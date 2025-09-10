REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Prawo » Służby mundurowe » Wojsko » Czym jest artykuł 4 NATO? Polska składa wniosek o uruchomienie i oczekuje znacznie większego wsparcia w obronie polskiej przestrzeni

Czym jest artykuł 4 NATO? Polska składa wniosek o uruchomienie i oczekuje znacznie większego wsparcia w obronie polskiej przestrzeni

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
10 września 2025, 11:08
Adam Kuchta
Adam Kuchta
Artykuł 4 NATO [treść]. Polska składa wniosek o uruchomienie
Artykuł 4 NATO [treść]. Polska składa wniosek o uruchomienie
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Artykuł 4 NATO (Traktatu Północnoatlantyckiego) przewiduje wspólne konsultacje sojuszników w sytuacji zagrożenia integralności terytorialnej, niezależności politycznej lub bezpieczeństwa jednego z państw członkowskich. Polska zdecydowała się na jego uruchomienie po nocnym ataku rosyjskich dronów, które stanowiły bezpośrednie niebezpieczeństwo dla naszego terytorium. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd będzie oczekiwał większego wsparcia NATO w obronie polskiego nieba, a polityczne konsultacje to dopiero pierwszy krok do dalszych decyzji sojuszniczych.

Traktat Północnoatlantycki stanowi fundament NATO, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zbiorowego państw członkowskich. Jednym z kluczowych zapisów tego traktatu jest artykuł 4, przewidujący wspólne konsultacje w sytuacji zagrożenia integralności terytorialnej, niezależności politycznej lub bezpieczeństwa któregokolwiek z członków sojuszu. Uruchomienie artykułu 4 nie oznacza automatycznej interwencji militarnej, lecz daje państwom możliwość koordynacji działań, wymiany informacji i budowania wspólnej odpowiedzi politycznej. W historii NATO artykuł ten był wielokrotnie stosowany, m.in. przez Turcję i państwa Europy Wschodniej, a dziś Polska zdecydowała się na jego uruchomienie po nocnym ataku rosyjskich dronów, sygnalizując potrzebę większego wsparcia sojuszników.

REKLAMA

REKLAMA

Co oznacza artykuł 4 NATO?

Traktat Północnoatlantycki, sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., stanowi podstawowy dokument założycielski Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) i wyznacza ramy funkcjonowania tego sojuszu. NATO jest obecnie najważniejszym polityczno-wojskowym sojuszem obronnym na świecie, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa zbiorowego państw członkowskich oraz wspólne reagowanie na zagrożenia międzynarodowe.

Treść artykułu 4 NATO (Traktatu Północnoatlantyckiego): "Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron". Artykuł 4 NATO stanowi zatem, że państwa członkowskie będą się wspólnie konsultowały, ilekroć którekolwiek z nich uzna, że jego integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo są zagrożone. Jest to zapis, który nie zobowiązuje jeszcze do wspólnej obrony, ale tworzy formalną przestrzeń do rozmów i koordynacji działań w obliczu potencjalnych niebezpieczeństw. Dzięki temu każde państwo, niezależnie od swojej wielkości czy położenia, ma prawo zaalarmować sojuszników i domagać się wspólnej reakcji politycznej.

Znaczenie artykułu 4 polega przede wszystkim na tym, że pozwala państwom NATO reagować na zagrożenia, zanim przerodzą się one w otwarty konflikt. Konsultacje mogą prowadzić do przyjęcia wspólnego stanowiska dyplomatycznego, zwiększenia obecności wojskowej w regionie albo podjęcia działań odstraszających wobec potencjalnego przeciwnika. Mechanizm ten działa więc jako forma prewencji i narzędzie budowania jedności wewnątrz sojuszu.

REKLAMA

W odróżnieniu od artykułu 5, który zakłada wspólną obronę w przypadku zbrojnego ataku, artykuł 4 NATO ma charakter polityczny i doradczy. Jego uruchomienie nie oznacza automatycznego zaangażowania militarnego NATO, ale pokazuje solidarność i gotowość do wspólnego działania. Dzięki temu możliwe jest stopniowe zwiększanie presji na agresora bez konieczności sięgania od razu po środki militarne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Historia NATO zna wiele przypadków wykorzystania artykułu 4. Najczęściej korzystała z niego Turcja, m.in. w związku z konfliktem w Iraku czy ostrzałem ze strony Syrii. W lutym 2022 roku, po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, z art. 4 skorzystały także Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Rumunia, domagając się wspólnych konsultacji w sprawie wschodniej flanki sojuszu. To pokazuje, że artykuł 4 jest realnym narzędziem wzmacniającym bezpieczeństwo członków NATO.

