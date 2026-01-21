REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Twoje pieniądze » Podatki » Polacy odkryli lukę podatkową! W ten sposób legalnie omijają uciążliwy podatek

Polacy odkryli lukę podatkową! W ten sposób legalnie omijają uciążliwy podatek

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 stycznia 2026, 13:11
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
podatek, podatek Belki
Polacy odkryli lukę podatkową! W ten sposób legalnie omijają uciążliwy podatek
ShutterStock

REKLAMA

REKLAMA

Choć podatek od odsetek bankowych (tzw. podatek Belki) miał być rozwiązaniem tymczasowym, funkcjonuje już ponad 20 lat. W 2024 roku jego wpływy osiągnęły rekordową wartość 10,5 mld zł. W odpowiedzi na tę daninę, Polacy coraz chętniej szukają legalnych sposobów jej ominięcia. Liczba rachunków pozwalających uniknąć podatku wzrosła w związku z tym aż o 30 proc.

Czym jest podatek Belki?

Podatek Belki w Polsce to podatek od zysków kapitałowych, oficjalnie nazywany podatkiem od dochodów kapitałowych. Jego stawka wynosi 19 proc. i jest naliczany od faktycznie osiągniętego zysku, a nie od całej kwoty zainwestowanych środków. Podatek ten dotyczy między innymi dochodów z lokat bankowych, kont oszczędnościowych, obligacji, funduszy inwestycyjnych oraz inwestycji giełdowych.

REKLAMA

REKLAMA

Podatek Belki został wprowadzony w 2002 roku, a jego celem jest opodatkowanie przychodów z inwestycji oszczędnościowych osób fizycznych. W większości przypadków podatek jest pobierany automatycznie przez instytucje finansowe, więc podatnicy nie muszą sami go rozliczać. Przykładowo, jeśli inwestujesz 200 000 zł na lokacie z oprocentowaniem 5 proc., to zysk 10 000 zł zostanie obciążony 19 proc. podatkiem, co daje 1 900 zł podatku Belki.

Rekordowe wpływy i trwałość podatku Belki

Podatek od zysków kapitałowych, znany jako podatek Belki (wynoszący 19 proc. bez kwoty wolnej i progresji), choć wprowadzony ponad dwie dekady temu jako rozwiązanie tymczasowe, stał się stałym i niezwykle dochodowym elementem budżetu państwa. W 2024 roku wpływy z tego tytułu osiągnęły rekordowe 10,559 mld zł. Oznacza to wzrost o 16,4 proc. rok do roku i aż o 83,6 proc. w stosunku do 2022 roku (kiedy wyniosły 5,752 mld zł). Na sumę tę złożyło się 7,368 mld zł z podatku od odsetek bankowych oraz 3,191 mld zł z dochodów z papierów wartościowych. Ekonomiści, w tym Marek Zuber, wskazują, że tak dynamiczny wzrost jest głównie efektem wysokich stóp procentowych. Choć banki podniosły oprocentowanie kredytów szybko, zwlekały z podniesieniem oprocentowania lokat, co skutkowało gromadzeniem środków na rachunkach i generowaniem wyższego podatku.

Reakcja Polaków na podatek Belki: masowy wzrost IKE i IKZE

W obliczu braku kwoty wolnej od opodatkowania, Polacy znaleźli legalny sposób na ominięcie podatku Belki, masowo wykorzystując konta emerytalne: Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). W 2024 roku liczba tych rachunków wzrosła o ponad 30 proc. (IKE o 30,5 proc., a IKZE aż o 52 proc. rok do roku), osiągając łącznie ponad 1,5 miliona kont (964,6 tys. IKE i 593,1 tys. IKZE). Wartość aktywów zgromadzonych na IKE i IKZE przekroczyła 34,9 mld zł. Środki te pozwalają uniknąć podatku Belki, jeśli zostaną wypłacone po osiągnięciu wieku emerytalnego. Dodatkowo, wpłaty na IKZE można odliczać od podatku PIT.

