskie ze swoimi obywatelami, mówiąc o tym, co się dzieje. I tak właśnie będzie również w tym Sejmie" - zapewnił.

Jednocześnie zaapelował do polityków o współdziałanie ponad podziałami. "Dzisiaj ludzie oczekują od nas, żebyśmy współdziałali, współpracowali i na chwilę zaprzestali naszego rytualnego „przeciągania liny z prawej na lewą” i pokazywania, kto jest większym mistrzem w polityce zagranicznej" - powiedział. Hołownia podsumował, że bezpieczeństwo Polski musi pozostać kwestią priorytetową i wspólną, niezależnie od sporów politycznych.

Artykuł 4 NATO Shutterstock