Dla Polski artykuł 4 ma szczególne znaczenie. Nasze położenie geograficzne sprawia, że jesteśmy bardziej narażeni na różnego rodzaju presje – zarówno militarne, jak i hybrydowe. Możliwość zwołania konsultacji w ramach NATO pozwala Warszawie sygnalizować zagrożenia, budować międzynarodowe wsparcie i podkreślać, że Polska nie pozostaje sama wobec wyzwań bezpieczeństwa.

Polska uruchamia artykuł 4 NATO po rosyjskim ataku dronów. Tusk: oczekujemy większego wsparcia sojuszników

Premier Donald Tusk powiedział dzisiaj w Sejmie, że Polska złoży wniosek o uruchomienie art. 4 NATO. Jest to reakcja rządu polskiego na atak dronów przeprowadzony przez Rosję ostatniej nocy. Premier Donald Tusk oświadczył, że Polska składa wniosek formalny o uruchomienie art. 4 NATO. "Będziemy oczekiwali znacznie większego wsparcia w obronie polskiej przestrzeni" - zaznaczył premier RP.

Premier podkreślił, że drony, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie - co najmniej 3 - zostały zestrzelone przez polskie i sojusznicze lotnictwo. "To, że doszło do zestrzelenia tych dronów, które bezpośrednio zagrażały naszemu bezpieczeństwu, to sukces naszych i natowskich wojskowych, ale to oczywiście zmienia także sytuację polityczną. Dlatego konsultacje sojusznicze (...) przybrały w tej chwili charakter wniosku formalnego o uruchomienie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego" - powiedział premier.

Tusk dodał, że podczas konsultacji Polska będzie oczekiwała „znacznie większego wsparcia” w obronie polskiego nieba. Jak podkreślił, uruchomienie art. 4 NATO to „dopiero wstęp” do dalszych negocjacji z sojusznikami w tej sprawie. Wcześniej o możliwości uruchomienia art. 4 informował po naradzie w BBN prezydent Karol Nawrocki; Tusk zadeklarował, że obaj z prezydentem są zdeterminowani, by w tej sprawie działać „jak jedna pięść”.

Premier Donald Tusk przemawia podczas posiedzenia Sejmu w Warszawie

PAP

Prezydent Nawrocki: Polska rozważa uruchomienie artykułu 4 NATO po nocnym naruszeniu przestrzeni powietrznej

Dzisiaj wczesnym rankiem w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się specjalna narada, w której udział wziął m.in. prezydent Nawrocki, premier Donald Tusk, wiceszefowie MON i najważniejsi dowódcy, a także szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Sławomir Cenckiewicz. Nawrocki przekazał po spotkaniu, że dyskusja dotyczyła m.in. możliwości uruchomienia artykułu 4 NATO (Traktatu Północnoatlantyckiego), który przewiduje zorganizowanie pilnych konsultacji z sojusznikami.

Prezydent ocenił, że to, co się wydarzyło w nocy, to bezprecedensowy moment w historii NATO, ale też w najnowszej historii Polski. Dodał, że należy wyciągnąć „pełne konsekwencje z tego, co się stało”. Podziękował polskim żołnierzom oraz sojuszniczym państwom za działania podjęte w związku naruszeniem przestrzeni powietrznej. "Potwierdziliśmy, że w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, za sprawą polskiego żołnierza, polskiego pilota, ale także naszych sojuszników, potrafimy reagować na tego typu sytuacje. Także w współpracy instytucji państwowych" - powiedział prezydent.

Narada w BBN. Polska uruchomi art. 4 NATO po ataku dronów?

PAP

Hołownia: Polska oczekuje od sojuszników NATO jasnych deklaracji ws. bezpieczeństwa

"Polska powinna oczekiwać od każdego z sojuszników NATO jasnych i stanowczych deklaracji potwierdzających wspólnotę działań wobec zagrożeń" - stwierdził marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Podkreślił, że wszelkie próby prowokacji wobec któregokolwiek z państw członkowskich powinny spotkać się ze zdecydowaną reakcją całego sojuszu.