REKLAMA

Plany Rządu: Oszczędnościowe Konto Inwestycyjne (OKI) i krytyka ekspertów

Rząd, mimo wcześniejszej obietnicy Koalicji Obywatelskiej o całkowitej likwidacji podatku Belki do kwoty 100 tys. zł, zapowiedział wprowadzenie Oszczędnościowego Konta Inwestycyjnego (OKI), planowane na drugą połowę 2026 roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • Założenia OKI: Zyski z inwestycji do 100 tys. zł mają być zwolnione z podatku Belki (z czego 25 tys. zł w lokatach/obligacjach). Powyżej limitu podatek ma spaść poniżej 1 proc.
  • Wzór szwedzki (ISK): OKI ma być wzorowane na sprawdzonym szwedzkim rozwiązaniu. Jednak eksperci, jak Michał Szymański (VIG/C-QUADRAT TFI), ostrzegają, że w Szwecji różnica w opodatkowaniu jest znacznie większa (30 proc. vs. ok. 0,5 proc.), co może ograniczyć popularność OKI w Polsce (19 proc. vs. 0,8-0,9 proc.).

Fundacja Instrat oraz byli urzędnicy (Katarzyna Szwarc), krytykują OKI jako ulgę skierowaną głównie do zamożnych inwestorów, którzy mają już wiedzę i kapitał na otwarcie specjalistycznego rachunku inwestycyjnego. Ich zdaniem, to rozwiązanie będzie mało dostępne dla przeciętnego oszczędzającego i uszczupli budżet państwa na korzyść najbogatszych.

Powiązane
Fiskus przenosi się do sieci. Coraz więcej osób pobiera aplikację e-Urzędu Skarbowego
Fiskus przenosi się do sieci. Coraz więcej osób pobiera aplikację e-Urzędu Skarbowego
Miłość bez ślubu, podatek bez litości. Fiskus patrzy na przelewy partnerów
Miłość bez ślubu, podatek bez litości. Fiskus patrzy na przelewy partnerów
Nowe zasady dziedziczenia już wkrótce. Rząd szykuje zmiany w podatku od spadków, które mają chronić spadkobierców i uprościć przepisy
Nowe zasady dziedziczenia już wkrótce. Rząd szykuje zmiany w podatku od spadków, które mają chronić spadkobierców i uprościć przepisy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Infor.pl
Ekwiwalent za urlop 2026 – prezydent podpisał ustawę. Sprawdź, kiedy otrzymasz pieniądze
21 sty 2026

Zmieniasz pracę, oddajesz sprzęt, żegnasz się z zespołem  i czekasz na przelew. Od 2026 roku to możliwy scenariusz. Nowe przepisy Kodeksu pracy zmieniają moment wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. Pieniądze nadal się należą, ale nie zawsze trafią na konto w ostatnim dniu zatrudnienia. Sprawdź, kiedy dostaniesz ekwiwalent i kogo dokładnie obejmują nowe zasady.
Dostałem z ZUS PIT-40A, PIT-11, PIT-11A i co dalej mam zrobić? ZUS zaczął wysyłać PIT-y emerytom, rencistom i innym świadczeniobiorcom
21 sty 2026

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że rozpoczął wysyłkę 10,5 mln formularzy PIT (PIT-11A, PIT-11 i PIT-40A) do wszystkich osób, które w 2025 r. otrzymały z ZUS świadczenia z ubezpieczeń społecznych, np. emerytury, renty lub zasiłki. Deklaracje będą dostępne na PUE/eZUS 4 lutego 2026 r. oraz wysłane pocztą do końca lutego. Co trzeba zrobić po otrzymaniu PIT-a z ZUS-u?
Destrukcyjny wpływ smartfonów i urządzeń ekranowych na koncentrację uczniów. Niepokojące dane
21 sty 2026

Nieedukacyjna obecność smartfonów i innych urządzeń ekranowych w domu i w szkole istotnie obniża koncentrację i zainteresowanie uczniów nauką – wynika z ogólnopolskiego badania przeprowadzonego wśród niemal tysiąca uczniów, ich nauczycieli i rodziców.
Seniorzy coraz bardziej cyfrowi. Oto, czego oczekują od banków
21 sty 2026

77 proc. badanych seniorów korzysta z internetu, głównie po to, by mieć dostęp do usług bankowych - wynika badania zrealizowanego na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości (WIB). Starsi klienci oczekują od instytucji finansowych większej ochrony i szybszego kontaktu z doradcą.

