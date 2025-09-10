Drony rosyjskie nad Polską. ALERT RCB dla kilku województw. Gdzie zestrzelono drony?

Drony rosyjskie nad Polską: w liczbie kilkunastu obiektów znalazły się w nocy z wtorku na środę 9-10 września 2025 r. we wschodniej części kraju. Spora część tych dronów przyleciała bezpośrednio z Białorusi. Zostały zestrzelone przez polskie siły powietrzne. Wystosowano ALERT RCB dla kilku województw. Gdzie zestrzelono drony?

Drony rosyjskie nad Polską - 10 września 2025

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w środę alert dla województw: lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego oraz podlaskiego w związku z operacją neutralizacji obiektów (w liczbie kilkunastu), które w nocy naruszyły granicę Polski. RCB zaapelowało też o informowaniu służb w przypadku znalezienia drona lub miejscach jego upadku. W przypadku odnalezienia drona należy poinformować służby i nie wolno niczego dotykać. Obiekty mogą zawierać materiały niebezpieczne i powinny zostać zbadane przez odpowiednie służby. Dzwonimy na numer 112 lub bezpośrednio do najbliższej jednostki Policji.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało na platformie X, do odbiorców na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego oraz podlaskiego wysłano Alert RCB.

ALERT RCB - drony rosyjskie nad Polską

„Uwaga! W związku z operacją neutralizacji obiektów, które naruszyły granicę RP, informuj służby o dronach lub miejscach ich upadku. Zachowaj spokój” - napisano w komunikacie.

W nocy z wtorku na środę 9-10 września 2025 r. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Zarejestrowano około 19 naruszeń. Część dronów przyleciała bezpośrednio z Białorusi.

DORSZ przekazało, że „doszło do bezprecedensowego w skali” naruszenia polskiej przestrzeni przez obiekty typu dron. Jak podkreślono, „jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne. (PAP)

Gdzie zestrzelono drony rosyjskie?

Pojawiają się informacje o zestrzelonych dronach rosyjskich. Jeden z nich uszkodził dach budynku w Wyrykach - około 10 km od Włodawy (woj. lubelskie). Inny został znaleziony na polu w Czosnówce blisko Białej Podlaskiej.