"To nasze terytorium zostało zaatakowane poprzez te prowokacje, z którymi mieliśmy do czynienia dzisiejszej nocy. Dzisiaj mamy wszelkie prawo i obowiązek oczekiwać od wszystkich, z którymi umówiliśmy się na wspólne bezpieczeństwo, żeby rozumieli to z całą mocą i żeby jasno, wyraźnie i bez żadnych wątpliwości powiedzieli, że dzisiaj stoją murem za Polską" -mówił Hołownia.

Jak zaznaczył, Polska ponownie znalazła się w centrum rozmów o bezpieczeństwie w Europie i na świecie. Zdaniem marszałka Sejmu, kluczowe jest, by polscy obywatele mieli pewność, że państwo działa stanowczo i konsekwentnie, a NATO pozostaje gwarantem wspólnego bezpieczeństwa.

"Wszyscy, na każdym szczeblu, zrobią w nadchodzących dniach wszystko, żeby żaden obywatel i żadna obywatelka Polski nie mieli wątpliwości co do tego, że Polska jest bezpieczna" - podkreślił Hołownia. Marszałek zwrócił uwagę także na wagę transparentnej komunikacji ze społeczeństwem. "Zwróćcie uwagę, jak jasno i wyraźnie komunikuje się państwo polskie ze swoimi obywatelami, mówiąc o tym, co się dzieje. I tak właśnie będzie również w tym Sejmie" - zapewnił.

Jednocześnie zaapelował do polityków o współdziałanie ponad podziałami. "Dzisiaj ludzie oczekują od nas, żebyśmy współdziałali, współpracowali i na chwilę zaprzestali naszego rytualnego „przeciągania liny z prawej na lewą” i pokazywania, kto jest większym mistrzem w polityce zagranicznej" - powiedział. Hołownia podsumował, że bezpieczeństwo Polski musi pozostać kwestią priorytetową i wspólną, niezależnie od sporów politycznych.

Artykuł 4 NATO

Shutterstock

Podstawa prawna

TRAKTAT PÓŁNOCNOATLANTYCKI sporządzony w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r. Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 87 poz. 970

Zobacz również:
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Prawo
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czym jest artykuł 4 NATO? Polska składa wniosek o uruchomienie i oczekuje znacznie większego wsparcia w obronie polskiej przestrzeni
10 wrz 2025

Artykuł 4 NATO (Traktatu Północnoatlantyckiego) przewiduje wspólne konsultacje sojuszników w sytuacji zagrożenia integralności terytorialnej, niezależności politycznej lub bezpieczeństwa jednego z państw członkowskich. Polska zdecydowała się na jego uruchomienie po nocnym ataku rosyjskich dronów, które stanowiły bezpośrednie niebezpieczeństwo dla naszego terytorium. Premier Donald Tusk zapowiedział, że rząd będzie oczekiwał większego wsparcia NATO w obronie polskiego nieba, a polityczne konsultacje to dopiero pierwszy krok do dalszych decyzji sojuszniczych.
Czy WIBOR wywoła kolejną falę sporów sądowych? Ekspert: ten wskaźnik jest niezależny od konkretnego banku
10 wrz 2025

W dniu 11 września 2025 r. przedstawiona zostanie opinia rzecznika generalnego TSUE w sprawie, która dotyczy polskiego wskaźnika referencyjnego WIBOR. Zapadłe dotychczas prawomocne wyroki sądów potwierdzają, że WIBOR jest prawidłowym wskaźnikiem referencyjnym i brak jest podstaw do jego kwestionowania - pisze dr Mariusz Sudoł - adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Zdaniem tego eksperta słusznie uznano w tych orzeczeniach, że WIBOR jest zgodny z prawem, powiązany ze stopami NBP, a co najbardziej kluczowe – niezależny od konkretnego banku, czy nawet woli stron. Te mogą bowiem negocjować marżę kredytu, ale nie negocjują stawki WIBOR. Zatem jest to w pełni niezależny od stron parametr stosowany w umowie pomiędzy bankiem a klientem
Na kontach emerytów prawie o 150 złotych mniej. Dlaczego? Zmiana obowiązuje od 1 września i dotyczy konkretnych grup
10 wrz 2025

Świadczenia emerytalne często nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb seniorów. To dlatego z roku na rok coraz więcej emerytów podejmuje decyzję o dalszej pracy zarobkowej. Jednak czy można to robić bez obawy o utratę świadczenia? To zależy. Niektórzy muszą kontrolować kwoty wpływające na konto.
Art. 4 NATO [Traktat Północnoatlantycki]
10 wrz 2025

Prezydent Nawrocki powiedział, że w związku z wkroczeniem dronów rosyjskich na terytorium Polski, rozważano uruchomienie art. 4 NATO (Traktatu Północnoatlantyckiego). Donald Tusk potwierdził, że Polska występuje z wnioskiem formalnym o uruchomienie art. 4 Traktatu. Czego dotyczy ten artykuł?

REKLAMA

ZUS informuje, jak podwyższyć emeryturę. Świadczenie wzrośnie o kilkanaście procent. Zdaniem ZUS może to zrobić każdy, ale czy na pewno?
10 wrz 2025

Co wpływa na wysokość emerytury? Są trzy główne czynniki, ale nie na wszystkie przyszli emeryci mają wpływ. Aby maksymalnie podwyższyć swoje świadczenie nie trzeba stosować tajemniczych trików. Wystarczy zrobić jedną rzecz.
Drony rosyjskie nad Polską. ALERT RCB dla kilku województw. Gdzie zestrzelono drony?
10 wrz 2025

Drony rosyjskie nad Polską: w liczbie kilkunastu obiektów znalazły się w nocy z wtorku na środę 9-10 września 2025 r. we wschodniej części kraju. Spora część tych dronów przyleciała bezpośrednio z Białorusi. Zostały zestrzelone przez polskie siły powietrzne. Wystosowano ALERT RCB dla kilku województw. Gdzie zestrzelono drony?
Dlaczego warto udzielić pełnomocnictwa do konta bankowego? Jakie prawa ma pełnomocnik a jakie współwłaściciel konta?
09 wrz 2025

Choć nikomu tego nie życzymy, to niespodziewane zdarzenia mogą przytrafić się każdemu. Na skutek choroby, niesprawności, dłuższego wyjazdu czy innych okoliczności właściciel konta może nie być w stanie dostać się do banku i skorzystać ze swoich pieniędzy. Jak można się przygotować na taką sytuację? Rozwiązaniem może być ustanowienie pełnomocnictwa dla innej zaufanej osoby.
Bon ciepłowniczy 2025/2026: dopłaty od 500 do 3500 zł. Zamrożenie cen prądu do końca 2025 r. Rada Ministrów podjęła decyzję
09 wrz 2025

Rada Ministrów przyjęła 9 września 2025 r. projekt ustawy o bonie ciepłowniczym i zamrożeniu cen prądu dla gospodarstw domowych w IV kwartale 2025 r. na poziomie 500 zł za MWh netto - poinformował na konferencji prasowej minister energii Miłosz Motyka. Bon ciepłowniczy ma być przyznawany dwukrotnie - za II połowę 2025 r. i cały 2026 r. - w kwotach od 500 zł do 3500 zł (w zależności od płaconej ceny za tzw. ciepło systemowe).

REKLAMA

Czy pracownik musi zapłacić pracodawcy za stłuczony wyświetlacz telefonu? To wcale nie jest oczywiste. Sprawdź zasady
09 wrz 2025

Zasady odpowiedzialności materialnej pracownika wcale nie są proste. Choć może to wydawać się oczywiste - zepsułeś, to zapłać, to jednak obowiązujące w tym zakresie przepisy są bardziej skomplikowane i uwzględniają wiele dodatkowych okoliczności.
To ostatnie dni na to, by pracownicy zdecydowali o swoich uprawnieniach. Później wedle swojego uznania zrobi to pracodawca
09 wrz 2025

Choć o wielu sprawach dotyczących przebiegu stosunku pracy pracodawca i pracownik powinni decydować wspólnie, to jednak jednocześnie to pracodawca jako podmiot profesjonalny ponosi ewentualną odpowiedzialność za niewywiązanie się ustawowych obowiązków. Dotyczy to m.in. prawa pracowników do wypoczynku, czyli urlopów.

REKLAMA