REKLAMA

Abonament RTV 2026: Masz 10 proc. zniżki przy zapłacie do 25 stycznia z góry za cały rok
21 sty 2026

Każdy posiadacz sprawnego odbiornika telewizyjnego lub radiowego, pozwalającego na odbiór programów, zapłaci w 2026 roku wyższe stawki niż rok temu. Ale jak co roku można mieć 10% zniżkę, jeżeli zdążymy z zapłatą za cały rok do 25 stycznia.
Które osoby z niepełnosprawnościami są zwolnione z abonamentu RTV w 2026 roku? Jakich formalności trzeba dopełnić, by potwierdzić zwolnienie?
21 sty 2026

Osoby z niepełnosprawnościami mają prawo do zwolnienia z abonamentu RTV w 2026 roku, jeśli spełniają ściśle określone kryteria ustawowe i potrafią potwierdzić te kryteria stosownymi dokumentami. Jakich formalności trzeba dopełnić, by potwierdzić swoje zwolnienie z abonamentu rtv?
Renta socjalna 2026 – ile wynosi, kto może ją dostać i jak złożyć wniosek
21 sty 2026

Od 1 marca 2026 roku renta socjalna wzrośnie prawie 2000 zł brutto. To efekt corocznej waloryzacji świadczeń i ważna informacja dla tysięcy osób, które nie mogą podjąć pracy z powodu niepełnosprawności powstałej w młodym wieku. Wyjaśniamy, kto ma prawo do renty socjalnej w 2026 roku, ile realnie wynosi świadczenie oraz jak wygląda procedura złożenia wniosku w Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Dodatek pielęgnacyjny z ZUS – warunki, kwoty i różnice względem zasiłku
21 sty 2026

Dodatek pielęgnacyjny i zasiłek pielęgnacyjny to dwie różne formy pomocy, które są często mylone. Pierwsze świadczenie wypłaca ZUS, a drugie pomoc społeczna. Dodatek pielęgnacyjny jest co roku waloryzowany, natomiast zasiłek pielęgnacyjny co trzy lata podlega weryfikacji. Oba świadczenia różnią się też wysokością.

REKLAMA

Dodatkowe wsparcie finansowe dla seniorów i niepełnosprawnych, ale skorzystają też chorzy na cukrzycę, serce, po udarach. To ponad 200 zł miesięcznie
21 sty 2026

W 2026 roku zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215, 84 zł miesięcznie, jego wysokość nie wzrosła od 2019 roku. Świadczenie nie zależy jednak od dochodu, przysługuje osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności i seniorom po 75. roku życia.
Komunikat MF ws. KSeF: przerwa techniczna od 26 do 31 stycznia. Od 28 stycznia możliwość weryfikacji na środowisku produkcyjnym. Koniec funkcjonowania Modułu Certyfikatów i Uprawnień
21 sty 2026

W komunikacie z 21 stycznia 2026 r. Ministerstwo Finansów przypomniało o przerwie technicznej funkcjonującego obecnie KSeF 1.0, w tym Modułu Certyfikatów i Uprawnień (MCU) w dniach 26-31 stycznia 2026 r., która pozwoli na dokończenie procesu wdrażania nowej wersji systemu KSeF 2.0. Co oznaczać będzie zakończenie funkcjonowania KSeF 1.0, w tym także MCU. Podatnicy, którzy nie zdążyli pobrać certyfikatów lub nadać uprawnień za pośrednictwem MCU, mogą to zrobić do 25 stycznia do końca dnia. Jednocześnie przypominamy, że nadawanie nowych uprawnień i składanie wniosków o certyfikaty będzie możliwe ponownie w nowym systemie KSeF 2.0 od 1 lutego 2026 r.
Zapisz się na newsletter
Najlepsze artykuły, najpoczytniejsze tematy, zmiany w prawie i porady. Skoncentrowana dawka wiadomości z różnych kategorii: prawo, księgowość, kadry, biznes, nieruchomości, pieniądze, edukacja. Zapisz się na nasz newsletter i bądź zawsze na czasie.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA